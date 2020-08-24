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Михалок стал заслуженным артистом Украины. ВИДЕО

Белорусский музыкант Сергей Михалок, лидер проектов "Брутто", Drezden и основатель группы "Ляпис Трубецкой" стал заслуженным артистом Украины.

Михалок принял наградные документы из рук президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вручить почетное звание "Заслуженный артист Украины" Михалку Сергею Владимировичу, музыканту, солисту группы Brutto", — объявил ведущий торжественной церемонии в Киеве в честь Дня независимости Украины на Софийской площади.

"Спасибо тебе, ты – молодец", — сказал Зеленский, вручая Михалку наградные документы.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Воины света": Зеленский встретился с музыкантом Михалком в Запорожье. ФОТО

Звание Заслуженный артист Украины присваивается президентом страны за высокое исполнительское мастерство, создание высокохудожественных образов, представлений, кинофильмов, ставших достоянием отечественного культурно-художественного наследия.

Напомним, недавно Зеленский и Михалок сфотографировались в Запорожье. "Воины света", - была подписана фотография в Instagram президента.

Также на Цензор.НЕТ: "Я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать", - Михалок в Одессе о протестах в Беларуси. ФОТОрепортаж

Михалок стал заслуженным артистом Украины 01

Автор: 

Беларусь (7890) звание (200) Зеленский Владимир (20343) музыка (790) артисты (281)


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Топ комментарии
+48
Я не вважаю Кузьму героєм України. Зеленський знецінює це звання, видавши його Кузьмі.
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24.08.2020 11:55
+37
зеленське веде себе приблизно так як неандерталець якого запустили в серверну НАСА... і цим дуже подобається йому подібним.
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24.08.2020 12:02
+27
Василь Cлiпак - Герой!
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24.08.2020 12:25
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Я не вважаю Кузьму героєм України. Зеленський знецінює це звання, видавши його Кузьмі.
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24.08.2020 11:55 Ответить
зеленське веде себе приблизно так як неандерталець якого запустили в серверну НАСА... і цим дуже подобається йому подібним.
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24.08.2020 12:02 Ответить
Оно давно обесценено. Петя для отца порешал, если не ошибаюсь при Ющенко.
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24.08.2020 12:03 Ответить
А чем, тебе мудак, лучше эти герои- директора Богуслаев, Звягильский, Бойко, железнодорожники- Кирпа, Остапчук, забойщик скота, оператор машинного доения, председатель аграрного кооператива, Бубка, Шавченко, Ротару... Они тоже порешали? Укрпроминвест, в свое время, была самая большая корпорация в реальном секторе экономики.
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24.08.2020 12:20 Ответить
Всі ці звання це просто визнання на смак того чи іншого президента, враховуючи саме його особисті цінності ! Це є відрижкою ССср ! Ви коли небудь чули про звання Народного або Заслуженного артистів Європи , США ! Це чистий піар влади ! Бо артисти самі собі зараз заробляють на життя і мають популярність в Країні , настількі, наскільки вони є відомими і популярними .
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24.08.2020 12:42 Ответить
война началась при Ющенко?
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24.08.2020 12:21 Ответить
А чому? Аргументуй. Чи тобі не подобається, що людина гімно називала гімном? І була справжнім патріотом? Тобі краще мабуть, коли гімном по вухах та морді мажуть і кажуть, що то шеколадка рошен?!
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24.08.2020 12:09 Ответить
как ни старайся мовою писать-а моментальное обращение к привычному дерьму сразу выдает в тебе кацапа...
этого не отмоешь
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24.08.2020 12:29 Ответить
Гиг ти, що головою вдарився. Раніше наче ти був з клепкою в голові, а зараз що дах їде? Сходи проспися!
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24.08.2020 12:38 Ответить
та чи я вдарився?ти що,справді уявляеш кузьму героєм?і офігєнним патріотом?
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24.08.2020 12:43 Ответить
Я в одного запитав, і відповіді не отримав, а тепер те ж саме питання задаю тобі.
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24.08.2020 12:52 Ответить
ось тобі відповідь однієї жіночки...а кузьма був би на збіговиську,неодмінно...
і нагородили його не випадково,а цілоспрямовано,шоб під себе підмяти його цінувальників.
і він не жбурнув би нагороди у пику зеленокомандуючому

Міхалок став заслуженим артистом України - Цензор.НЕТ 155
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24.08.2020 13:00 Ответить
Действительно балаган.
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24.08.2020 15:13 Ответить
Так, Кузьма дуже допомагав АТО, але не більше, ніж, скажімо, Притула чи Роман Зозуля... Але Притула та Зозуля за волонтерство лише ордени отримали, але не Героя України.

І так, я щиро вважаю Кузьму патріотом, але якого біса він в 2004 топив за Яника???
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24.08.2020 13:03 Ответить
бо він пристосуванець - був патріотом тільки коли це було вигідно
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24.08.2020 14:36 Ответить
Замовкла би шеколадка!
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24.08.2020 16:15 Ответить
І ще одне пиання, а кого ти вважаєш дійсно Героєм України?
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24.08.2020 12:10 Ответить
Василь Cлiпак - Герой!
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24.08.2020 12:25 Ответить
Так. Ще хто?
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24.08.2020 12:36 Ответить
Може краще б Бандері вернути Героя??
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24.08.2020 13:05 Ответить
По здесь про Кузьму?
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24.08.2020 12:37 Ответить
Можете закидати мене камінням- але Кузьма був би сьогодні на площі серед цього цирку дю ЗЕлей ! Завжди найбільше любив грошики та був пристосуванцем!
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24.08.2020 22:30 Ответить
Сергію, Сергію...
Гріш ціна усім твоїм текстам.
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24.08.2020 11:56 Ответить
ты роксана, а он бабаян...
он же воин света...с каждым рассветом ему идут очки в зачет...
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24.08.2020 12:25 Ответить
Вова і Сірожа.
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24.08.2020 11:57 Ответить
Сбігайтесь кловани до Вовки він погрємушк роздає!
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24.08.2020 12:44 Ответить
Зашквар полный.Принять награду из рук того,кто назвал Украину продажной женщиной,это сразу стать клиенткой его борделя.Очень неприятная новость.
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24.08.2020 11:58 Ответить
Одна "какая разница" награждает другую "какую разница". Две колаборантских жопы...
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24.08.2020 11:58 Ответить
какая срака -день Независимости по зесрани
Михалок стал заслуженным артистом Украины - Цензор.НЕТ 3648
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24.08.2020 11:59 Ответить
Михалок стал заслуженным артистом Украины - Цензор.НЕТ 861
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24.08.2020 11:59 Ответить
Междусобойчик шутов...
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24.08.2020 12:00 Ответить
Просто Пиндос и пустышка!
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24.08.2020 12:04 Ответить
ну кому это надо... Пол Маккартни не народный артист Украины... но его знает и слушает весь мир...зачем вообще тяжелейший советский дебилизм...
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24.08.2020 12:05 Ответить
А, "срана". Ще було, це ж квакання, на Г+Г, 112, та інших прокацапських помийках.
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24.08.2020 12:33 Ответить
А в чем его заслуга перед Украиной?
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24.08.2020 12:10 Ответить
лижет сраку бубочке, поддерживая его уверенность в том ,что звиздец еще далеко
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24.08.2020 12:35 Ответить
Міхалок став заслуженим артистом України - Цензор.НЕТ 7418
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24.08.2020 12:10 Ответить
Обесценили уже все награды, или ещё что осталось ?
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24.08.2020 12:13 Ответить
Что-то Михалку как-то пох на события в собственной стране. Волать со сцены про борьбу за свободу на расстоянии удобнее. Заслуженный по кловански.
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24.08.2020 12:20 Ответить
После того как Михалок, выложил на ФБ фото с Зелей, Ермаком + остальными украинофобами и подписал "Воины света", у меня уважение к этой продажной шавке нет!
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24.08.2020 12:28 Ответить
просто рубил бабло под наш настрой
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24.08.2020 12:33 Ответить
Обесцінює нагороду. Робить теж самісіньке, що і овоч.
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24.08.2020 12:34 Ответить
так він зробив все щоб знецінити Державу її символи та інституції .
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24.08.2020 12:56 Ответить
Простите мой французкий, но с куя ли!? Друг? Этот друг в спину и ударит ножем
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24.08.2020 12:34 Ответить
а почему не Героем Украины? Обидно.
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24.08.2020 12:40 Ответить
с какого х.....я
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24.08.2020 13:04 Ответить
Кто это?
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24.08.2020 13:46 Ответить
Позор.
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24.08.2020 13:51 Ответить
"народный" дает артистам право на повышенную пенсию и льготы по квартплате после выхода на пенсию. А кроме этого, место на статусном столичном Байковом кладбище.ВСЕ ЦЕ з кишені платника податків!
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24.08.2020 14:18 Ответить
еще раз удостоверился что зечмо редкостный баран, тупой совок и конченый дегенерат
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24.08.2020 15:19 Ответить
А избавиться от этой отрыжки совка шо, никак? Заслуги артиста определяет его популярность, а не бумажка, выданная начальником.
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24.08.2020 15:52 Ответить
а шо він зеленському відповів?
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24.08.2020 16:04 Ответить
Эхх, Сирожа уже не торт. Как-то ему стало пох на борьбу за свободу и справедливость. Да и его новый Дрезден - муть полная.
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24.08.2020 16:06 Ответить
популист зе
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24.08.2020 16:12 Ответить
Нам треба Приниження від зєлі, аби ми почали цінувати більше нашу країну
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24.08.2020 16:25 Ответить
Да уж, награда нашла своего "героя"
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24.08.2020 18:44 Ответить
Что за хрень? Кто это такой?
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24.08.2020 19:42 Ответить
Вроде как музыкант песня которого стала гимном революции в 2014-ом.
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25.08.2020 08:13 Ответить
Ось іще один "народний артист України", - Кіркоров.

Ющенко теж любив усякими цацками балуватись.

Міхалок став заслуженим артистом України - Цензор.НЕТ 2415
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24.08.2020 20:58 Ответить
І хріново закінчив, хоча кредит довіри йому надали великий.
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25.08.2020 04:15 Ответить
Что сказал этот герой по поводу событий в Белоруссии?
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25.08.2020 08:29 Ответить
По поводу событий в Беларуси он высказался еще много лет назад, потому и не въездной туда сейчас. А те хороводы которые клоунада организованная Россией не стоят икакого внимания.
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25.08.2020 08:35 Ответить
 
 