Зеленский присвоил генеральские звания руководителям Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, УГО и фискальной службы

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости присвоил воинские звания руководителям ряда силовых структур.

Как сообщается на сайте главы государства, указами от 23 августа президента присвоил звание генерал-полковника командующему Национальной гвардией Украины, генерал-лейтенанту Николаю Балану, генерал-лейтенанта - заместителю командующего Нацгвардией, генерал-майору Николаю Миколенко, передает Цензор.НЕТ.

Главе Национальной полиции, генералу полиции третьего ранга Игорю Клименко присвоено специальное звание генерала полиции второго ранга, специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено начальнику Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, полковнику полиции Анатолию Щадило.

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Зеленский присвоил специальное звание генерал-полковника службы гражданской защиты главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенанту службы гражданской защиты Николаю Чечеткину.

Еще одним указом начальнику Управления государственной охраны Украины, полковнику Сергею Рудю присвоено воинское звание генерал-майора.

Кроме того, президент присвоил звание генерал-майора начальнику Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, полковнику Сергею Мулу, звание генерал-майора налоговой милиции первому заместителю главы Государственной фискальной службы Украины, полковнику налоговой милиции Сергею Солодченко.

Также Зеленский присвоил военное звание генерал-майора: полковнику Андрущенко Сергею - заместителю Председателя Службы безопасности Украины; полковнику Руснаку Александру - начальнику Департамента контрразведки Службы безопасности Украины; полковнику Фараджеву Игорю - начальнику Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины.

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Также Зеленский присвоил военное звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Сырскому Александру - командующему Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, военное звание генерал-майора: полковнику Доманскому Александру - главному инспектору Сухопутных войск Главной инспекции Министерства обороны Украины; полковнику Жирнову Николаю - командующему Силами поддержки Вооруженных Сил Украины; полковнику Тарану Алексею - начальнику Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.