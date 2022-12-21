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Новини Війна в Україні
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Буданов (352) замах (471) СБУ (10053) Резніков (1386)

У СБУ заявили про замахи на Буданова та Резнікова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Спецслужби РФ готувалися ліквідувати главу української розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова, проте СБУ вдалося запобігти замахам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів керівник СБУ Василь Малюк в інтерв'ю телеканалу 1+1.

"Вони (росіяни, - ред.) постійно над цим (замахом на главу СБУ, - ред.) працюють. Ми не все розповідатимемо, оскільки вони також навчаються на своїй ганебній практиці. Працюють вони не тільки щодо мене, а щодо багатьох високопосадовців у нашій країні. Відносно нещодавно була підготовка замаху на мого побратима Кирила Буданова та міністра оборони Резнікова", - зазначив він.

За словами Малюка, в Україну було відправлено виконавця, а до цього росіяни ставили "перевірочне завдання" наявній ворожій агентурі в країні з ліквідації одного військовослужбовця. Однак він не сказав, про кого йдеться.

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"Було зроблено контроль за скоєння злочину, імітація. Фотовідгуки їм надіслали, за це вже розрахувалися. Потім зрозуміли, що можуть працювати та відправили виконавця для великої справи. Для початку вони платили 100 тисяч доларів, щоб усе це розпочати, а вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він (виконавець, – ред.) через третю країну. Таких історій не одна, їх до 10", - розповів керівник СБУ.

Нагадаємо, в ОП заявили, що з початку військового вторгнення РФ було скоєно понад десяток замахів на президента України Володимира Зеленського.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Який жах😱..Жах що всі забули що таке СБУ. Періодично нагадують подібними комедіями.
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21.12.2022 12:36
+7
На кого розрахований цей зедибілізм....???
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21.12.2022 12:45
+4
Конкуренція Антону Геращенкові, на якого теж всі - "замахувалися")))))
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21.12.2022 12:48
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це той самий резніков,що від грошей відмовлявся перед вторгненням,типу,у нас всього багато і все є?
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21.12.2022 12:30 Відповісти
Це такий піар-ход ! Хтож буде робити замах на агентів ФСБ ?
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21.12.2022 12:31 Відповісти
Что покушение могло быть - верю.

Что его предотвратили «доблестные СБУ»- сомневаюсь, но допускаю.

СБУ, как структуре, наследнице КГБ- абсолютно не верю без всяких сомнений…
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21.12.2022 15:08 Відповісти
Який жах😱..Жах що всі забули що таке СБУ. Періодично нагадують подібними комедіями.
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21.12.2022 12:36 Відповісти
На кого розрахований цей зедибілізм....???
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21.12.2022 12:45 Відповісти
Конкуренція Антону Геращенкові, на якого теж всі - "замахувалися")))))
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21.12.2022 12:48 Відповісти
Та вони і цього разу шукали Антоніну.
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21.12.2022 16:54 Відповісти
Черговi кучерявi пiдбасеньки...Ну дайте вже iм медальку "За вiдведення замАху"..))
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21.12.2022 12:49 Відповісти
А где покушения на Баканова, Гогилашвили, Дерьмака и Татарова?
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21.12.2022 12:55 Відповісти
А за допомогою чого - мівіни?
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21.12.2022 13:22 Відповісти
Та мівіна легка ій замахувйся чи не замхувайся, не вб'єш !
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21.12.2022 16:56 Відповісти
Нах вони комусь всрались.
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21.12.2022 13:50 Відповісти
Чиновники (якими б вони не були) повинні мати хоча б короткоствол для самозахисту! А взагалі то в Україні навіть жінки та діти повинні мати право на зброю (бо у рашистів суд визнав законним топити українських дітей)...
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21.12.2022 14:19 Відповісти
Що Буданов, що РезнІков-всього лиш наймити, персонажі НАЙНЯТІ на виконання певного обсягу роботи. Тобто , чи будуть вони вбиті москалями, чи не будуть- сенс боротьби не міняється, Їхня особиста безпека це питання не для спільноти, це їх профессійна придатність, бажання виконувати завдання в інтересах України, а не мафії ( криворізьської, Донецької, дніпровської чи зовсім ізраїльської чи їх бічним постерунком - американської), бо там теж халявщиків вистарча!
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21.12.2022 16:58 Відповісти
Тут вже і 95-й квартал відпочиває.
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21.12.2022 17:14 Відповісти
А Резнікова за що?
Невже з ірамком не поділився?
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21.12.2022 20:51 Відповісти
А от на єрмака, шевченка, лещенка-ні
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22.12.2022 02:43 Відповісти
 
 