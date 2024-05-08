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ВР продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней – до 11 августа 2024 года

Рада продовжила воєнний стан і мобілізаціюа

Сегодня, 8 мая 2024 года, во время заседания Верховная Рада продлила еще на 90 дней действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, продление военного положения поддержали 339 народных депутатов, продление мобилизации - 336.

Итак, срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлен с 14 мая 2024 года на 90 дней. Соответственно - до 11 августа 2024 года 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней

Напомним, во вторник, 7 мая, Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности на своем заседании одобрил законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

Продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине

Как известно, 12 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Соответственно, оба срока были продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней - до 13 мая 2024 года.

Отметим, что сегодня было уже 11-е решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.

Автор: 

ВР (29229) мобилизация (2737) военное положение (506)


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Топ комментарии
+14
Потрібно контстатувати факт - зеленій шоблі вдалося - перетворити МОБІЛІЗАЦІЮ - з чергами вмотивованих добровольців - в кримінальну ,злочинну ШАПІТОЛІЗАЦІЮ.
Тисячі зелених тилових ботів -пацюків сидячи в тилу підтримують - ці кримінальні злочини під гаслами патріотизму . Зелений московитський совок наразі в Україні переміг ....
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08.05.2024 13:34
+7
Це все щоб продовжити мародера зелі строк. Порошенко провів вибори, а цей мародер все ще грається з Конституцією
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08.05.2024 13:46
+7
бо ти і такі як ти є представниками зеленого совка . Це ви - москалі - хоча носите личини патріотів . Це ви будуєте тут совкововий авторитарний режим Єрмака Зеленського по московським лекалам.
Це ви - встановлюєте цензуру в Україні . Через вас сотні тисяч загинуло . І через таких як ви - може зникнути країна ...
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08.05.2024 13:52
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно контстатувати факт - зеленій шоблі вдалося - перетворити МОБІЛІЗАЦІЮ - з чергами вмотивованих добровольців - в кримінальну ,злочинну ШАПІТОЛІЗАЦІЮ.
Тисячі зелених тилових ботів -пацюків сидячи в тилу підтримують - ці кримінальні злочини під гаслами патріотизму . Зелений московитський совок наразі в Україні переміг ....
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08.05.2024 13:34 Ответить
Чому всього до 11серпня,на 11 років одразу жахнули і все.😁
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08.05.2024 13:44 Ответить
А ще кажете, що я працюю на москву.
Так ви тут вливаєте в голову ідею, що "московитський совок наразі в Україні переміг".
Наступний крок - перетворити перемогу в мізках на перемогу на полі бою.
Ну, за цим справа не стане, якщо вірити вам.
Ми же - одін народ, братья. Зачєм нам воєвать? Лучшє вмєстє пойдьом наказивать ету бєздуховную, прєдавшую нас Європу.
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08.05.2024 13:45 Ответить
бо ти і такі як ти є представниками зеленого совка . Це ви - москалі - хоча носите личини патріотів . Це ви будуєте тут совкововий авторитарний режим Єрмака Зеленського по московським лекалам.
Це ви - встановлюєте цензуру в Україні . Через вас сотні тисяч загинуло . І через таких як ви - може зникнути країна ...
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08.05.2024 13:52 Ответить
Я хоча б не кричу на кожному розі, що ми ментально вже давно росія, або навіть і гірше.
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08.05.2024 13:54 Ответить
Древні говорили: non stabit in rosa - не стій під рожею, адже ніхто сьогодні не дає будь-яких гарантій за безпекую будь-якої людини від свавілля (цезуровано), ... якщо слова не йдуть у тон з генеральною лінією (цензуровано)... про це нещодавно ЩИРО нагадала ведуча з Г+Г.
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08.05.2024 15:08 Ответить
усе це продовження - шапіто.
Єврєї ввели стан війни , зелебоби кажуть що ми не можемо.
Висновок - ?
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08.05.2024 13:39 Ответить
Щоб ввести стан війни, треба мати діючий закон про правовий режим стану війни.
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08.05.2024 13:42 Ответить
ну ви ж розумієте що це маячня, все є, тільки ізраїлю дозволено, а кріпакам ні.
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08.05.2024 13:46 Ответить
Тоді, будь ласка, дайте посилання.
На Закон про правовий режим воєнного стану - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text ось .
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08.05.2024 13:48 Ответить
Законодавством України не передбачено конкретного визначення поняття стану війни, і згадується даний термін всього декілька разів, зокрема у розділі про Верховну Раду (оголошення стану війни за поданням Президента) та у розділі про президента (внесення до Верховної Ради подання про оголошення стану війни). Аналогічна процедура прописана і в законі "Про оборону України", де зазначається, що з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.

але ж то треба ставити ПІДПИС та брати ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
А зараз в нас вже шапіто.
В нас вже папірці км вищє вважають за конституцію, папірці котрі підписують усі хто тільки може.
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08.05.2024 13:55 Ответить
Якщо запровадити стан війни, не маючи закону про правовий режим стану війни, всі державні органи будуть паралізовані. Тому що жоден чиновник не має права робити те, що не передбачено законом. А якщо законом не передбачено нічого, то чиновник нічого робити і буде. Інакше буде ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Так що якщо хочете юридичного стану війни - вимагайте спершу розробки закону про правовий режим стану війни.
А не карколомного стрибку просто у юридичну порожнечу.
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08.05.2024 13:59 Ответить
да мені вже байдуже що вони будуть запроваджувати.
Країна просрана на десятеліття .
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08.05.2024 14:05 Ответить
Тоді й не носіться з цим станом війни як з писаною торбою.
Русня тільки й чекає, коли Україна його оголосить.
Тому що тоді вийде, що це ми офіційно оголосили війну росії.
З усіма відповідними наслідками.
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08.05.2024 14:08 Ответить
ну й живіть поки вас не видоять як предсмертну худобу.
чекайте нові тарифи, ціни, та курс восени, а то й раніше.
А потім на покоління - борги.
А перед цим - помрить за завод ахметова.
Стан війни,яким би він не був на слух страшний - не такий вже й страшний.
Але колоніям це недозволено.
Прийміть вже - Україна незалежна виключно на папірі.
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08.05.2024 14:14 Ответить
Стан війни,яким би він не був на слух страшний - не такий вже й страшний.
Де почитати про те, що саме передбачає стан війни, чим відрізняється від воєнного стану?
В чинному законодавстві України.
Бо без положень Закону всі ці твердження, що "стан війни не такий вже й страшний" - абсолютно голослівні.
Тож я чекаю на посилання. Офіційне, з домену .gov.ua.
Або сприймаю ваші слова виключно як фантазії на тему.
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08.05.2024 14:18 Ответить
Ваша реінкарнація в цій темі - залізобетонний доказ, що введення стану війни - це саме те, що потрібно русні.
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08.05.2024 14:38 Ответить
Чудово знаєте, про кого я,
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08.05.2024 14:41 Ответить
Так капітулював, що русні через сім років довелось йти військами на Київ, а потім - довелось бігти назад.
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08.05.2024 14:49 Ответить
ну живіть в цих реаліях, залишилось недовго, або п....ц, або 38 паралель (в гіршому її існуванні). Що те що те продадуть як перемогу. Ви живете сьогоденнєм, зазирнути на пару років вперед у вас нема сміливості, бо те що відбувається в травні - було очевидно щє в жовтні.
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08.05.2024 14:56 Ответить
Замість відповіді - лайк коментарю "порНОгидоты95" і словоблуддя на тему.
Значить, фантазії.
Але ні. Не фантазії.
Свідоме підбурювання до самогубства.
"порНОгидоты95" своїм пришестям це довело.
Бо воно - русня. Справжня, етнічна. З росії під проксею.
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08.05.2024 15:03 Ответить
ви настільки дивна особа, що шниряє хто кому лайки виставляє.За весь час на цензорі, в мене і думки такої не було щоб подивитися хто кому лайкає. Вам би до лікаря.
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09.05.2024 08:42 Ответить
І знову русняві методики.
Не маєш контраргументів - назви опонента дурнем або хворим на голову.
Це має автоматично нівелювати вагу його аргументів.
А щодо лайка, стало цікаво, хто той єдиний і неповторний, що поставив його відвертому ворогу України.
Не здивувався побаченому.
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09.05.2024 08:46 Ответить
слухай,йди підглядай хто кому лайкає та відчипись, я з такими ....... взагалі намагаюсь не спілкуватися, бо такі дзвіночки вже попереджають що з клепкою туговато.
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09.05.2024 08:52 Ответить
я тебе пролайкав весь діалог,сподіваюсь ти отримав......
я вважав що таке залишилось десь років хх потому, але ні, щє є такі як ти що бдять хто кому лайкає.
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09.05.2024 08:54 Ответить
Вважаю, що русняве походження тези "Украіна должна срочно ввєсті стан війни" доведено.
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09.05.2024 08:57 Ответить
вважай та заспокойся, слідкуй за лайками
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09.05.2024 13:01 Ответить
Шановне панство, шановна громада, зараз почали бродити дуже гарни новини. ДУЖЕ ГАРНІ. Вові партнери хвіста прищімили. У ВСУ та МО будуть зміни. ГАРНІ ЗМІНИ!
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08.05.2024 13:46 Ответить
Це все щоб продовжити мародера зелі строк. Порошенко провів вибори, а цей мародер все ще грається з Конституцією
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08.05.2024 13:46 Ответить
 
 