Михалок стал заслуженным артистом Украины. ВИДЕО

Белорусский музыкант Сергей Михалок, лидер проектов "Брутто", Drezden и основатель группы "Ляпис Трубецкой" стал заслуженным артистом Украины.

Михалок принял наградные документы из рук президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вручить почетное звание "Заслуженный артист Украины" Михалку Сергею Владимировичу, музыканту, солисту группы Brutto", — объявил ведущий торжественной церемонии в Киеве в честь Дня независимости Украины на Софийской площади.

"Спасибо тебе, ты – молодец", — сказал Зеленский, вручая Михалку наградные документы.

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Звание Заслуженный артист Украины присваивается президентом страны за высокое исполнительское мастерство, создание высокохудожественных образов, представлений, кинофильмов, ставших достоянием отечественного культурно-художественного наследия.

Напомним, недавно Зеленский и Михалок сфотографировались в Запорожье. "Воины света", - была подписана фотография в Instagram президента.

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