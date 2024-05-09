Активно готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом, - Зеленский. ВИДЕО

Украина активно готовит следующий этап сближения с Евросоюзом на июнь 2024 года, в частности, ожидается утверждение переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Провел совещание с руководителями наших Сил обороны Украины: Главком Сырский, начальник Генерального штаба Баргилевич, министр обороны Украины Умеров. И о том, как ускорить поставки оружия от партнеров, и о том, как действовать - сейчас, имеющимися силами и средствами, имеющимся оружием, - чтобы достичь необходимых нам результатов. Видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ.

И спасибо всем нашим солдатам и командирам, каждому подразделению, которые эффективно действуют на фронте и уничтожают оккупанта. Особой благодарности за бои в эти дни заслуживает подразделение ГУР "Кракен". Спасибо вам, ребята! И всем, кто дает Украине результат. Результат, который нам так нужен. Сегодня же назначил нового командующего Сил специальных операций - Александра Трепака. Достойный человек, сильный воин, Герой Украины.

Было сегодня много международной нашей коммуникации. Президент Европейского совета Шарль Мишель. Только что я также говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Активно готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом - ожидаем утверждения переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении Украины. Наше государство, наши люди заслуживают этого, и Евросоюзу нужен этот шаг - не просто политически нужен. Это жизненная сила Евросоюза - быть таким европейским проектом, который не оставляет никого за пределами Евросоюза. Никого, кто действительно исповедует европейские ценности. И также мне было приятно сегодня услышать полную поддержку нашими европейскими друзьями Саммита мира - я благодарен каждому лидеру, которые уже подтверждают свое участие в Саммите и готовы действенно нам помогать в привлечении лидеров", - сказал Зеленский.

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