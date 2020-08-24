Міхалок став заслуженим артистом України. ВIДЕО
Білоруський музикант Сергій Міхалок, лідер проєктів "Брутто", Drezden і засновник групи "Ляпіс Трубецькой" став заслуженим артистом України.
Міхалок прийняв нагородні документи з рук президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вручити почесне звання "Заслужений артист України" Міхалку Сергію Володимировичу, музиканту, солісту гурту Brutto", - оголосив ведучий урочистої церемонії в Києві на честь Дня незалежності України на Софійській площі.
"Дякую тобі, ти - молодець", - сказав Зеленський, вручаючи Міхалку нагородні документи.
Звання Заслужений артист України присвоюється президентом країни за високу виконавську майстерність, створення високохудожніх образів, уявлень, кінофільмів, що стали надбанням вітчизняної культурно-мистецької спадщини.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський і Міхалок сфотографувалися в Запоріжжі. "Воїни світла", - було підписано фотографію в Instagram президента.
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этого не отмоешь
і нагородили його не випадково,а цілоспрямовано,шоб під себе підмяти його цінувальників.
і він не жбурнув би нагороди у пику зеленокомандуючому
І так, я щиро вважаю Кузьму патріотом, але якого біса він в 2004 топив за Яника???
Гріш ціна усім твоїм текстам.
он же воин света...с каждым рассветом ему идут очки в зачет...
Ющенко теж любив усякими цацками балуватись.