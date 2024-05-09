Активно готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом, - Зеленский. ВИДЕО
Украина активно готовит следующий этап сближения с Евросоюзом на июнь 2024 года, в частности, ожидается утверждение переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Провел совещание с руководителями наших Сил обороны Украины: Главком Сырский, начальник Генерального штаба Баргилевич, министр обороны Украины Умеров. И о том, как ускорить поставки оружия от партнеров, и о том, как действовать - сейчас, имеющимися силами и средствами, имеющимся оружием, - чтобы достичь необходимых нам результатов. Видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ.
И спасибо всем нашим солдатам и командирам, каждому подразделению, которые эффективно действуют на фронте и уничтожают оккупанта. Особой благодарности за бои в эти дни заслуживает подразделение ГУР "Кракен". Спасибо вам, ребята! И всем, кто дает Украине результат. Результат, который нам так нужен. Сегодня же назначил нового командующего Сил специальных операций - Александра Трепака. Достойный человек, сильный воин, Герой Украины.
Было сегодня много международной нашей коммуникации. Президент Европейского совета Шарль Мишель. Только что я также говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Активно готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом - ожидаем утверждения переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении Украины. Наше государство, наши люди заслуживают этого, и Евросоюзу нужен этот шаг - не просто политически нужен. Это жизненная сила Евросоюза - быть таким европейским проектом, который не оставляет никого за пределами Евросоюза. Никого, кто действительно исповедует европейские ценности. И также мне было приятно сегодня услышать полную поддержку нашими европейскими друзьями Саммита мира - я благодарен каждому лидеру, которые уже подтверждают свое участие в Саммите и готовы действенно нам помогать в привлечении лидеров", - сказал Зеленский.
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Нема демократії - нема Євросоюзу.
І ЗЄ може скільки завгодно записувати свої дебільні стендапи.
Речення з одного-двох слів, складні обороти відсутні зовсім, висловлювання однієї думки займає не хвилини, а десятки хвилин (або кілька окремих речень)...
В мене стійке відношення до цього: людина не може висловити свою думку! А далі лише варіанти: не може висловити тому, що не має власної думки, не може, бо не розуміє того, про що говорить, не може, бо не має лексикону, який би розумів сам і був впевнений в розумінні його іншими...
О! До речі: вже знайшли хоча б когось, хто вчився з найвеличнішим лідером Всесвіту і здавав з ним екзамени? Може там такі ж "глиби" стратегії, тактики, економіки і фінансів, як "наше все"?
🤔
Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко подав т.в.п.п. України Зеленському список 77 депутатів ВР України, членів фракції "Слуга народу", які подали заяви на вихід з фракції - 29 і складання депутатського мандату - 48.
Указом президента №315/2024 від 9 травня Дмитра Герегу на посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України
Саме цікаве в цьому - хронологія руху двічі призначеного генерала
Наказом Міністра оборони України від 9 серпня 2021 року Дмитра Герегу було призначено командувачем Сил підтримки Збройних Сил України
4 березня 2024 року звільнений від обов'язків Указом Президента України.
Що сталося в голові і кишені нашого твпп Зеленського за місяць і скільки кешу пообіцяв йому "Епіцентр" ? ЩО ...
9 травня 2024 року Указом Президента України він знову (!) призначений командувачем Сил підтримки Збройних Сил України
Нагадує щось з єврейських танців...
*** хто цей висєр пише? Хто це слухає? Як це хрипате чмо живе досі? Скільки це триватиме?