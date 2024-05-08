ВР продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів - до 11 серпня 2024 року
Сьогодні, 8 травня 2024 року, під час засідання Верховна Рада продовжила ще на 90 днів дію воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, продовження воєнного стану підтримали 339 народних депутатів, продовження мобілізації - 336.
Отже, термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжено з 14 травня 2024 року на 90 днів. Відповідно - до 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, у вівторок, 7 травня, Комітет Верховної ради з питань національної безпеки на своєму засіданні схвалив законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.
Продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні
Як відомо, 12 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Відповідно, обидва терміни було продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів - до 13 травня 2024 року.
Зазначимо, що сьогодні було вже 11-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
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Тисячі зелених тилових ботів -пацюків сидячи в тилу підтримують - ці кримінальні злочини під гаслами патріотизму . Зелений московитський совок наразі в Україні переміг ....
Так ви тут вливаєте в голову ідею, що "московитський совок наразі в Україні переміг".
Наступний крок - перетворити перемогу в мізках на перемогу на полі бою.
Ну, за цим справа не стане, якщо вірити вам.
Ми же - одін народ, братья. Зачєм нам воєвать? Лучшє вмєстє пойдьом наказивать ету бєздуховную, прєдавшую нас Європу.
Це ви - встановлюєте цензуру в Україні . Через вас сотні тисяч загинуло . І через таких як ви - може зникнути країна ...
Єврєї ввели стан війни , зелебоби кажуть що ми не можемо.
Висновок - ?
На Закон про правовий режим воєнного стану - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text ось .
але ж то треба ставити ПІДПИС та брати ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
А зараз в нас вже шапіто.
В нас вже папірці км вищє вважають за конституцію, папірці котрі підписують усі хто тільки може.
Так що якщо хочете юридичного стану війни - вимагайте спершу розробки закону про правовий режим стану війни.
А не карколомного стрибку просто у юридичну порожнечу.
Країна просрана на десятеліття .
Русня тільки й чекає, коли Україна його оголосить.
Тому що тоді вийде, що це ми офіційно оголосили війну росії.
З усіма відповідними наслідками.
чекайте нові тарифи, ціни, та курс восени, а то й раніше.
А потім на покоління - борги.
А перед цим - помрить за завод ахметова.
Стан війни,яким би він не був на слух страшний - не такий вже й страшний.
Але колоніям це недозволено.
Прийміть вже - Україна незалежна виключно на папірі.
Де почитати про те, що саме передбачає стан війни, чим відрізняється від воєнного стану?
В чинному законодавстві України.
Бо без положень Закону всі ці твердження, що "стан війни не такий вже й страшний" - абсолютно голослівні.
Тож я чекаю на посилання. Офіційне, з домену .gov.ua.
Або сприймаю ваші слова виключно як фантазії на тему.
Значить, фантазії.
Але ні. Не фантазії.
Свідоме підбурювання до самогубства.
"порНОгидоты95" своїм пришестям це довело.
Бо воно - русня. Справжня, етнічна. З росії під проксею.
Не маєш контраргументів - назви опонента дурнем або хворим на голову.
Це має автоматично нівелювати вагу його аргументів.
А щодо лайка, стало цікаво, хто той єдиний і неповторний, що поставив його відвертому ворогу України.
Не здивувався побаченому.
я вважав що таке залишилось десь років хх потому, але ні, щє є такі як ти що бдять хто кому лайкає.