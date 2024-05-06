УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7938 відвідувачів онлайн
Новини
11 671 185

Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів

Раді пропонують продовжити мобілізацію

Сьогодні, 6 травня, до Верховної Ради внесено законопроєкти авторства президента України Володимира Зеленського "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ВР.

Як зазначається у законопроєктах, строк дії воєнного стану та загальної мобілізації планують продовжити ще на 90 днів.

Обидва законопроєкти направлено на розгляд профільного комітету.

Також читайте: Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до 13 травня 2024 року

Продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський 12 лютого підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідно, обидва терміни було продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів - до 13 травня 2024 року.

Зазначимо, що це було вже десяте рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни в Україні.

Автор: 

ВР (14942) законопроєкт (3583) мобілізація (3024) воєнний стан (568)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
20 травня 2024 року пан Зеленський має покинути кабінет Президента і йти проходити медкомісію і на війну. Хай не забуде прихопити єрмкака, подоляка, татарова, шурму, смірнова та інших бійців антимайданної тисячі. Озброюватися мають тими ракетами, які випустили в Україні і тими снарядами та мінами, які виготовили тут. Якщо хтось ввжає, що я написав неправду, то будь даска доведіть зворотне.
показати весь коментар
06.05.2024 15:30
+15
Рашисти, всравшись с бліцкрігом в Україні, тепер воюють з НАТО...
Україна воює з рашистами.
А от з ким воює Зеленський ?
Здається, що наше опудало "президента" більше боїться народу України, ніж русню. Недарма все життя Зеленський був москальським прихвостнем.
показати весь коментар
06.05.2024 15:33
+13
Для початку треба усвідомити - НЕ усувати його не можна. Варіант продовження влади Зеленського - це капець країні. А "легітимні шляхи" знайдуться - було би бажання.
показати весь коментар
06.05.2024 15:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пане, , Ви кому тут втираєте? Якого рабіновича будуть бачити в органі? Він давно втік, як і шифір з портновим. Та і мені здється що ОПЗЖ заборонена, хоча шуфрич непогано працював на владу Зеленського, очоливши Комітет Внрховної Ради по "свободі слова". Чого тільки варті бувші "риги"-антимайданівці: єрмак, татаров, подоляк, смірнов, шурма та інші, які сьогодні є керівниками в офісі президента. Чи Ви думаєте, що нарід зовсім тупий?
показати весь коментар
06.05.2024 18:02 Відповісти
Мені не цікаво, хто куди насправді втік з цієї шобли.
В уряд цей має увійти опозиція. Яка проросійська. Без опозиції уряд не є об'єднанням, може бути розглянутий як "украінстувющая хунта".
показати весь коментар
06.05.2024 18:11 Відповісти
Ви що знову втираєте по вухах? Це опозиція "ЄС" "половина "Голосу" та частина інших фракцій депутатів, як наприклад "Свобода" проросійські? То як могли ці проросійські сили закріпити в Конституцію рух в ЄС і НАТО і подалі від москви? Як отримали безвіз в ЄС і закрили вїзд до московії? Як отримали Томос про автокефалоьність і незалежність від московитів української цекркви? А від якої політичної сили в офісі Презиента єрмак(помічник депутута від "партії регіонів Тадеєва), Татаров - начальник слідчого підрозділу в уряді азорова, який клепав справи на майданівців, шурма - депутат "партії регіонів", смірнов - помічник портнова і захисник януковича...?
показати весь коментар
06.05.2024 18:42 Відповісти
Маю на увазі рештки опзж. Чи ніхто з колишніх ЗаЖопівців у ВРУ більше не сидить?
показати весь коментар
06.05.2024 18:45 Відповісти
І Ви замітили, що якось странувато, вони там дійсно сидять, хоча заборонені. Але і люстрованих після Революції Гідності призначив пан Президент у свій офіс і кабмін. То це ж не означає, що законно і легітимно. Колись прийдеться відповідати і за ці дії.
показати весь коментар
06.05.2024 19:24 Відповісти
«15 вересня 2022 року, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» («ОПЗЖ») і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні», - йдеться в повідомленні.Таким чином, рішення про заборону «ОПЗЖ» є остаточним і не підлягає оскарженню, а притягнення до відповідальності членів партії, які завдавали шкоди інтересам України, триває, наголосили в СБУ.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3572345-v-ukraini-ostatocno-zaboronili-dialnist-opzz.html
показати весь коментар
06.05.2024 19:44 Відповісти
Законодавством не передбачено ні при яких випадках продовження повноважень президента без вибоірв.Така справа малята !НЕМАЄ !ЦЕ ОЗНАЧАЄ ЩО НЕ МОЖНА .А не навпаки .Так конституція не працює.Якщо немає то це не означає що можна придумувати що завгодно і трактувати як їм хочеться.
показати весь коментар
06.05.2024 16:04 Відповісти
Стаття 108 Конституції: Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Новообраного немає, значить поточний продовжує виконувати обов'язки. Так в Конституції написано.
показати весь коментар
06.05.2024 16:06 Відповісти
До речі війна може тривати ще 10 років в нас буде цей президент і верховна?Розумієте що це дичина правова !
показати весь коментар
06.05.2024 16:10 Відповісти
Біда, а що робити, якщо в рамках закону, без штурмів ОПи групами озброєних людей?
показати весь коментар
06.05.2024 16:11 Відповісти
Між іншим, тема жидів так вами і не була розкрита.
А я чекаю на матеріали, що переконливо доводять змову ***** з зєлєю з метою розчищення території України для заселення туди євреїв з Ізраїлю.
показати весь коментар
06.05.2024 16:54 Відповісти
Тобто, доказів насправді немає, лише голослівні емоційні твердження та образи на адресу незгодних.
Або докази є, але вони можуть зачепити тендітні русскіє душі, а цього допустити ну ніяк не можна.
показати весь коментар
06.05.2024 17:05 Відповісти
Злиття зараховано.
показати весь коментар
06.05.2024 17:11 Відповісти
Наведіть докази, що землю в Україні продають лише і виключно жидам.
І ніхто інший не має права та можливості землю в країні купити.
показати весь коментар
06.05.2024 17:16 Відповісти
Докази. Скільки угод про купівлю землі укладено "жидами", скільки гектарів продано "жидам". І скільки - представникам інших національностей.
показати весь коментар
06.05.2024 17:25 Відповісти
Заголовок: Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану
Ти пишеш, що воєнний стан досі не оголошений. Ти ідіот чи просто кацап?

І ти конституцію взагалі відкривав перед тим, як це написати? У Конституції написано, що президент під час воєнного стану продовжує виконувати обов'язки навіть після закінчення повноважень - до того, як проведуть вибори і оберуть нового президента!

Як би я не любив Зе, але закон є закон!
показати весь коментар
06.05.2024 15:48 Відповісти
Ви, певно, з тих, хто за нього у 2019 голосували.
показати весь коментар
06.05.2024 15:52 Відповісти
Спеціально повторюю для дітей природи, що я не люблю Зе - читай пост до кінця, ідіот.
показати весь коментар
06.05.2024 16:04 Відповісти
Так, право на вільне пересування порушено. І якщо зараз воєнний стан ще дозволяє такі обмеження, то, наприклад, карантин 2020 року зелені не мали права вводити без запровадження надзвичайного стану. Бо обмеження на пересування можливі під час воєнного стану, надзвичайного стану або стану війни. Про це якраз вказано в Конституції прямо.
показати весь коментар
06.05.2024 16:41 Відповісти
Шановний не потрібно мені придумати те що нам зелені складають казки,Не мождивість проведення виборів президента його обов'я зки переходять до голови верховноъ ради.Подобаэться нам це чи ні. !І Шановний нагадаю воєнного стану немаєна який ви ссилаєтесь він досі весить в верховній раді не прийнятий.Вони вигадують під себе закони і конституцію і трактцують її як їм хочеться і бачиться !

Є рішення Конституційного Суду України яке не може бути оскарженим, від 15 травня 2014 р.№5-рп/2014 по справі № 1-19/2014 ….. (Враховуючи наведене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, частиною першою статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України вирішив:
1.Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Розяснення: ст.103 КУ..Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України, це і називається "Конституційний термін"

І ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України
показати весь коментар
06.05.2024 15:54 Відповісти
Те, про що ви пишете, то стан війни, а не воєнний стан. ЦЕ РІЗНІ ПОНЯТТЯ! І так, стан війни дійсно не ввели, бо за 30+ років ніхто так і не написав закон про стан війни...
показати весь коментар
06.05.2024 16:26 Відповісти
Шановний пане, напишіть, будь ласка, номер статті Конституції, яка говорить, що президент під час воєнного стану продовжує виконувати обов'язки навіть після закінчення повноважень - до того, як проведуть вибори і оберуть нового президента.
показати весь коментар
06.05.2024 18:07 Відповісти
Не Конституції, закон про воєнний стан
показати весь коментар
06.05.2024 18:08 Відповісти
То в нас вже закон став вище Конституції? Я вчив колись навпаки, що всі закони мають відповідти букві і духу Конституції!
показати весь коментар
06.05.2024 18:44 Відповісти
Так а в Конституції хіба є заборона? В чому закон суперечить?
показати весь коментар
06.05.2024 19:18 Відповісти
Ну так немає проблем, напишіть будь ласка норму Конституції, я можливо дійсно чогось не знаю, а цікаво знати. Будь ласка напишіть номер статті Конституції!
показати весь коментар
06.05.2024 19:26 Відповісти
Не переплутайте: фільм після реклами продовжується, термін-строк подовжується, а ерегований член видовжується!
показати весь коментар
06.05.2024 15:45 Відповісти
Де стан війни??Хтось бачив документ з підписом ЗЕ і гербовою печаткою про запровадження воєнного стану???Як можно продовжувати,чого немає,та ще й безкінечно,порушуючи конституцію??
показати весь коментар
06.05.2024 15:50 Відповісти
https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні
Воно, звісно, не з мокрою печаткою, але на урядовому порталі. Тому має юридичну силу.
Стан війни будете вимагати, щонайменше коли буде прийнятий закон "Про правовий режим стану війни". Бо зараз діє закон "Про правовий режим воєнного стану".
показати весь коментар
06.05.2024 15:55 Відповісти
Якщо для вас посилання на офіційний сайт Президента України не є легітимним, то ви точно у 2019 за зєлю голосували.
показати весь коментар
06.05.2024 15:59 Відповісти
Навіть якщо вам їх показати, ви скажете, що це підробка, роздрукована на кольоровому принтері.
показати весь коментар
06.05.2024 16:03 Відповісти
Цікаво, а де цей скан взяти?
Покажіть зразок скану, наприклад, підписаного закону про продовження воєнного стану. Цих законів вже не один було, і де скани?
показати весь коментар
06.05.2024 16:08 Відповісти
Приклад попросив, де такий скан можна дістати пересічному, який "Урядовий кур'єр" не виписує.
показати весь коментар
06.05.2024 16:18 Відповісти
Журналісти якого видання?
показати весь коментар
06.05.2024 16:19 Відповісти
Немає є скани оригінальних документів.Якщо там немає мокрої печатки підпису і інших встановлених законом знаків це туалетний папір.Це називається підробка документів на рівні вже влади.Вони вже таке прокрутили пару місяців назад.Коли ліг сайт мінюсту на вихідні а після нього з'явився указ президент про війстьковий стан.Але вони і там облажалися бо не врахували що укази президента публікує урядовий кур'єр .А його ніяк не підробити за ті числа все в вільному доступі.Вони брехуни і злочинці !
показати весь коментар
06.05.2024 16:01 Відповісти
Посилання на "Урядовий кур'єр", де випуски у вільному доступі, можна?
показати весь коментар
06.05.2024 16:10 Відповісти
Зайдіть на мінюст подивіться по числам зайдіть на сайт урядового і по числам знайдіть.
показати весь коментар
06.05.2024 17:47 Відповісти
Щоб до архіву доступ отримати, треба зареєструватись, при чому повними даними. А потім, певно, ще перевірятимуть, хто ти такий і чого поліз.
А у відкритому доступі випусків знайти не можу.
показати весь коментар
06.05.2024 17:52 Відповісти
Урядовий кур'єр сайт в вільному доступі.дивіться інфу за лютий 22 року.
показати весь коментар
06.05.2024 17:55 Відповісти
На сайті немає повних текстів самого кур'єра.
Там зверху кнопка "погортай свіжий номер". За посиланням - введіть логін і пароль.
Ось архів за https://ukurier.gov.ua/uk/articles/newspaper/2022/2/25/ 25.02.2022
Всі інші сторінки - схожі. Ніяких текстів законів та постанов. Просто новини.
Вміст "Кур'єра" - тільки для зареєстрованих.
Або покажіть посилання хоч на один номер. Бо щось ніяк не знайду. А ви, певно, знаєте.
показати весь коментар
06.05.2024 18:07 Відповісти
Геній, воєнний стан і стан війни - ЦЕ РІЗНІ СТАНИ! Звідкіля вас таких тупих відкопують?
І так, стан війни дійсно не ввели, а от воєнний стан ввели...
показати весь коментар
06.05.2024 16:28 Відповісти
Для такого тупого як ти відкриваємо мінюст і шукаємо про воєнний стан і оппаааав ін висть і досі на перегляду в верховної ради від лютого 2022 року !Він не прийнятий !І головне президент його не підписував бо він не прийнятий верховною !Є офіційна інфа і нею користуйтесь а не балабольством !
показати весь коментар
06.05.2024 17:50 Відповісти
Ти ідіот?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text
Указ затверджено Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20 № 2102-IX від 24.02.2022
показати весь коментар
06.05.2024 18:07 Відповісти
І так, для особо тупих є відео від 24.02.2022, де Рада за то все голосує...
показати весь коментар
06.05.2024 18:11 Відповісти
Який сенс цикати продовження режиму воєнного стану на 90 днів? Чому не одразу на рік не продовжити?
Адже законодавство не обмежує такий строк трьома місяцями.
Тож, після 20-го травня, коли спливає п'ятирічний строк перебування Зеленського на посаді Президента України, відповідні укази про продовження на наступні строки дії РВС можуть виявитись нелегітимними де-юре і у серпні 2024 дія такого режиму припиниться з відповідними наслідками.
показати весь коментар
06.05.2024 16:10 Відповісти
Сенс у тому, що за 90 днів, теоретично, росія може і припинити війну.
І тоді можна буде оголосити вибори Президента.
А так - ви на рік продовжуєте безальтернативне царювання зєлі.
Між іншим, у попередній версії закону про ВС його вводили один раз, і скасовували тільки з подання Президента.
показати весь коментар
06.05.2024 16:35 Відповісти
тут багато про нового президента, типу на якомусь папері не прописані слова на цей випадок і тому ми всі тепер приречені... - звучить як дурний анекдот, особливо згадуючи казус януковича (котрий також не був прописаний на тому папері)
показати весь коментар
06.05.2024 16:57 Відповісти
Да, Янукович до сих пор легитимный, если Зелю считать легитимным после 20-го.
Оба де-факто просроченные.
показати весь коментар
06.05.2024 17:09 Відповісти
Так нехай вже той бонєвтік нарешті втече. Що робити у цьому разі - знаємо, досвід є.
показати весь коментар
06.05.2024 17:24 Відповісти
1. Положення https://zakononline.com.ua/documents/show/170036___592611#n4605 частин першої , https://zakononline.com.ua/documents/show/170036___592611#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене
Читайте уважно і непишить дурниць
показати весь коментар
06.05.2024 17:26 Відповісти
Взагалі-то причиною того звернення (коментар з номером якого видалено вище) були дострокові припинення повноважень овочем, що втік, і треба було зрозуміти, на який термін обирати нового Президента.
Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
Цікаво інше. Що каже Конституція про перехід повноважень від Президента, чий термін вже добіг кінця в умовах, коли нового Президента де-факто не обрано?
показати весь коментар
06.05.2024 17:29 Відповісти
Пане Денисе, навіщо Ви знову втираєте наріду по вухах. Яка Вам різниця, як Зеленський буде передавати виконння своїх обов'язків спікеру Верховної Ради? Тут головне, що він обраний всього на термін 5 років, і 20 травня 2024 цей термін вичерпується і він має не шукати шпаринку, як обдурити нарід і залишитися, бо ніби війна і Майдани - то смерть для України і нрід просто це проковтне, а допомогти взяти владу спікеру, який там в парламенті буде призначати і виконуючого обов'язки, або керувати через Уряд, який вони призначать вже без участі Зеленського і Єрмака. А ці, та інші офісні працівники мають йти і виконувати закон про мобілізацію, який самі недавно прийняли.
показати весь коментар
06.05.2024 18:56 Відповісти
Яка Вам різниця, як Зеленський буде передавати виконння своїх обов'язків спікеру Верховної Ради?
Тому що це принципово важливе питання. А якщо - ніяк? Тоді наступною тезою руснявої пропаганди стане "Стєфанчук нєлєгітімний, потому что получіл полномочія Прєзідєнта нєконстуціонним путьом".
І піде по світу теза "правітєльство Украіни нєлєгітімно" з простим обгрунтуванням: немає в Конституції України положень про те, що повноваження Президента переходять до голови ВРУ в разі, коли термін каденції Президента сплив. А значить, Стефанчук - то самопроголошений президент, отже, нелегітимний. Отже, немає в Україні легітимної влади. А значить, гроші та озброєння йдуть не народу України, а якійсь купці самозванців.
показати весь коментар
06.05.2024 19:02 Відповісти
Навіть не дочитав, бо знову маніпуляції. Там не буде написано Стефанчук, там написано спікер Ради, а його парламентарі можуть вибирати декілька раз на місяць. А в Конституції це все про парламент прописано. Тут мова йде про норму Конституції, яка легемітизує посаду президента після 20 травня 2024 року. А що напишуть кацапи, то їх справа. Ми живемо в Україні і ми маємо виконувати норми Конституції, тим більше, що Президент є гарантом цієї Конституції.
показати весь коментар
06.05.2024 19:30 Відповісти
Я зрозумів що ти єврей І що ти з "каманди" зепрезедента
показати весь коментар
06.05.2024 17:48 Відповісти
Невішай нікому локшини це з хупу подоляка
показати весь коментар
06.05.2024 17:49 Відповісти
Що буде як в ВР не вистачить голосів для продовження воєнного стану?
показати весь коментар
06.05.2024 19:12 Відповісти
По-перше, взагалі-то спеціально для проблем із конституцією існу.є конституційний суд, котрий має вельми високі права. Був слух, що буде звернення до нього. Я не в курсі наскільки наш конст. суд незалежний зараз, були якісь скандали.

По-друге, вище конст. суду стоїть найвищий суддя = референдум, по окремому актуальному питанню в конституції. Також не в курсі, хто і як міг би його організувати.

По-третє, думка сша буде визначальною. Жаль, що їм зараз своїми виборами голова забита, хочеться залишити все як є, принаймні до нового президента, на нього тупо звалити цю проблему (повністю). Великих надій на сша навряд чи слід покладати, ******* там тягнути проблему війни (в чужій країні) довго і нудно - той же афган, той же ізраїль, та навіть судан взяти, там вже більше 10 років громадянська війна, мільйони біженців і ніхто не переживає.

По-четверте, темп (змін, в тому числі і політичних) зараз задає товаріщ путін. Також невідомо, що і як в голові цього любителя довгих сирійських танців.

Виходить, що треба дожити до осені.
показати весь коментар
06.05.2024 19:51 Відповісти
береза-турчинов-порошенко-зеленський + ви = любов
показати весь коментар
06.05.2024 20:04 Відповісти
"..У межах чинної Конституції (якщо виборів не проводити), бачу лише одне рішення: протягом дня до закінчення повноважень, тобто 19 травня цього року, Зеленський добровільно йде у відставку (достроково!) і його обов'язки починає виконувати спікер Верховної Ради. Вже не знаю хто на той момент ним буде - Стефанчук, то Стефанчук. Україна вже одного разу пережила такий момент у 2014 році, переживе і зараз, через десять років. Зеленського можна призначити прем'єр-міністром (наприклад). Але це вже як Верховна Рада сама вирішить на той момент.

Інакше бачу величезний ризик вакууму влади. Багато хто недооцінює ці тонкощі, але у вирішальний момент вони можуть зіграти з країною злий жарт. Юристи це добре розуміють.

Ось видасть після 20 травня Зеленський якийсь указ, який не сподобається Сирському, а той скаже: "хлопче, а ти хто такий? Твої повноваження закінчилися, читай Конституцію, стаття 103!

Або якщо не Сирський, то міністр внутрішніх справ, або якщо не він, то начальник СБУ, чи прокурор, чи міністр фінансів, чи прем'єр… Та будь-який голова області чи міністр… Я вже не кажу про суддів усіх рангів. Ці конституцію до дірок прочитали і сидять і чекають свого часу… Після 20 травня всі укази Зеленського не коштуватимуть паперу, на якому вони написані."
ФБ
показати весь коментар
06.05.2024 20:15 Відповісти
Я бы на его месте протроллил бы кацапов и внес бы не на 90дней, а на 60-т!
В Кремле бы обдрыстались от паники и ужаса!
показати весь коментар
06.05.2024 21:20 Відповісти
В ВР не має правників,які би заявили - ми не маємо КОНСТИТУЦІЙНОГО права продовжувати воєнний стан.
показати весь коментар
06.05.2024 22:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 