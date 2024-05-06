Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів

Сьогодні, 6 травня, до Верховної Ради внесено законопроєкти авторства президента України Володимира Зеленського "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ВР.

Як зазначається у законопроєктах, строк дії воєнного стану та загальної мобілізації планують продовжити ще на 90 днів.

Обидва законопроєкти направлено на розгляд профільного комітету.

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Продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський 12 лютого підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідно, обидва терміни було продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів - до 13 травня 2024 року.

Зазначимо, що це було вже десяте рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни в Україні.