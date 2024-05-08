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ВР продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів - до 11 серпня 2024 року

Рада продовжила воєнний стан і мобілізаціюа

Сьогодні, 8 травня 2024 року, під час засідання Верховна Рада продовжила ще на 90 днів дію воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, продовження воєнного стану підтримали 339 народних депутатів, продовження мобілізації - 336.

Отже, термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжено з 14 травня 2024 року на 90 днів. Відповідно -  до 11 серпня 2024 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів

Нагадаємо, у вівторок, 7 травня, Комітет Верховної ради з питань національної безпеки на своєму засіданні схвалив законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні

Як відомо, 12 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідно, обидва терміни було продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів - до 13 травня 2024 року.

Зазначимо, що сьогодні було вже 11-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни в Україні.

Автор: 

ВР (14943) мобілізація (3025) воєнний стан (568)


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Топ коментарі
+14
Потрібно контстатувати факт - зеленій шоблі вдалося - перетворити МОБІЛІЗАЦІЮ - з чергами вмотивованих добровольців - в кримінальну ,злочинну ШАПІТОЛІЗАЦІЮ.
Тисячі зелених тилових ботів -пацюків сидячи в тилу підтримують - ці кримінальні злочини під гаслами патріотизму . Зелений московитський совок наразі в Україні переміг ....
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08.05.2024 13:34
+7
Це все щоб продовжити мародера зелі строк. Порошенко провів вибори, а цей мародер все ще грається з Конституцією
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08.05.2024 13:46
+7
бо ти і такі як ти є представниками зеленого совка . Це ви - москалі - хоча носите личини патріотів . Це ви будуєте тут совкововий авторитарний режим Єрмака Зеленського по московським лекалам.
Це ви - встановлюєте цензуру в Україні . Через вас сотні тисяч загинуло . І через таких як ви - може зникнути країна ...
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08.05.2024 13:52
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Потрібно контстатувати факт - зеленій шоблі вдалося - перетворити МОБІЛІЗАЦІЮ - з чергами вмотивованих добровольців - в кримінальну ,злочинну ШАПІТОЛІЗАЦІЮ.
Тисячі зелених тилових ботів -пацюків сидячи в тилу підтримують - ці кримінальні злочини під гаслами патріотизму . Зелений московитський совок наразі в Україні переміг ....
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08.05.2024 13:34 Відповісти
Чому всього до 11серпня,на 11 років одразу жахнули і все.😁
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08.05.2024 13:44 Відповісти
А ще кажете, що я працюю на москву.
Так ви тут вливаєте в голову ідею, що "московитський совок наразі в Україні переміг".
Наступний крок - перетворити перемогу в мізках на перемогу на полі бою.
Ну, за цим справа не стане, якщо вірити вам.
Ми же - одін народ, братья. Зачєм нам воєвать? Лучшє вмєстє пойдьом наказивать ету бєздуховную, прєдавшую нас Європу.
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08.05.2024 13:45 Відповісти
бо ти і такі як ти є представниками зеленого совка . Це ви - москалі - хоча носите личини патріотів . Це ви будуєте тут совкововий авторитарний режим Єрмака Зеленського по московським лекалам.
Це ви - встановлюєте цензуру в Україні . Через вас сотні тисяч загинуло . І через таких як ви - може зникнути країна ...
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08.05.2024 13:52 Відповісти
Я хоча б не кричу на кожному розі, що ми ментально вже давно росія, або навіть і гірше.
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08.05.2024 13:54 Відповісти
Древні говорили: non stabit in rosa - не стій під рожею, адже ніхто сьогодні не дає будь-яких гарантій за безпекую будь-якої людини від свавілля (цезуровано), ... якщо слова не йдуть у тон з генеральною лінією (цензуровано)... про це нещодавно ЩИРО нагадала ведуча з Г+Г.
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08.05.2024 15:08 Відповісти
усе це продовження - шапіто.
Єврєї ввели стан війни , зелебоби кажуть що ми не можемо.
Висновок - ?
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08.05.2024 13:39 Відповісти
Щоб ввести стан війни, треба мати діючий закон про правовий режим стану війни.
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08.05.2024 13:42 Відповісти
ну ви ж розумієте що це маячня, все є, тільки ізраїлю дозволено, а кріпакам ні.
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08.05.2024 13:46 Відповісти
Тоді, будь ласка, дайте посилання.
На Закон про правовий режим воєнного стану - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text ось .
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08.05.2024 13:48 Відповісти
Законодавством України не передбачено конкретного визначення поняття стану війни, і згадується даний термін всього декілька разів, зокрема у розділі про Верховну Раду (оголошення стану війни за поданням Президента) та у розділі про президента (внесення до Верховної Ради подання про оголошення стану війни). Аналогічна процедура прописана і в законі "Про оборону України", де зазначається, що з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.

але ж то треба ставити ПІДПИС та брати ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
А зараз в нас вже шапіто.
В нас вже папірці км вищє вважають за конституцію, папірці котрі підписують усі хто тільки може.
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08.05.2024 13:55 Відповісти
Якщо запровадити стан війни, не маючи закону про правовий режим стану війни, всі державні органи будуть паралізовані. Тому що жоден чиновник не має права робити те, що не передбачено законом. А якщо законом не передбачено нічого, то чиновник нічого робити і буде. Інакше буде ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Так що якщо хочете юридичного стану війни - вимагайте спершу розробки закону про правовий режим стану війни.
А не карколомного стрибку просто у юридичну порожнечу.
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08.05.2024 13:59 Відповісти
да мені вже байдуже що вони будуть запроваджувати.
Країна просрана на десятеліття .
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08.05.2024 14:05 Відповісти
Тоді й не носіться з цим станом війни як з писаною торбою.
Русня тільки й чекає, коли Україна його оголосить.
Тому що тоді вийде, що це ми офіційно оголосили війну росії.
З усіма відповідними наслідками.
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08.05.2024 14:08 Відповісти
ну й живіть поки вас не видоять як предсмертну худобу.
чекайте нові тарифи, ціни, та курс восени, а то й раніше.
А потім на покоління - борги.
А перед цим - помрить за завод ахметова.
Стан війни,яким би він не був на слух страшний - не такий вже й страшний.
Але колоніям це недозволено.
Прийміть вже - Україна незалежна виключно на папірі.
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08.05.2024 14:14 Відповісти
Стан війни,яким би він не був на слух страшний - не такий вже й страшний.
Де почитати про те, що саме передбачає стан війни, чим відрізняється від воєнного стану?
В чинному законодавстві України.
Бо без положень Закону всі ці твердження, що "стан війни не такий вже й страшний" - абсолютно голослівні.
Тож я чекаю на посилання. Офіційне, з домену .gov.ua.
Або сприймаю ваші слова виключно як фантазії на тему.
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08.05.2024 14:18 Відповісти
Ваша реінкарнація в цій темі - залізобетонний доказ, що введення стану війни - це саме те, що потрібно русні.
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08.05.2024 14:38 Відповісти
Чудово знаєте, про кого я,
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08.05.2024 14:41 Відповісти
Так капітулював, що русні через сім років довелось йти військами на Київ, а потім - довелось бігти назад.
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08.05.2024 14:49 Відповісти
ну живіть в цих реаліях, залишилось недовго, або п....ц, або 38 паралель (в гіршому її існуванні). Що те що те продадуть як перемогу. Ви живете сьогоденнєм, зазирнути на пару років вперед у вас нема сміливості, бо те що відбувається в травні - було очевидно щє в жовтні.
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08.05.2024 14:56 Відповісти
Замість відповіді - лайк коментарю "порНОгидоты95" і словоблуддя на тему.
Значить, фантазії.
Але ні. Не фантазії.
Свідоме підбурювання до самогубства.
"порНОгидоты95" своїм пришестям це довело.
Бо воно - русня. Справжня, етнічна. З росії під проксею.
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08.05.2024 15:03 Відповісти
ви настільки дивна особа, що шниряє хто кому лайки виставляє.За весь час на цензорі, в мене і думки такої не було щоб подивитися хто кому лайкає. Вам би до лікаря.
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09.05.2024 08:42 Відповісти
І знову русняві методики.
Не маєш контраргументів - назви опонента дурнем або хворим на голову.
Це має автоматично нівелювати вагу його аргументів.
А щодо лайка, стало цікаво, хто той єдиний і неповторний, що поставив його відвертому ворогу України.
Не здивувався побаченому.
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09.05.2024 08:46 Відповісти
слухай,йди підглядай хто кому лайкає та відчипись, я з такими ....... взагалі намагаюсь не спілкуватися, бо такі дзвіночки вже попереджають що з клепкою туговато.
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09.05.2024 08:52 Відповісти
я тебе пролайкав весь діалог,сподіваюсь ти отримав......
я вважав що таке залишилось десь років хх потому, але ні, щє є такі як ти що бдять хто кому лайкає.
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09.05.2024 08:54 Відповісти
Вважаю, що русняве походження тези "Украіна должна срочно ввєсті стан війни" доведено.
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09.05.2024 08:57 Відповісти
вважай та заспокойся, слідкуй за лайками
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09.05.2024 13:01 Відповісти
Шановне панство, шановна громада, зараз почали бродити дуже гарни новини. ДУЖЕ ГАРНІ. Вові партнери хвіста прищімили. У ВСУ та МО будуть зміни. ГАРНІ ЗМІНИ!
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08.05.2024 13:46 Відповісти
Це все щоб продовжити мародера зелі строк. Порошенко провів вибори, а цей мародер все ще грається з Конституцією
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08.05.2024 13:46 Відповісти
 
 