Зеленський та Павел обговорили продовження оборонної співпраці

Володимир Зеленський та президент Чехії Петр Павел обговорили продовження оборонної співпраці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у соцмережі Х.

Глава держави подякував за чеську ініціативу із придбання снарядів для України.

"Невідкладна реалізація цієї ініціативи матиме суттєве значення на полі бою", - зазначив Зеленський.

Крім того сторони обговорили продовження оборонної співпраці та нагальні потреби українських воїнів.

Президент Павел підтвердив свою участь у Саміті миру.

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Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.