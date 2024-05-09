Зеленский и фон дер Ляйен обсудили подготовку к Саммиту мира

Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили подготовку Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Важный видеоразговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира, привлечение к участию в нем как можно большего количества стран, в том числе и представителей Глобального Юга", - написал Зеленский.

Фон дер Ляйен подтвердила свое участие в саммите.

"Ценим то, что Европа и Европейский Союз вместе с Украиной", - резюмировал Владимир Зеленский.

Смотрите также: Активно готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом, - Зеленский. ВИДЕО

Саммит мира в Швейцарии

Напомним, 15-16 июня правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.