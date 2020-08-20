"Воины света": Зеленский встретился с музыкантом Михалком в Запорожье. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский сфотографировался с фронтменом белорусских групп "Ляпис 98" и "Brutto" Сергеем Михалком
Как информирует Цензор.НЕТ, соотвествующее фото глава государства опубликовал в Instagram.
"Воины света", - говорится в подписи к фото.
На снимке Зеленский держит в руках диск The Best группы "Ляпис 98".
Аналогичное фото и подпись к ним опубликовал и сам Михалок.
Напомним, вчера Зеленский находился с рабочим визитом в Запорожье.
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+57 Алла Новосад #194524
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+53 Алла Новосад #194524
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+37 Максім ХОЙ #398010
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Это Зеля с Ермаком "вины света?!
Пока его соотечественники гибнут за свободу, Михалок рубит бабло в Украине, в одесском ночном клубе Ибица.
А что, тут спокойно, безопасно и денег дают. Можно пересидеть здесь...
Салідарнасць - главные новости Беларуси, [20.08.20 11:35]
Романчук: «Лукашенко помогли прийти в себя. И это явно не силы внутри страны»
Экономист Ярослав Романчук считает, что глава Беларуси рискует суверенитетом страны, попросив поддержки у Кремля:
- Путин сделал выбор. Кремль стал на сторону Лукашенко, - пишет Романчук. - Визит директора ФСБ Бортникова в Минск, открытый спор Жириновского на ящик пива, что до конца 2020 года Беларусь станет частью России, информационный десант россиян на белорусское телевидение, активный перезвон Путина и Лукашенко, решительность министра иностранных дел России Лаврова в обмене мнения с ЕС по поводу Беларуси (не лезьте, это наше!) - все это косвенно подтверждает факт принятия руководством России выгодного для себя решения.
Последние несколько дней Лукашенко снова пошел в атаку. Снова возобновились жестокость на улицах. Заметно больше стало железа в голосе и в приказах главнокомандующего. Опять антизападная риторика и бряцание оружием против НАТО/ЕС. Словно он вновь почувствовал за собой Большого брата с силой его оружия/нефти, опытом работы по противодействию «нарушителям порядка».
Романчук напоминает, что с конца 2019 года Лукашенко обвинял Россию в разных грехах по отношению к Беларуси, а во время президентской кампании даже «цап-царапнул» «Белгазпромбанк» и задержал группу российских боевиков.
И несмотря на это, Кремль после массовых протестов в Беларуси поддержал Лукашенко.
- Ему явно помогли прийти в себя. И это явно не силы внутри страны. Критически важные вопросы: «Какова цена такой поддержки? Что пообещал Лукашенко Путину взамен за признание «элегантной победы»? - задается вопросом Романчук.
Мнение экономиста таково:
- Ситуация дурно пахнет. Путин не прощает даже долю того унижения, которое позволил себе Лукашенко. Если он согласился поддержать Лукашенко, значит, у него наверняка есть мощный сценарий «доломать» первого президента Беларуси. Вот только неизвестно, до состояния первого и последнего президента независимой Беларуси или же довести сюжет до второго президента РБ, который появится из управляемого, направляемого в нужное русло протеста?
Напомним, в последнюю неделю Лукашенко и Путин часто общаются по телефону. Российский президент просил глав Франции и Германии не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
По официальной версии Лукашенко решил не отвечать на звонки Ангелы Меркель. Но при этом передал ей через Путина, что Германии и Европе в целом не стоит вмешиваться в дела Беларуси.
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Пост Губернатора Белоруской губернии -вот что предложено Диктатору ХУ№ЛОМ..
100 процентов согласился под страхом бегства на подмосковную дачу.
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Вопрось лишь в том,за сколько времени(результат исполнения пункта "оппозиции домоработниц" о переговорах с властью и логичное затухание протестов) Губернатор Лукашенко перейдет к жесткой зачистке "несогласних".
Счет пропавших пойдет не на десятки..НА ТИСЯЧИ.
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Путину НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ нравиться белорусам..
Весь негатив на себя возьмет Диктатор-ЛУЗЕР...
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Висновок.
В Білорусі тупий відстріл "Омону"(1500 осіб) просто категорична необхідність..
Безпроблемний потерпілий 😂
Цікаво, чи дунули «трубку міра» по колу колеги по шоу-бізнесу, чи було щось міцніше?
ЗІ: Окремі тіла з слуг уродів і зажопів на Майдан виходили лише з коньюктурних мотивів. Всі інші слуги уродів - антимайданні.
Спусти дух, зебільна сволота!
Шут повесил старенький колпак
Лысая башка трещит от глупых песен
Тяжкое призвание дурак
Врут, кто говорит, что смех полезен
Грим скрывает тысячи морщин
Сизый нос опух от табака и пьянства
Маленький беззубый Арлекин
Дуралей устал от хулиганства
Смех зазвенел королевской монеткой
Маленький шут в позолоченной клетке
Пьяные сны, карусели и черти
Маленький шут самый грустный на свете
Завтра будет новый маскарад
Рыцари, турниры, фейерверк и танцы
Шут наденет красочный наряд
Будет бегать, прыгать и смеяться
Пощекочет ножку королю
Рассмешит принцессу безобразной пляской
Гаер подражает соловью
Нос скрывает ворона под маской
Смех зазвенел королевской монеткой
Маленький шут в позолоченной клетке
Пьяные сны, карусели и черти
Маленький шут самый грустный на свете
"Шут" (с) Brutto
Про це стало відомо з прямого ефіру зустрічі запоріжан із Президентом.
Так, імена членів команди озвучив Міністр цифрової трансформації та очільника Запорізької обласної організації партії "Слуга Народу" Михайло Федоров. Він зазначив, що члени політичної сили втілюватимуть план розвитку економічної та соціальної сфери області. Так, команда складатиметься з наступних представників:https://zp-fakty.net.ua/society/u-zaporijji-predstavili-komandu-partii-sluga-narodu
От для чого він в Запоріжжі...
Тоді вже додайте селфі з вічною недобудовою: