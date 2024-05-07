Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

У вівторок, 7 травня, Комітет Верховної ради з питань національної безпеки на своєму засіданні схвалив законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами народного обранця, вже завтра, 8 травня, за ці законопроєкти парламент голосуватиме у сесійній залі.

Як повідомлялося раніше, 6 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти №11234 та №11235 ("Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"). Відповідно до них воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть в Україні ще щонайменше до 11 серпня.

Якщо Верховна Рада проголосує за згадані законопроєкти, то це стане вже 11-м продовженням воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні

Як відомо, 12 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідно, обидва терміни було продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів - до 13 травня 2024 року.

Зазначимо, що це було вже 10-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни в Україні.

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