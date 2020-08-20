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"Воїни світла": Зеленський зустрівся з музикантом Міхалком у Запоріжжі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський сфотографувався з фронтменом білоруських груп "Ляпіс 98" та Brutto Сергієм Міхалком

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото глава держави опублікував в Instagram.

"Воїни світла", - йдеться у підписі до фото.

На знімку Зеленський тримає в руках диск The Best групи "Ляпіс 98".

Аналогічне фото і підпис до них опублікував і сам Міхалок.

Нагадаємо, вчора Зеленський перебував з робочим візитом у Запоріжжі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину: Огляне перебіг спорудження об'єктів "Великого будівництва" і відвідає місцеві підприємства

Воїни світла: Зеленський зустрівся з музикантом Міхалком у Запоріжжі 01
Воїни світла: Зеленський зустрівся з музикантом Міхалком у Запоріжжі 02
Воїни світла: Зеленський зустрівся з музикантом Міхалком у Запоріжжі 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) музика (489)


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Топ коментарі
+57
Воины без просвета ...
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20.08.2020 11:21
+53
Мені подобаються справжні майданівці, а не ********* палки, як деяким.
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20.08.2020 11:24
+37
на эту ЗЕленою чамару уже смотреть невмоготу
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20.08.2020 11:23
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24.08.2020 21:04 Відповісти
А в Украине коронавирус уже всё ? На снимке явное нарушение : все без масок , отсутствует социальная дистанция .100 % кипиш ЗЕпредателей по COVID-19 создан с одной целью , отмены местных выборов !
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20.08.2020 11:58 Відповісти
Так в нього той, як його?.. О, імунітет. Нє, не той що від КОВІДу, а той що від штрафів.
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20.08.2020 14:14 Відповісти
Это вы, типа, о тех, кто на фото?!
Это Зеля с Ермаком "вины света?!
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20.08.2020 11:59 Відповісти
Ихними стараниями Украина в заднице, происходит уничтожение государственных институтов, мелкие скандалы потихоньку переросли в огромные,а им весело, поехали с "рабочей" поездкой- вначале на Хортице повеселились, поселфились в кабаке, теперь перебрались в Херсонщину, а там глядишь и пятница ( заедут на пол часа на стройку для вида) и поедут на море отдыхать от трудов праведных.Слишком дорого обходиться государству "просто посмеемся".Очень хочется услышать ответ на ворос - ну как смешно?
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20.08.2020 11:59 Відповісти
Воин света, воин бабла.
Пока его соотечественники гибнут за свободу, Михалок рубит бабло в Украине, в одесском ночном клубе Ибица.
А что, тут спокойно, безопасно и денег дают. Можно пересидеть здесь...
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20.08.2020 12:09 Відповісти


Салідарнасць - главные новости Беларуси, [20.08.20 11:35]
Романчук: «Лукашенко помогли прийти в себя. И это явно не силы внутри страны»

Экономист Ярослав Романчук считает, что глава Беларуси рискует суверенитетом страны, попросив поддержки у Кремля:
- Путин сделал выбор. Кремль стал на сторону Лукашенко, - пишет Романчук. - Визит директора ФСБ Бортникова в Минск, открытый спор Жириновского на ящик пива, что до конца 2020 года Беларусь станет частью России, информационный десант россиян на белорусское телевидение, активный перезвон Путина и Лукашенко, решительность министра иностранных дел России Лаврова в обмене мнения с ЕС по поводу Беларуси (не лезьте, это наше!) - все это косвенно подтверждает факт принятия руководством России выгодного для себя решения.
Последние несколько дней Лукашенко снова пошел в атаку. Снова возобновились жестокость на улицах. Заметно больше стало железа в голосе и в приказах главнокомандующего. Опять антизападная риторика и бряцание оружием против НАТО/ЕС. Словно он вновь почувствовал за собой Большого брата с силой его оружия/нефти, опытом работы по противодействию «нарушителям порядка».
Романчук напоминает, что с конца 2019 года Лукашенко обвинял Россию в разных грехах по отношению к Беларуси, а во время президентской кампании даже «цап-царапнул» «Белгазпромбанк» и задержал группу российских боевиков.
И несмотря на это, Кремль после массовых протестов в Беларуси поддержал Лукашенко.
- Ему явно помогли прийти в себя. И это явно не силы внутри страны. Критически важные вопросы: «Какова цена такой поддержки? Что пообещал Лукашенко Путину взамен за признание «элегантной победы»? - задается вопросом Романчук.
Мнение экономиста таково:
- Ситуация дурно пахнет. Путин не прощает даже долю того унижения, которое позволил себе Лукашенко. Если он согласился поддержать Лукашенко, значит, у него наверняка есть мощный сценарий «доломать» первого президента Беларуси. Вот только неизвестно, до состояния первого и последнего президента независимой Беларуси или же довести сюжет до второго президента РБ, который появится из управляемого, направляемого в нужное русло протеста?
Напомним, в последнюю неделю Лукашенко и Путин часто общаются по телефону. Российский президент просил глав Франции и Германии не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
По официальной версии Лукашенко решил не отвечать на звонки Ангелы Меркель. Но при этом передал ей через Путина, что Германии и Европе в целом не стоит вмешиваться в дела Беларуси.
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Пост Губернатора Белоруской губернии -вот что предложено Диктатору ХУ№ЛОМ..

100 процентов согласился под страхом бегства на подмосковную дачу.
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Вопрось лишь в том,за сколько времени(результат исполнения пункта "оппозиции домоработниц" о переговорах с властью и логичное затухание протестов) Губернатор Лукашенко перейдет к жесткой зачистке "несогласних".

Счет пропавших пойдет не на десятки..НА ТИСЯЧИ.
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Путину НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ нравиться белорусам..
Весь негатив на себя возьмет Диктатор-ЛУЗЕР...
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Висновок.
В Білорусі тупий відстріл "Омону"(1500 осіб) просто категорична необхідність..
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20.08.2020 12:18 Відповісти
А не хоче цей воєн свєта прийняти активну участь у подіях,які зараз відбуваються в Білоруській раданській соціалістичній республіці? Чи може йому пох? За нашого воєна я взагалі мовчу...
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20.08.2020 12:11 Відповісти
Знову відосіки і либа по вуха !
Безпроблемний потерпілий 😂
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20.08.2020 12:14 Відповісти
Я знав одну дівчинку, їй на голову цеглина впала. Так вона теж ходила і завжди посміхалася.
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20.08.2020 12:26 Відповісти
Зеленський - ЦЕ ТИ !
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20.08.2020 12:17 Відповісти
Міхалок з 2014 року живе в Україні і на свою Батьківщину не збирається вертатись. А він же білорус.
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20.08.2020 12:18 Відповісти
от після цього селфі й отримає Героя України
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20.08.2020 12:22 Відповісти
человек волен жить где ему нравится, я тож белорус и живу в Украине с 1993.
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20.08.2020 14:02 Відповісти
Гівно до гівна , але один з них зрадник під гівноприкриттям...
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20.08.2020 12:19 Відповісти
Живий ще, курілка! А білоруси там його чекають, як останню надію.
Цікаво, чи дунули «трубку міра» по колу колеги по шоу-бізнесу, чи було щось міцніше?
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20.08.2020 12:22 Відповісти
Зеля вместо абизянки для фото. Эпично.
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20.08.2020 12:28 Відповісти
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20.08.2020 13:16 Відповісти
Для секты порохоскота выступать . петь и плясать будет - Т Черновил. София ( Ротару ) Федына, Логопед ,Куриная попка ( Громада ) .Дирижер оркестра - Дима Фирташ .
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20.08.2020 12:36 Відповісти
зебільна сволота https://censor.net/user/84992 зазвичай розбризкує своє Г+Г, не гнушаючись навіть тим, що цим гівном навмисне ціляє на заслужених Майданівців. Так само, як і зажопи мертвечука.
ЗІ: Окремі тіла з слуг уродів і зажопів на Майдан виходили лише з коньюктурних мотивів. Всі інші слуги уродів - антимайданні.
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20.08.2020 12:50 Відповісти
Что зебило-поросенок , тебя заело ? Ты это расскажи своим ватным порохоботам . На службе . работаешь . молодец ! Тримай дулю !
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20.08.2020 12:59 Відповісти
гавністе торо знову сере Г+Г.
Спусти дух, зебільна сволота!
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20.08.2020 13:29 Відповісти
Ватный Анус иди гуляй , замастурбируй на Зелю лучше . ты же его втайне любишь .
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20.08.2020 13:35 Відповісти
"Воины света" подпись к фото не подходит. У Михалка есть более актуальное произведение про ЗЕ. Его и нужно цитировать, как подпись к фото. https://www.youtube.com/watch?v=volFPvv7r0Q

Шут повесил старенький колпак
Лысая башка трещит от глупых песен
Тяжкое призвание дурак
Врут, кто говорит, что смех полезен
Грим скрывает тысячи морщин
Сизый нос опух от табака и пьянства
Маленький беззубый Арлекин
Дуралей устал от хулиганства
Смех зазвенел королевской монеткой
Маленький шут в позолоченной клетке
Пьяные сны, карусели и черти
Маленький шут самый грустный на свете
Завтра будет новый маскарад
Рыцари, турниры, фейерверк и танцы
Шут наденет красочный наряд
Будет бегать, прыгать и смеяться
Пощекочет ножку королю
Рассмешит принцессу безобразной пляской
Гаер подражает соловью
Нос скрывает ворона под маской
Смех зазвенел королевской монеткой
Маленький шут в позолоченной клетке
Пьяные сны, карусели и черти
Маленький шут самый грустный на свете

"Шут" (с) Brutto
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20.08.2020 12:40 Відповісти
У Запоріжжі, під час візиту Президента України Володимира Зеленського було представлено команду партії "Слуга Народу", яка втілюватиме план розвитку у Запорізькій області.
Про це стало відомо з прямого ефіру зустрічі запоріжан із Президентом.
Так, імена членів команди озвучив Міністр цифрової трансформації та очільника Запорізької обласної організації партії "Слуга Народу" Михайло Федоров. Він зазначив, що члени політичної сили втілюватимуть план розвитку економічної та соціальної сфери області. Так, команда складатиметься з наступних представників:https://zp-fakty.net.ua/society/u-zaporijji-predstavili-komandu-partii-sluga-narodu

От для чого він в Запоріжжі...
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20.08.2020 12:43 Відповісти
зЕлупа ти підаром був їм й здохеш клоун.
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20.08.2020 12:58 Відповісти
Я бы на месте Михалка подумал бы трижды,а стоит ли так разрушать свой имидж,зешмаркля далеко не зе бест,тем более сейчас.
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20.08.2020 13:02 Відповісти
Биба и Боба.
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20.08.2020 13:05 Відповісти
Ждём указ о присвоении героя !
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20.08.2020 13:12 Відповісти
Зєля зробив селфі з співаком. Це справді варта уваги подія ???
Тоді вже додайте селфі з вічною недобудовою:
"Воїни світла": Зеленський зустрівся з музикантом Міхалком у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 8289
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20.08.2020 13:15 Відповісти
"Воїни світла": Зеленський зустрівся з музикантом Міхалком у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 2961
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20.08.2020 13:21 Відповісти
Воин недосвета, спровацировавший войну в в Украине своей дебильной песней. Сейчас хочет и свою страну уничтожить. Интересно, михалок просто дегинерат с пустой головой или предатель.
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20.08.2020 13:38 Відповісти
Вот оно что. Думал Госдеп с печеньками спровоцировали войну. Спасибо что открываете глаза людям на истинные причины.
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20.08.2020 14:07 Відповісти
Мене вже нудить від нав'язливої присутності дупабізнесу, який з подачі зеленого бовдура, заповнив все інформаційне поле країни, поступово перетворюючи її на провінційний цирк Шапіто.
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20.08.2020 13:55 Відповісти
Это ЗЕленое сцыкло, которое называет Роисю "той стороной" и сдает территории без боя воин света шоле?
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20.08.2020 14:15 Відповісти
Серега,ты конкретно "законтачился" с этим приглашенным "пиСЮанистом"!? Несподiванка,авжеж...
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20.08.2020 15:02 Відповісти
О парни балдеют охереть столько вызовав а володя редкой безумной тварью оказался
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20.08.2020 16:15 Відповісти
мирмак такой придовил балдеет рулит нам капут
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20.08.2020 16:17 Відповісти
по всей Беларуси народ квасят, а Михалок с зелей по дёснам лупится в Зкапорожье. Хорошо хось спели воины света, персонально для Лукашенко
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20.08.2020 18:19 Відповісти
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