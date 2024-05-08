ВР продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней – до 11 августа 2024 года

Сегодня, 8 мая 2024 года, во время заседания Верховная Рада продлила еще на 90 дней действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, продление военного положения поддержали 339 народных депутатов, продление мобилизации - 336.

Итак, срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлен с 14 мая 2024 года на 90 дней. Соответственно - до 11 августа 2024 года 2024 года.

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Напомним, во вторник, 7 мая, Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности на своем заседании одобрил законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

Продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине

Как известно, 12 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Соответственно, оба срока были продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней - до 13 мая 2024 года.

Отметим, что сегодня было уже 11-е решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.