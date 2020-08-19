Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Запорізької області. Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент ознайомиться з перебігом реалізації в області програми "Велике будівництво".

Також Зеленський обговорить питання спорудження в Запоріжжі автотранспортної магістралі через р. Дніпро.

Крім того, президент зустрінеться з ветеранами бойових дій.

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