Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом, - Зеленський. ВIДЕО

Україна активно готує наступний етап зближення із Євросоюзом на червень 2024 року, зокрема, очікується затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.

"Провів нараду з керівниками наших Сил оборони України: Головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. І про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти – зараз, наявними силами і засобами, наявною зброєю, – щоб досягти необхідних нам результатів. Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь.

І дякую всім нашим солдатам та командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті і знищують окупанта. Особливої вдячності за бої цими днями заслуговує підрозділ ГУР "Кракен". Дякую вам, хлопці! І всім, хто дає Україні результат. Результат, який нам так потрібен. Сьогодні ж призначив нового командувача Сил спеціальних операцій – Олександра Трепака. Достойна людина, сильний воїн, Герой України.

Було сьогодні багато міжнародної нашої комунікації. Президент Європейської ради Шарль Мішель. Щойно я також говорив із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом – очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ України. Наша держава, наші люди заслуговують на це, і Євросоюзу потрібен цей крок – не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності. І також мені було приємно сьогодні почути повну підтримку нашими європейськими друзями Саміту миру – я вдячний кожному лідеру, які вже підтверджують свою участь у Саміті та готові дієво нам допомагати в залученні лідерів", - сказав Зеленський.

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