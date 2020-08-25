Зеленський присвоїв генеральські звання керівникам Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, УДО та фіскальної служби

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності присвоїв військові звання керівникам низки силових структур.

Як повідомляється на сайті глави держави, указами від 23 серпня президент присвоїв звання генерал-полковника командувачу Національної гвардії України, генерал-лейтенанту Миколі Балану, генерал-лейтенанта - заступнику командувача Нацгвардії, генерал-майору Миколі Миколенку, передає Цензор.НЕТ.

Голові Національної поліції, генералу поліції третього рангу Ігорю Клименку присвоєно спеціальне звання генерала поліції другого рангу, спеціальне звання генерала поліції третього рангу присвоєно начальнику Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, полковнику поліції Анатолію Щадилу.

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Зеленський присвоїв спеціальне звання генерал-полковника служби цивільного захисту голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій, генерал-лейтенанту служби цивільного захисту Миколі Чечоткіну.

Ще одним указом начальнику Управління державної охорони України, полковнику Сергію Рудю присвоєно військове звання генерал-майора.

Крім того, президент присвоїв звання генерал-майора начальнику Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковнику Сергію Мулу, звання генерал-майора податкової міліції першому заступнику голови Державної фіскальної служби України, полковнику податкової міліції Сергію Солодченку.

Також Зеленський присвоїв військове звання генерал-майора: полковнику Андрущенку Сергію - заступнику Голови Служби безпеки України; полковнику Руснаку Олександру - начальнику Департаменту контррозвідки Служби безпеки України; полковнику Фараджеву Ігорю - начальнику Управління по роботі з особовим складом Служби безпеки України.

Також Зеленський присвоїв військове звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Сирському Олександру - командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України, військове звання генерал-майора: полковнику Доманському Олександру - головному інспектору Сухопутних військ Головної інспекції Міністерства оборони України; полковнику Жирнову Миколі - командувачу Сил підтримки Збройних Сил України; полковнику Тарану Олексію - начальнику Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу Збройних Сил України.

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