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Затримано двох полковників УДО, які готували вбивство президента Зеленського, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту з метою ліквідації українського високопосадовця. За даними СБУ, планували вбити Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Готували вбивство Володимира Зеленського

Як зазначається, контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію РФ.

Так, за даними СБУ, ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити.

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Кого з високопосадовців планували вбити російські агенти?

Окрім Володимира Зеленського ворог планував ліквідувати Голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

Зокрема, як зазначається, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем.

"План ворога був такий: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона", - йдеться у повідомленні.

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Готували вбивство Зеленського
Готували вбивство Зеленського
Готували вбивство Зеленського
Готували вбивство Зеленського
Готували вбивство Зеленського
Готували вбивство Зеленського

У СБУ також акцентують увагу, що озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із "куратором" з ФСБ.

Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.

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"Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

За даними СБУ, ФСБ РФ вкотре підтвердила статус терористичної організації, адже саме співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби курували організацію теракту. Це:

  • Максим Мішустін;
  • Дмитро Перлін;
  • ⁠Олексій Корнєв.

Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором "кротів", які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення росії. До того часу ними "опікувався" його колега Олексій Корнєв.

Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів.

У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

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Підривна діяльність затриманих

За даними Офісу генпрокурора, підозрювані, перебуваючи на службі в УДО, добровільно за грошову винагороду надавали представникам ФСБ РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

"Вони передавали представникам російської спецслужби конфіденційну інформацію, а також підготували та переховували засоби та знаряддя для вчинення терористичного акту", - йдеться у повідомленні.

Що виявили у затриманих під час обшуку?

Під час обшуків за місцем їх проживання виявлено речі та документи із доказами злочинної діяльності.

Обом затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Полковники УДО готували вбивство Зеленського
Полковники УДО готували вбивство Зеленського
Полковники УДО готували вбивство Зеленського
Полковники УДО готували вбивство Зеленського
Полковники УДО готували вбивство Зеленського
Полковники УДО готували вбивство Зеленського
Полковники УДО готували вбивство Зеленського
Полковники УДО готували вбивство Зеленського
Полковники УДО готували вбивство Зеленського

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) замах (546) СБУ (12783) вбивство (3082) УДО (108)


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Топ коментарі
+97
Кому ця маячня ще заходить? ***** міг вбити клоуна ще коли звільнили Херсон і той поїхав піаритися який він молодець. Саме тоді Z канали виклали знімок президентського кортежу з російського безпілотника. Тому я маю сумніви у цій новині.
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07.05.2024 13:50
+79
а Ермака не думали грохнуть? совпадение?.....кароче казочка для 73% лохторату.
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07.05.2024 13:51
+74
"спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона "- сценарист 95 кварталу писав ?
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07.05.2024 13:58
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На що тільки не йдуть,щоб підняти рейтинг найвеличнішому Оманському,цікаво , а що з тими стома загонами чеченських найманців,що теж ставили подібні цілі.
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08.05.2024 06:45 Відповісти
А вон не злякалось і не втікло...рейтинг +5...
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08.05.2024 06:50 Відповісти
Нема потреби путєну усувати зеєрмачню.
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08.05.2024 07:47 Відповісти
Не хватает только бреда про окно на границе для исполнителей .
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08.05.2024 07:48 Відповісти
Фуфло для зедебилов!!! Кому он нах нужен, малоросс! Обеляет себя, недоносок гнусовый! Дерьмака недо хлопать...
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08.05.2024 07:52 Відповісти
Короче, ..."Здесь девченки танцуют,
Здесь всегда полный зал..."😄
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08.05.2024 08:16 Відповісти
Вже, мабуть, так раз 80-й... Ще не замахалися замахуватися?
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08.05.2024 08:23 Відповісти
мы столько раз слышали от Буданова о покушениях на него, на Зеленского и т.д. ... но ни разу не слышали о покушениях на кого нибудь из военно-политического руководства страны- террориста....
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08.05.2024 08:25 Відповісти
Странно что они по этому делу не арестовали Пороха, Залужного, и Червінського
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08.05.2024 09:53 Відповісти
Вже все схоже на передачі солойова або скабєєвої. Тут, вибачте, вже добра половина населення мріє, щоб все кодло висіло на стовбах. А про що мріє зла половина населення, мені взагалі страшно припустити
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08.05.2024 10:23 Відповісти
Ну, й знову все листування через Телеграм? Хтось може собі уявити, що Мішустін каже своїм "кротам", не якимось там прибиральникам або двірникам, а аж цілим полковникам УДО, каже значіть:"А зв'язок з вами я буду тримати через Телеграм..."? Хтось може повірити в це? Ну, можна ж було виявити фантазію та придумати щось більш правдоподібне.
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08.05.2024 10:50 Відповісти
Ну так да . Ще ж є Однокласники або вКонтакті😀
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08.05.2024 13:40 Відповісти
Яка серія ? Бо телевізор глюче...
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08.05.2024 13:10 Відповісти
Ну, в цьому вони. На фоні примусової мобілізації і президента 4-и ухилятна владі дуже треба показати як Зеленський "страждає", надриває пупок і взагалі в підвалах банкової ще небезпечніше ніж в окопах під кабами і фпв, ось він, справжній ЗеРембо, кожен день ризикує життям заради нас грішних, хто ще заслуговує бути президентом?
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08.05.2024 13:11 Відповісти
Єдине спасіння від цієї нечисті то це вибори...і єдині хто може у цьому допомогти то це - сша...заставити цього фіделя кнутом і пряником провести чесні вибори....клоун лін під англію,ті пообіцяли що його заберуть і захистять потім....а анлії на відміну від сша непотрібне закінчення війни...вони готові воювати до останнього українця лиш би послабити рашу...а режиму даввти копійки аби він гнав нарід на убой
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08.05.2024 14:03 Відповісти
Зесериал, Хитмэн.
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09.05.2024 21:18 Відповісти
Шкода що кодло брехливих дебілів - порохоботів знайшлои собі у підленької тваринки бутусова "мекку" щоб брехати про Зеленського .
Добойоби, я голосував за петю-парашу в 2014 році, прожив під його "керівництвом" весь його срок і зробив висновок : петя-параша в 10 разів був гірший президент ніж Зеля , а знаєте чому ?
Зеля не краде ... не краде як ваш хитродупий брехун петя.
А команди у них обидвох - гівно.
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11.05.2024 14:44 Відповісти
Імхо взяли звичайних шпигунів, а замах на Зе вигадали щоб побільше зірочок на плечі попадало.
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03.06.2024 12:25 Відповісти
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