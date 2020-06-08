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Новини Агресія Росії проти України
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Комбату 503-го ОБМП Сухаревському присвоїли звання підполковника

Командиру 503-го окремого батальйону морської піхоти Вадиму Сухаревському присвоєно звання підполковника.

Про це повідомила військова Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю свого командира Вадима Сухаревського зі званням підполковника! Швидко тепер до генерала, щоб будувати нормальну армію", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівно чотири роки тому лейтенант Сухаревський відкрив вогонь по ДРГ із загону ФСБ "Крим", порушивши наказ "не стріляти", - Бутусов

Комбату 503-го ОБМП Сухаревському присвоїли звання підполковника 01
Комбату 503-го ОБМП Сухаревському присвоїли звання підполковника 02

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Сухаревським "У мене портрет Бандери, тому що він боровся за Україну, Маргелова - тому що він створив бойовий дух ПДВ, і Скорцені - тому що в сильного ворога треба вчитися".

Також Сухаревский став героєм низки випусків "СВОЯ ВІЙНА":

Комбат 503 ОБМП Сухаревський: "Перше питання від полоненого:"Звідки ви взялися? Нам сказали, що армії в Україні немає".

Комбат 503 ОБМП Сухаревський про "дорогу життя" в Луганський аеропорт, битвах за Георгіївку, Лутугине та бої на кордоні з Росією.

Комбат 503 батальйону Сухаревський: З 2016 до 2018 року паперообіг в армії виріс у 7 разів.

Автор: 

звання (116) Сухаревський Вадим (52) ЗСУ (7519) 503 ОБМП (32)


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Топ коментарі
+10
Комбату 503-го ОБМП Сухаревскому присвоили звание подполковника - Цензор.НЕТ 5806
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08.06.2020 10:58
+10
Поздравляю коллегу! Слава Украинским героям! Смерть рашистам!
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08.06.2020 11:17
+9
Більше б таких офіцерів. Вітаю з черговим званням!
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08.06.2020 12:01
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смерть русско-фашистским оккупантам и их колоборантам!..
Будь проклята Россия и "русский мир"!!!
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08.06.2020 11:07 Відповісти
Комбату 503-го ОБМП Сухаревскому присвоили звание подполковника - Цензор.НЕТ 5806
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08.06.2020 10:58 Відповісти
парадка ничего так у морпехов
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08.06.2020 11:05 Відповісти
Поздравляю коллегу! Слава Украинским героям! Смерть рашистам!
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08.06.2020 11:17 Відповісти
ну зеля пилюлю подсластить решил перед сокращением на 20 % морпехов и десантуры во время войны
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08.06.2020 11:40 Відповісти
Как бы я рад за него. Как бы заслужил. Как бы и генералом может стать.
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08.06.2020 11:17 Відповісти
Трамп - как бы президент
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08.06.2020 11:20 Відповісти
Зеля - как бы тоже..........
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08.06.2020 11:56 Відповісти
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08.06.2020 13:51 Відповісти
Красавцы - Украинцы, потомки Русов!
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08.06.2020 11:18 Відповісти
Mozetkto-nibud mne ojasnit- kto olsij vrag Ukraini - nacist Skorceni ili komunist Margelov?
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08.06.2020 11:42 Відповісти
Макаронник а шо ето тебя вдруг стало ипать kto olsij vrag Ukraini - nacist Skorceni ili komunist Margelov? Отсосали у путена и посадили в тюрму защитника Украини Маркива, сосите дальше у русских большие грязние вонючие члени.
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08.06.2020 23:22 Відповісти
bolsij-konecno
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08.06.2020 11:43 Відповісти
Більше б таких офіцерів. Вітаю з черговим званням!
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08.06.2020 12:01 Відповісти
Вітаю патріота і справжнього хороброго командира Вадима Сухаревського з званням підполковника !
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08.06.2020 12:04 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Комбату 503-го ОБМП Сухаревському присвоїли звання підполковника - Цензор.НЕТ 850
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08.06.2020 23:25 Відповісти
 
 