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Новости Агрессия России против Украины
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Комбату 503-го ОБМП Сухаревскому присвоили звание подполковника

Командиру 503-го отдельного батальона морской пехоты Вадиму Сухаревскому присвоено звание подполковника.

Об этом сообщила военнослужащая Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю своего командира Вадима Сухаревского со званием подполковника! Быстро теперь до генерала, чтобы строить нормальную армию", - сообщила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ровно четыре года назад лейтенант Сухаревский открыл огонь по ДРГ из отряда ФСБ "Крым", нарушив приказ "не стрелять", - Бутусов

Комбату 503-го ОБМП Сухаревскому присвоили звание подполковника 01
Комбату 503-го ОБМП Сухаревскому присвоили звание подполковника 02

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Сухаревским "У меня портрет Бандеры, потому что он боролся за Украину, Маргелова - потому что он создал боевой дух ВДВ, и Скорцени - потому что у сильного врага надо учиться".

Также Сухаревский стал героем ряда выпусков "СВОЯ ВОЙНА": 

Комбат 503 ОБМП Сухаревский: "Первый вопрос от пленного: "Откуда вы взялись? Нам сказали, что армии в Украине нет"

Комбат 503 ОБМП Сухаревский о "дороге жизни" в Луганский аэропорт, битвах за Георгиевку, Лутугино и боях на границе с Россией

Комбат 503 батальона Сухаревский: С 2016 по 2018 год бумагооборот в армии вырос в 7 раз.

Автор: 

звание (199) Сухаревский Вадим (50) ВСУ (6565) 503-й ОБМП (33)


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Топ комментарии
+10
Комбату 503-го ОБМП Сухаревскому присвоили звание подполковника - Цензор.НЕТ 5806
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08.06.2020 10:58
+10
Поздравляю коллегу! Слава Украинским героям! Смерть рашистам!
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08.06.2020 11:17
+9
Більше б таких офіцерів. Вітаю з черговим званням!
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08.06.2020 12:01
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смерть русско-фашистским оккупантам и их колоборантам!..
Будь проклята Россия и "русский мир"!!!
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08.06.2020 11:07 Ответить
Комбату 503-го ОБМП Сухаревскому присвоили звание подполковника - Цензор.НЕТ 5806
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08.06.2020 10:58 Ответить
парадка ничего так у морпехов
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08.06.2020 11:05 Ответить
Поздравляю коллегу! Слава Украинским героям! Смерть рашистам!
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08.06.2020 11:17 Ответить
ну зеля пилюлю подсластить решил перед сокращением на 20 % морпехов и десантуры во время войны
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08.06.2020 11:40 Ответить
Как бы я рад за него. Как бы заслужил. Как бы и генералом может стать.
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08.06.2020 11:17 Ответить
Трамп - как бы президент
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08.06.2020 11:20 Ответить
Зеля - как бы тоже..........
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08.06.2020 11:56 Ответить
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08.06.2020 13:51 Ответить
Красавцы - Украинцы, потомки Русов!
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08.06.2020 11:18 Ответить
Mozetkto-nibud mne ojasnit- kto olsij vrag Ukraini - nacist Skorceni ili komunist Margelov?
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08.06.2020 11:42 Ответить
Макаронник а шо ето тебя вдруг стало ипать kto olsij vrag Ukraini - nacist Skorceni ili komunist Margelov? Отсосали у путена и посадили в тюрму защитника Украини Маркива, сосите дальше у русских большие грязние вонючие члени.
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08.06.2020 23:22 Ответить
bolsij-konecno
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08.06.2020 11:43 Ответить
Більше б таких офіцерів. Вітаю з черговим званням!
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08.06.2020 12:01 Ответить
Вітаю патріота і справжнього хороброго командира Вадима Сухаревського з званням підполковника !
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08.06.2020 12:04 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Комбату 503-го ОБМП Сухаревському присвоїли звання підполковника - Цензор.НЕТ 850
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08.06.2020 23:25 Ответить
 
 