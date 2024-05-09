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Зеленський та Павел обговорили продовження оборонної співпраці

Зеленськмй провів телефонну розмову з Петером Павелрм

Володимир Зеленський та президент Чехії Петр Павел обговорили продовження оборонної співпраці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у соцмережі Х.

Глава держави подякував за чеську ініціативу із придбання снарядів для України.

"Невідкладна реалізація цієї ініціативи матиме суттєве значення на полі бою", - зазначив Зеленський.

Крім того сторони обговорили продовження оборонної співпраці та нагальні потреби українських воїнів. 

Президент Павел підтвердив свою участь у Саміті миру.

Читайте: Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Чехія (1608) Павел Петр (152)


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Впевнений, що Павелу гидко спілкуватися з нашим полудурком
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09.05.2024 21:11 Відповісти
Сраная имитация ублюдком бурной деятельности.
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09.05.2024 21:31 Відповісти
"Павел-"якого Ти куя "зелепузін" ще досі не забрав **********,котрі я придбав для українських ЗСУ"""
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09.05.2024 21:36 Відповісти
"...планує провести високого рівня. " Питання . Що це таке ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ? Там буде гражданин зеленский ? Для рівня !!! Можна будь-якого безхатченка запросити. Він теж громадянин. І що це "... учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру..." ? У темній кімнаті ? У сортирі кремля ? Краще б пошукали у своїх урядах та парламентах. Зброю, РАКЕТИ, фінанси.
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09.05.2024 22:28 Відповісти
 
 