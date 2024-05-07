Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
У вівторок, 7 травня, Комітет Верховної ради з питань національної безпеки на своєму засіданні схвалив законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.
Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За словами народного обранця, вже завтра, 8 травня, за ці законопроєкти парламент голосуватиме у сесійній залі.
Як повідомлялося раніше, 6 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти №11234 та №11235 ("Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"). Відповідно до них воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть в Україні ще щонайменше до 11 серпня.
Якщо Верховна Рада проголосує за згадані законопроєкти, то це стане вже 11-м продовженням воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.
Продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні
Як відомо, 12 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Відповідно, обидва терміни було продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів - до 13 травня 2024 року.
Зазначимо, що це було вже 10-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виходить, війну треба оголошувати.
Але проблема в тому, що війну оголошують - комусь.
Не можна ж воювати самим з собою, якщо, звісно, у вас не громадянська війна.
"Але проблема в тому, що війну оголошують - комусь."
Нет тут никакой проблемы. Если нет официального объявления войны, таковым считается начало агрессивных военных действий по отношению к другому государству.
Що у нас і є.
Тому неоголошена війна - з обох боків.
Тільки Україна чомусь має бути такою простою і правильною, та оголосити війну.
А русня може і далі ховатись від відповідальності за якимось мутним "сво".
Наприклад, оголошення війни в разі нападу на якусь країну;
Офіційне запровадження правового режиму стану війни всередині країни у відповідь на військову агресію, якій піддалася країна.
Це є дещо протилежні речі.
Правовий режим стану війни необхідний саме для України. Цей стан війни, наприклад, є підставою для звернення в ООН, інші міжнародні організації задля запровадження більш грунтовних та всеохоплюючих санкцій проти агресора, дає обґрунтування щодо замороження виплат за боргами для країни, що піддалася агресії, може слугувати також основою для надсилання військ ООН на допомогу країні, що зазнала агресії і т.д.
Також, правовий режим стану війни регламентує додаткові повноваження військових, час тих повноважень, межі і т.д.
Натомість, замість притомної допомоги та більш дієвих санкцій проти росії, маємо "зелений офіс", який керує в країні всім у "ручному режимі".
І дійсно - нащо нам той "стан війни", коли все може "рішати" "охвіс"?
Власне, звідси, і ваші маніпуляції, де замість певного правового стану для України, ви зводете все до пустопорожніх розмов, що ми там оголошуємо чи не оголошуємо "війну росії".
Замість запровадження передбаченого Конституцією Стану Війни, вони і далі продовжують оголошувати неконституційний воєнний стан, який може діяти лише до безпосередньої агресії проти держави, а тому є разовим тимчасовим заходом.
Ці привладні злочинці й узурпатори державної влади, що уклали між собою Загальну Ширку проти інтересів держави та українського народу, саботують проведення виборів до органів державної влади незаконно оголошуючи неконституційний воєнний стан, оскільки стан війни заборони проведення виборів не передбачає!
Война идет с февраля 2014 года, с момента оккупации Крыма, в которой учувствовали 20-30 тыс. российских военных, как и на Донбассе.
Я розумію звісно, що під час війни всім потрібно працювати на армію, але в нас виходить так, що челяді кидають на обговорення всілякий висєр потипу замахів на найшашличнішого, імітують бородьбу з корупцією і саме головне імітація волі до перемоги у нашого "керівництва".... А по факту і далі в Україні є рівні а є рівніші, і далі всілякі притули і лисі з кварталу по закордонах а ухилянт Іван із села бо він бачте винен і повинен жити за конституцією. Я вже мовчу про відношення до ЗСУ з боку чинного керівництва.
Тож краще, оголосити стан війни і почати створення ВПК яке зараз зусиллями найшошличніших ********* саботується. Тому тільки уряд національної єдності, і тим паче без зеленого лайна!!!
П.С - якщо б люди розуміли, що перемога потрібна не тільки простому люду, але й владі то питання до продовження військового стану не було би. А зараз повірити, що хрипатому виродку потрібна перемога, коли в нього усі практично активи за бугром важко.
Ну щож, він хотяби зміг написати коментар, а для пана Олександра це вже прогрес
Може, щось змінилось? Не в курсі, тому питаю.
Газ качають, бо діють ще європейські контракти. Продовжувати їх не збираються.
Всі чоловіки призовного віку там обов'язково стоять на військовому обліку.
Коли потрібна мобілізація, російські воєнкоми цивілізовано розсилають повістки обраним громадянам. Громадяни цивілізовано прибувають до воєнкоматів для проходження військової служби.
І ніяких вам бусіків та облав.
А чому всі чоловіки росії стоять на військовому обліку за місцем фактичного проживання, а в Україні - ні?
Інакше державі доводиться самотужки ганятись за громадянами.
Що ми і бачимо.
От наприклад, у мене дані оновлені. Маю при собі документ. Патруль зупиняє, дивиться документ, і йде собі далі, і я теж йду собі далі.
А у нас - чхати хотіли, і шкодили навмисно. Тепер, коли треба - доводиться жорстко нагинати.
А саме паскудне те, що "нагинають" як раз ухилянти при владі. Самі в "броні", діточок, родичей повивозили за кордон, повідмазували.... ,а кріпаків на фарш. І не треба маніпулювати комуняцкими лозунгами аля - "за родину, за сталина".
Різниця в тому, що русня йде, за гроші чи під примусом, а українці ані за гроші, ані за примус - вже не хочуть.
Плюс тепер мобільний телефон треба вказувати. Він міняється час від часу.
Ну і медичний огляд раз на п'ять років. Багато хто давно не проходив.
Русня дресована. Он як окопи риють, коли командири накажуть.
Нори і окопи на першій лінії, коли закріплюються, риє сама русня. Гарно риє, про це тут військові неодноразово в блогах писали. Фортифікація у них - зразкова.
1) в тцк не піднімають старих справ, а тим паче відмовляються їх шукати. Легше зробити нову де ти повністю здоровий ніж щось придумувати. Конвеєр у всій красі;
2) оновлення данних, не спасає від бусика. Їм по більшій мірі пофігу, хоч і номер актуальний і адреси.... Ні звінків ні адресних повісток немає!!!
Я б ще розумів, якби пакували скажемо тих хто роками не був в воєнкоматах (це було б хоча логічно), але коли навіть при оновленні данних два місяці тому ти всеодно їдеш до тих клоунів це вже фарс....
- ТЦК. Ваші документи.
Показую.
Дивляться. Давно, питають, були у ТЦК?
Півроку тому, відповідаю.
- Гарного дня.
Залазять назад в бусік, їдуть.
Наскільки знаю їх ганяють між областями, в нас тут і одеські і луганські були. Так от чудіки вони різні бувають.
Якщо є актуальні дані, то чому кожного разу то на бусику, то потім сам топай? А йти в чергове тцк по їхній повісці, бо ще перед ними не відмітився, ну це просто просирання часу і нервів (особливо тут в нас, секретутка заядла совкова шмара яка вічно діч втирає).... Тепер як апогей аля, їздить собака в пагонах і один "співробітник" ТЦК, і недай бог ти йтимеш сам, там така срань почнеться що ти в "розшуку", то тебе вже пів року шукаємо і тд.... І потім один фіг везуть в ту їхню багадєльню, а потім такі :"вибачте помилились(" . І чому? Бо в псярню як і в тцк понабирали одних тупорилих дигинератів які комфортні для *********** стстеми який породив сам український народ!!!
П.С - також можна дізнатись який сенс пакувати людину без документів? Як казала мені "терапевт" на влк: "То що ти гіпертонік, я на слово не вірю!", цій тупорилій мінєтчиці звісно я сказав "А те що я здоровий і знаю групу крові ви вірите?)"......
З вами погоджусь з тим, що до цього трешу призвело і те що всі ми хрен вбільшості забили на воєнкомати і тотальна корупція бо ТЦК по наказу МО обілечувало все, що мало гроші а тепер потрібно вигрібати те, що і не повинні були б чіпати до останнього.
Ок про цю срань можна вічно говорити, але я всеодно не підтримую перетворення народу на скот який виловлюють.
Щасти вам!
(Генри Каттнер, "Сплошные неприятности"0