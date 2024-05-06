Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней
Сегодня, 6 мая, в Верховную Раду внесены законопроекты авторства президента Украины Владимира Зеленского "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ВР.
Как отмечается в законопроектах, срок действия военного положения и всеобщей мобилизации планируют продлить еще на 90 дней.
Оба законопроекта направлены на рассмотрение профильного комитета.
Продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский 12 февраля подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
Соответственно, оба срока были продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней - до 13 мая 2024 года.
Отметим, что это было уже десятое решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.
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В уряд цей має увійти опозиція. Яка проросійська. Без опозиції уряд не є об'єднанням, може бути розглянутий як "украінстувющая хунта".
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3572345-v-ukraini-ostatocno-zaboronili-dialnist-opzz.html
Новообраного немає, значить поточний продовжує виконувати обов'язки. Так в Конституції написано.
А я чекаю на матеріали, що переконливо доводять змову ***** з зєлєю з метою розчищення території України для заселення туди євреїв з Ізраїлю.
Або докази є, але вони можуть зачепити тендітні русскіє душі, а цього допустити ну ніяк не можна.
І ніхто інший не має права та можливості землю в країні купити.
Ти пишеш, що воєнний стан досі не оголошений. Ти ідіот чи просто кацап?
І ти конституцію взагалі відкривав перед тим, як це написати? У Конституції написано, що президент під час воєнного стану продовжує виконувати обов'язки навіть після закінчення повноважень - до того, як проведуть вибори і оберуть нового президента!
Як би я не любив Зе, але закон є закон!
Є рішення Конституційного Суду України яке не може бути оскарженим, від 15 травня 2014 р.№5-рп/2014 по справі № 1-19/2014 ….. (Враховуючи наведене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, частиною першою статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України вирішив:
1.Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
Розяснення: ст.103 КУ..Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України, це і називається "Конституційний термін"
І ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України
Воно, звісно, не з мокрою печаткою, але на урядовому порталі. Тому має юридичну силу.
Стан війни будете вимагати, щонайменше коли буде прийнятий закон "Про правовий режим стану війни". Бо зараз діє закон "Про правовий режим воєнного стану".
Покажіть зразок скану, наприклад, підписаного закону про продовження воєнного стану. Цих законів вже не один було, і де скани?
А у відкритому доступі випусків знайти не можу.
Там зверху кнопка "погортай свіжий номер". За посиланням - введіть логін і пароль.
Ось архів за https://ukurier.gov.ua/uk/articles/newspaper/2022/2/25/ 25.02.2022
Всі інші сторінки - схожі. Ніяких текстів законів та постанов. Просто новини.
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Або покажіть посилання хоч на один номер. Бо щось ніяк не знайду. А ви, певно, знаєте.
І так, стан війни дійсно не ввели, а от воєнний стан ввели...
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text
Указ затверджено Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20 № 2102-IX від 24.02.2022
Адже законодавство не обмежує такий строк трьома місяцями.
Тож, після 20-го травня, коли спливає п'ятирічний строк перебування Зеленського на посаді Президента України, відповідні укази про продовження на наступні строки дії РВС можуть виявитись нелегітимними де-юре і у серпні 2024 дія такого режиму припиниться з відповідними наслідками.
І тоді можна буде оголосити вибори Президента.
А так - ви на рік продовжуєте безальтернативне царювання зєлі.
Між іншим, у попередній версії закону про ВС його вводили один раз, і скасовували тільки з подання Президента.
Оба де-факто просроченные.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене
Читайте уважно і непишить дурниць
Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
Цікаво інше. Що каже Конституція про перехід повноважень від Президента, чий термін вже добіг кінця в умовах, коли нового Президента де-факто не обрано?
Тому що це принципово важливе питання. А якщо - ніяк? Тоді наступною тезою руснявої пропаганди стане "Стєфанчук нєлєгітімний, потому что получіл полномочія Прєзідєнта нєконстуціонним путьом".
І піде по світу теза "правітєльство Украіни нєлєгітімно" з простим обгрунтуванням: немає в Конституції України положень про те, що повноваження Президента переходять до голови ВРУ в разі, коли термін каденції Президента сплив. А значить, Стефанчук - то самопроголошений президент, отже, нелегітимний. Отже, немає в Україні легітимної влади. А значить, гроші та озброєння йдуть не народу України, а якійсь купці самозванців.
По-друге, вище конст. суду стоїть найвищий суддя = референдум, по окремому актуальному питанню в конституції. Також не в курсі, хто і як міг би його організувати.
По-третє, думка сша буде визначальною. Жаль, що їм зараз своїми виборами голова забита, хочеться залишити все як є, принаймні до нового президента, на нього тупо звалити цю проблему (повністю). Великих надій на сша навряд чи слід покладати, ******* там тягнути проблему війни (в чужій країні) довго і нудно - той же афган, той же ізраїль, та навіть судан взяти, там вже більше 10 років громадянська війна, мільйони біженців і ніхто не переживає.
По-четверте, темп (змін, в тому числі і політичних) зараз задає товаріщ путін. Також невідомо, що і як в голові цього любителя довгих сирійських танців.
Виходить, що треба дожити до осені.
Інакше бачу величезний ризик вакууму влади. Багато хто недооцінює ці тонкощі, але у вирішальний момент вони можуть зіграти з країною злий жарт. Юристи це добре розуміють.
Ось видасть після 20 травня Зеленський якийсь указ, який не сподобається Сирському, а той скаже: "хлопче, а ти хто такий? Твої повноваження закінчилися, читай Конституцію, стаття 103!
Або якщо не Сирський, то міністр внутрішніх справ, або якщо не він, то начальник СБУ, чи прокурор, чи міністр фінансів, чи прем'єр… Та будь-який голова області чи міністр… Я вже не кажу про суддів усіх рангів. Ці конституцію до дірок прочитали і сидять і чекають свого часу… Після 20 травня всі укази Зеленського не коштуватимуть паперу, на якому вони написані."
ФБ
В Кремле бы обдрыстались от паники и ужаса!