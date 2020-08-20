"Воїни світла": Зеленський зустрівся з музикантом Міхалком у Запоріжжі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський сфотографувався з фронтменом білоруських груп "Ляпіс 98" та Brutto Сергієм Міхалком

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото глава держави опублікував в Instagram.

"Воїни світла", - йдеться у підписі до фото.

На знімку Зеленський тримає в руках диск The Best групи "Ляпіс 98".

Аналогічне фото і підпис до них опублікував і сам Міхалок.

Нагадаємо, вчора Зеленський перебував з робочим візитом у Запоріжжі.

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