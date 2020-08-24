Міхалок став заслуженим артистом України. ВIДЕО

Білоруський музикант Сергій Міхалок, лідер проєктів "Брутто", Drezden і засновник групи "Ляпіс Трубецькой" став заслуженим артистом України.

Міхалок прийняв нагородні документи з рук президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вручити почесне звання "Заслужений артист України" Міхалку Сергію Володимировичу, музиканту, солісту гурту Brutto", - оголосив ведучий урочистої церемонії в Києві на честь Дня незалежності України на Софійській площі.

"Дякую тобі, ти - молодець", - сказав Зеленський, вручаючи Міхалку нагородні документи.

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Звання Заслужений артист України присвоюється президентом країни за високу виконавську майстерність, створення високохудожніх образів, уявлень, кінофільмів, що стали надбанням вітчизняної культурно-мистецької спадщини.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський і Міхалок сфотографувалися в Запоріжжі. "Воїни світла", - було підписано фотографію в Instagram президента.

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