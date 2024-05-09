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Активно готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом, - Зеленский. ВИДЕО

Украина активно готовит следующий этап сближения с Евросоюзом на июнь 2024 года, в частности, ожидается утверждение переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Провел совещание с руководителями наших Сил обороны Украины: Главком Сырский, начальник Генерального штаба Баргилевич, министр обороны Украины Умеров. И о том, как ускорить поставки оружия от партнеров, и о том, как действовать - сейчас, имеющимися силами и средствами, имеющимся оружием, - чтобы достичь необходимых нам результатов. Видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ.

И спасибо всем нашим солдатам и командирам, каждому подразделению, которые эффективно действуют на фронте и уничтожают оккупанта. Особой благодарности за бои в эти дни заслуживает подразделение ГУР "Кракен". Спасибо вам, ребята! И всем, кто дает Украине результат. Результат, который нам так нужен. Сегодня же назначил нового командующего Сил специальных операций - Александра Трепака. Достойный человек, сильный воин, Герой Украины.

Было сегодня много международной нашей коммуникации. Президент Европейского совета Шарль Мишель. Только что я также говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Активно готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом - ожидаем утверждения переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении Украины. Наше государство, наши люди заслуживают этого, и Евросоюзу нужен этот шаг - не просто политически нужен. Это жизненная сила Евросоюза - быть таким европейским проектом, который не оставляет никого за пределами Евросоюза. Никого, кто действительно исповедует европейские ценности. И также мне было приятно сегодня услышать полную поддержку нашими европейскими друзьями Саммита мира - я благодарен каждому лидеру, которые уже подтверждают свое участие в Саммите и готовы действенно нам помогать в привлечении лидеров", - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский уволил начальника Управления госохраны Рудя

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (748)


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Топ комментарии
+13
Черговий потужний Червень)))
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09.05.2024 21:05
+11
Активень, наступень і прискорень...
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09.05.2024 21:08
+9
Зеленський, щоб зблизитись з ЕС тобі потрібно виключити корупцію, включити конституцію України, не переслідувати опозиуію і ще багато-багато чого і взагалі скоріше піти з влади.
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09.05.2024 21:04
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Зеленський, щоб зблизитись з ЕС тобі потрібно виключити корупцію, включити конституцію України, не переслідувати опозиуію і ще багато-багато чого і взагалі скоріше піти з влади.
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09.05.2024 21:04 Ответить
Ці воші нам ще крові поп'ють
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09.05.2024 21:20 Ответить
Черговий потужний Червень)))
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09.05.2024 21:05 Ответить
Активень, наступень і прискорень...
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09.05.2024 21:08 Ответить
Зе-лідур звертається до мурах і чухає їм про ЄС...
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09.05.2024 21:06 Ответить
Бла-бла-бла.

Нема демократії - нема Євросоюзу.
І ЗЄ може скільки завгодно записувати свої дебільні стендапи.
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09.05.2024 21:16 Ответить
да что ты говоришь, на Венгрию посмотри
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10.05.2024 09:19 Ответить
Є різниця між усиновленням урода та вже існуючим рідним уродом?
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10.05.2024 22:00 Ответить
Чергова морквина на нитці для пересічного ослика )
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09.05.2024 21:18 Ответить
Віслючка..невже оцьому ще хтось віру має?((
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09.05.2024 21:23 Ответить
как это надоело
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09.05.2024 21:19 Ответить
Він зачинився у спальні і почав наспівувати "Достойно єсть". Матушка боязко зашепотіла: "Нове щось затіяв"........ 454 замах та 10 695 звернення
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09.05.2024 21:22 Ответить
Чи то в мене якесь зупередження до цих промов найвеличнішого, чи то освіта моя вмикає червоне світло, чи то спічрайтерам янєлоха зось заважає, АЛЕ...
Речення з одного-двох слів, складні обороти відсутні зовсім, висловлювання однієї думки займає не хвилини, а десятки хвилин (або кілька окремих речень)...

В мене стійке відношення до цього: людина не може висловити свою думку! А далі лише варіанти: не може висловити тому, що не має власної думки, не може, бо не розуміє того, про що говорить, не може, бо не має лексикону, який би розумів сам і був впевнений в розумінні його іншими...

О! До речі: вже знайшли хоча б когось, хто вчився з найвеличнішим лідером Всесвіту і здавав з ним екзамени? Може там такі ж "глиби" стратегії, тактики, економіки і фінансів, як "наше все"?
🤔
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09.05.2024 21:28 Ответить
лідор вЗесвіту та 73% клінічних ідіотів-експериментаторів. Заздрю вашому терпінню, я цього кізла-віслюка й 10секунд не витримую.
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10.05.2024 03:36 Ответить
''Порох'' чергові РЕБи на передок, а цей чергову порцію пиз***ства.
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09.05.2024 21:29 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко подав т.в.п.п. України Зеленському список 77 депутатів ВР України, членів фракції "Слуга народу", які подали заяви на вихід з фракції - 29 і складання депутатського мандату - 48.

Указом президента №315/2024 від 9 травня Дмитра Герегу на посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України

Саме цікаве в цьому - хронологія руху двічі призначеного генерала

Наказом Міністра оборони України від 9 серпня 2021 року Дмитра Герегу було призначено командувачем Сил підтримки Збройних Сил України

4 березня 2024 року звільнений від обов'язків Указом Президента України.

Що сталося в голові і кишені нашого твпп Зеленського за місяць і скільки кешу пообіцяв йому "Епіцентр" ? ЩО ...

9 травня 2024 року Указом Президента України він знову (!) призначений командувачем Сил підтримки Збройних Сил України
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09.05.2024 21:29 Ответить
Так буває. Коли дуже потужно "перепрацював". Тут пам'ятаю, а тут вже ні. З усього, дЄрмак з зеленСКИМ весь робочий день грають у покер. Вони гарно тасують карти. І свої "здібності" почали використовувати у відділі кадрів. Бо ... черги на посади не виникли. А хто піде, щоб за косий погляд отримати під сраку.
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09.05.2024 22:12 Ответить
ОСЬ "ПІДГОТОВКА" "зелених зрадників" до зближення з рашистською 3,14здерацією -(((https://biz.censor.net/news/3488560/rada_skasuvala_shtrafy_za_nedeklaruvannya_kik
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09.05.2024 21:31 Ответить
Ти чі дурне ?
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09.05.2024 22:57 Ответить
Ти чі дурне ? із "зеленого дурдому" "пісяєш".???Про яке зближення з ЄС чеше "членограй".коли ВЗРада приймає отаку куйню ???
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10.05.2024 00:34 Ответить
Звісно шо Заленський та Європа поняття не сумісні , але писати що він там щось робить щоб зблизитись з рф - то бред.
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10.05.2024 10:12 Ответить
..якщо ШЕВЦОВА не розуміє , що прийняття ВЗРадою "зеленого rорупційного маразму для прикриття грабіжників українського народу і за'яви "зе зрадника " про зближення з ЄС є не що інше як ,чергова насмішка над українським народом ,тоді вдіяти тут нічого не можливо...
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10.05.2024 11:09 Ответить
наступний етап зближення із Євросоюзом

Нагадує щось з єврейських танців...
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09.05.2024 21:33 Ответить
мені більше підготовку до секс оргії
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10.05.2024 02:57 Ответить
Євросовок вже програв Китаю не тільки електроніку, а й автопром. Там вже нема куди вступать. Трохи десятиліть і по розвалинах Нотр-Даму стрибатимуть афроазійські мавпи.
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09.05.2024 21:38 Ответить
Так була ж ще в 2005 році ""дорожна крата в ЄС" Ющенка! Заблукали...
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09.05.2024 21:45 Ответить
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09.05.2024 22:00 Ответить
Все можна закреслити. Бо головне - після закінчення строку президентства збираєш речі, і йдеш НАФІГ. Щоб народ не провокувати.
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09.05.2024 22:15 Ответить
Цей Гундосик ще гундосить ? Хоча вже треба збирати шмотки у президентському кабінеті. 21 травня він автоматично для всіх українців стає ГРАЖДАНИНОМ нашої країни. Я не помилився. Саме ГРАЖДАНИНОМ, а не громадянином. І кожний має його посилати. А ШО ? Він ніхто буде, 95 дебіл.
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09.05.2024 22:18 Ответить
Пре 🤡...пішов нах....
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09.05.2024 22:19 Ответить
Виродок
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09.05.2024 22:20 Ответить
во ! придумал ! уже телефон не держит
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09.05.2024 22:22 Ответить
хавало наїло - в інтернет не влізає!
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09.05.2024 23:07 Ответить
а я думав буде контрнаступ
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09.05.2024 22:40 Ответить
Ідіот , тобі до Євросоюзу як Київа рачки.
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09.05.2024 22:56 Ответить
Ну тепер хоть не ПОТУЖНО, а всьоголиш активно , але як завжди ВДЯЧНИЙ....
*** хто цей висєр пише? Хто це слухає? Як це хрипате чмо живе досі? Скільки це триватиме?
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10.05.2024 02:55 Ответить
 
 