УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12147 відвідувачів онлайн
Новини
5 744 55

Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Комітет Ради схвалив продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

У вівторок, 7 травня, Комітет Верховної ради з питань національної безпеки на своєму засіданні схвалив законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами народного обранця, вже завтра, 8 травня, за ці законопроєкти парламент голосуватиме у сесійній залі.

Як повідомлялося раніше, 6 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти №11234 та №11235 ("Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"). Відповідно до них воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть в Україні ще щонайменше до 11 серпня.

Якщо Верховна Рада проголосує за згадані законопроєкти, то це стане вже 11-м продовженням воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні

Як відомо, 12 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідно, обидва терміни було продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів - до 13 травня 2024 року.

Зазначимо, що це було вже 10-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації до середини травня

Автор: 

ВР (14943) мобілізація (3025) воєнний стан (568) Железняк Ярослав (549)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
АТО було. Але без оголошення воєнного стану. І це дійсно була спецоперація з ліквідації терористів. Не треба мішати ВІЙНУ з територіальними операціями. Як це робить *****: тероперація у Беслані на рівні зі спецоперацією в Україні. Це як палець порівняти з ....
показати весь коментар
07.05.2024 13:13
+4
Вас не турбує, що під прикриттям війни за незалежність, Україну перетворюють в авторитарну державу? Тобто навіть якщо припустимо завтра кацапи звернуть палатки і смиються, ми опинимось в клоунській диктатурі!
Я розумію звісно, що під час війни всім потрібно працювати на армію, але в нас виходить так, що челяді кидають на обговорення всілякий висєр потипу замахів на найшашличнішого, імітують бородьбу з корупцією і саме головне імітація волі до перемоги у нашого "керівництва".... А по факту і далі в Україні є рівні а є рівніші, і далі всілякі притули і лисі з кварталу по закордонах а ухилянт Іван із села бо він бачте винен і повинен жити за конституцією. Я вже мовчу про відношення до ЗСУ з боку чинного керівництва.
Тож краще, оголосити стан війни і почати створення ВПК яке зараз зусиллями найшошличніших ********* саботується. Тому тільки уряд національної єдності, і тим паче без зеленого лайна!!!
П.С - якщо б люди розуміли, що перемога потрібна не тільки простому люду, але й владі то питання до продовження військового стану не було би. А зараз повірити, що хрипатому виродку потрібна перемога, коли в нього усі практично активи за бугром важко.
показати весь коментар
07.05.2024 19:34
+3
Аби заплутати людей, ви навмисно змішуєте два різні поняття:
Наприклад, оголошення війни в разі нападу на якусь країну;
Офіційне запровадження правового режиму стану війни всередині країни у відповідь на військову агресію, якій піддалася країна.
Це є дещо протилежні речі.
Правовий режим стану війни необхідний саме для України. Цей стан війни, наприклад, є підставою для звернення в ООН, інші міжнародні організації задля запровадження більш грунтовних та всеохоплюючих санкцій проти агресора, дає обґрунтування щодо замороження виплат за боргами для країни, що піддалася агресії, може слугувати також основою для надсилання військ ООН на допомогу країні, що зазнала агресії і т.д.

Також, правовий режим стану війни регламентує додаткові повноваження військових, час тих повноважень, межі і т.д.

Натомість, замість притомної допомоги та більш дієвих санкцій проти росії, маємо "зелений офіс", який керує в країні всім у "ручному режимі".
І дійсно - нащо нам той "стан війни", коли все може "рішати" "охвіс"?
Власне, звідси, і ваші маніпуляції, де замість певного правового стану для України, ви зводете все до пустопорожніх розмов, що ми там оголошуємо чи не оголошуємо "війну росії".
показати весь коментар
07.05.2024 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АТО було. Але без оголошення воєнного стану. І це дійсно була спецоперація з ліквідації терористів. Не треба мішати ВІЙНУ з територіальними операціями. Як це робить *****: тероперація у Беслані на рівні зі спецоперацією в Україні. Це як палець порівняти з ....
показати весь коментар
07.05.2024 13:13 Відповісти
А росія нам війну оголосила?
показати весь коментар
07.05.2024 13:19 Відповісти
А зачем нам её объявление?
показати весь коментар
07.05.2024 13:22 Відповісти
Ви ж обурюєтесь, що війна у нас - без оголошення війни.
Виходить, війну треба оголошувати.
Але проблема в тому, що війну оголошують - комусь.
Не можна ж воювати самим з собою, якщо, звісно, у вас не громадянська війна.
показати весь коментар
07.05.2024 13:23 Відповісти
Так вы про Россию или про Украину тут говорите? А то вверху про одно, внизу про другое.

"Але проблема в тому, що війну оголошують - комусь."

Нет тут никакой проблемы. Если нет официального объявления войны, таковым считается начало агрессивных военных действий по отношению к другому государству.
показати весь коментар
07.05.2024 13:37 Відповісти
Если нет официального объявления войны, таковым считается начало агрессивных военных действий по отношению к другому государству.
Що у нас і є.
Тому неоголошена війна - з обох боків.
Тільки Україна чомусь має бути такою простою і правильною, та оголосити війну.
А русня може і далі ховатись від відповідальності за якимось мутним "сво".
показати весь коментар
07.05.2024 13:40 Відповісти
Виходить-невиходить. Хто її взагалі оголошував в історії ? Звісно, Франція, Британія, які залишились у "засаді". І перечекали півроку. Всі юридичні казуси можна вирішити лише після перемоги. І не треба спекулювати міжнародними кодексами й законами, коли ворог нищить країну. Такі спекуляції - це війна влади проти свого народу. Під час війни.
показати весь коментар
07.05.2024 14:20 Відповісти
Бачу, перший коментарій видалено. От і добре.
показати весь коментар
07.05.2024 14:24 Відповісти
Аби заплутати людей, ви навмисно змішуєте два різні поняття:
Наприклад, оголошення війни в разі нападу на якусь країну;
Офіційне запровадження правового режиму стану війни всередині країни у відповідь на військову агресію, якій піддалася країна.
Це є дещо протилежні речі.
Правовий режим стану війни необхідний саме для України. Цей стан війни, наприклад, є підставою для звернення в ООН, інші міжнародні організації задля запровадження більш грунтовних та всеохоплюючих санкцій проти агресора, дає обґрунтування щодо замороження виплат за боргами для країни, що піддалася агресії, може слугувати також основою для надсилання військ ООН на допомогу країні, що зазнала агресії і т.д.

Також, правовий режим стану війни регламентує додаткові повноваження військових, час тих повноважень, межі і т.д.

Натомість, замість притомної допомоги та більш дієвих санкцій проти росії, маємо "зелений офіс", який керує в країні всім у "ручному режимі".
І дійсно - нащо нам той "стан війни", коли все може "рішати" "охвіс"?
Власне, звідси, і ваші маніпуляції, де замість певного правового стану для України, ви зводете все до пустопорожніх розмов, що ми там оголошуємо чи не оголошуємо "війну росії".
показати весь коментар
07.05.2024 18:44 Відповісти
Саме так. Уся ця зграя державних зрадників, що прямо працюють на ворога у ВР та ZeжОПі ще понесе заслужене покарання.

Замість запровадження передбаченого Конституцією Стану Війни, вони і далі продовжують оголошувати неконституційний воєнний стан, який може діяти лише до безпосередньої агресії проти держави, а тому є разовим тимчасовим заходом.
Ці привладні злочинці й узурпатори державної влади, що уклали між собою Загальну Ширку проти інтересів держави та українського народу, саботують проведення виборів до органів державної влади незаконно оголошуючи неконституційний воєнний стан, оскільки стан війни заборони проведення виборів не передбачає!
показати весь коментар
07.05.2024 20:02 Відповісти
Не гоніть дуру пане, в Україні реально проводилося АТО (антитерористична операція), якою керували СБУ, бо були захоплені окремі будівлі влалди в Донецькій і Луганській областях. І це все правильно.Після АТО на сході України була введена операція Об'єднаних сил (ООС). Реально кацапи відкрито напали на Україну 24.02.2022 року, а до того "их там нєт"! Ось з цього переоду можна сміливо це називати агресивною війною.
показати весь коментар
07.05.2024 13:40 Відповісти
Я хренею, украинские боты уже говорят один в один, как рашисткие: "войны нет, нас там нет".

Война идет с февраля 2014 года, с момента оккупации Крыма, в которой учувствовали 20-30 тыс. российских военных, как и на Донбассе.
показати весь коментар
07.05.2024 14:26 Відповісти
Кто-то сомневался?
показати весь коментар
07.05.2024 12:31 Відповісти
ні. в нас війна за незадежність. звичайно держава агресор може підти з окупованих територій і тоді військовий стан скасують
показати весь коментар
07.05.2024 15:39 Відповісти
Вас не турбує, що під прикриттям війни за незалежність, Україну перетворюють в авторитарну державу? Тобто навіть якщо припустимо завтра кацапи звернуть палатки і смиються, ми опинимось в клоунській диктатурі!
Я розумію звісно, що під час війни всім потрібно працювати на армію, але в нас виходить так, що челяді кидають на обговорення всілякий висєр потипу замахів на найшашличнішого, імітують бородьбу з корупцією і саме головне імітація волі до перемоги у нашого "керівництва".... А по факту і далі в Україні є рівні а є рівніші, і далі всілякі притули і лисі з кварталу по закордонах а ухилянт Іван із села бо він бачте винен і повинен жити за конституцією. Я вже мовчу про відношення до ЗСУ з боку чинного керівництва.
Тож краще, оголосити стан війни і почати створення ВПК яке зараз зусиллями найшошличніших ********* саботується. Тому тільки уряд національної єдності, і тим паче без зеленого лайна!!!
П.С - якщо б люди розуміли, що перемога потрібна не тільки простому люду, але й владі то питання до продовження військового стану не було би. А зараз повірити, що хрипатому виродку потрібна перемога, коли в нього усі практично активи за бугром важко.
показати весь коментар
07.05.2024 19:34 Відповісти
З ким це ти хочеш єднатися в уряді? Із тими твоїми зеленими рашистськими **********? Ти або хрестик зніми або труси надінь
показати весь коментар
07.05.2024 20:10 Відповісти
Я бачу пан Олександр не тільки не спроможний зрозуміти метафори, але й ніграма не розуміє написаний текст....
Ну щож, він хотяби зміг написати коментар, а для пана Олександра це вже прогрес
показати весь коментар
07.05.2024 21:00 Відповісти
Про хрестик і труси, я так розумію це якийсь тільки вам зрозумілий гумор
показати весь коментар
07.05.2024 21:01 Відповісти
Як хтось написав в інеті : Поки через газотранспортну систему України прокачується нафта-газ-амміак і поки вигоду мають чинуши України, Росії і Європи - то ніхто нікому відкрито війну не об'являтиме. У нас є лише "війна". Солдатик мучиться, ловешка мутиться... P/S Важко з такою думкою не погодитися.
показати весь коментар
07.05.2024 12:47 Відповісти
У вас є якісь дані про кількість заходів судів-аміаковозів у порт Южний за останні два роки?
показати весь коментар
07.05.2024 13:20 Відповісти
Ви такий наївний. По продажу зброї/наркотиків/гуманітарки теж немає даних. Газ офіційно перекачують
показати весь коментар
07.05.2024 17:04 Відповісти
Зі своїх джерел знаю, що ємності ОПЗ стоять порожні, перевалка аміаку не ведеться.
Може, щось змінилось? Не в курсі, тому питаю.
Газ качають, бо діють ще європейські контракти. Продовжувати їх не збираються.
показати весь коментар
07.05.2024 17:07 Відповісти
Візьмемо досвід передової країни - росії.
Всі чоловіки призовного віку там обов'язково стоять на військовому обліку.
Коли потрібна мобілізація, російські воєнкоми цивілізовано розсилають повістки обраним громадянам. Громадяни цивілізовано прибувають до воєнкоматів для проходження військової служби.
І ніяких вам бусіків та облав.
А чому всі чоловіки росії стоять на військовому обліку за місцем фактичного проживання, а в Україні - ні?
показати весь коментар
07.05.2024 13:26 Відповісти
Гарне питання. І я це хочу знати. Але є і відповідь. Негарна. Постанова на облік - це чия турбота ? Держави чи мене й вас ? На московії не ламали через коліно за хабарі військкомати. Навіть махнули рукою на хабарництво, щоб якось тягти на війну так званих чмобиків. А наш УсЬознайка що зробив ? Звісно, по модному перезавантажив. А насправді одне зламав, а друге не створив. В результаті, винні - ухилянти ! А зацікавити ухилянтів - це складна справа. Тут треба думати, пропонувати некрасиві речі. Краще ганятись за ними як на змаганнях з бігу. Не УсЬознайка ж бігати буде з дЄрмаком.
показати весь коментар
07.05.2024 13:45 Відповісти
Справа у тому, що громадяни самі мають оновлювати свої дані у місцевих ТЦК / воєнкоматах.
Інакше державі доводиться самотужки ганятись за громадянами.
Що ми і бачимо.
От наприклад, у мене дані оновлені. Маю при собі документ. Патруль зупиняє, дивиться документ, і йде собі далі, і я теж йду собі далі.
показати весь коментар
07.05.2024 13:49 Відповісти
Я теж стояв на обліку у своїй селищній раді. І річ йде не про облік, а про явку у військкомат. Мене визвали - я прийшов, поновив дані. А якщо б не прийшов ? А поїхав в іншу місцевість, і там не став на облік, бо не знявся з попереднього. Оце і є головною біллю зараз. Тому й перевірка документів. Її не було б, якщо всі були законослухняні. А щоб були, треба не бити, а зацікавити ! Щоб не топились за свої бакси, а несли їх у бюджет для перемоги й свого спокійного життя на вулицях.
показати весь коментар
07.05.2024 14:27 Відповісти
Не зацікавите. Русня своїх нагинає. Чув, що там на роботу офіційно не влаштуєшся без довідки з місцевого воєнкомату. Держава так все поставила, що громадяни змушені облікуватись.
А у нас - чхати хотіли, і шкодили навмисно. Тепер, коли треба - доводиться жорстко нагинати.
показати весь коментар
07.05.2024 14:31 Відповісти
Проблеми треба вирішувати. Помилки треба виправляти. Не вмієш, не хочеш, то ЙДИ ГЕТЬ. Але не роби вигляд, що щось намагаєшся ПОРЄШАТЬ чи взагалі голову у пісок. Якщо кацапи вирішили, то ми - дурні ? Або зеленСКИЙ має піти на болота ... вчитись. У *****. А ми самі будемо без помічників якось рішати свої проблеми, як і після Майдану.
показати весь коментар
07.05.2024 14:48 Відповісти
"Тепер, коли треба - доводиться жорстко нагинати."

А саме паскудне те, що "нагинають" як раз ухилянти при владі. Самі в "броні", діточок, родичей повивозили за кордон, повідмазували.... ,а кріпаків на фарш. І не треба маніпулювати комуняцкими лозунгами аля - "за родину, за сталина".
показати весь коментар
07.05.2024 16:12 Відповісти
У русні - точно так само. І лозунги ті ж самі.
Різниця в тому, що русня йде, за гроші чи під примусом, а українці ані за гроші, ані за примус - вже не хочуть.
показати весь коментар
07.05.2024 16:30 Відповісти
Потому что путинские агенты сняли с учета военнообязанных еще при Яныке и никто за это не понес ответственность. И никто не озаботился о воинском учете и подготовке армии даже после начала войны в 2014 году. И никто за это не понёс ответственность.
показати весь коментар
07.05.2024 14:31 Відповісти
Як можна не стояти на обліку, як всі хлопці вже у 17-ти річному віці стоять на обліку у воєнкоматі
показати весь коментар
07.05.2024 17:34 Відповісти
Переїхав, змінив адресу, а на облік за новим місцем проживання не став.
Плюс тепер мобільний телефон треба вказувати. Він міняється час від часу.
Ну і медичний огляд раз на п'ять років. Багато хто давно не проходив.
показати весь коментар
07.05.2024 17:40 Відповісти
Переважна більшість стоїть на обліку, все там нормально. Саме воєнкомати часто нехтують всім. Їм просто глобально начхати і на країну і на людей. Стикаюся з цим постійно на роботі, при тому що всі працюють офіційно. Бо знову виходить - люди погані. На росії люди гарні, оказуєцця, а українці геть погані. Може тоді владі краще країну іншу пошукати з іншим народом
показати весь коментар
07.05.2024 17:46 Відповісти
Спочатку влаштували бардак з військовим обліком, ось тепер результат.
Русня дресована. Он як окопи риють, коли командири накажуть.
показати весь коментар
07.05.2024 17:54 Відповісти
Так ви самі собі протирічити. Русня воює переважно за гроші. Окопи риють технікою
показати весь коментар
07.05.2024 18:25 Відповісти
Мобілізованих там теж достатньо. За гроші йде тільки повний неадекват, з якого і в армії толку мало. На м'ясо лише годиться. Фізично спроможних і більш-менш розумних доводиться примусом. Бо не дурень свої гроші в тилу заробить, нащо йому в окоп. Ідейні закінчились влітку 2022-го.
Нори і окопи на першій лінії, коли закріплюються, риє сама русня. Гарно риє, про це тут військові неодноразово в блогах писали. Фортифікація у них - зразкова.
показати весь коментар
07.05.2024 18:30 Відповісти
так проблема не в цьому, з власного досвіду скажу:
1) в тцк не піднімають старих справ, а тим паче відмовляються їх шукати. Легше зробити нову де ти повністю здоровий ніж щось придумувати. Конвеєр у всій красі;
2) оновлення данних, не спасає від бусика. Їм по більшій мірі пофігу, хоч і номер актуальний і адреси.... Ні звінків ні адресних повісток немає!!!
Я б ще розумів, якби пакували скажемо тих хто роками не був в воєнкоматах (це було б хоча логічно), але коли навіть при оновленні данних два місяці тому ти всеодно їдеш до тих клоунів це вже фарс....
показати весь коментар
07.05.2024 19:39 Відповісти
По другому пункту категорично не згодний. Нещодавно на мене наскочили двоє з бусіка. Саме з бусіка. Як у кіно: раптова зупинка біля переходу, відкриваються двері, вистрибують двоє у формі.
- ТЦК. Ваші документи.
Показую.
Дивляться. Давно, питають, були у ТЦК?
Півроку тому, відповідаю.
- Гарного дня.
Залазять назад в бусік, їдуть.
показати весь коментар
08.05.2024 08:00 Відповісти
Ну скажу так, можливо, це випадки індивідуальні (якщо тут це можна застосувати).
Наскільки знаю їх ганяють між областями, в нас тут і одеські і луганські були. Так от чудіки вони різні бувають.
показати весь коментар
08.05.2024 10:17 Відповісти
Не перший раз перетинаюсь з патрулями. Якщо документи в порядку, відчеплюються, якщо ні - виписують повістку до свого ТЦК, що незручно.
показати весь коментар
08.05.2024 10:21 Відповісти
ну просте питання, навіщо виділяють гроші на їхні "обереги", закляття чи як там вони називають чергове лайно на якому бабло відмивають?
Якщо є актуальні дані, то чому кожного разу то на бусику, то потім сам топай? А йти в чергове тцк по їхній повісці, бо ще перед ними не відмітився, ну це просто просирання часу і нервів (особливо тут в нас, секретутка заядла совкова шмара яка вічно діч втирає).... Тепер як апогей аля, їздить собака в пагонах і один "співробітник" ТЦК, і недай бог ти йтимеш сам, там така срань почнеться що ти в "розшуку", то тебе вже пів року шукаємо і тд.... І потім один фіг везуть в ту їхню багадєльню, а потім такі :"вибачте помилились(" . І чому? Бо в псярню як і в тцк понабирали одних тупорилих дигинератів які комфортні для *********** стстеми який породив сам український народ!!!
П.С - також можна дізнатись який сенс пакувати людину без документів? Як казала мені "терапевт" на влк: "То що ти гіпертонік, я на слово не вірю!", цій тупорилій мінєтчиці звісно я сказав "А те що я здоровий і знаю групу крові ви вірите?)"......
показати весь коментар
08.05.2024 10:42 Відповісти
Сказав про те, з чим сам стикався.
показати весь коментар
08.05.2024 10:47 Відповісти
я ж кажу випадки індивідуальні, і там є адекватні, хоть їх і меншість. Також врахуйте, що районне містечко і ставлення там інше чим в місті обласного значення, про села мовчу (вони вимерли).
З вами погоджусь з тим, що до цього трешу призвело і те що всі ми хрен вбільшості забили на воєнкомати і тотальна корупція бо ТЦК по наказу МО обілечувало все, що мало гроші а тепер потрібно вигрібати те, що і не повинні були б чіпати до останнього.
Ок про цю срань можна вічно говорити, але я всеодно не підтримую перетворення народу на скот який виловлюють.
Щасти вам!
показати весь коментар
08.05.2024 11:05 Відповісти
Вот чудаки, не знают, какая крепкая у Хогбенов голова! Меня дикари пробовали каменными топорами по голове бить, да все племя до того уморилось, что пикнуть сил не хватило, когда я их стал потом топить!

(Генри Каттнер, "Сплошные неприятности"0
показати весь коментар
07.05.2024 13:35 Відповісти
Ублюдкам ще є час красти. Зелене лайно
показати весь коментар
07.05.2024 13:54 Відповісти
Питання не в оголошенні війни, питання у тому щоб усі працювали на перемогу, а не гульбанили по кабакам, Монако і клубам...
показати весь коментар
07.05.2024 16:02 Відповісти
Ти ввавжаєш, що рєзніков ху*ово попрацював?
показати весь коментар
07.05.2024 16:12 Відповісти
все залежить від того для кого ху..йово він працював)
показати весь коментар
07.05.2024 19:41 Відповісти
Я ЛИЧНО ЗА ПОЛНУЮ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ !!!
показати весь коментар
08.05.2024 03:06 Відповісти
 
 