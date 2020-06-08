Комбату 503-го ОБМП Сухаревському присвоїли звання підполковника

Командиру 503-го окремого батальйону морської піхоти Вадиму Сухаревському присвоєно звання підполковника.

Про це повідомила військова Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю свого командира Вадима Сухаревського зі званням підполковника! Швидко тепер до генерала, щоб будувати нормальну армію", - повідомила вона.

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Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Сухаревським "У мене портрет Бандери, тому що він боровся за Україну, Маргелова - тому що він створив бойовий дух ПДВ, і Скорцені - тому що в сильного ворога треба вчитися".

Також Сухаревский став героєм низки випусків "СВОЯ ВІЙНА":

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