Зеленський з робочим візитом прибув до Запоріжжя
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Запорізької області. Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Президент ознайомиться з перебігом реалізації в області програми "Велике будівництво".
Також Зеленський обговорить питання спорудження в Запоріжжі автотранспортної магістралі через р. Дніпро.
Крім того, президент зустрінеться з ветеранами бойових дій.
Топ коментарі
+27 Шрек Баблокат
показати весь коментар19.08.2020 10:41 Відповісти Посилання
+24 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.08.2020 10:40 Відповісти Посилання
+22 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар19.08.2020 10:40 Відповісти Посилання
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- Не помню ничего, вроде, Азовское...
- Там я срал, бл*дь! Голый залез в море и насрал!
- Ох*енно!
- Пьяный был тоже... "Три Семёрки" тоже пил. А оно везде, по всему Союзу "Три Семёрки", понимаешь?
(с) х/ф "Зеленый слоник"
Ща он вас "пощупает"...
Звонок Зеленскому от Мендель:
- Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё...
Вовасику - стратегу на полеты по стране не хватает?
Я про інше. Дніпрогес, трясця! Це ж катастрофа!
Хто нижче за течією - ТІКАЙТЕ ВІД БЕРЕГІВ (або хоч видирайтеся якомога вище на пагорби!)
ЮрЫст в сферическом кубе.....
П.С. С ветеранами опять будет быковать?
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Солідарна Молодь Одеси
@solidarnamol_od
Зробили себе разом
Когда он своими прямыми обязанностями будет заниматься : армией и внешней политикой???
Чмо зеленое, ленивое. тупое и воровитое!