Комбату 503-го ОБМП Сухаревскому присвоили звание подполковника

Командиру 503-го отдельного батальона морской пехоты Вадиму Сухаревскому присвоено звание подполковника.

Об этом сообщила военнослужащая Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю своего командира Вадима Сухаревского со званием подполковника! Быстро теперь до генерала, чтобы строить нормальную армию", - сообщила она.

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Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Сухаревским "У меня портрет Бандеры, потому что он боролся за Украину, Маргелова - потому что он создал боевой дух ВДВ, и Скорцени - потому что у сильного врага надо учиться".

Также Сухаревский стал героем ряда выпусков "СВОЯ ВОЙНА":

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