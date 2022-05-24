Зеленский рассказал о плане действий властей в случае покушения на президента
В случае критической ситуации, вызванной российским вторжением, Украина не осталась бы без управления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Владимир Зеленский во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе в формате "вопросы – ответы".
"Согласно нашему законодательству, в нашем государстве есть кому руководить в такой ситуации (покушении на Президента – ред.). И мы это ясно понимали: если будет, например, покушение, и если будет такая ситуация – оккупированный город, оккупированный Киев – то я должен был думать, кто будет заниматься управлением государством, чтобы не потерять государство, чтобы не потерять руководство государством, не потерять все наши институции, начиная с армии и заканчивая финансовыми институциями", - сказал Зеленский.
Он уточнил, что такие учреждения должны работать ежедневно, постоянно, ведь люди должны получать заработную плату, социальную помощь, пенсии.
"И потому мы были подготовлены и разделены – я, премьер-министр и глава парламента – потому что у нас парламентско-президентская республика. Мы понимали: если будет та или другая потеря, мы будем готовы к этому. Мы разделили Кабинет Министров на две части – это было два дубля, два Кабмина, чтобы страна могла быть защищена от любых даже таких результатов", - отметил Президент.
По поводу вероятного покушения он заметил, что было много попыток его совершить.
"Я к этому отношусь достаточно философски. Мы все решили отстаивать наше государство и никуда не бежать, а оставаться в Украине и быть теми, кем мы являемся, на своих должностях, каждый на своем месте. Мы понимаем, что такая угроза ежедневно… Ну , пока я жив, и это не голограмма, я реально с вами разговариваю", - сказал Зеленский.
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90% правительства и моносброда - это моного((
Живи і радій життю , як ти це робиш завжди 😠
Потрібно терміново викликати у обивачів та домогосподарок співчуття та розчулення!
Терориста в Луцьку всі памятаюь, то такий самий замах 550 вже
Або Порошенко з цією зброєю біг зі швидкістю авто і стріляв.Порошенко і на таке здатен.
Пора вводить военно-правовое правление, этому дурню вообще не место во власти.
ОК. Судовий процес іде. Порошенко в Україні, підтримує військових. Телеканали проукраїнські, патріотичні. Шкода чи користь для України у цей вирішальний момент.
Баканов проспав, негідник, зрадників у конторі, не помічає в ОП прямо зараз. Авторитет і рейтинг Зеленського зараз зовсім не гарантує відмазки після війни винних у втраті територій і жертвах військових і цивільних.
Слава Україні!
Піди краще служити в армію!і дєрмака візьми,і люсю арестович,і хламідію,і юзіка,і весь квартал!
А країною найдемо кому керувати!