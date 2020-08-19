Зеленский с рабочим визитом прибыл в Запорожье
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область. Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Президент ознакомится с ходом реализации программы "Большая стройка" в Запорожской области.
Также Зеленский обсудит вопрос сооружения в Запорожье автотранспортной магистрали через р. Днепр.
Кроме того, президента встретится с ветеранами боевых действий.
Топ комментарии
+27 Шрек Баблокат
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+24 Підлога Маккартні
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+22 Максім ХОЙ #398010
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- Не помню ничего, вроде, Азовское...
- Там я срал, бл*дь! Голый залез в море и насрал!
- Ох*енно!
- Пьяный был тоже... "Три Семёрки" тоже пил. А оно везде, по всему Союзу "Три Семёрки", понимаешь?
(с) х/ф "Зеленый слоник"
Ща он вас "пощупает"...
Звонок Зеленскому от Мендель:
- Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё...
Вовасику - стратегу на полеты по стране не хватает?
Я про інше. Дніпрогес, трясця! Це ж катастрофа!
Хто нижче за течією - ТІКАЙТЕ ВІД БЕРЕГІВ (або хоч видирайтеся якомога вище на пагорби!)
ЮрЫст в сферическом кубе.....
П.С. С ветеранами опять будет быковать?
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Солідарна Молодь Одеси
@solidarnamol_od
Зробили себе разом
Когда он своими прямыми обязанностями будет заниматься : армией и внешней политикой???
Чмо зеленое, ленивое. тупое и воровитое!