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Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней

вр,парламент,рада,верховна

Сегодня, 6 мая, в Верховную Раду внесены законопроекты авторства президента Украины Владимира Зеленского "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ВР.

Как отмечается в законопроектах, срок действия военного положения и всеобщей мобилизации планируют продлить еще на 90 дней.

Оба законопроекта направлены на рассмотрение профильного комитета.

Также читайте: Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации до 13 мая 2024 года

Продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский 12 февраля подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Соответственно, оба срока были продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней - до 13 мая 2024 года.

Отметим, что это было уже десятое решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.

Автор: 

ВР (29229) законопроект (3219) мобилизация (2736) военное положение (506)


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Топ комментарии
+20
20 травня 2024 року пан Зеленський має покинути кабінет Президента і йти проходити медкомісію і на війну. Хай не забуде прихопити єрмкака, подоляка, татарова, шурму, смірнова та інших бійців антимайданної тисячі. Озброюватися мають тими ракетами, які випустили в Україні і тими снарядами та мінами, які виготовили тут. Якщо хтось ввжає, що я написав неправду, то будь даска доведіть зворотне.
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06.05.2024 15:30
+15
Рашисти, всравшись с бліцкрігом в Україні, тепер воюють з НАТО...
Україна воює з рашистами.
А от з ким воює Зеленський ?
Здається, що наше опудало "президента" більше боїться народу України, ніж русню. Недарма все життя Зеленський був москальським прихвостнем.
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06.05.2024 15:33
+13
Для початку треба усвідомити - НЕ усувати його не можна. Варіант продовження влади Зеленського - це капець країні. А "легітимні шляхи" знайдуться - було би бажання.
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06.05.2024 15:41
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Пане, , Ви кому тут втираєте? Якого рабіновича будуть бачити в органі? Він давно втік, як і шифір з портновим. Та і мені здється що ОПЗЖ заборонена, хоча шуфрич непогано працював на владу Зеленського, очоливши Комітет Внрховної Ради по "свободі слова". Чого тільки варті бувші "риги"-антимайданівці: єрмак, татаров, подоляк, смірнов, шурма та інші, які сьогодні є керівниками в офісі президента. Чи Ви думаєте, що нарід зовсім тупий?
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06.05.2024 18:02 Ответить
Мені не цікаво, хто куди насправді втік з цієї шобли.
В уряд цей має увійти опозиція. Яка проросійська. Без опозиції уряд не є об'єднанням, може бути розглянутий як "украінстувющая хунта".
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06.05.2024 18:11 Ответить
Ви що знову втираєте по вухах? Це опозиція "ЄС" "половина "Голосу" та частина інших фракцій депутатів, як наприклад "Свобода" проросійські? То як могли ці проросійські сили закріпити в Конституцію рух в ЄС і НАТО і подалі від москви? Як отримали безвіз в ЄС і закрили вїзд до московії? Як отримали Томос про автокефалоьність і незалежність від московитів української цекркви? А від якої політичної сили в офісі Презиента єрмак(помічник депутута від "партії регіонів Тадеєва), Татаров - начальник слідчого підрозділу в уряді азорова, який клепав справи на майданівців, шурма - депутат "партії регіонів", смірнов - помічник портнова і захисник януковича...?
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06.05.2024 18:42 Ответить
Маю на увазі рештки опзж. Чи ніхто з колишніх ЗаЖопівців у ВРУ більше не сидить?
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06.05.2024 18:45 Ответить
І Ви замітили, що якось странувато, вони там дійсно сидять, хоча заборонені. Але і люстрованих після Революції Гідності призначив пан Президент у свій офіс і кабмін. То це ж не означає, що законно і легітимно. Колись прийдеться відповідати і за ці дії.
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06.05.2024 19:24 Ответить
«15 вересня 2022 року, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» («ОПЗЖ») і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні», - йдеться в повідомленні.Таким чином, рішення про заборону «ОПЗЖ» є остаточним і не підлягає оскарженню, а притягнення до відповідальності членів партії, які завдавали шкоди інтересам України, триває, наголосили в СБУ.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3572345-v-ukraini-ostatocno-zaboronili-dialnist-opzz.html
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06.05.2024 19:44 Ответить
Законодавством не передбачено ні при яких випадках продовження повноважень президента без вибоірв.Така справа малята !НЕМАЄ !ЦЕ ОЗНАЧАЄ ЩО НЕ МОЖНА .А не навпаки .Так конституція не працює.Якщо немає то це не означає що можна придумувати що завгодно і трактувати як їм хочеться.
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06.05.2024 16:04 Ответить
Стаття 108 Конституції: Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Новообраного немає, значить поточний продовжує виконувати обов'язки. Так в Конституції написано.
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06.05.2024 16:06 Ответить
До речі війна може тривати ще 10 років в нас буде цей президент і верховна?Розумієте що це дичина правова !
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06.05.2024 16:10 Ответить
Біда, а що робити, якщо в рамках закону, без штурмів ОПи групами озброєних людей?
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06.05.2024 16:11 Ответить
Між іншим, тема жидів так вами і не була розкрита.
А я чекаю на матеріали, що переконливо доводять змову ***** з зєлєю з метою розчищення території України для заселення туди євреїв з Ізраїлю.
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06.05.2024 16:54 Ответить
Тобто, доказів насправді немає, лише голослівні емоційні твердження та образи на адресу незгодних.
Або докази є, але вони можуть зачепити тендітні русскіє душі, а цього допустити ну ніяк не можна.
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06.05.2024 17:05 Ответить
Злиття зараховано.
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06.05.2024 17:11 Ответить
Наведіть докази, що землю в Україні продають лише і виключно жидам.
І ніхто інший не має права та можливості землю в країні купити.
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06.05.2024 17:16 Ответить
Докази. Скільки угод про купівлю землі укладено "жидами", скільки гектарів продано "жидам". І скільки - представникам інших національностей.
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06.05.2024 17:25 Ответить
Заголовок: Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану
Ти пишеш, що воєнний стан досі не оголошений. Ти ідіот чи просто кацап?

І ти конституцію взагалі відкривав перед тим, як це написати? У Конституції написано, що президент під час воєнного стану продовжує виконувати обов'язки навіть після закінчення повноважень - до того, як проведуть вибори і оберуть нового президента!

Як би я не любив Зе, але закон є закон!
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06.05.2024 15:48 Ответить
Ви, певно, з тих, хто за нього у 2019 голосували.
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06.05.2024 15:52 Ответить
Спеціально повторюю для дітей природи, що я не люблю Зе - читай пост до кінця, ідіот.
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06.05.2024 16:04 Ответить
Так, право на вільне пересування порушено. І якщо зараз воєнний стан ще дозволяє такі обмеження, то, наприклад, карантин 2020 року зелені не мали права вводити без запровадження надзвичайного стану. Бо обмеження на пересування можливі під час воєнного стану, надзвичайного стану або стану війни. Про це якраз вказано в Конституції прямо.
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06.05.2024 16:41 Ответить
Шановний не потрібно мені придумати те що нам зелені складають казки,Не мождивість проведення виборів президента його обов'я зки переходять до голови верховноъ ради.Подобаэться нам це чи ні. !І Шановний нагадаю воєнного стану немаєна який ви ссилаєтесь він досі весить в верховній раді не прийнятий.Вони вигадують під себе закони і конституцію і трактцують її як їм хочеться і бачиться !

Є рішення Конституційного Суду України яке не може бути оскарженим, від 15 травня 2014 р.№5-рп/2014 по справі № 1-19/2014 ….. (Враховуючи наведене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, частиною першою статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України вирішив:
1.Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Розяснення: ст.103 КУ..Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України, це і називається "Конституційний термін"

І ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України
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06.05.2024 15:54 Ответить
Те, про що ви пишете, то стан війни, а не воєнний стан. ЦЕ РІЗНІ ПОНЯТТЯ! І так, стан війни дійсно не ввели, бо за 30+ років ніхто так і не написав закон про стан війни...
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06.05.2024 16:26 Ответить
Шановний пане, напишіть, будь ласка, номер статті Конституції, яка говорить, що президент під час воєнного стану продовжує виконувати обов'язки навіть після закінчення повноважень - до того, як проведуть вибори і оберуть нового президента.
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06.05.2024 18:07 Ответить
Не Конституції, закон про воєнний стан
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06.05.2024 18:08 Ответить
То в нас вже закон став вище Конституції? Я вчив колись навпаки, що всі закони мають відповідти букві і духу Конституції!
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06.05.2024 18:44 Ответить
Так а в Конституції хіба є заборона? В чому закон суперечить?
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06.05.2024 19:18 Ответить
Ну так немає проблем, напишіть будь ласка норму Конституції, я можливо дійсно чогось не знаю, а цікаво знати. Будь ласка напишіть номер статті Конституції!
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06.05.2024 19:26 Ответить
Не переплутайте: фільм після реклами продовжується, термін-строк подовжується, а ерегований член видовжується!
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06.05.2024 15:45 Ответить
Де стан війни??Хтось бачив документ з підписом ЗЕ і гербовою печаткою про запровадження воєнного стану???Як можно продовжувати,чого немає,та ще й безкінечно,порушуючи конституцію??
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06.05.2024 15:50 Ответить
https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні
Воно, звісно, не з мокрою печаткою, але на урядовому порталі. Тому має юридичну силу.
Стан війни будете вимагати, щонайменше коли буде прийнятий закон "Про правовий режим стану війни". Бо зараз діє закон "Про правовий режим воєнного стану".
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06.05.2024 15:55 Ответить
Якщо для вас посилання на офіційний сайт Президента України не є легітимним, то ви точно у 2019 за зєлю голосували.
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06.05.2024 15:59 Ответить
Навіть якщо вам їх показати, ви скажете, що це підробка, роздрукована на кольоровому принтері.
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06.05.2024 16:03 Ответить
Цікаво, а де цей скан взяти?
Покажіть зразок скану, наприклад, підписаного закону про продовження воєнного стану. Цих законів вже не один було, і де скани?
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06.05.2024 16:08 Ответить
Приклад попросив, де такий скан можна дістати пересічному, який "Урядовий кур'єр" не виписує.
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06.05.2024 16:18 Ответить
Журналісти якого видання?
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06.05.2024 16:19 Ответить
Немає є скани оригінальних документів.Якщо там немає мокрої печатки підпису і інших встановлених законом знаків це туалетний папір.Це називається підробка документів на рівні вже влади.Вони вже таке прокрутили пару місяців назад.Коли ліг сайт мінюсту на вихідні а після нього з'явився указ президент про війстьковий стан.Але вони і там облажалися бо не врахували що укази президента публікує урядовий кур'єр .А його ніяк не підробити за ті числа все в вільному доступі.Вони брехуни і злочинці !
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06.05.2024 16:01 Ответить
Посилання на "Урядовий кур'єр", де випуски у вільному доступі, можна?
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06.05.2024 16:10 Ответить
Зайдіть на мінюст подивіться по числам зайдіть на сайт урядового і по числам знайдіть.
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06.05.2024 17:47 Ответить
Щоб до архіву доступ отримати, треба зареєструватись, при чому повними даними. А потім, певно, ще перевірятимуть, хто ти такий і чого поліз.
А у відкритому доступі випусків знайти не можу.
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06.05.2024 17:52 Ответить
Урядовий кур'єр сайт в вільному доступі.дивіться інфу за лютий 22 року.
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06.05.2024 17:55 Ответить
На сайті немає повних текстів самого кур'єра.
Там зверху кнопка "погортай свіжий номер". За посиланням - введіть логін і пароль.
Ось архів за https://ukurier.gov.ua/uk/articles/newspaper/2022/2/25/ 25.02.2022
Всі інші сторінки - схожі. Ніяких текстів законів та постанов. Просто новини.
Вміст "Кур'єра" - тільки для зареєстрованих.
Або покажіть посилання хоч на один номер. Бо щось ніяк не знайду. А ви, певно, знаєте.
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06.05.2024 18:07 Ответить
Геній, воєнний стан і стан війни - ЦЕ РІЗНІ СТАНИ! Звідкіля вас таких тупих відкопують?
І так, стан війни дійсно не ввели, а от воєнний стан ввели...
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06.05.2024 16:28 Ответить
Для такого тупого як ти відкриваємо мінюст і шукаємо про воєнний стан і оппаааав ін висть і досі на перегляду в верховної ради від лютого 2022 року !Він не прийнятий !І головне президент його не підписував бо він не прийнятий верховною !Є офіційна інфа і нею користуйтесь а не балабольством !
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06.05.2024 17:50 Ответить
Ти ідіот?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text
Указ затверджено Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20 № 2102-IX від 24.02.2022
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06.05.2024 18:07 Ответить
І так, для особо тупих є відео від 24.02.2022, де Рада за то все голосує...
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06.05.2024 18:11 Ответить
Який сенс цикати продовження режиму воєнного стану на 90 днів? Чому не одразу на рік не продовжити?
Адже законодавство не обмежує такий строк трьома місяцями.
Тож, після 20-го травня, коли спливає п'ятирічний строк перебування Зеленського на посаді Президента України, відповідні укази про продовження на наступні строки дії РВС можуть виявитись нелегітимними де-юре і у серпні 2024 дія такого режиму припиниться з відповідними наслідками.
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06.05.2024 16:10 Ответить
Сенс у тому, що за 90 днів, теоретично, росія може і припинити війну.
І тоді можна буде оголосити вибори Президента.
А так - ви на рік продовжуєте безальтернативне царювання зєлі.
Між іншим, у попередній версії закону про ВС його вводили один раз, і скасовували тільки з подання Президента.
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06.05.2024 16:35 Ответить
тут багато про нового президента, типу на якомусь папері не прописані слова на цей випадок і тому ми всі тепер приречені... - звучить як дурний анекдот, особливо згадуючи казус януковича (котрий також не був прописаний на тому папері)
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06.05.2024 16:57 Ответить
Да, Янукович до сих пор легитимный, если Зелю считать легитимным после 20-го.
Оба де-факто просроченные.
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06.05.2024 17:09 Ответить
Так нехай вже той бонєвтік нарешті втече. Що робити у цьому разі - знаємо, досвід є.
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06.05.2024 17:24 Ответить
1. Положення https://zakononline.com.ua/documents/show/170036___592611#n4605 частин першої , https://zakononline.com.ua/documents/show/170036___592611#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене
Читайте уважно і непишить дурниць
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06.05.2024 17:26 Ответить
Взагалі-то причиною того звернення (коментар з номером якого видалено вище) були дострокові припинення повноважень овочем, що втік, і треба було зрозуміти, на який термін обирати нового Президента.
Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
Цікаво інше. Що каже Конституція про перехід повноважень від Президента, чий термін вже добіг кінця в умовах, коли нового Президента де-факто не обрано?
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06.05.2024 17:29 Ответить
Пане Денисе, навіщо Ви знову втираєте наріду по вухах. Яка Вам різниця, як Зеленський буде передавати виконння своїх обов'язків спікеру Верховної Ради? Тут головне, що він обраний всього на термін 5 років, і 20 травня 2024 цей термін вичерпується і він має не шукати шпаринку, як обдурити нарід і залишитися, бо ніби війна і Майдани - то смерть для України і нрід просто це проковтне, а допомогти взяти владу спікеру, який там в парламенті буде призначати і виконуючого обов'язки, або керувати через Уряд, який вони призначать вже без участі Зеленського і Єрмака. А ці, та інші офісні працівники мають йти і виконувати закон про мобілізацію, який самі недавно прийняли.
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06.05.2024 18:56 Ответить
Яка Вам різниця, як Зеленський буде передавати виконння своїх обов'язків спікеру Верховної Ради?
Тому що це принципово важливе питання. А якщо - ніяк? Тоді наступною тезою руснявої пропаганди стане "Стєфанчук нєлєгітімний, потому что получіл полномочія Прєзідєнта нєконстуціонним путьом".
І піде по світу теза "правітєльство Украіни нєлєгітімно" з простим обгрунтуванням: немає в Конституції України положень про те, що повноваження Президента переходять до голови ВРУ в разі, коли термін каденції Президента сплив. А значить, Стефанчук - то самопроголошений президент, отже, нелегітимний. Отже, немає в Україні легітимної влади. А значить, гроші та озброєння йдуть не народу України, а якійсь купці самозванців.
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06.05.2024 19:02 Ответить
Навіть не дочитав, бо знову маніпуляції. Там не буде написано Стефанчук, там написано спікер Ради, а його парламентарі можуть вибирати декілька раз на місяць. А в Конституції це все про парламент прописано. Тут мова йде про норму Конституції, яка легемітизує посаду президента після 20 травня 2024 року. А що напишуть кацапи, то їх справа. Ми живемо в Україні і ми маємо виконувати норми Конституції, тим більше, що Президент є гарантом цієї Конституції.
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06.05.2024 19:30 Ответить
Я зрозумів що ти єврей І що ти з "каманди" зепрезедента
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06.05.2024 17:48 Ответить
Невішай нікому локшини це з хупу подоляка
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06.05.2024 17:49 Ответить
Що буде як в ВР не вистачить голосів для продовження воєнного стану?
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06.05.2024 19:12 Ответить
По-перше, взагалі-то спеціально для проблем із конституцією існу.є конституційний суд, котрий має вельми високі права. Був слух, що буде звернення до нього. Я не в курсі наскільки наш конст. суд незалежний зараз, були якісь скандали.

По-друге, вище конст. суду стоїть найвищий суддя = референдум, по окремому актуальному питанню в конституції. Також не в курсі, хто і як міг би його організувати.

По-третє, думка сша буде визначальною. Жаль, що їм зараз своїми виборами голова забита, хочеться залишити все як є, принаймні до нового президента, на нього тупо звалити цю проблему (повністю). Великих надій на сша навряд чи слід покладати, ******* там тягнути проблему війни (в чужій країні) довго і нудно - той же афган, той же ізраїль, та навіть судан взяти, там вже більше 10 років громадянська війна, мільйони біженців і ніхто не переживає.

По-четверте, темп (змін, в тому числі і політичних) зараз задає товаріщ путін. Також невідомо, що і як в голові цього любителя довгих сирійських танців.

Виходить, що треба дожити до осені.
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06.05.2024 19:51 Ответить
береза-турчинов-порошенко-зеленський + ви = любов
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06.05.2024 20:04 Ответить
"..У межах чинної Конституції (якщо виборів не проводити), бачу лише одне рішення: протягом дня до закінчення повноважень, тобто 19 травня цього року, Зеленський добровільно йде у відставку (достроково!) і його обов'язки починає виконувати спікер Верховної Ради. Вже не знаю хто на той момент ним буде - Стефанчук, то Стефанчук. Україна вже одного разу пережила такий момент у 2014 році, переживе і зараз, через десять років. Зеленського можна призначити прем'єр-міністром (наприклад). Але це вже як Верховна Рада сама вирішить на той момент.

Інакше бачу величезний ризик вакууму влади. Багато хто недооцінює ці тонкощі, але у вирішальний момент вони можуть зіграти з країною злий жарт. Юристи це добре розуміють.

Ось видасть після 20 травня Зеленський якийсь указ, який не сподобається Сирському, а той скаже: "хлопче, а ти хто такий? Твої повноваження закінчилися, читай Конституцію, стаття 103!

Або якщо не Сирський, то міністр внутрішніх справ, або якщо не він, то начальник СБУ, чи прокурор, чи міністр фінансів, чи прем'єр… Та будь-який голова області чи міністр… Я вже не кажу про суддів усіх рангів. Ці конституцію до дірок прочитали і сидять і чекають свого часу… Після 20 травня всі укази Зеленського не коштуватимуть паперу, на якому вони написані."
ФБ
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06.05.2024 20:15 Ответить
Я бы на его месте протроллил бы кацапов и внес бы не на 90дней, а на 60-т!
В Кремле бы обдрыстались от паники и ужаса!
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06.05.2024 21:20 Ответить
В ВР не має правників,які би заявили - ми не маємо КОНСТИТУЦІЙНОГО права продовжувати воєнний стан.
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06.05.2024 22:58 Ответить
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