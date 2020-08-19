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Зеленский с рабочим визитом прибыл в Запорожье

Зеленский с рабочим визитом прибыл в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область. Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент ознакомится с ходом реализации программы "Большая стройка" в Запорожской области.

Также Зеленский обсудит вопрос сооружения в Запорожье автотранспортной магистрали через р. Днепр.

Кроме того, президента встретится с ветеранами боевых действий.

Также читайте: Чубаров просит Зеленского об эвакуации около сотни граждан Украины из лагеря беженцев в Сирии

Автор: 

Запорожье (2700) Зеленский Владимир (21108) Запорожская область (3267)


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Топ комментарии
+27
пропал город..
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19.08.2020 10:41 Ответить
+24
Держитесь там!!!
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19.08.2020 10:40 Ответить
+22
Зеленский с рабочим визитом прибыл в Запорожье - Цензор.НЕТ 1677
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19.08.2020 10:40 Ответить
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Держитесь там!!!
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19.08.2020 10:40 Ответить
Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя - Цензор.НЕТ 1000
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19.08.2020 11:01 Ответить
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19.08.2020 11:05 Ответить
Тікайте хлопці.
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19.08.2020 10:40 Ответить
Тут навіть можна процитувати Гендальфа...

Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя - Цензор.НЕТ 8381
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19.08.2020 11:13 Ответить
Зеленский с рабочим визитом прибыл в Запорожье - Цензор.НЕТ 1677
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19.08.2020 10:40 Ответить
пропал город..
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19.08.2020 10:41 Ответить
Точно проїздом на море ! Певно,ще в Бердянську на косі ,в пономарьовських санаторіях не загорав !
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19.08.2020 10:42 Ответить
- Ну я, Бердянск потом я вспоминаю, как... там море, типа Чёрного моря, такое, Азов, что ли?

- Не помню ничего, вроде, Азовское...
- Там я срал, бл*дь! Голый залез в море и насрал!
- Ох*енно!
- Пьяный был тоже... "Три Семёрки" тоже пил. А оно везде, по всему Союзу "Три Семёрки", понимаешь?

(с) х/ф "Зеленый слоник"

Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя - Цензор.НЕТ 6707
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19.08.2020 11:03 Ответить
Поехал о "успехах" рассказать. И это уже после корректировок.

Зеленский с рабочим визитом прибыл в Запорожье - Цензор.НЕТ 4841
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19.08.2020 10:42 Ответить
Капец Днепрогэсу.
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19.08.2020 10:43 Ответить
Держитесь ТАМ коррупционеры - попередники!
Ща он вас "пощупает"...
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19.08.2020 10:45 Ответить
яйца и мука есть?
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19.08.2020 10:47 Ответить
та не... с аткудава? )))) ...да и мукой на рояле не сбацаешь)) (или Вы про шо? ))))))))
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19.08.2020 11:01 Ответить
Можу припустити, що мешканцям міста загрожують страшні борошна, які всюди несе із собою Віслюк Апокаліпсису...
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19.08.2020 11:16 Ответить
Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя - Цензор.НЕТ 4122яйца, мука...
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19.08.2020 12:11 Ответить
ясно... просто и прозаично... не то что я....шифровал )))))
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19.08.2020 13:38 Ответить
мій жарт гумору після того бубовізиту в Оман:

Звонок Зеленскому от Мендель:
- Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё...
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19.08.2020 16:21 Ответить
Богдана нет. С кем пиво на набережной будет пить, как в Днепре?
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19.08.2020 10:47 Ответить
Хотел с "Сарваном", но не успел - прирезали авторитета...
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19.08.2020 11:02 Ответить
Співчуття запорожцям.
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19.08.2020 10:50 Ответить
Минфин опять продал ОВГЗ на 2,52 млрд. гривен.

Вовасику - стратегу на полеты по стране не хватает?
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19.08.2020 10:53 Ответить
С его-то "лисапетным батальоном" каждое такое "турне" ого-го как влетает бюджету.
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19.08.2020 10:57 Ответить
самокатчик основным достижением называл займы ОВГЗ под низкий процент. шмыгаль берет в долг потихому, без шума и пыли. пархатая сволочь наберет долгов, хлопнет быдло73 и на израиль.
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19.08.2020 10:58 Ответить
Блть. То зрозуміло, що файне місто було, острів Хортиця і все таке...
Я про інше. Дніпрогес, трясця! Це ж катастрофа!
Хто нижче за течією - ТІКАЙТЕ ВІД БЕРЕГІВ (або хоч видирайтеся якомога вище на пагорби!)
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19.08.2020 10:58 Ответить
Какую стратегию развития региона может рассматривать преЗедент, если НЕТ программы его правительства !!!
ЮрЫст в сферическом кубе.....
П.С. С ветеранами опять будет быковать?
Ждём комментариев от Маруси Зверобой....
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19.08.2020 10:59 Ответить
а у зеленого таракана усики ростут
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19.08.2020 11:05 Ответить
Запоріжжя зустрічає...
Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя - Цензор.НЕТ 5659
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19.08.2020 11:24 Ответить
Зегнида развлекается
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19.08.2020 11:24 Ответить
Нахер оно здесь нужно?
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19.08.2020 12:19 Ответить
думає на родінє пахвалят? а якщо і там будут кричати "чмуйло"?
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19.08.2020 12:23 Ответить
https://twitter.com/solidarnamol_od
https://twitter.com/solidarnamol_od

Солідарна Молодь Одеси

@solidarnamol_od

Зробили себе разом

Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя - Цензор.НЕТ 4891
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19.08.2020 12:32 Ответить
Воно не просто НЕлох ,воно НЕвиїзний НЕлох- незабаром тільки у Кривій Ріг та у Запоріжжя стане в'їзним
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19.08.2020 12:47 Ответить
Скавчанням соєвої олтари задоволений!)))
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19.08.2020 13:41 Ответить
Опять поехал гулять, пиариться и развлекаться за казенный кошт.

Когда он своими прямыми обязанностями будет заниматься : армией и внешней политикой???
Чмо зеленое, ленивое. тупое и воровитое!
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19.08.2020 23:21 Ответить
 
 