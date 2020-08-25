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Зеленський присвоїв генеральські звання керівникам Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, УДО та фіскальної служби

Зеленський присвоїв генеральські звання керівникам Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, УДО та фіскальної служби

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності присвоїв військові звання керівникам низки силових структур.

Як повідомляється на сайті глави держави, указами від 23 серпня президент присвоїв звання генерал-полковника командувачу Національної гвардії України, генерал-лейтенанту Миколі Балану, генерал-лейтенанта - заступнику командувача Нацгвардії, генерал-майору Миколі Миколенку, передає Цензор.НЕТ.

Голові Національної поліції, генералу поліції третього рангу Ігорю Клименку присвоєно спеціальне звання генерала поліції другого рангу, спеціальне звання генерала поліції третього рангу присвоєно начальнику Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, полковнику поліції Анатолію Щадилу.

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Зеленський присвоїв спеціальне звання генерал-полковника служби цивільного захисту голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій, генерал-лейтенанту служби цивільного захисту Миколі Чечоткіну.

Ще одним указом начальнику Управління державної охорони України, полковнику Сергію Рудю присвоєно військове звання генерал-майора.

Крім того, президент присвоїв звання генерал-майора начальнику Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковнику Сергію Мулу, звання генерал-майора податкової міліції першому заступнику голови Державної фіскальної служби України, полковнику податкової міліції Сергію Солодченку.

Також Зеленський присвоїв військове звання генерал-майора: полковнику Андрущенку Сергію - заступнику Голови Служби безпеки України; полковнику Руснаку Олександру - начальнику Департаменту контррозвідки Служби безпеки України; полковнику Фараджеву Ігорю - начальнику Управління по роботі з особовим складом Служби безпеки України.

Також Зеленський присвоїв військове звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Сирському Олександру - командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України, військове звання генерал-майора: полковнику Доманському Олександру - головному інспектору Сухопутних військ Головної інспекції Міністерства оборони України; полковнику Жирнову Миколі - командувачу Сил підтримки Збройних Сил України; полковнику Тарану Олексію - начальнику Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу Збройних Сил України.

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Автор: 

День Незалежності (701) звання (116) Зеленський Володимир (23689) Нацполіція (15132) УДО (108) Національна гвардія (1518) ДСНС (5085) Чечоткін (87) Балан Микола (21) Сирський Олександр (586) Миколенко Микола (2) Клименко Ігор (481) Рудь Сергій (4) Сергій Солодченко (5)


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Топ коментарі
+26
Генералів треба більше, бо без них погано на весіллях.
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25.08.2020 11:46
+18
Система воинских и специальных званий полностью дискредетирована, поэтому эти звания кроме смеха ничего вызывать не могут. Особенно , когда их присваивает человек, не имеющий ничего общего с войсковой службой.
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25.08.2020 11:48
+15
Голые ноги в блестящих костюмах ко Дню Независимости - это уже даже не плевок в лицо стране, это куда смраднее и мерзопакостнее.

Зеленский присвоил генеральские звания руководителям Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, УГО и фискальной службы - Цензор.НЕТ 6633 Зеленский присвоил генеральские звания руководителям Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, УГО и фискальной службы - Цензор.НЕТ 5460
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25.08.2020 11:53
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что бы раздавать звания и награды обязательно надо быть президентом?
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25.08.2020 11:45 Відповісти
Генеральскі та всі військові звання мають бути скасовані скрізь крім ЗСУ та НГУ. Прикордонники в нас вже не військові, тому і вони обійдуться без військових звань! Поліції та СБУ давати військові звання - це паплюжити честь військових! ДСНС це взагалі шкідники, від їх бездіяльності держава несе мільярдні збитки та наноситься колосальна шкода екології. Проспані пожежі в Чорнобильській зоні коштували Україні мільярдів гривень збитків і пожежні змушені були гасити радіоактивні ліси і втрачати здоров'я! Хтось за це притягнув до відповідальності керівника ДСНС Чечоткіна? Ні йому зараз дали генерала! Це маразм! Авакова та Чечоткіна потрібно негайно знімати з посад, це вже навіть не смішно - це гидко!
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25.08.2020 12:47 Відповісти
Генералів треба більше, бо без них погано на весіллях.
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25.08.2020 11:46 Відповісти
"бубочка" думает, что они его защищать будут.
Нет, не будут.
Полиция работает за деньги только.
А вертухаи работают только за деньги большие, с надбавками.
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25.08.2020 12:10 Відповісти
Точно! А то в этих НАТО, одни сержанты, одни сержанты... "И шо это за армия ?!" - спросил бы "Папандопуло"...
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25.08.2020 14:26 Відповісти
Система воинских и специальных званий полностью дискредетирована, поэтому эти звания кроме смеха ничего вызывать не могут. Особенно , когда их присваивает человек, не имеющий ничего общего с войсковой службой.
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25.08.2020 11:48 Відповісти
воинской службой...)
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25.08.2020 11:57 Відповісти
воровство, грабежи, бандитизм и война - потужно поборено....
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25.08.2020 11:49 Відповісти
Продолжается дремучий совок - сначала должность по блату, потом звание.
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25.08.2020 11:50 Відповісти
Голые ноги в блестящих костюмах ко Дню Независимости - это уже даже не плевок в лицо стране, это куда смраднее и мерзопакостнее.

Зеленский присвоил генеральские звания руководителям Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, УГО и фискальной службы - Цензор.НЕТ 6633 Зеленский присвоил генеральские звания руководителям Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, УГО и фискальной службы - Цензор.НЕТ 5460
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25.08.2020 11:53 Відповісти
Гопца дрица, гоп ца-ца. Ещё бы "хвост" задрала перед "найвеличнішим". Ещё б в Бабьем Яру устроите такое шоу, вам "зелёним" всё пихуй.
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25.08.2020 14:55 Відповісти
ЗА ЧТО???
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25.08.2020 11:56 Відповісти
Теперь с этих чинуш всю жизнь будут ржать и напоминать, что генералами их сделал клоун
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25.08.2020 12:17 Відповісти
А чего ж? Теперь у нас будут и "потешные" генералы
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25.08.2020 15:00 Відповісти
Одни генералы сформируйте полк генералов во главе Зе на передовую ведь у нас уже месяц как не стреляют и потерь нет превратил все в шоу квартал 95 не страна а концертная площадка в извращенном виде
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25.08.2020 12:01 Відповісти
сцикло пафосно роздає звання "к гадавщинє".
мля, гібрід совка та блазня
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25.08.2020 12:02 Відповісти
Укатали сивку крутые горки.
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25.08.2020 12:03 Відповісти
Зеленський присвоїв генеральські звання керівникам Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, УДО та фіскальної служби - Цензор.НЕТ 4440
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25.08.2020 12:04 Відповісти
Блин, ну добрый он просто
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25.08.2020 12:15 Відповісти
Одні "бойові" генерали-жандарми.
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25.08.2020 12:17 Відповісти
У нас на флоті ще гірше. На всіх адміралів не вистачає плавзасобів.
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25.08.2020 12:27 Відповісти
А якіж можуть бути бойові, війни ж немає. А в очах того, хто анексував Крим і організував кровопиролиття на Донбасі, сіяє тільки мир.
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25.08.2020 15:09 Відповісти
Несправедливо, Вова! Чечеткину - генерал-полковника, а что восстановленному по суду Сереге Бочковскому? Он ведь пытается ходить на работу, з/п начисляют. Ценный кадр.
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25.08.2020 12:19 Відповісти
Я что то не понял, а за что столько Хенералов надавали? Мы что Донбасс уже освободили? Или Крым вернули? Эти паркетные стратеги что то для Украины отвоевали?
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25.08.2020 12:23 Відповісти
То, орлам Авакова.
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25.08.2020 12:25 Відповісти
В мусарні свято.
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25.08.2020 12:24 Відповісти
Ні, бо Авакову маршала не присвоїв.
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25.08.2020 15:13 Відповісти
Ему по выслуге лет присвоят.
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25.08.2020 17:12 Відповісти
Час вводити ліміт на генеральські звання, як в США. Нема 10 000 особового складу- нема генеральських погонів.
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25.08.2020 12:26 Відповісти
При обороні Криму виявилось, що збудували наші керманичі не флот, а плавучий бордель. Їм морякам потрібно до звільнення риму, заборонити носити погони і українські символи, як в штафбатах ввести їм ватники і шапки вушанки. Такого *********** флоту мабуть нівкого в історії не було. Завжди флот був взірцем і мужності і слави, а наші поспали все. Тож нехай плавають на гумових презервативах москітного флоту.
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25.08.2020 12:34 Відповісти
может создадим генеральский батальон и на фронт
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25.08.2020 12:45 Відповісти
Чомусь Наполеон не боявся сходити в атаку при Тулоні, а ці пацюки купують посади в ОПУ як батони . Хочеш в генерали - півроку на передовій, тоді менше буде охочих до посад отриманих на дурняка.
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25.08.2020 18:23 Відповісти
Сердючке присвоил?
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25.08.2020 12:46 Відповісти
А себе этот дебил и ЗЕленая дрянь ничего не присвоил, СВОЛОТА.
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25.08.2020 12:59 Відповісти
Мог бы Баканову хотя бы старлея присвоить
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25.08.2020 15:15 Відповісти
За Баканова не волнуйся. Этот хрен еще нас всех удивит.
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25.08.2020 17:10 Відповісти
полковнику Тарану Алексею - начальнику Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Помощник главного по ни)(уям
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25.08.2020 13:56 Відповісти
Граблі це вічний український атрибут.
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25.08.2020 14:05 Відповісти
А шо дали менделе?
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25.08.2020 14:26 Відповісти
А шо таки дала? Танкист Зиновий Колобанов подбил 22 танка и получил орден красного знамени и ППЖ Жукова медичка, тоже получила такой же орден. История повторяется.
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25.08.2020 15:42 Відповісти
Зеля ей каждый день дает. Не спрашивай что, тебе это вряд ли понравится.
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25.08.2020 17:07 Відповісти
Песец...
Генерал на генерале...
Генерал - прокурор, генерал МЧС, генерал налоговой...
Пора, мать вашу, ввести генерала молоди и спорту!
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25.08.2020 15:03 Відповісти
По количеству генералов Украина уже впереди планеты всей. Каждый *********** президент считает должным наплодить вокруг себя свору генералов, которые присягают ему в верности сладострастным поцелуем в жопу.
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25.08.2020 17:06 Відповісти
 
 