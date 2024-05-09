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Зеленский и фон дер Ляйен обсудили подготовку к Саммиту мира

Зеленський та фон дер Ляйєн обговориои Саміт миру

Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили подготовку Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Важный видеоразговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира, привлечение к участию в нем как можно большего количества стран, в том числе и представителей Глобального Юга", - написал Зеленский.

Фон дер Ляйен подтвердила свое участие в саммите.

"Ценим то, что Европа и Европейский Союз вместе с Украиной", - резюмировал Владимир Зеленский.

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Саммит мира в Швейцарии

Напомним, 15-16 июня правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Урсула фон дер Ляйен (511) глобальный саммит мира (273)


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09.05.2024 22:28 Ответить
З України буде гражданин зеленский ? Чи він буде представляти московію ?
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09.05.2024 22:30 Ответить
Галабаротька брєдіт Нью-Васюкамі...
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09.05.2024 22:33 Ответить
Європа тримає обличчя до кінця. Тільки зеленская наволоч лізе в очі. Яке нахабне це 95-те !!!
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09.05.2024 22:33 Ответить
Ніякий саміт війну не зупинить!...
Ліцемірна тактика - " манси"...
Імітація бурхливої діяльності...
Насправді лазейки для збереження своєї шкури!...
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09.05.2024 23:01 Ответить
 
 