Зеленський звільнив начальника Управління держохорони Рудя
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони Сергія Рудя.
Відповідний указ опубліковано на офіційному сайти глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити РУДЯ Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - ідеться у документі.
Сергій Рудь був призначений начальником УДО у жовтні 2019 року.
З нагоди Дня Незалежності у 2020 році Рудю було присвоєно військове звання генерал-майор.
Нагадуємо, 7 травня 2024 року стало відомо, що двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту з метою ліквідації українського високопосадовця. За даними СБУ, планували вбити Володимира Зеленського.
Довідка:
Управління державної охорони України є державним правоохоронним органом спеціального призначення. Головні завдання УДО спрямовані на забезпечення безпеки Президента України, вищих посадових осіб держави, а також на охорону адміністративних будівель та об`єктів органів державної влади України (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Конституційний Суд, Верховний Суд та інші). Також у сфері відповідальності УДО – охорона глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території.
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замах був по задачі фсб,
чи організаторів та виконавців як і народ дістала
діяльнісь найвеличнішого лідора **********???
думаю суд буде закритим та все буде засекречено.
вони ж не знають звідки вилізе черговий нєжданчік...
а страшно всім.
дурним, розумним
бідним, багатим....
бо заходили що в ОПу що в ВР не всі багаті,
дохрена ніщебродів було,
а тепер вони багаті...
чомусь...
дЕрмак командует ЗСУ..Сырский пешка...
А от після 20.05.2024 стаття 112 вже перестає працювати, що означає незамінимість Зеленського на посаді Президента.
А хто Рудя рекомендував?