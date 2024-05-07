Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Во вторник, 7 мая, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности на своем заседании одобрил законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам народного избранника, уже завтра, 8 мая, за эти законопроекты парламент будет голосовать в сессионном зале.

Как сообщалось ранее, 6 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты №11234 и №11235 ("О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации"). Согласно им, военное положение и всеобщая мобилизация продлятся в Украине еще как минимум до 11 августа.

Если Верховная Рада проголосует за упомянутые законопроекты, то это станет уже 11-м продлением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине

Как известно, 12 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Соответственно, оба срока были продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней - до 13 мая 2024 года.

Отметим, что это было уже 10-е решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.

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