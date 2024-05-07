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Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Комітет Ради схвалив продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Во вторник, 7 мая, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности на своем заседании одобрил законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам народного избранника, уже завтра, 8 мая, за эти законопроекты парламент будет голосовать в сессионном зале.

Как сообщалось ранее, 6 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты №11234 и №11235 ("О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации"). Согласно им, военное положение и всеобщая мобилизация продлятся в Украине еще как минимум до 11 августа.

Если Верховная Рада проголосует за упомянутые законопроекты, то это станет уже 11-м продлением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине

Как известно, 12 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Соответственно, оба срока были продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней - до 13 мая 2024 года.

Отметим, что это было уже 10-е решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.

Также читайте: Выборы в Украине во время военного положения провести невозможно, - представитель правительства Германии Гебештрайт

Автор: 

ВР (29229) мобилизация (2737) военное положение (506) Железняк Ярослав (420)


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Топ комментарии
+4
АТО було. Але без оголошення воєнного стану. І це дійсно була спецоперація з ліквідації терористів. Не треба мішати ВІЙНУ з територіальними операціями. Як це робить *****: тероперація у Беслані на рівні зі спецоперацією в Україні. Це як палець порівняти з ....
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07.05.2024 13:13
+4
Вас не турбує, що під прикриттям війни за незалежність, Україну перетворюють в авторитарну державу? Тобто навіть якщо припустимо завтра кацапи звернуть палатки і смиються, ми опинимось в клоунській диктатурі!
Я розумію звісно, що під час війни всім потрібно працювати на армію, але в нас виходить так, що челяді кидають на обговорення всілякий висєр потипу замахів на найшашличнішого, імітують бородьбу з корупцією і саме головне імітація волі до перемоги у нашого "керівництва".... А по факту і далі в Україні є рівні а є рівніші, і далі всілякі притули і лисі з кварталу по закордонах а ухилянт Іван із села бо він бачте винен і повинен жити за конституцією. Я вже мовчу про відношення до ЗСУ з боку чинного керівництва.
Тож краще, оголосити стан війни і почати створення ВПК яке зараз зусиллями найшошличніших ********* саботується. Тому тільки уряд національної єдності, і тим паче без зеленого лайна!!!
П.С - якщо б люди розуміли, що перемога потрібна не тільки простому люду, але й владі то питання до продовження військового стану не було би. А зараз повірити, що хрипатому виродку потрібна перемога, коли в нього усі практично активи за бугром важко.
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07.05.2024 19:34
+3
Аби заплутати людей, ви навмисно змішуєте два різні поняття:
Наприклад, оголошення війни в разі нападу на якусь країну;
Офіційне запровадження правового режиму стану війни всередині країни у відповідь на військову агресію, якій піддалася країна.
Це є дещо протилежні речі.
Правовий режим стану війни необхідний саме для України. Цей стан війни, наприклад, є підставою для звернення в ООН, інші міжнародні організації задля запровадження більш грунтовних та всеохоплюючих санкцій проти агресора, дає обґрунтування щодо замороження виплат за боргами для країни, що піддалася агресії, може слугувати також основою для надсилання військ ООН на допомогу країні, що зазнала агресії і т.д.

Також, правовий режим стану війни регламентує додаткові повноваження військових, час тих повноважень, межі і т.д.

Натомість, замість притомної допомоги та більш дієвих санкцій проти росії, маємо "зелений офіс", який керує в країні всім у "ручному режимі".
І дійсно - нащо нам той "стан війни", коли все може "рішати" "охвіс"?
Власне, звідси, і ваші маніпуляції, де замість певного правового стану для України, ви зводете все до пустопорожніх розмов, що ми там оголошуємо чи не оголошуємо "війну росії".
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07.05.2024 18:44
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Правила форума Совет форумчан
АТО було. Але без оголошення воєнного стану. І це дійсно була спецоперація з ліквідації терористів. Не треба мішати ВІЙНУ з територіальними операціями. Як це робить *****: тероперація у Беслані на рівні зі спецоперацією в Україні. Це як палець порівняти з ....
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07.05.2024 13:13 Ответить
А росія нам війну оголосила?
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07.05.2024 13:19 Ответить
А зачем нам её объявление?
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07.05.2024 13:22 Ответить
Ви ж обурюєтесь, що війна у нас - без оголошення війни.
Виходить, війну треба оголошувати.
Але проблема в тому, що війну оголошують - комусь.
Не можна ж воювати самим з собою, якщо, звісно, у вас не громадянська війна.
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07.05.2024 13:23 Ответить
Так вы про Россию или про Украину тут говорите? А то вверху про одно, внизу про другое.

"Але проблема в тому, що війну оголошують - комусь."

Нет тут никакой проблемы. Если нет официального объявления войны, таковым считается начало агрессивных военных действий по отношению к другому государству.
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07.05.2024 13:37 Ответить
Если нет официального объявления войны, таковым считается начало агрессивных военных действий по отношению к другому государству.
Що у нас і є.
Тому неоголошена війна - з обох боків.
Тільки Україна чомусь має бути такою простою і правильною, та оголосити війну.
А русня може і далі ховатись від відповідальності за якимось мутним "сво".
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07.05.2024 13:40 Ответить
Виходить-невиходить. Хто її взагалі оголошував в історії ? Звісно, Франція, Британія, які залишились у "засаді". І перечекали півроку. Всі юридичні казуси можна вирішити лише після перемоги. І не треба спекулювати міжнародними кодексами й законами, коли ворог нищить країну. Такі спекуляції - це війна влади проти свого народу. Під час війни.
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07.05.2024 14:20 Ответить
Бачу, перший коментарій видалено. От і добре.
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07.05.2024 14:24 Ответить
Аби заплутати людей, ви навмисно змішуєте два різні поняття:
Наприклад, оголошення війни в разі нападу на якусь країну;
Офіційне запровадження правового режиму стану війни всередині країни у відповідь на військову агресію, якій піддалася країна.
Це є дещо протилежні речі.
Правовий режим стану війни необхідний саме для України. Цей стан війни, наприклад, є підставою для звернення в ООН, інші міжнародні організації задля запровадження більш грунтовних та всеохоплюючих санкцій проти агресора, дає обґрунтування щодо замороження виплат за боргами для країни, що піддалася агресії, може слугувати також основою для надсилання військ ООН на допомогу країні, що зазнала агресії і т.д.

Також, правовий режим стану війни регламентує додаткові повноваження військових, час тих повноважень, межі і т.д.

Натомість, замість притомної допомоги та більш дієвих санкцій проти росії, маємо "зелений офіс", який керує в країні всім у "ручному режимі".
І дійсно - нащо нам той "стан війни", коли все може "рішати" "охвіс"?
Власне, звідси, і ваші маніпуляції, де замість певного правового стану для України, ви зводете все до пустопорожніх розмов, що ми там оголошуємо чи не оголошуємо "війну росії".
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07.05.2024 18:44 Ответить
Саме так. Уся ця зграя державних зрадників, що прямо працюють на ворога у ВР та ZeжОПі ще понесе заслужене покарання.

Замість запровадження передбаченого Конституцією Стану Війни, вони і далі продовжують оголошувати неконституційний воєнний стан, який може діяти лише до безпосередньої агресії проти держави, а тому є разовим тимчасовим заходом.
Ці привладні злочинці й узурпатори державної влади, що уклали між собою Загальну Ширку проти інтересів держави та українського народу, саботують проведення виборів до органів державної влади незаконно оголошуючи неконституційний воєнний стан, оскільки стан війни заборони проведення виборів не передбачає!
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07.05.2024 20:02 Ответить
Не гоніть дуру пане, в Україні реально проводилося АТО (антитерористична операція), якою керували СБУ, бо були захоплені окремі будівлі влалди в Донецькій і Луганській областях. І це все правильно.Після АТО на сході України була введена операція Об'єднаних сил (ООС). Реально кацапи відкрито напали на Україну 24.02.2022 року, а до того "их там нєт"! Ось з цього переоду можна сміливо це називати агресивною війною.
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07.05.2024 13:40 Ответить
Я хренею, украинские боты уже говорят один в один, как рашисткие: "войны нет, нас там нет".

Война идет с февраля 2014 года, с момента оккупации Крыма, в которой учувствовали 20-30 тыс. российских военных, как и на Донбассе.
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07.05.2024 14:26 Ответить
Кто-то сомневался?
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07.05.2024 12:31 Ответить
ні. в нас війна за незадежність. звичайно держава агресор може підти з окупованих територій і тоді військовий стан скасують
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07.05.2024 15:39 Ответить
Вас не турбує, що під прикриттям війни за незалежність, Україну перетворюють в авторитарну державу? Тобто навіть якщо припустимо завтра кацапи звернуть палатки і смиються, ми опинимось в клоунській диктатурі!
Я розумію звісно, що під час війни всім потрібно працювати на армію, але в нас виходить так, що челяді кидають на обговорення всілякий висєр потипу замахів на найшашличнішого, імітують бородьбу з корупцією і саме головне імітація волі до перемоги у нашого "керівництва".... А по факту і далі в Україні є рівні а є рівніші, і далі всілякі притули і лисі з кварталу по закордонах а ухилянт Іван із села бо він бачте винен і повинен жити за конституцією. Я вже мовчу про відношення до ЗСУ з боку чинного керівництва.
Тож краще, оголосити стан війни і почати створення ВПК яке зараз зусиллями найшошличніших ********* саботується. Тому тільки уряд національної єдності, і тим паче без зеленого лайна!!!
П.С - якщо б люди розуміли, що перемога потрібна не тільки простому люду, але й владі то питання до продовження військового стану не було би. А зараз повірити, що хрипатому виродку потрібна перемога, коли в нього усі практично активи за бугром важко.
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07.05.2024 19:34 Ответить
З ким це ти хочеш єднатися в уряді? Із тими твоїми зеленими рашистськими **********? Ти або хрестик зніми або труси надінь
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07.05.2024 20:10 Ответить
Я бачу пан Олександр не тільки не спроможний зрозуміти метафори, але й ніграма не розуміє написаний текст....
Ну щож, він хотяби зміг написати коментар, а для пана Олександра це вже прогрес
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07.05.2024 21:00 Ответить
Про хрестик і труси, я так розумію це якийсь тільки вам зрозумілий гумор
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07.05.2024 21:01 Ответить
Як хтось написав в інеті : Поки через газотранспортну систему України прокачується нафта-газ-амміак і поки вигоду мають чинуши України, Росії і Європи - то ніхто нікому відкрито війну не об'являтиме. У нас є лише "війна". Солдатик мучиться, ловешка мутиться... P/S Важко з такою думкою не погодитися.
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07.05.2024 12:47 Ответить
У вас є якісь дані про кількість заходів судів-аміаковозів у порт Южний за останні два роки?
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07.05.2024 13:20 Ответить
Ви такий наївний. По продажу зброї/наркотиків/гуманітарки теж немає даних. Газ офіційно перекачують
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07.05.2024 17:04 Ответить
Зі своїх джерел знаю, що ємності ОПЗ стоять порожні, перевалка аміаку не ведеться.
Може, щось змінилось? Не в курсі, тому питаю.
Газ качають, бо діють ще європейські контракти. Продовжувати їх не збираються.
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07.05.2024 17:07 Ответить
Візьмемо досвід передової країни - росії.
Всі чоловіки призовного віку там обов'язково стоять на військовому обліку.
Коли потрібна мобілізація, російські воєнкоми цивілізовано розсилають повістки обраним громадянам. Громадяни цивілізовано прибувають до воєнкоматів для проходження військової служби.
І ніяких вам бусіків та облав.
А чому всі чоловіки росії стоять на військовому обліку за місцем фактичного проживання, а в Україні - ні?
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07.05.2024 13:26 Ответить
Гарне питання. І я це хочу знати. Але є і відповідь. Негарна. Постанова на облік - це чия турбота ? Держави чи мене й вас ? На московії не ламали через коліно за хабарі військкомати. Навіть махнули рукою на хабарництво, щоб якось тягти на війну так званих чмобиків. А наш УсЬознайка що зробив ? Звісно, по модному перезавантажив. А насправді одне зламав, а друге не створив. В результаті, винні - ухилянти ! А зацікавити ухилянтів - це складна справа. Тут треба думати, пропонувати некрасиві речі. Краще ганятись за ними як на змаганнях з бігу. Не УсЬознайка ж бігати буде з дЄрмаком.
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07.05.2024 13:45 Ответить
Справа у тому, що громадяни самі мають оновлювати свої дані у місцевих ТЦК / воєнкоматах.
Інакше державі доводиться самотужки ганятись за громадянами.
Що ми і бачимо.
От наприклад, у мене дані оновлені. Маю при собі документ. Патруль зупиняє, дивиться документ, і йде собі далі, і я теж йду собі далі.
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07.05.2024 13:49 Ответить
Я теж стояв на обліку у своїй селищній раді. І річ йде не про облік, а про явку у військкомат. Мене визвали - я прийшов, поновив дані. А якщо б не прийшов ? А поїхав в іншу місцевість, і там не став на облік, бо не знявся з попереднього. Оце і є головною біллю зараз. Тому й перевірка документів. Її не було б, якщо всі були законослухняні. А щоб були, треба не бити, а зацікавити ! Щоб не топились за свої бакси, а несли їх у бюджет для перемоги й свого спокійного життя на вулицях.
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07.05.2024 14:27 Ответить
Не зацікавите. Русня своїх нагинає. Чув, що там на роботу офіційно не влаштуєшся без довідки з місцевого воєнкомату. Держава так все поставила, що громадяни змушені облікуватись.
А у нас - чхати хотіли, і шкодили навмисно. Тепер, коли треба - доводиться жорстко нагинати.
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07.05.2024 14:31 Ответить
Проблеми треба вирішувати. Помилки треба виправляти. Не вмієш, не хочеш, то ЙДИ ГЕТЬ. Але не роби вигляд, що щось намагаєшся ПОРЄШАТЬ чи взагалі голову у пісок. Якщо кацапи вирішили, то ми - дурні ? Або зеленСКИЙ має піти на болота ... вчитись. У *****. А ми самі будемо без помічників якось рішати свої проблеми, як і після Майдану.
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07.05.2024 14:48 Ответить
"Тепер, коли треба - доводиться жорстко нагинати."

А саме паскудне те, що "нагинають" як раз ухилянти при владі. Самі в "броні", діточок, родичей повивозили за кордон, повідмазували.... ,а кріпаків на фарш. І не треба маніпулювати комуняцкими лозунгами аля - "за родину, за сталина".
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07.05.2024 16:12 Ответить
У русні - точно так само. І лозунги ті ж самі.
Різниця в тому, що русня йде, за гроші чи під примусом, а українці ані за гроші, ані за примус - вже не хочуть.
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07.05.2024 16:30 Ответить
Потому что путинские агенты сняли с учета военнообязанных еще при Яныке и никто за это не понес ответственность. И никто не озаботился о воинском учете и подготовке армии даже после начала войны в 2014 году. И никто за это не понёс ответственность.
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07.05.2024 14:31 Ответить
Як можна не стояти на обліку, як всі хлопці вже у 17-ти річному віці стоять на обліку у воєнкоматі
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07.05.2024 17:34 Ответить
Переїхав, змінив адресу, а на облік за новим місцем проживання не став.
Плюс тепер мобільний телефон треба вказувати. Він міняється час від часу.
Ну і медичний огляд раз на п'ять років. Багато хто давно не проходив.
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07.05.2024 17:40 Ответить
Переважна більшість стоїть на обліку, все там нормально. Саме воєнкомати часто нехтують всім. Їм просто глобально начхати і на країну і на людей. Стикаюся з цим постійно на роботі, при тому що всі працюють офіційно. Бо знову виходить - люди погані. На росії люди гарні, оказуєцця, а українці геть погані. Може тоді владі краще країну іншу пошукати з іншим народом
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07.05.2024 17:46 Ответить
Спочатку влаштували бардак з військовим обліком, ось тепер результат.
Русня дресована. Он як окопи риють, коли командири накажуть.
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07.05.2024 17:54 Ответить
Так ви самі собі протирічити. Русня воює переважно за гроші. Окопи риють технікою
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07.05.2024 18:25 Ответить
Мобілізованих там теж достатньо. За гроші йде тільки повний неадекват, з якого і в армії толку мало. На м'ясо лише годиться. Фізично спроможних і більш-менш розумних доводиться примусом. Бо не дурень свої гроші в тилу заробить, нащо йому в окоп. Ідейні закінчились влітку 2022-го.
Нори і окопи на першій лінії, коли закріплюються, риє сама русня. Гарно риє, про це тут військові неодноразово в блогах писали. Фортифікація у них - зразкова.
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07.05.2024 18:30 Ответить
так проблема не в цьому, з власного досвіду скажу:
1) в тцк не піднімають старих справ, а тим паче відмовляються їх шукати. Легше зробити нову де ти повністю здоровий ніж щось придумувати. Конвеєр у всій красі;
2) оновлення данних, не спасає від бусика. Їм по більшій мірі пофігу, хоч і номер актуальний і адреси.... Ні звінків ні адресних повісток немає!!!
Я б ще розумів, якби пакували скажемо тих хто роками не був в воєнкоматах (це було б хоча логічно), але коли навіть при оновленні данних два місяці тому ти всеодно їдеш до тих клоунів це вже фарс....
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07.05.2024 19:39 Ответить
По другому пункту категорично не згодний. Нещодавно на мене наскочили двоє з бусіка. Саме з бусіка. Як у кіно: раптова зупинка біля переходу, відкриваються двері, вистрибують двоє у формі.
- ТЦК. Ваші документи.
Показую.
Дивляться. Давно, питають, були у ТЦК?
Півроку тому, відповідаю.
- Гарного дня.
Залазять назад в бусік, їдуть.
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08.05.2024 08:00 Ответить
Ну скажу так, можливо, це випадки індивідуальні (якщо тут це можна застосувати).
Наскільки знаю їх ганяють між областями, в нас тут і одеські і луганські були. Так от чудіки вони різні бувають.
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08.05.2024 10:17 Ответить
Не перший раз перетинаюсь з патрулями. Якщо документи в порядку, відчеплюються, якщо ні - виписують повістку до свого ТЦК, що незручно.
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08.05.2024 10:21 Ответить
ну просте питання, навіщо виділяють гроші на їхні "обереги", закляття чи як там вони називають чергове лайно на якому бабло відмивають?
Якщо є актуальні дані, то чому кожного разу то на бусику, то потім сам топай? А йти в чергове тцк по їхній повісці, бо ще перед ними не відмітився, ну це просто просирання часу і нервів (особливо тут в нас, секретутка заядла совкова шмара яка вічно діч втирає).... Тепер як апогей аля, їздить собака в пагонах і один "співробітник" ТЦК, і недай бог ти йтимеш сам, там така срань почнеться що ти в "розшуку", то тебе вже пів року шукаємо і тд.... І потім один фіг везуть в ту їхню багадєльню, а потім такі :"вибачте помилились(" . І чому? Бо в псярню як і в тцк понабирали одних тупорилих дигинератів які комфортні для *********** стстеми який породив сам український народ!!!
П.С - також можна дізнатись який сенс пакувати людину без документів? Як казала мені "терапевт" на влк: "То що ти гіпертонік, я на слово не вірю!", цій тупорилій мінєтчиці звісно я сказав "А те що я здоровий і знаю групу крові ви вірите?)"......
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08.05.2024 10:42 Ответить
Сказав про те, з чим сам стикався.
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08.05.2024 10:47 Ответить
я ж кажу випадки індивідуальні, і там є адекватні, хоть їх і меншість. Також врахуйте, що районне містечко і ставлення там інше чим в місті обласного значення, про села мовчу (вони вимерли).
З вами погоджусь з тим, що до цього трешу призвело і те що всі ми хрен вбільшості забили на воєнкомати і тотальна корупція бо ТЦК по наказу МО обілечувало все, що мало гроші а тепер потрібно вигрібати те, що і не повинні були б чіпати до останнього.
Ок про цю срань можна вічно говорити, але я всеодно не підтримую перетворення народу на скот який виловлюють.
Щасти вам!
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08.05.2024 11:05 Ответить
Вот чудаки, не знают, какая крепкая у Хогбенов голова! Меня дикари пробовали каменными топорами по голове бить, да все племя до того уморилось, что пикнуть сил не хватило, когда я их стал потом топить!

(Генри Каттнер, "Сплошные неприятности"0
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07.05.2024 13:35 Ответить
Ублюдкам ще є час красти. Зелене лайно
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07.05.2024 13:54 Ответить
Питання не в оголошенні війни, питання у тому щоб усі працювали на перемогу, а не гульбанили по кабакам, Монако і клубам...
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07.05.2024 16:02 Ответить
Ти ввавжаєш, що рєзніков ху*ово попрацював?
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07.05.2024 16:12 Ответить
все залежить від того для кого ху..йово він працював)
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07.05.2024 19:41 Ответить
Я ЛИЧНО ЗА ПОЛНУЮ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ !!!
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08.05.2024 03:06 Ответить
 
 