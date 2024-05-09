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Зеленський звільнив начальника Управління держохорони Рудя

зеленський

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони Сергія Рудя.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайти глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити РУДЯ Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - ідеться у документі.

Сергій Рудь був призначений начальником УДО у жовтні 2019 року.

З нагоди Дня Незалежності у 2020 році Рудю було присвоєно військове звання генерал-майор.

Нагадуємо, 7 травня 2024 року стало відомо, що двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту з метою ліквідації українського високопосадовця. За даними СБУ, планували вбити Володимира Зеленського.

Також читайте: Зеленський звільнив заступника начальника УДО Гребеннікова та призначив нового заступника секретаря РНБО

Довідка:

Управління державної охорони України є державним правоохоронним органом спеціального призначення. Головні завдання УДО спрямовані на забезпечення безпеки Президента України, вищих посадових осіб держави, а також на охорону адміністративних будівель та об`єктів органів державної влади України (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Конституційний Суд, Верховний Суд та інші). Також у сфері відповідальності УДО  – охорона глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) УДО (108) Рудь Сергій (4)


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Топ коментарі
+34
І підписав графік замахів на 2024, 2025 рік.
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09.05.2024 20:36
+10
фантозе розбушевався...
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09.05.2024 20:32
+6
В Опі є всі, крім бідних...
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09.05.2024 21:13
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фантозе розбушевався...
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09.05.2024 20:32 Відповісти
То Зе в цілковитому розумовому затьмаренні сьогодні з тими звільненнями. Не виключено, що і того Рудя через тиждень чи місяць буде вертати - як Герегу.
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10.05.2024 01:39 Відповісти
"Я тєбя породіл - я тєбя і уб'ю!" (с)
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09.05.2024 20:33 Відповісти
Дружину міняти не зібрався?...
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09.05.2024 20:34 Відповісти
Єрмак ще не знайшов.
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09.05.2024 20:49 Відповісти
Єдиний вихід у блазня - прикупитися охоронцями з Ізраїлю.
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09.05.2024 20:35 Відповісти
НЕ...оттуда ему пришла черная метка.
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09.05.2024 20:44 Відповісти
З 3,14ДЕРАЦІЇ єрмак йому піджене фсбешну охорону.
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09.05.2024 21:37 Відповісти
Його батьків в Ізраілі охороняє британський спецназ.
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09.05.2024 23:04 Відповісти
І підписав графік замахів на 2024, 2025 рік.
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09.05.2024 20:36 Відповісти
😄👍
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09.05.2024 20:44 Відповісти
Графік відключень світла на 2004, 2005 роки
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09.05.2024 21:08 Відповісти
а хто скаже???
замах був по задачі фсб,
чи організаторів та виконавців як і народ дістала
діяльнісь найвеличнішого лідора **********???
думаю суд буде закритим та все буде засекречено.
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09.05.2024 20:37 Відповісти
Максима Донця також давно не бачили. А колись на кожному вигулі із регентом.
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09.05.2024 20:37 Відповісти
уявляю собі, що твориться в опі...
вони ж не знають звідки вилізе черговий нєжданчік...
а страшно всім.
дурним, розумним
бідним, багатим....
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09.05.2024 20:40 Відповісти
В Опі є всі, крім бідних...
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09.05.2024 21:13 Відповісти
це тепер!
бо заходили що в ОПу що в ВР не всі багаті,
дохрена ніщебродів було,
а тепер вони багаті...
чомусь...
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09.05.2024 21:31 Відповісти
Усім за заслуги звання, а цим клоунам - як подарунки на свята та річниці
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09.05.2024 20:42 Відповісти
А повістку вже приготували?
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09.05.2024 20:42 Відповісти
скажу вам по секрету..Єрмак збираеться усунути верховного..бо Єрмака перевербували Бандеровці...
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09.05.2024 20:43 Відповісти
Всі кругом винні, окрім пана президента і 5-6-ти менеджерів
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09.05.2024 20:43 Відповісти
Рубрика "Ой, а що сталося?"
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09.05.2024 20:43 Відповісти
хоча вербуй не вербуй..а перевербувати перевербованого перевирбиша неперевербуеш...
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09.05.2024 20:45 Відповісти
Та чому дивуватись. Он кореш з дитинства агент ФСБ, тінь за спиною і та козирна.
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09.05.2024 20:46 Відповісти
А якби тим двом палковнікам не завадили виконати пакушєніє, то і не звільнив би
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09.05.2024 20:48 Відповісти
Вааще, никчема, толком и уволить не в состоянии... Бо для этого, Карл, слышишь, оболдуй придумал каверзное покушение на себя, мол, первая ракета уничтожает, затем беспилотник наводит марафет, мож кто нуждается... И тока опосля , вторая ракета - контрольная.
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09.05.2024 20:49 Відповісти
дєрмак! Міняй частіше памперси тупорилому ішаку, а то засмердиться.
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09.05.2024 20:51 Відповісти
А почему не ермака, с должности руководителя офиса президента?
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09.05.2024 20:51 Відповісти
Переконали...я вже згоден, щоб керувала ОПА...(Офіс Посла в Англії)
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09.05.2024 20:53 Відповісти
https://youtu.be/ZzTAOWBrL8o?si=hD_UANZHDBt9re8a ...

дЕрмак командует ЗСУ..Сырский пешка...
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09.05.2024 20:54 Відповісти
Прямо "чорні полковники" - ті при Залужному один одному дарують боиові гранати - ці замахнулись на Зелю
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09.05.2024 21:01 Відповісти
Перестрашили дуже сильно, тепер вава від своєі тіні буде шарахатись
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09.05.2024 21:09 Відповісти
и шо там рудя недорудила?
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09.05.2024 21:32 Відповісти
Довбойоб Зеленський його послом в россію призначить... по місцю служби родин Єрмака та Сирського...
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09.05.2024 21:37 Відповісти
Зеленське = хаос і мародерство
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09.05.2024 22:06 Відповісти
Хто звільнив Зеленського
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09.05.2024 22:27 Відповісти
Судячи з останніх перестановок, повідомлення про готування замаху не на жарт перелякало Зеленського з Єрмаком. Адже, як повідомлялось, все мало відбутись до 20-го травня, що означало би дострокове припинення повноважень Президента України в зв'язку зі смертю (ст.108 Конституції). А це в силу припису ст.112 Конституції автоматично покладало би виконання обов'язків Президента на Голову ВРУ.
А от після 20.05.2024 стаття 112 вже перестає працювати, що означає незамінимість Зеленського на посаді Президента.
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09.05.2024 22:52 Відповісти
Є ще питання "духу закону", а не його "букви". Президента замінює голова ВР. Президент є Президентом до інавгурації нового. Логічно що в умовах воєнного стану Голова ВР буде в.о. Президента до інавгурації нового. Більш менш все нормально, якби не одне але - Конституційний суд. Чудові, професійні та непідкупні судді якого, можуть винести таке рішення....
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10.05.2024 00:17 Відповісти
фсб запропонувало гарну альтернативу ?
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09.05.2024 23:42 Відповісти
То є непогано. Тепер, мабуть йому нададуть повєстку окопи копати? Бо з нуля може збігти до росіян...

А хто Рудя рекомендував?
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10.05.2024 00:10 Відповісти
Ну звісно ж, 2 полковники надумали навести ракету рашистів на Потужного, для цього тримали вдома гранатомети (як же без гранатомету навести ракету?). Тепер замість зеліно-богданівського головохоронця буде ставленик Єрмака-Татарова. Як все передбачувано.
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10.05.2024 00:21 Відповісти
 
 