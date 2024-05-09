РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11225 посетителей онлайн
Новости
8 659 42

Зеленский уволил начальника Управления госохраны Рудя

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления государственной охраны Сергея Рудя.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить РУДЯ Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.

Сергей Рудь был назначен начальником УГО в октябре 2019 года.

По случаю Дня Независимости в 2020 году Рудю было присвоено воинское звание генерал-майор.

Напоминаем, 7 мая 2024 года стало известно, что двух полковников Управления госохраны разоблачили на государственной измене и пособничестве в совершении теракта с целью ликвидации украинского чиновника. По данным СБУ, планировали убить Владимира Зеленского.

Также читайте: Зеленский уволил заместителя начальника УГО Гребенникова и назначил нового заместителя секретаря СНБО

Справка:

Управление государственной охраны Украины является государственным правоохранительным органом специального назначения. Главные задачи УГО направлены на обеспечение безопасности президента Украины, высших должностных лиц государства, а также на охрану административных зданий и объектов органов государственной власти Украины (Верховная Рада, Кабинет Министров, Конституционный Суд, Верховный Суд и другие). Также в сфере ответственности УГО - охрана глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, руководителей международных организаций, прибывающих в Украину или находящихся на ее территории.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) УГО (179) Рудь Сергей (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
І підписав графік замахів на 2024, 2025 рік.
показать весь комментарий
09.05.2024 20:36
+10
фантозе розбушевався...
показать весь комментарий
09.05.2024 20:32
+6
В Опі є всі, крім бідних...
показать весь комментарий
09.05.2024 21:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фантозе розбушевався...
показать весь комментарий
09.05.2024 20:32 Ответить
То Зе в цілковитому розумовому затьмаренні сьогодні з тими звільненнями. Не виключено, що і того Рудя через тиждень чи місяць буде вертати - як Герегу.
показать весь комментарий
10.05.2024 01:39 Ответить
"Я тєбя породіл - я тєбя і уб'ю!" (с)
показать весь комментарий
09.05.2024 20:33 Ответить
Дружину міняти не зібрався?...
показать весь комментарий
09.05.2024 20:34 Ответить
Єрмак ще не знайшов.
показать весь комментарий
09.05.2024 20:49 Ответить
Єдиний вихід у блазня - прикупитися охоронцями з Ізраїлю.
показать весь комментарий
09.05.2024 20:35 Ответить
НЕ...оттуда ему пришла черная метка.
показать весь комментарий
09.05.2024 20:44 Ответить
З 3,14ДЕРАЦІЇ єрмак йому піджене фсбешну охорону.
показать весь комментарий
09.05.2024 21:37 Ответить
Його батьків в Ізраілі охороняє британський спецназ.
показать весь комментарий
09.05.2024 23:04 Ответить
І підписав графік замахів на 2024, 2025 рік.
показать весь комментарий
09.05.2024 20:36 Ответить
😄👍
показать весь комментарий
09.05.2024 20:44 Ответить
Графік відключень світла на 2004, 2005 роки
показать весь комментарий
09.05.2024 21:08 Ответить
а хто скаже???
замах був по задачі фсб,
чи організаторів та виконавців як і народ дістала
діяльнісь найвеличнішого лідора **********???
думаю суд буде закритим та все буде засекречено.
показать весь комментарий
09.05.2024 20:37 Ответить
Максима Донця також давно не бачили. А колись на кожному вигулі із регентом.
показать весь комментарий
09.05.2024 20:37 Ответить
уявляю собі, що твориться в опі...
вони ж не знають звідки вилізе черговий нєжданчік...
а страшно всім.
дурним, розумним
бідним, багатим....
показать весь комментарий
09.05.2024 20:40 Ответить
В Опі є всі, крім бідних...
показать весь комментарий
09.05.2024 21:13 Ответить
це тепер!
бо заходили що в ОПу що в ВР не всі багаті,
дохрена ніщебродів було,
а тепер вони багаті...
чомусь...
показать весь комментарий
09.05.2024 21:31 Ответить
Усім за заслуги звання, а цим клоунам - як подарунки на свята та річниці
показать весь комментарий
09.05.2024 20:42 Ответить
А повістку вже приготували?
показать весь комментарий
09.05.2024 20:42 Ответить
скажу вам по секрету..Єрмак збираеться усунути верховного..бо Єрмака перевербували Бандеровці...
показать весь комментарий
09.05.2024 20:43 Ответить
Всі кругом винні, окрім пана президента і 5-6-ти менеджерів
показать весь комментарий
09.05.2024 20:43 Ответить
Рубрика "Ой, а що сталося?"
показать весь комментарий
09.05.2024 20:43 Ответить
хоча вербуй не вербуй..а перевербувати перевербованого перевирбиша неперевербуеш...
показать весь комментарий
09.05.2024 20:45 Ответить
Та чому дивуватись. Он кореш з дитинства агент ФСБ, тінь за спиною і та козирна.
показать весь комментарий
09.05.2024 20:46 Ответить
А якби тим двом палковнікам не завадили виконати пакушєніє, то і не звільнив би
показать весь комментарий
09.05.2024 20:48 Ответить
Вааще, никчема, толком и уволить не в состоянии... Бо для этого, Карл, слышишь, оболдуй придумал каверзное покушение на себя, мол, первая ракета уничтожает, затем беспилотник наводит марафет, мож кто нуждается... И тока опосля , вторая ракета - контрольная.
показать весь комментарий
09.05.2024 20:49 Ответить
дєрмак! Міняй частіше памперси тупорилому ішаку, а то засмердиться.
показать весь комментарий
09.05.2024 20:51 Ответить
А почему не ермака, с должности руководителя офиса президента?
показать весь комментарий
09.05.2024 20:51 Ответить
Переконали...я вже згоден, щоб керувала ОПА...(Офіс Посла в Англії)
показать весь комментарий
09.05.2024 20:53 Ответить
https://youtu.be/ZzTAOWBrL8o?si=hD_UANZHDBt9re8a ...

дЕрмак командует ЗСУ..Сырский пешка...
показать весь комментарий
09.05.2024 20:54 Ответить
Прямо "чорні полковники" - ті при Залужному один одному дарують боиові гранати - ці замахнулись на Зелю
показать весь комментарий
09.05.2024 21:01 Ответить
Перестрашили дуже сильно, тепер вава від своєі тіні буде шарахатись
показать весь комментарий
09.05.2024 21:09 Ответить
и шо там рудя недорудила?
показать весь комментарий
09.05.2024 21:32 Ответить
Довбойоб Зеленський його послом в россію призначить... по місцю служби родин Єрмака та Сирського...
показать весь комментарий
09.05.2024 21:37 Ответить
Зеленське = хаос і мародерство
показать весь комментарий
09.05.2024 22:06 Ответить
Хто звільнив Зеленського
показать весь комментарий
09.05.2024 22:27 Ответить
Судячи з останніх перестановок, повідомлення про готування замаху не на жарт перелякало Зеленського з Єрмаком. Адже, як повідомлялось, все мало відбутись до 20-го травня, що означало би дострокове припинення повноважень Президента України в зв'язку зі смертю (ст.108 Конституції). А це в силу припису ст.112 Конституції автоматично покладало би виконання обов'язків Президента на Голову ВРУ.
А от після 20.05.2024 стаття 112 вже перестає працювати, що означає незамінимість Зеленського на посаді Президента.
показать весь комментарий
09.05.2024 22:52 Ответить
Є ще питання "духу закону", а не його "букви". Президента замінює голова ВР. Президент є Президентом до інавгурації нового. Логічно що в умовах воєнного стану Голова ВР буде в.о. Президента до інавгурації нового. Більш менш все нормально, якби не одне але - Конституційний суд. Чудові, професійні та непідкупні судді якого, можуть винести таке рішення....
показать весь комментарий
10.05.2024 00:17 Ответить
фсб запропонувало гарну альтернативу ?
показать весь комментарий
09.05.2024 23:42 Ответить
То є непогано. Тепер, мабуть йому нададуть повєстку окопи копати? Бо з нуля може збігти до росіян...

А хто Рудя рекомендував?
показать весь комментарий
10.05.2024 00:10 Ответить
Ну звісно ж, 2 полковники надумали навести ракету рашистів на Потужного, для цього тримали вдома гранатомети (як же без гранатомету навести ракету?). Тепер замість зеліно-богданівського головохоронця буде ставленик Єрмака-Татарова. Як все передбачувано.
показать весь комментарий
10.05.2024 00:21 Ответить
 
 