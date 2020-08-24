УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10864 відвідувача онлайн
Новини Відео
17 256 65

Міхалок став заслуженим артистом України. ВIДЕО

Білоруський музикант Сергій Міхалок, лідер проєктів "Брутто", Drezden і засновник групи "Ляпіс Трубецькой" став заслуженим артистом України.

Міхалок прийняв нагородні документи з рук президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вручити почесне звання "Заслужений артист України" Міхалку Сергію Володимировичу, музиканту, солісту гурту Brutto", - оголосив ведучий урочистої церемонії в Києві на честь Дня незалежності України на Софійській площі.

"Дякую тобі, ти - молодець", - сказав Зеленський, вручаючи Міхалку нагородні документи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Воїни світла": Зеленський зустрівся з музикантом Міхалком у Запоріжжі. ФОТО

Звання Заслужений артист України присвоюється президентом країни за високу виконавську майстерність, створення високохудожніх образів, уявлень, кінофільмів, що стали надбанням вітчизняної культурно-мистецької спадщини.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський і Міхалок сфотографувалися в Запоріжжі. "Воїни світла", - було підписано фотографію в Instagram президента.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати", - Міхалок в Одесі щодо протестів у Білорусі. ФОТОрепортаж

Міхалок став заслуженим артистом України 01

Автор: 

Білорусь (7929) звання (117) Зеленський Володимир (23810) музика (489) артисти (216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Я не вважаю Кузьму героєм України. Зеленський знецінює це звання, видавши його Кузьмі.
показати весь коментар
24.08.2020 11:55
+37
зеленське веде себе приблизно так як неандерталець якого запустили в серверну НАСА... і цим дуже подобається йому подібним.
показати весь коментар
24.08.2020 12:02
+27
Василь Cлiпак - Герой!
показати весь коментар
24.08.2020 12:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не вважаю Кузьму героєм України. Зеленський знецінює це звання, видавши його Кузьмі.
показати весь коментар
24.08.2020 11:55 Відповісти
зеленське веде себе приблизно так як неандерталець якого запустили в серверну НАСА... і цим дуже подобається йому подібним.
показати весь коментар
24.08.2020 12:02 Відповісти
Оно давно обесценено. Петя для отца порешал, если не ошибаюсь при Ющенко.
показати весь коментар
24.08.2020 12:03 Відповісти
А чем, тебе мудак, лучше эти герои- директора Богуслаев, Звягильский, Бойко, железнодорожники- Кирпа, Остапчук, забойщик скота, оператор машинного доения, председатель аграрного кооператива, Бубка, Шавченко, Ротару... Они тоже порешали? Укрпроминвест, в свое время, была самая большая корпорация в реальном секторе экономики.
показати весь коментар
24.08.2020 12:20 Відповісти
Всі ці звання це просто визнання на смак того чи іншого президента, враховуючи саме його особисті цінності ! Це є відрижкою ССср ! Ви коли небудь чули про звання Народного або Заслуженного артистів Європи , США ! Це чистий піар влади ! Бо артисти самі собі зараз заробляють на життя і мають популярність в Країні , настількі, наскільки вони є відомими і популярними .
показати весь коментар
24.08.2020 12:42 Відповісти
война началась при Ющенко?
показати весь коментар
24.08.2020 12:21 Відповісти
А чому? Аргументуй. Чи тобі не подобається, що людина гімно називала гімном? І була справжнім патріотом? Тобі краще мабуть, коли гімном по вухах та морді мажуть і кажуть, що то шеколадка рошен?!
показати весь коментар
24.08.2020 12:09 Відповісти
как ни старайся мовою писать-а моментальное обращение к привычному дерьму сразу выдает в тебе кацапа...
этого не отмоешь
показати весь коментар
24.08.2020 12:29 Відповісти
Гиг ти, що головою вдарився. Раніше наче ти був з клепкою в голові, а зараз що дах їде? Сходи проспися!
показати весь коментар
24.08.2020 12:38 Відповісти
та чи я вдарився?ти що,справді уявляеш кузьму героєм?і офігєнним патріотом?
показати весь коментар
24.08.2020 12:43 Відповісти
Я в одного запитав, і відповіді не отримав, а тепер те ж саме питання задаю тобі.
показати весь коментар
24.08.2020 12:52 Відповісти
ось тобі відповідь однієї жіночки...а кузьма був би на збіговиську,неодмінно...
і нагородили його не випадково,а цілоспрямовано,шоб під себе підмяти його цінувальників.
і він не жбурнув би нагороди у пику зеленокомандуючому

Міхалок став заслуженим артистом України - Цензор.НЕТ 155
показати весь коментар
24.08.2020 13:00 Відповісти
Действительно балаган.
показати весь коментар
24.08.2020 15:13 Відповісти
Так, Кузьма дуже допомагав АТО, але не більше, ніж, скажімо, Притула чи Роман Зозуля... Але Притула та Зозуля за волонтерство лише ордени отримали, але не Героя України.

І так, я щиро вважаю Кузьму патріотом, але якого біса він в 2004 топив за Яника???
показати весь коментар
24.08.2020 13:03 Відповісти
бо він пристосуванець - був патріотом тільки коли це було вигідно
показати весь коментар
24.08.2020 14:36 Відповісти
Замовкла би шеколадка!
показати весь коментар
24.08.2020 16:15 Відповісти
І ще одне пиання, а кого ти вважаєш дійсно Героєм України?
показати весь коментар
24.08.2020 12:10 Відповісти
Василь Cлiпак - Герой!
показати весь коментар
24.08.2020 12:25 Відповісти
Так. Ще хто?
показати весь коментар
24.08.2020 12:36 Відповісти
Може краще б Бандері вернути Героя??
показати весь коментар
24.08.2020 13:05 Відповісти
По здесь про Кузьму?
показати весь коментар
24.08.2020 12:37 Відповісти
Можете закидати мене камінням- але Кузьма був би сьогодні на площі серед цього цирку дю ЗЕлей ! Завжди найбільше любив грошики та був пристосуванцем!
показати весь коментар
24.08.2020 22:30 Відповісти
Сергію, Сергію...
Гріш ціна усім твоїм текстам.
показати весь коментар
24.08.2020 11:56 Відповісти
ты роксана, а он бабаян...
он же воин света...с каждым рассветом ему идут очки в зачет...
показати весь коментар
24.08.2020 12:25 Відповісти
Вова і Сірожа.
показати весь коментар
24.08.2020 11:57 Відповісти
Сбігайтесь кловани до Вовки він погрємушк роздає!
показати весь коментар
24.08.2020 12:44 Відповісти
Зашквар полный.Принять награду из рук того,кто назвал Украину продажной женщиной,это сразу стать клиенткой его борделя.Очень неприятная новость.
показати весь коментар
24.08.2020 11:58 Відповісти
Одна "какая разница" награждает другую "какую разница". Две колаборантских жопы...
показати весь коментар
24.08.2020 11:58 Відповісти
какая срака -день Независимости по зесрани
Михалок стал заслуженным артистом Украины - Цензор.НЕТ 3648
показати весь коментар
24.08.2020 11:59 Відповісти
Михалок стал заслуженным артистом Украины - Цензор.НЕТ 861
показати весь коментар
24.08.2020 11:59 Відповісти
Междусобойчик шутов...
показати весь коментар
24.08.2020 12:00 Відповісти
Просто Пиндос и пустышка!
показати весь коментар
24.08.2020 12:04 Відповісти
ну кому это надо... Пол Маккартни не народный артист Украины... но его знает и слушает весь мир...зачем вообще тяжелейший советский дебилизм...
показати весь коментар
24.08.2020 12:05 Відповісти
А, "срана". Ще було, це ж квакання, на Г+Г, 112, та інших прокацапських помийках.
показати весь коментар
24.08.2020 12:33 Відповісти
А в чем его заслуга перед Украиной?
показати весь коментар
24.08.2020 12:10 Відповісти
лижет сраку бубочке, поддерживая его уверенность в том ,что звиздец еще далеко
показати весь коментар
24.08.2020 12:35 Відповісти
Міхалок став заслуженим артистом України - Цензор.НЕТ 7418
показати весь коментар
24.08.2020 12:10 Відповісти
Обесценили уже все награды, или ещё что осталось ?
показати весь коментар
24.08.2020 12:13 Відповісти
Что-то Михалку как-то пох на события в собственной стране. Волать со сцены про борьбу за свободу на расстоянии удобнее. Заслуженный по кловански.
показати весь коментар
24.08.2020 12:20 Відповісти
После того как Михалок, выложил на ФБ фото с Зелей, Ермаком + остальными украинофобами и подписал "Воины света", у меня уважение к этой продажной шавке нет!
показати весь коментар
24.08.2020 12:28 Відповісти
просто рубил бабло под наш настрой
показати весь коментар
24.08.2020 12:33 Відповісти
Обесцінює нагороду. Робить теж самісіньке, що і овоч.
показати весь коментар
24.08.2020 12:34 Відповісти
так він зробив все щоб знецінити Державу її символи та інституції .
показати весь коментар
24.08.2020 12:56 Відповісти
Простите мой французкий, но с куя ли!? Друг? Этот друг в спину и ударит ножем
показати весь коментар
24.08.2020 12:34 Відповісти
а почему не Героем Украины? Обидно.
показати весь коментар
24.08.2020 12:40 Відповісти
с какого х.....я
показати весь коментар
24.08.2020 13:04 Відповісти
Кто это?
показати весь коментар
24.08.2020 13:46 Відповісти
Позор.
показати весь коментар
24.08.2020 13:51 Відповісти
"народный" дает артистам право на повышенную пенсию и льготы по квартплате после выхода на пенсию. А кроме этого, место на статусном столичном Байковом кладбище.ВСЕ ЦЕ з кишені платника податків!
показати весь коментар
24.08.2020 14:18 Відповісти
еще раз удостоверился что зечмо редкостный баран, тупой совок и конченый дегенерат
показати весь коментар
24.08.2020 15:19 Відповісти
А избавиться от этой отрыжки совка шо, никак? Заслуги артиста определяет его популярность, а не бумажка, выданная начальником.
показати весь коментар
24.08.2020 15:52 Відповісти
а шо він зеленському відповів?
показати весь коментар
24.08.2020 16:04 Відповісти
Эхх, Сирожа уже не торт. Как-то ему стало пох на борьбу за свободу и справедливость. Да и его новый Дрезден - муть полная.
показати весь коментар
24.08.2020 16:06 Відповісти
популист зе
показати весь коментар
24.08.2020 16:12 Відповісти
Нам треба Приниження від зєлі, аби ми почали цінувати більше нашу країну
показати весь коментар
24.08.2020 16:25 Відповісти
Да уж, награда нашла своего "героя"
показати весь коментар
24.08.2020 18:44 Відповісти
Что за хрень? Кто это такой?
показати весь коментар
24.08.2020 19:42 Відповісти
Вроде как музыкант песня которого стала гимном революции в 2014-ом.
показати весь коментар
25.08.2020 08:13 Відповісти
Ось іще один "народний артист України", - Кіркоров.

Ющенко теж любив усякими цацками балуватись.

Міхалок став заслуженим артистом України - Цензор.НЕТ 2415
показати весь коментар
24.08.2020 20:58 Відповісти
І хріново закінчив, хоча кредит довіри йому надали великий.
показати весь коментар
25.08.2020 04:15 Відповісти
Что сказал этот герой по поводу событий в Белоруссии?
показати весь коментар
25.08.2020 08:29 Відповісти
По поводу событий в Беларуси он высказался еще много лет назад, потому и не въездной туда сейчас. А те хороводы которые клоунада организованная Россией не стоят икакого внимания.
показати весь коментар
25.08.2020 08:35 Відповісти
 
 