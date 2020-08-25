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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский присвоил генеральские звания руководителям Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, УГО и фискальной службы

Зеленский присвоил генеральские звания руководителям Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, УГО и фискальной службы

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости присвоил воинские звания руководителям ряда силовых структур.

Как сообщается на сайте главы государства, указами от 23 августа президента присвоил звание генерал-полковника командующему Национальной гвардией Украины, генерал-лейтенанту Николаю Балану, генерал-лейтенанта - заместителю командующего Нацгвардией, генерал-майору Николаю Миколенко, передает Цензор.НЕТ.

Главе Национальной полиции, генералу полиции третьего ранга Игорю Клименко присвоено специальное звание генерала полиции второго ранга, специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено начальнику Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, полковнику полиции Анатолию Щадило.

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Зеленский присвоил специальное звание генерал-полковника службы гражданской защиты главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенанту службы гражданской защиты Николаю Чечеткину.

Еще одним указом начальнику Управления государственной охраны Украины, полковнику Сергею Рудю присвоено воинское звание генерал-майора.

Кроме того, президент присвоил звание генерал-майора начальнику Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, полковнику Сергею Мулу, звание генерал-майора налоговой милиции первому заместителю главы Государственной фискальной службы Украины, полковнику налоговой милиции Сергею Солодченко.

Также Зеленский присвоил военное звание генерал-майора: полковнику Андрущенко Сергею - заместителю Председателя Службы безопасности Украины; полковнику Руснаку Александру - начальнику Департамента контрразведки Службы безопасности Украины; полковнику Фараджеву Игорю - начальнику Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины.

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Также Зеленский присвоил военное звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Сырскому Александру - командующему Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, военное звание генерал-майора: полковнику Доманскому Александру - главному инспектору Сухопутных войск Главной инспекции Министерства обороны Украины; полковнику Жирнову Николаю - командующему Силами поддержки Вооруженных Сил Украины; полковнику Тарану Алексею - начальнику Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Автор: 

День Независимости (1196) звание (199) Зеленский Владимир (20224) Нацполиция (16427) УГО (179) Национальная гвардия (2108) ГСЧС (4946) Чечеткин Николай (111) Балан Николай (24) Александр Сырский (564) Миколенко Николай (2) Клименко Игорь (393) Рудь Сергей (4) Сергей Солодченко (4)


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Топ комментарии
+26
Генералів треба більше, бо без них погано на весіллях.
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25.08.2020 11:46
+18
Система воинских и специальных званий полностью дискредетирована, поэтому эти звания кроме смеха ничего вызывать не могут. Особенно , когда их присваивает человек, не имеющий ничего общего с войсковой службой.
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25.08.2020 11:48
+15
Голые ноги в блестящих костюмах ко Дню Независимости - это уже даже не плевок в лицо стране, это куда смраднее и мерзопакостнее.

Зеленский присвоил генеральские звания руководителям Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, УГО и фискальной службы - Цензор.НЕТ 6633 Зеленский присвоил генеральские звания руководителям Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, УГО и фискальной службы - Цензор.НЕТ 5460
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25.08.2020 11:53
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Правила форума Совет форумчан
что бы раздавать звания и награды обязательно надо быть президентом?
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25.08.2020 11:45 Ответить
Генеральскі та всі військові звання мають бути скасовані скрізь крім ЗСУ та НГУ. Прикордонники в нас вже не військові, тому і вони обійдуться без військових звань! Поліції та СБУ давати військові звання - це паплюжити честь військових! ДСНС це взагалі шкідники, від їх бездіяльності держава несе мільярдні збитки та наноситься колосальна шкода екології. Проспані пожежі в Чорнобильській зоні коштували Україні мільярдів гривень збитків і пожежні змушені були гасити радіоактивні ліси і втрачати здоров'я! Хтось за це притягнув до відповідальності керівника ДСНС Чечоткіна? Ні йому зараз дали генерала! Це маразм! Авакова та Чечоткіна потрібно негайно знімати з посад, це вже навіть не смішно - це гидко!
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25.08.2020 12:47 Ответить
Генералів треба більше, бо без них погано на весіллях.
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25.08.2020 11:46 Ответить
"бубочка" думает, что они его защищать будут.
Нет, не будут.
Полиция работает за деньги только.
А вертухаи работают только за деньги большие, с надбавками.
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25.08.2020 12:10 Ответить
Точно! А то в этих НАТО, одни сержанты, одни сержанты... "И шо это за армия ?!" - спросил бы "Папандопуло"...
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25.08.2020 14:26 Ответить
Система воинских и специальных званий полностью дискредетирована, поэтому эти звания кроме смеха ничего вызывать не могут. Особенно , когда их присваивает человек, не имеющий ничего общего с войсковой службой.
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25.08.2020 11:48 Ответить
воинской службой...)
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25.08.2020 11:57 Ответить
воровство, грабежи, бандитизм и война - потужно поборено....
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25.08.2020 11:49 Ответить
Продолжается дремучий совок - сначала должность по блату, потом звание.
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25.08.2020 11:50 Ответить
Голые ноги в блестящих костюмах ко Дню Независимости - это уже даже не плевок в лицо стране, это куда смраднее и мерзопакостнее.

Зеленский присвоил генеральские звания руководителям Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, УГО и фискальной службы - Цензор.НЕТ 6633 Зеленский присвоил генеральские звания руководителям Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, УГО и фискальной службы - Цензор.НЕТ 5460
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25.08.2020 11:53 Ответить
Гопца дрица, гоп ца-ца. Ещё бы "хвост" задрала перед "найвеличнішим". Ещё б в Бабьем Яру устроите такое шоу, вам "зелёним" всё пихуй.
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25.08.2020 14:55 Ответить
ЗА ЧТО???
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25.08.2020 11:56 Ответить
Теперь с этих чинуш всю жизнь будут ржать и напоминать, что генералами их сделал клоун
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25.08.2020 12:17 Ответить
А чего ж? Теперь у нас будут и "потешные" генералы
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25.08.2020 15:00 Ответить
Одни генералы сформируйте полк генералов во главе Зе на передовую ведь у нас уже месяц как не стреляют и потерь нет превратил все в шоу квартал 95 не страна а концертная площадка в извращенном виде
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25.08.2020 12:01 Ответить
сцикло пафосно роздає звання "к гадавщинє".
мля, гібрід совка та блазня
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25.08.2020 12:02 Ответить
Укатали сивку крутые горки.
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25.08.2020 12:03 Ответить
Зеленський присвоїв генеральські звання керівникам Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, УДО та фіскальної служби - Цензор.НЕТ 4440
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25.08.2020 12:04 Ответить
Блин, ну добрый он просто
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25.08.2020 12:15 Ответить
Одні "бойові" генерали-жандарми.
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25.08.2020 12:17 Ответить
У нас на флоті ще гірше. На всіх адміралів не вистачає плавзасобів.
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25.08.2020 12:27 Ответить
А якіж можуть бути бойові, війни ж немає. А в очах того, хто анексував Крим і організував кровопиролиття на Донбасі, сіяє тільки мир.
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25.08.2020 15:09 Ответить
Несправедливо, Вова! Чечеткину - генерал-полковника, а что восстановленному по суду Сереге Бочковскому? Он ведь пытается ходить на работу, з/п начисляют. Ценный кадр.
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25.08.2020 12:19 Ответить
Я что то не понял, а за что столько Хенералов надавали? Мы что Донбасс уже освободили? Или Крым вернули? Эти паркетные стратеги что то для Украины отвоевали?
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25.08.2020 12:23 Ответить
То, орлам Авакова.
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25.08.2020 12:25 Ответить
В мусарні свято.
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25.08.2020 12:24 Ответить
Ні, бо Авакову маршала не присвоїв.
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25.08.2020 15:13 Ответить
Ему по выслуге лет присвоят.
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25.08.2020 17:12 Ответить
Час вводити ліміт на генеральські звання, як в США. Нема 10 000 особового складу- нема генеральських погонів.
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25.08.2020 12:26 Ответить
При обороні Криму виявилось, що збудували наші керманичі не флот, а плавучий бордель. Їм морякам потрібно до звільнення риму, заборонити носити погони і українські символи, як в штафбатах ввести їм ватники і шапки вушанки. Такого *********** флоту мабуть нівкого в історії не було. Завжди флот був взірцем і мужності і слави, а наші поспали все. Тож нехай плавають на гумових презервативах москітного флоту.
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25.08.2020 12:34 Ответить
может создадим генеральский батальон и на фронт
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25.08.2020 12:45 Ответить
Чомусь Наполеон не боявся сходити в атаку при Тулоні, а ці пацюки купують посади в ОПУ як батони . Хочеш в генерали - півроку на передовій, тоді менше буде охочих до посад отриманих на дурняка.
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25.08.2020 18:23 Ответить
Сердючке присвоил?
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25.08.2020 12:46 Ответить
А себе этот дебил и ЗЕленая дрянь ничего не присвоил, СВОЛОТА.
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25.08.2020 12:59 Ответить
Мог бы Баканову хотя бы старлея присвоить
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25.08.2020 15:15 Ответить
За Баканова не волнуйся. Этот хрен еще нас всех удивит.
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25.08.2020 17:10 Ответить
полковнику Тарану Алексею - начальнику Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Помощник главного по ни)(уям
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25.08.2020 13:56 Ответить
Граблі це вічний український атрибут.
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25.08.2020 14:05 Ответить
А шо дали менделе?
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25.08.2020 14:26 Ответить
А шо таки дала? Танкист Зиновий Колобанов подбил 22 танка и получил орден красного знамени и ППЖ Жукова медичка, тоже получила такой же орден. История повторяется.
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25.08.2020 15:42 Ответить
Зеля ей каждый день дает. Не спрашивай что, тебе это вряд ли понравится.
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25.08.2020 17:07 Ответить
Песец...
Генерал на генерале...
Генерал - прокурор, генерал МЧС, генерал налоговой...
Пора, мать вашу, ввести генерала молоди и спорту!
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25.08.2020 15:03 Ответить
По количеству генералов Украина уже впереди планеты всей. Каждый *********** президент считает должным наплодить вокруг себя свору генералов, которые присягают ему в верности сладострастным поцелуем в жопу.
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25.08.2020 17:06 Ответить
 
 