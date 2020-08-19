УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13070 відвідувачів онлайн
Новини
7 834 36

Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя

Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Запорізької області. Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент ознайомиться з перебігом реалізації в області програми "Велике будівництво".

Також Зеленський обговорить питання спорудження в Запоріжжі автотранспортної магістралі через р. Дніпро.

Крім того, президент зустрінеться з ветеранами бойових дій.

Також читайте: Чубаров просить Зеленського про евакуацію близько сотні громадян України з табору біженців у Сирії

Автор: 

Запоріжжя (2321) Зеленський Володимир (24607) Запорізька область (3798)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
пропал город..
показати весь коментар
19.08.2020 10:41 Відповісти
+24
Держитесь там!!!
показати весь коментар
19.08.2020 10:40 Відповісти
+22
Зеленский с рабочим визитом прибыл в Запорожье - Цензор.НЕТ 1677
показати весь коментар
19.08.2020 10:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Держитесь там!!!
показати весь коментар
19.08.2020 10:40 Відповісти
Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя - Цензор.НЕТ 1000
показати весь коментар
19.08.2020 11:01 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2020 11:05 Відповісти
Тікайте хлопці.
показати весь коментар
19.08.2020 10:40 Відповісти
Тут навіть можна процитувати Гендальфа...

Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя - Цензор.НЕТ 8381
показати весь коментар
19.08.2020 11:13 Відповісти
Зеленский с рабочим визитом прибыл в Запорожье - Цензор.НЕТ 1677
показати весь коментар
19.08.2020 10:40 Відповісти
пропал город..
показати весь коментар
19.08.2020 10:41 Відповісти
Точно проїздом на море ! Певно,ще в Бердянську на косі ,в пономарьовських санаторіях не загорав !
показати весь коментар
19.08.2020 10:42 Відповісти
- Ну я, Бердянск потом я вспоминаю, как... там море, типа Чёрного моря, такое, Азов, что ли?

- Не помню ничего, вроде, Азовское...
- Там я срал, бл*дь! Голый залез в море и насрал!
- Ох*енно!
- Пьяный был тоже... "Три Семёрки" тоже пил. А оно везде, по всему Союзу "Три Семёрки", понимаешь?

(с) х/ф "Зеленый слоник"

Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя - Цензор.НЕТ 6707
показати весь коментар
19.08.2020 11:03 Відповісти
Поехал о "успехах" рассказать. И это уже после корректировок.

Зеленский с рабочим визитом прибыл в Запорожье - Цензор.НЕТ 4841
показати весь коментар
19.08.2020 10:42 Відповісти
Капец Днепрогэсу.
показати весь коментар
19.08.2020 10:43 Відповісти
Держитесь ТАМ коррупционеры - попередники!
Ща он вас "пощупает"...
показати весь коментар
19.08.2020 10:45 Відповісти
яйца и мука есть?
показати весь коментар
19.08.2020 10:47 Відповісти
та не... с аткудава? )))) ...да и мукой на рояле не сбацаешь)) (или Вы про шо? ))))))))
показати весь коментар
19.08.2020 11:01 Відповісти
Можу припустити, що мешканцям міста загрожують страшні борошна, які всюди несе із собою Віслюк Апокаліпсису...
показати весь коментар
19.08.2020 11:16 Відповісти
Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя - Цензор.НЕТ 4122яйца, мука...
показати весь коментар
19.08.2020 12:11 Відповісти
ясно... просто и прозаично... не то что я....шифровал )))))
показати весь коментар
19.08.2020 13:38 Відповісти
мій жарт гумору після того бубовізиту в Оман:

Звонок Зеленскому от Мендель:
- Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё...
показати весь коментар
19.08.2020 16:21 Відповісти
Богдана нет. С кем пиво на набережной будет пить, как в Днепре?
показати весь коментар
19.08.2020 10:47 Відповісти
Хотел с "Сарваном", но не успел - прирезали авторитета...
показати весь коментар
19.08.2020 11:02 Відповісти
Співчуття запорожцям.
показати весь коментар
19.08.2020 10:50 Відповісти
Минфин опять продал ОВГЗ на 2,52 млрд. гривен.

Вовасику - стратегу на полеты по стране не хватает?
показати весь коментар
19.08.2020 10:53 Відповісти
С его-то "лисапетным батальоном" каждое такое "турне" ого-го как влетает бюджету.
показати весь коментар
19.08.2020 10:57 Відповісти
самокатчик основным достижением называл займы ОВГЗ под низкий процент. шмыгаль берет в долг потихому, без шума и пыли. пархатая сволочь наберет долгов, хлопнет быдло73 и на израиль.
показати весь коментар
19.08.2020 10:58 Відповісти
Блть. То зрозуміло, що файне місто було, острів Хортиця і все таке...
Я про інше. Дніпрогес, трясця! Це ж катастрофа!
Хто нижче за течією - ТІКАЙТЕ ВІД БЕРЕГІВ (або хоч видирайтеся якомога вище на пагорби!)
показати весь коментар
19.08.2020 10:58 Відповісти
Какую стратегию развития региона может рассматривать преЗедент, если НЕТ программы его правительства !!!
ЮрЫст в сферическом кубе.....
П.С. С ветеранами опять будет быковать?
Ждём комментариев от Маруси Зверобой....
показати весь коментар
19.08.2020 10:59 Відповісти
а у зеленого таракана усики ростут
показати весь коментар
19.08.2020 11:05 Відповісти
Запоріжжя зустрічає...
Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя - Цензор.НЕТ 5659
показати весь коментар
19.08.2020 11:24 Відповісти
Зегнида развлекается
показати весь коментар
19.08.2020 11:24 Відповісти
Нахер оно здесь нужно?
показати весь коментар
19.08.2020 12:19 Відповісти
думає на родінє пахвалят? а якщо і там будут кричати "чмуйло"?
показати весь коментар
19.08.2020 12:23 Відповісти
https://twitter.com/solidarnamol_od
https://twitter.com/solidarnamol_od

Солідарна Молодь Одеси

@solidarnamol_od

Зробили себе разом

Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя - Цензор.НЕТ 4891
показати весь коментар
19.08.2020 12:32 Відповісти
Воно не просто НЕлох ,воно НЕвиїзний НЕлох- незабаром тільки у Кривій Ріг та у Запоріжжя стане в'їзним
показати весь коментар
19.08.2020 12:47 Відповісти
Скавчанням соєвої олтари задоволений!)))
показати весь коментар
19.08.2020 13:41 Відповісти
Опять поехал гулять, пиариться и развлекаться за казенный кошт.

Когда он своими прямыми обязанностями будет заниматься : армией и внешней политикой???
Чмо зеленое, ленивое. тупое и воровитое!
показати весь коментар
19.08.2020 23:21 Відповісти
 
 