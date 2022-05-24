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Зеленський розповів про план дій влади в разі замаху на президента

зеленський

У разі критичної ситуації, спричиненої російським вторгненням, Україна б не залишилась без управління.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі у форматі "запитання – відповіді".

"Згідно з нашим законодавством, в нашій державі є кому керувати в такій ситуації (замаху на Президента – ред.). І ми це чітко розуміли: якщо буде, наприклад, замах, і якщо буде така ситуація – окуповане місто, окупований Київ – то я повинен був думати, хто буде займатися управлінням державою, щоб не втратити державу, щоб не втратити керівництва державою, не втратити всі наші інституції, починаючи з армії і закінчуючи фінансовими інституціями", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що такі інституції повинні працювати щоденно, постійно, адже люди мають отримувати заробітну плату, соціальну допомогу, пенсії.

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"І тому ми були підготовлені і розділені – я, прем’єр-міністр і голова парламенту – бо у нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли: якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готові до цього. Ми розділили Кабінет Міністрів на дві частини – це було два дублі, два Кабміни, щоб країна могла бути захищена від будь-яких, навіть таких результатів", - зазначив Президент.

Щодо ймовірного замаху він зауважив, що було багато спроб його вчинити.

"Я до цього ставлюся достатньо філософськи. Ми всі вирішили відстоювати нашу державу і нікуди не бігти, а залишатись в Україні і бути тими, ким ми є, на своїх посадах, кожен на своєму місці. Ми розуміємо, що така загроза є щоденно… Ну, поки я живий, і це не голограма, я реально з вами розмовляю", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойовики "Вагнера" готували замах на Зеленського і Шмигаля, - радник міністра оборони

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) замах (546)


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Топ коментарі
+39
ЕХ, як би ми жили без нашого Боневтіка, хто б південь би здав та дав кацапам окружити Маріуполь якби не наша Моніка
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24.05.2022 00:18
+32
Як там "замах" на Шефіра? Вже знайшли хто покусився на праву руку найвеличнішого? Чи не на часі?? І як там анонсований у липні минулого року "державний заколот"? Заколотників вже знайшли, чи вони ще з гастролей каврталу не повернулися??
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24.05.2022 00:23
+29
Рейтинг падає!
Потрібно терміново викликати у обивачів та домогосподарок співчуття та розчулення!
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24.05.2022 00:19
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ЕХ, як би ми жили без нашого Боневтіка, хто б південь би здав та дав кацапам окружити Маріуполь якби не наша Моніка
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24.05.2022 00:18 Відповісти
И ты первый
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24.05.2022 00:20 Відповісти
Это рашистские боты.Мобилок наших наворовали и пользуются.Я его заспамил.
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24.05.2022 00:20 Відповісти
Ні. Не заспамив.
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24.05.2022 00:25 Відповісти
Вадік 2 дні як "народився", а вже грамотєй...
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24.05.2022 00:29 Відповісти
Умови війни, але війна не об'являлася, типу... оркобалакаючий українець-він хворий, чи просто неповноцінний?
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24.05.2022 00:26 Відповісти
та да.

90% правительства и моносброда - это моного((
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24.05.2022 00:27 Відповісти
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24.05.2022 00:29 Відповісти
Про які замахи йдеться - це все вигадані фантазіі зекоманди !
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24.05.2022 00:19 Відповісти
ви би ще й про людей би подбали так.
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24.05.2022 00:15 Відповісти
Шапіто ніколи не зникне...
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24.05.2022 00:15 Відповісти
Краще б продовжував Чарлі Чапліна декламувати.
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24.05.2022 00:15 Відповісти
Вова іноді каже правельні речі.... але справи бувають такі що пздц.... як його розуміти я х/з....
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24.05.2022 00:16 Відповісти
Листки в сценарії Порошенко карамельками склеює...
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24.05.2022 00:31 Відповісти
питань від цього не поменшало ...
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24.05.2022 00:16 Відповісти
Зеленський , ти нікому не цікавий , щоби марати руки об твоє тіло !

Живи і радій життю , як ти це робиш завжди 😠
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24.05.2022 00:17 Відповісти
то я повинен був думати, хто буде займатися управлінням державою, щоб не втратити державу, щоб не втратити керівництва державою, не втратити всі наші інституції, починаючи з армії і закінчуючи фінансовими. Порошенко який за 5 років відбудував армію яка навалює зараз кацапам підійде в якості заміни буратіни?
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24.05.2022 00:17 Відповісти
Рейтинг падає!
Потрібно терміново викликати у обивачів та домогосподарок співчуття та розчулення!
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24.05.2022 00:19 Відповісти
Таки да...він по-моєму сам вже в це вірить...
Терориста в Луцьку всі памятаюь, то такий самий замах 550 вже
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24.05.2022 00:43 Відповісти
Як там "замах" на Шефіра? Вже знайшли хто покусився на праву руку найвеличнішого? Чи не на часі?? І як там анонсований у липні минулого року "державний заколот"? Заколотників вже знайшли, чи вони ще з гастролей каврталу не повернулися??
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24.05.2022 00:23 Відповісти
Медведчук вже свідчить як особисто Порошенко за його допомогою домовлявся з путіним за зброю ,якої ось так ,як у випадку з авто з Шифером ,можна стріляти.
Або Порошенко з цією зброєю біг зі швидкістю авто і стріляв.Порошенко і на таке здатен.
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24.05.2022 05:46 Відповісти
А хто буде замахуватись? Бєндєравци? Так вони на війні? Рашисти? То це все одно,що собі руку праву відрубати
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24.05.2022 00:27 Відповісти
Саме так , бо кремлівський фюрер оберігає бубочку , для подальшоі здачі наших територій !
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24.05.2022 00:35 Відповісти
дуже інтересно ,але на фронт увагу треба звернути ..Там пекло
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24.05.2022 00:27 Відповісти
Закрыйте ему уже пэльку! Кому ты нужен, шоб на тебя замахы делать? На сегодняшний день ты лучший шанс ***** захапать Украину. Зеленский, уйди уже в отставку и не мешай людям воевать
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24.05.2022 00:31 Відповісти
Якби тебе задвохсотили, світ, мабуть, поглинув би суцільний морок. І настала б темрява по всьому світу. І настав би кінець всьому живому і сущому, бо ж сказано було серед зе-пророків, що "темрява там, де немає зеленського; там не співають птахи, не плаває риба і не сміються зе-виборці." (послання від Бєні 19:24)
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24.05.2022 00:39 Відповісти
Вавчик, тра відосік, як ти стрєлочки на карті малюєш, тоді точно всі пересічні будуть в а#уї...
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24.05.2022 00:44 Відповісти
Видосики, селфики, шаурма...
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24.05.2022 01:13 Відповісти
Циркач і самопіарник. Краще б втік. Залужний би сам справився.
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24.05.2022 01:27 Відповісти
Корчит из себя героя, понтарь-дурогон.
Пора вводить военно-правовое правление, этому дурню вообще не место во власти.
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24.05.2022 01:36 Відповісти
Знає падлюка, що агенту фсб нічого не загрожує поки буде вдавати патріота. Але ця роль видається за важка для малороса.
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24.05.2022 01:44 Відповісти
Cхоже, президент відкрив скриньку. Сьогодні черговий хід: промова медведчука. Баканов заявляє, що йдеться про 14-15 роки. Зрада.
ОК. Судовий процес іде. Порошенко в Україні, підтримує військових. Телеканали проукраїнські, патріотичні. Шкода чи користь для України у цей вирішальний момент.
Баканов проспав, негідник, зрадників у конторі, не помічає в ОП прямо зараз. Авторитет і рейтинг Зеленського зараз зовсім не гарантує відмазки після війни винних у втраті територій і жертвах військових і цивільних.
Слава Україні!
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24.05.2022 02:55 Відповісти
Хай не переживає. президентом. беззаперечно стане ПОРОХ !!!
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24.05.2022 03:30 Відповісти
Кому ти на хер здався,щоб тебе вбивали!
Піди краще служити в армію!і дєрмака візьми,і люсю арестович,і хламідію,і юзіка,і весь квартал!
А країною найдемо кому керувати!
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24.05.2022 03:32 Відповісти
...о, нет только не это : как гляжу на Стефанчука, то отказывают внутренние органы перед этим ликом , полной смеси бронепоезда и тяжелого танка (на поле боя враг здасться в полон только узная что он тут)
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24.05.2022 05:03 Відповісти
Це вже перебор, кому ти ***** потрібний крім кацапів, а вони тільки радіють що в такий час 73% дебілів вибрали собі подібного.
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24.05.2022 05:18 Відповісти
...ну и царствие тебе, вовка, подземное... правь и не выходи наружу...
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24.05.2022 06:15 Відповісти
"Боневтік"-"поратікать?"
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24.05.2022 07:18 Відповісти
Черговий сезон серіалу "наш найгероїчнівшивий Бубочка". Цікаво тільки, навіщо пуйлу такого корисного ідіота вбивати.
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24.05.2022 07:28 Відповісти
НЕЗАМІННИХ НЕ БУВАЄ! - про ПЕРЕМОГУ ДУМАЙ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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24.05.2022 08:09 Відповісти
Чтобы понять кто такой Зеленский, достаточно сопоставить сколько строчек он посвятил вопросу освобождению Украины от оккупации и покушениям на себя любимого.
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24.05.2022 08:23 Відповісти
Батько нації,плять
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24.05.2022 08:27 Відповісти
Боюсь, що ніяких замахів на президента нема і не буде. Це чергова серія із " Сватів" чи "Слуги народу". Такий слабкий і нікчемний президент влаштовує всіх ворогів (і "друзів" теж), то ж для чого його вбивати?
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24.05.2022 08:41 Відповісти
"Мы все решили отстаивать наше государство и никуда не бежать" - Отэто жесть. Т.е. долго решали, звонили Данилову, что уже добежал до канадской границы.
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24.05.2022 08:53 Відповісти
сам сказав, ніхто за язик не тягнув. Тобто вони визначалися, думали, прикидали... то захищати Україну чи, може, швиденько здриснути в якусь умовну італію чи ісраєль.
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24.05.2022 09:51 Відповісти
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24.05.2022 09:04 Відповісти
Вообще-то есть нормативное положение, что в случае утраты президента его функции временно исполняет глава Рады, не?
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24.05.2022 09:47 Відповісти
Не треба ніяких планів - все передбачено законами України
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24.05.2022 10:28 Відповісти
 
 