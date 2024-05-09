Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом, - Зеленський. ВIДЕО
Україна активно готує наступний етап зближення із Євросоюзом на червень 2024 року, зокрема, очікується затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.
"Провів нараду з керівниками наших Сил оборони України: Головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. І про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти – зараз, наявними силами і засобами, наявною зброєю, – щоб досягти необхідних нам результатів. Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь.
І дякую всім нашим солдатам та командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті і знищують окупанта. Особливої вдячності за бої цими днями заслуговує підрозділ ГУР "Кракен". Дякую вам, хлопці! І всім, хто дає Україні результат. Результат, який нам так потрібен. Сьогодні ж призначив нового командувача Сил спеціальних операцій – Олександра Трепака. Достойна людина, сильний воїн, Герой України.
Було сьогодні багато міжнародної нашої комунікації. Президент Європейської ради Шарль Мішель. Щойно я також говорив із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом – очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ України. Наша держава, наші люди заслуговують на це, і Євросоюзу потрібен цей крок – не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності. І також мені було приємно сьогодні почути повну підтримку нашими європейськими друзями Саміту миру – я вдячний кожному лідеру, які вже підтверджують свою участь у Саміті та готові дієво нам допомагати в залученні лідерів", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Нема демократії - нема Євросоюзу.
І ЗЄ може скільки завгодно записувати свої дебільні стендапи.
Речення з одного-двох слів, складні обороти відсутні зовсім, висловлювання однієї думки займає не хвилини, а десятки хвилин (або кілька окремих речень)...
В мене стійке відношення до цього: людина не може висловити свою думку! А далі лише варіанти: не може висловити тому, що не має власної думки, не може, бо не розуміє того, про що говорить, не може, бо не має лексикону, який би розумів сам і був впевнений в розумінні його іншими...
О! До речі: вже знайшли хоча б когось, хто вчився з найвеличнішим лідером Всесвіту і здавав з ним екзамени? Може там такі ж "глиби" стратегії, тактики, економіки і фінансів, як "наше все"?
🤔
Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко подав т.в.п.п. України Зеленському список 77 депутатів ВР України, членів фракції "Слуга народу", які подали заяви на вихід з фракції - 29 і складання депутатського мандату - 48.
Указом президента №315/2024 від 9 травня Дмитра Герегу на посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України
Саме цікаве в цьому - хронологія руху двічі призначеного генерала
Наказом Міністра оборони України від 9 серпня 2021 року Дмитра Герегу було призначено командувачем Сил підтримки Збройних Сил України
4 березня 2024 року звільнений від обов'язків Указом Президента України.
Що сталося в голові і кишені нашого твпп Зеленського за місяць і скільки кешу пообіцяв йому "Епіцентр" ? ЩО ...
9 травня 2024 року Указом Президента України він знову (!) призначений командувачем Сил підтримки Збройних Сил України
Нагадує щось з єврейських танців...
*** хто цей висєр пише? Хто це слухає? Як це хрипате чмо живе досі? Скільки це триватиме?