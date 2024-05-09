Зеленський звільнив начальника Управління держохорони Рудя

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони Сергія Рудя.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайти глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити РУДЯ Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - ідеться у документі.

Сергій Рудь був призначений начальником УДО у жовтні 2019 року.

З нагоди Дня Незалежності у 2020 році Рудю було присвоєно військове звання генерал-майор.

Нагадуємо, 7 травня 2024 року стало відомо, що двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту з метою ліквідації українського високопосадовця. За даними СБУ, планували вбити Володимира Зеленського.

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Довідка:

Управління державної охорони України є державним правоохоронним органом спеціального призначення. Головні завдання УДО спрямовані на забезпечення безпеки Президента України, вищих посадових осіб держави, а також на охорону адміністративних будівель та об`єктів органів державної влади України (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Конституційний Суд, Верховний Суд та інші). Також у сфері відповідальності УДО – охорона глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території.