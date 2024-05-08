ВР продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней – до 11 августа 2024 года
Сегодня, 8 мая 2024 года, во время заседания Верховная Рада продлила еще на 90 дней действие военного положения и всеобщей мобилизации.
Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, продление военного положения поддержали 339 народных депутатов, продление мобилизации - 336.
Итак, срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлен с 14 мая 2024 года на 90 дней. Соответственно - до 11 августа 2024 года 2024 года.
Напомним, во вторник, 7 мая, Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности на своем заседании одобрил законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.
Продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине
Как известно, 12 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
Соответственно, оба срока были продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней - до 13 мая 2024 года.
Отметим, что сегодня было уже 11-е решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.
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Тисячі зелених тилових ботів -пацюків сидячи в тилу підтримують - ці кримінальні злочини під гаслами патріотизму . Зелений московитський совок наразі в Україні переміг ....
Так ви тут вливаєте в голову ідею, що "московитський совок наразі в Україні переміг".
Наступний крок - перетворити перемогу в мізках на перемогу на полі бою.
Ну, за цим справа не стане, якщо вірити вам.
Ми же - одін народ, братья. Зачєм нам воєвать? Лучшє вмєстє пойдьом наказивать ету бєздуховную, прєдавшую нас Європу.
Це ви - встановлюєте цензуру в Україні . Через вас сотні тисяч загинуло . І через таких як ви - може зникнути країна ...
Єврєї ввели стан війни , зелебоби кажуть що ми не можемо.
Висновок - ?
На Закон про правовий режим воєнного стану - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text ось .
але ж то треба ставити ПІДПИС та брати ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
А зараз в нас вже шапіто.
В нас вже папірці км вищє вважають за конституцію, папірці котрі підписують усі хто тільки може.
Так що якщо хочете юридичного стану війни - вимагайте спершу розробки закону про правовий режим стану війни.
А не карколомного стрибку просто у юридичну порожнечу.
Країна просрана на десятеліття .
Русня тільки й чекає, коли Україна його оголосить.
Тому що тоді вийде, що це ми офіційно оголосили війну росії.
З усіма відповідними наслідками.
чекайте нові тарифи, ціни, та курс восени, а то й раніше.
А потім на покоління - борги.
А перед цим - помрить за завод ахметова.
Стан війни,яким би він не був на слух страшний - не такий вже й страшний.
Але колоніям це недозволено.
Прийміть вже - Україна незалежна виключно на папірі.
Де почитати про те, що саме передбачає стан війни, чим відрізняється від воєнного стану?
В чинному законодавстві України.
Бо без положень Закону всі ці твердження, що "стан війни не такий вже й страшний" - абсолютно голослівні.
Тож я чекаю на посилання. Офіційне, з домену .gov.ua.
Або сприймаю ваші слова виключно як фантазії на тему.
Значить, фантазії.
Але ні. Не фантазії.
Свідоме підбурювання до самогубства.
"порНОгидоты95" своїм пришестям це довело.
Бо воно - русня. Справжня, етнічна. З росії під проксею.
Не маєш контраргументів - назви опонента дурнем або хворим на голову.
Це має автоматично нівелювати вагу його аргументів.
А щодо лайка, стало цікаво, хто той єдиний і неповторний, що поставив його відвертому ворогу України.
Не здивувався побаченому.
я вважав що таке залишилось десь років хх потому, але ні, щє є такі як ти що бдять хто кому лайкає.