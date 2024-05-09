Зеленский уволил начальника Управления госохраны Рудя
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления государственной охраны Сергея Рудя.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Уволить РУДЯ Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.
Сергей Рудь был назначен начальником УГО в октябре 2019 года.
По случаю Дня Независимости в 2020 году Рудю было присвоено воинское звание генерал-майор.
Напоминаем, 7 мая 2024 года стало известно, что двух полковников Управления госохраны разоблачили на государственной измене и пособничестве в совершении теракта с целью ликвидации украинского чиновника. По данным СБУ, планировали убить Владимира Зеленского.
Справка:
Управление государственной охраны Украины является государственным правоохранительным органом специального назначения. Главные задачи УГО направлены на обеспечение безопасности президента Украины, высших должностных лиц государства, а также на охрану административных зданий и объектов органов государственной власти Украины (Верховная Рада, Кабинет Министров, Конституционный Суд, Верховный Суд и другие). Также в сфере ответственности УГО - охрана глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, руководителей международных организаций, прибывающих в Украину или находящихся на ее территории.
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замах був по задачі фсб,
чи організаторів та виконавців як і народ дістала
діяльнісь найвеличнішого лідора **********???
думаю суд буде закритим та все буде засекречено.
вони ж не знають звідки вилізе черговий нєжданчік...
а страшно всім.
дурним, розумним
бідним, багатим....
бо заходили що в ОПу що в ВР не всі багаті,
дохрена ніщебродів було,
а тепер вони багаті...
чомусь...
дЕрмак командует ЗСУ..Сырский пешка...
А от після 20.05.2024 стаття 112 вже перестає працювати, що означає незамінимість Зеленського на посаді Президента.
А хто Рудя рекомендував?