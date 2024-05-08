ВР продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів - до 11 серпня 2024 року

Сьогодні, 8 травня 2024 року, під час засідання Верховна Рада продовжила ще на 90 днів дію воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, продовження воєнного стану підтримали 339 народних депутатів, продовження мобілізації - 336.

Отже, термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжено з 14 травня 2024 року на 90 днів. Відповідно - до 11 серпня 2024 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів

Нагадаємо, у вівторок, 7 травня, Комітет Верховної ради з питань національної безпеки на своєму засіданні схвалив законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні

Як відомо, 12 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідно, обидва терміни було продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів - до 13 травня 2024 року.

Зазначимо, що сьогодні було вже 11-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни в Україні.