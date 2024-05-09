Зеленський та Павел обговорили продовження оборонної співпраці
Володимир Зеленський та президент Чехії Петр Павел обговорили продовження оборонної співпраці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у соцмережі Х.
Глава держави подякував за чеську ініціативу із придбання снарядів для України.
"Невідкладна реалізація цієї ініціативи матиме суттєве значення на полі бою", - зазначив Зеленський.
Крім того сторони обговорили продовження оборонної співпраці та нагальні потреби українських воїнів.
Президент Павел підтвердив свою участь у Саміті миру.
Саміт миру у Швейцарії
Нагадаємо, 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.
Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.
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