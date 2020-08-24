Михалок стал заслуженным артистом Украины. ВИДЕО
Белорусский музыкант Сергей Михалок, лидер проектов "Брутто", Drezden и основатель группы "Ляпис Трубецкой" стал заслуженным артистом Украины.
Михалок принял наградные документы из рук президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вручить почетное звание "Заслуженный артист Украины" Михалку Сергею Владимировичу, музыканту, солисту группы Brutto", — объявил ведущий торжественной церемонии в Киеве в честь Дня независимости Украины на Софийской площади.
"Спасибо тебе, ты – молодец", — сказал Зеленский, вручая Михалку наградные документы.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Воины света": Зеленский встретился с музыкантом Михалком в Запорожье. ФОТО
Звание Заслуженный артист Украины присваивается президентом страны за высокое исполнительское мастерство, создание высокохудожественных образов, представлений, кинофильмов, ставших достоянием отечественного культурно-художественного наследия.
Напомним, недавно Зеленский и Михалок сфотографировались в Запорожье. "Воины света", - была подписана фотография в Instagram президента.
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этого не отмоешь
і нагородили його не випадково,а цілоспрямовано,шоб під себе підмяти його цінувальників.
і він не жбурнув би нагороди у пику зеленокомандуючому
І так, я щиро вважаю Кузьму патріотом, але якого біса він в 2004 топив за Яника???
Гріш ціна усім твоїм текстам.
он же воин света...с каждым рассветом ему идут очки в зачет...
Ющенко теж любив усякими цацками балуватись.