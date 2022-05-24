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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский рассказал о плане действий властей в случае покушения на президента

зеленський

В случае критической ситуации, вызванной российским вторжением, Украина не осталась бы без управления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Владимир Зеленский во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе в формате "вопросы – ответы".

"Согласно нашему законодательству, в нашем государстве есть кому руководить в такой ситуации (покушении на Президента – ред.). И мы это ясно понимали: если будет, например, покушение, и если будет такая ситуация – оккупированный город, оккупированный Киев – то я должен был думать, кто будет заниматься управлением государством, чтобы не потерять государство, чтобы не потерять руководство государством, не потерять все наши институции, начиная с армии и заканчивая финансовыми институциями", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что такие учреждения должны работать ежедневно, постоянно, ведь люди должны получать заработную плату, социальную помощь, пенсии.

Смотрите: "Ближайшие недели войны будут сложными, но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться", - Зеленский. ВИДЕО

"И потому мы были подготовлены и разделены – я, премьер-министр и глава парламента – потому что у нас парламентско-президентская республика. Мы понимали: если будет та или другая потеря, мы будем готовы к этому. Мы разделили Кабинет Министров на две части – это было два дубля, два Кабмина, чтобы страна могла быть защищена от любых даже таких результатов", - отметил Президент.

По поводу вероятного покушения он заметил, что было много попыток его совершить.

"Я к этому отношусь достаточно философски. Мы все решили отстаивать наше государство и никуда не бежать, а оставаться в Украине и быть теми, кем мы являемся, на своих должностях, каждый на своем месте. Мы понимаем, что такая угроза ежедневно… Ну , пока я жив, и это не голограмма, я реально с вами разговариваю", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Зеленский о 10 покушениях на него: "Это не так много. У Путина гораздо больше проблем". ВИДЕО

Зеленский Владимир (20266) покушение (1033)


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Топ комментарии
+39
ЕХ, як би ми жили без нашого Боневтіка, хто б південь би здав та дав кацапам окружити Маріуполь якби не наша Моніка
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24.05.2022 00:18
+32
Як там "замах" на Шефіра? Вже знайшли хто покусився на праву руку найвеличнішого? Чи не на часі?? І як там анонсований у липні минулого року "державний заколот"? Заколотників вже знайшли, чи вони ще з гастролей каврталу не повернулися??
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24.05.2022 00:23
+29
Рейтинг падає!
Потрібно терміново викликати у обивачів та домогосподарок співчуття та розчулення!
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24.05.2022 00:19
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ЕХ, як би ми жили без нашого Боневтіка, хто б південь би здав та дав кацапам окружити Маріуполь якби не наша Моніка
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24.05.2022 00:18 Ответить
И ты первый
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24.05.2022 00:20 Ответить
Это рашистские боты.Мобилок наших наворовали и пользуются.Я его заспамил.
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24.05.2022 00:20 Ответить
Ні. Не заспамив.
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24.05.2022 00:25 Ответить
Вадік 2 дні як "народився", а вже грамотєй...
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24.05.2022 00:29 Ответить
Умови війни, але війна не об'являлася, типу... оркобалакаючий українець-він хворий, чи просто неповноцінний?
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24.05.2022 00:26 Ответить
та да.

90% правительства и моносброда - это моного((
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24.05.2022 00:27 Ответить
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24.05.2022 00:29 Ответить
Про які замахи йдеться - це все вигадані фантазіі зекоманди !
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24.05.2022 00:19 Ответить
ви би ще й про людей би подбали так.
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24.05.2022 00:15 Ответить
Шапіто ніколи не зникне...
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24.05.2022 00:15 Ответить
Краще б продовжував Чарлі Чапліна декламувати.
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24.05.2022 00:15 Ответить
Вова іноді каже правельні речі.... але справи бувають такі що пздц.... як його розуміти я х/з....
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24.05.2022 00:16 Ответить
Листки в сценарії Порошенко карамельками склеює...
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24.05.2022 00:31 Ответить
питань від цього не поменшало ...
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24.05.2022 00:16 Ответить
Зеленський , ти нікому не цікавий , щоби марати руки об твоє тіло !

Живи і радій життю , як ти це робиш завжди 😠
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24.05.2022 00:17 Ответить
то я повинен був думати, хто буде займатися управлінням державою, щоб не втратити державу, щоб не втратити керівництва державою, не втратити всі наші інституції, починаючи з армії і закінчуючи фінансовими. Порошенко який за 5 років відбудував армію яка навалює зараз кацапам підійде в якості заміни буратіни?
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24.05.2022 00:17 Ответить
Рейтинг падає!
Потрібно терміново викликати у обивачів та домогосподарок співчуття та розчулення!
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24.05.2022 00:19 Ответить
Таки да...він по-моєму сам вже в це вірить...
Терориста в Луцьку всі памятаюь, то такий самий замах 550 вже
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24.05.2022 00:43 Ответить
Як там "замах" на Шефіра? Вже знайшли хто покусився на праву руку найвеличнішого? Чи не на часі?? І як там анонсований у липні минулого року "державний заколот"? Заколотників вже знайшли, чи вони ще з гастролей каврталу не повернулися??
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24.05.2022 00:23 Ответить
Медведчук вже свідчить як особисто Порошенко за його допомогою домовлявся з путіним за зброю ,якої ось так ,як у випадку з авто з Шифером ,можна стріляти.
Або Порошенко з цією зброєю біг зі швидкістю авто і стріляв.Порошенко і на таке здатен.
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24.05.2022 05:46 Ответить
А хто буде замахуватись? Бєндєравци? Так вони на війні? Рашисти? То це все одно,що собі руку праву відрубати
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24.05.2022 00:27 Ответить
Саме так , бо кремлівський фюрер оберігає бубочку , для подальшоі здачі наших територій !
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24.05.2022 00:35 Ответить
дуже інтересно ,але на фронт увагу треба звернути ..Там пекло
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24.05.2022 00:27 Ответить
Закрыйте ему уже пэльку! Кому ты нужен, шоб на тебя замахы делать? На сегодняшний день ты лучший шанс ***** захапать Украину. Зеленский, уйди уже в отставку и не мешай людям воевать
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24.05.2022 00:31 Ответить
Якби тебе задвохсотили, світ, мабуть, поглинув би суцільний морок. І настала б темрява по всьому світу. І настав би кінець всьому живому і сущому, бо ж сказано було серед зе-пророків, що "темрява там, де немає зеленського; там не співають птахи, не плаває риба і не сміються зе-виборці." (послання від Бєні 19:24)
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24.05.2022 00:39 Ответить
Вавчик, тра відосік, як ти стрєлочки на карті малюєш, тоді точно всі пересічні будуть в а#уї...
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24.05.2022 00:44 Ответить
Видосики, селфики, шаурма...
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24.05.2022 01:13 Ответить
Циркач і самопіарник. Краще б втік. Залужний би сам справився.
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24.05.2022 01:27 Ответить
Корчит из себя героя, понтарь-дурогон.
Пора вводить военно-правовое правление, этому дурню вообще не место во власти.
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24.05.2022 01:36 Ответить
Знає падлюка, що агенту фсб нічого не загрожує поки буде вдавати патріота. Але ця роль видається за важка для малороса.
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24.05.2022 01:44 Ответить
Cхоже, президент відкрив скриньку. Сьогодні черговий хід: промова медведчука. Баканов заявляє, що йдеться про 14-15 роки. Зрада.
ОК. Судовий процес іде. Порошенко в Україні, підтримує військових. Телеканали проукраїнські, патріотичні. Шкода чи користь для України у цей вирішальний момент.
Баканов проспав, негідник, зрадників у конторі, не помічає в ОП прямо зараз. Авторитет і рейтинг Зеленського зараз зовсім не гарантує відмазки після війни винних у втраті територій і жертвах військових і цивільних.
Слава Україні!
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24.05.2022 02:55 Ответить
Хай не переживає. президентом. беззаперечно стане ПОРОХ !!!
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24.05.2022 03:30 Ответить
Кому ти на хер здався,щоб тебе вбивали!
Піди краще служити в армію!і дєрмака візьми,і люсю арестович,і хламідію,і юзіка,і весь квартал!
А країною найдемо кому керувати!
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24.05.2022 03:32 Ответить
...о, нет только не это : как гляжу на Стефанчука, то отказывают внутренние органы перед этим ликом , полной смеси бронепоезда и тяжелого танка (на поле боя враг здасться в полон только узная что он тут)
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24.05.2022 05:03 Ответить
Це вже перебор, кому ти ***** потрібний крім кацапів, а вони тільки радіють що в такий час 73% дебілів вибрали собі подібного.
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24.05.2022 05:18 Ответить
...ну и царствие тебе, вовка, подземное... правь и не выходи наружу...
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24.05.2022 06:15 Ответить
"Боневтік"-"поратікать?"
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24.05.2022 07:18 Ответить
Черговий сезон серіалу "наш найгероїчнівшивий Бубочка". Цікаво тільки, навіщо пуйлу такого корисного ідіота вбивати.
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24.05.2022 07:28 Ответить
НЕЗАМІННИХ НЕ БУВАЄ! - про ПЕРЕМОГУ ДУМАЙ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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24.05.2022 08:09 Ответить
Чтобы понять кто такой Зеленский, достаточно сопоставить сколько строчек он посвятил вопросу освобождению Украины от оккупации и покушениям на себя любимого.
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24.05.2022 08:23 Ответить
Батько нації,плять
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24.05.2022 08:27 Ответить
Боюсь, що ніяких замахів на президента нема і не буде. Це чергова серія із " Сватів" чи "Слуги народу". Такий слабкий і нікчемний президент влаштовує всіх ворогів (і "друзів" теж), то ж для чого його вбивати?
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24.05.2022 08:41 Ответить
"Мы все решили отстаивать наше государство и никуда не бежать" - Отэто жесть. Т.е. долго решали, звонили Данилову, что уже добежал до канадской границы.
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24.05.2022 08:53 Ответить
сам сказав, ніхто за язик не тягнув. Тобто вони визначалися, думали, прикидали... то захищати Україну чи, може, швиденько здриснути в якусь умовну італію чи ісраєль.
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24.05.2022 09:51 Ответить
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24.05.2022 09:04 Ответить
Вообще-то есть нормативное положение, что в случае утраты президента его функции временно исполняет глава Рады, не?
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24.05.2022 09:47 Ответить
Не треба ніяких планів - все передбачено законами України
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24.05.2022 10:28 Ответить
 
 