Зеленский с рабочим визитом прибыл в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область. Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент ознакомится с ходом реализации программы "Большая стройка" в Запорожской области.

Также Зеленский обсудит вопрос сооружения в Запорожье автотранспортной магистрали через р. Днепр.

Кроме того, президента встретится с ветеранами боевых действий.

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