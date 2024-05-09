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Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом, - Зеленський. ВIДЕО

Україна активно готує наступний етап зближення із Євросоюзом на червень 2024 року, зокрема, очікується затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.

"Провів нараду з керівниками наших Сил оборони України: Головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. І про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти – зараз, наявними силами і засобами, наявною зброєю, – щоб досягти необхідних нам результатів. Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь.

І дякую всім нашим солдатам та командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті і знищують окупанта. Особливої вдячності за бої цими днями заслуговує підрозділ ГУР "Кракен". Дякую вам, хлопці! І всім, хто дає Україні результат. Результат, який нам так потрібен. Сьогодні ж призначив нового командувача Сил спеціальних операцій – Олександра Трепака. Достойна людина, сильний воїн, Герой України.

Було сьогодні багато міжнародної нашої комунікації. Президент Європейської ради Шарль Мішель. Щойно я також говорив із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом – очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ України. Наша держава, наші люди заслуговують на це, і Євросоюзу потрібен цей крок – не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності. І також мені було приємно сьогодні почути повну підтримку нашими європейськими друзями Саміту миру – я вдячний кожному лідеру, які вже підтверджують свою участь у Саміті та готові дієво нам допомагати в залученні лідерів", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський звільнив начальника Управління держохорони Рудя

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (604)


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Топ коментарі
+13
Черговий потужний Червень)))
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09.05.2024 21:05
+11
Активень, наступень і прискорень...
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09.05.2024 21:08
+9
Зеленський, щоб зблизитись з ЕС тобі потрібно виключити корупцію, включити конституцію України, не переслідувати опозиуію і ще багато-багато чого і взагалі скоріше піти з влади.
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09.05.2024 21:04
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Зеленський, щоб зблизитись з ЕС тобі потрібно виключити корупцію, включити конституцію України, не переслідувати опозиуію і ще багато-багато чого і взагалі скоріше піти з влади.
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09.05.2024 21:04 Відповісти
Ці воші нам ще крові поп'ють
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09.05.2024 21:20 Відповісти
Черговий потужний Червень)))
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09.05.2024 21:05 Відповісти
Активень, наступень і прискорень...
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09.05.2024 21:08 Відповісти
Зе-лідур звертається до мурах і чухає їм про ЄС...
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09.05.2024 21:06 Відповісти
Бла-бла-бла.

Нема демократії - нема Євросоюзу.
І ЗЄ може скільки завгодно записувати свої дебільні стендапи.
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09.05.2024 21:16 Відповісти
да что ты говоришь, на Венгрию посмотри
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10.05.2024 09:19 Відповісти
Є різниця між усиновленням урода та вже існуючим рідним уродом?
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10.05.2024 22:00 Відповісти
Чергова морквина на нитці для пересічного ослика )
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09.05.2024 21:18 Відповісти
Віслючка..невже оцьому ще хтось віру має?((
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09.05.2024 21:23 Відповісти
как это надоело
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09.05.2024 21:19 Відповісти
Він зачинився у спальні і почав наспівувати "Достойно єсть". Матушка боязко зашепотіла: "Нове щось затіяв"........ 454 замах та 10 695 звернення
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09.05.2024 21:22 Відповісти
Чи то в мене якесь зупередження до цих промов найвеличнішого, чи то освіта моя вмикає червоне світло, чи то спічрайтерам янєлоха зось заважає, АЛЕ...
Речення з одного-двох слів, складні обороти відсутні зовсім, висловлювання однієї думки займає не хвилини, а десятки хвилин (або кілька окремих речень)...

В мене стійке відношення до цього: людина не може висловити свою думку! А далі лише варіанти: не може висловити тому, що не має власної думки, не може, бо не розуміє того, про що говорить, не може, бо не має лексикону, який би розумів сам і був впевнений в розумінні його іншими...

О! До речі: вже знайшли хоча б когось, хто вчився з найвеличнішим лідером Всесвіту і здавав з ним екзамени? Може там такі ж "глиби" стратегії, тактики, економіки і фінансів, як "наше все"?
🤔
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09.05.2024 21:28 Відповісти
лідор вЗесвіту та 73% клінічних ідіотів-експериментаторів. Заздрю вашому терпінню, я цього кізла-віслюка й 10секунд не витримую.
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10.05.2024 03:36 Відповісти
''Порох'' чергові РЕБи на передок, а цей чергову порцію пиз***ства.
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09.05.2024 21:29 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко подав т.в.п.п. України Зеленському список 77 депутатів ВР України, членів фракції "Слуга народу", які подали заяви на вихід з фракції - 29 і складання депутатського мандату - 48.

Указом президента №315/2024 від 9 травня Дмитра Герегу на посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України

Саме цікаве в цьому - хронологія руху двічі призначеного генерала

Наказом Міністра оборони України від 9 серпня 2021 року Дмитра Герегу було призначено командувачем Сил підтримки Збройних Сил України

4 березня 2024 року звільнений від обов'язків Указом Президента України.

Що сталося в голові і кишені нашого твпп Зеленського за місяць і скільки кешу пообіцяв йому "Епіцентр" ? ЩО ...

9 травня 2024 року Указом Президента України він знову (!) призначений командувачем Сил підтримки Збройних Сил України
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09.05.2024 21:29 Відповісти
Так буває. Коли дуже потужно "перепрацював". Тут пам'ятаю, а тут вже ні. З усього, дЄрмак з зеленСКИМ весь робочий день грають у покер. Вони гарно тасують карти. І свої "здібності" почали використовувати у відділі кадрів. Бо ... черги на посади не виникли. А хто піде, щоб за косий погляд отримати під сраку.
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09.05.2024 22:12 Відповісти
ОСЬ "ПІДГОТОВКА" "зелених зрадників" до зближення з рашистською 3,14здерацією -(((https://biz.censor.net/news/3488560/rada_skasuvala_shtrafy_za_nedeklaruvannya_kik
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09.05.2024 21:31 Відповісти
Ти чі дурне ?
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09.05.2024 22:57 Відповісти
Ти чі дурне ? із "зеленого дурдому" "пісяєш".???Про яке зближення з ЄС чеше "членограй".коли ВЗРада приймає отаку куйню ???
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10.05.2024 00:34 Відповісти
Звісно шо Заленський та Європа поняття не сумісні , але писати що він там щось робить щоб зблизитись з рф - то бред.
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10.05.2024 10:12 Відповісти
..якщо ШЕВЦОВА не розуміє , що прийняття ВЗРадою "зеленого rорупційного маразму для прикриття грабіжників українського народу і за'яви "зе зрадника " про зближення з ЄС є не що інше як ,чергова насмішка над українським народом ,тоді вдіяти тут нічого не можливо...
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10.05.2024 11:09 Відповісти
наступний етап зближення із Євросоюзом

Нагадує щось з єврейських танців...
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09.05.2024 21:33 Відповісти
мені більше підготовку до секс оргії
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10.05.2024 02:57 Відповісти
Євросовок вже програв Китаю не тільки електроніку, а й автопром. Там вже нема куди вступать. Трохи десятиліть і по розвалинах Нотр-Даму стрибатимуть афроазійські мавпи.
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09.05.2024 21:38 Відповісти
Так була ж ще в 2005 році ""дорожна крата в ЄС" Ющенка! Заблукали...
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09.05.2024 21:45 Відповісти
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09.05.2024 22:00 Відповісти
Все можна закреслити. Бо головне - після закінчення строку президентства збираєш речі, і йдеш НАФІГ. Щоб народ не провокувати.
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09.05.2024 22:15 Відповісти
Цей Гундосик ще гундосить ? Хоча вже треба збирати шмотки у президентському кабінеті. 21 травня він автоматично для всіх українців стає ГРАЖДАНИНОМ нашої країни. Я не помилився. Саме ГРАЖДАНИНОМ, а не громадянином. І кожний має його посилати. А ШО ? Він ніхто буде, 95 дебіл.
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09.05.2024 22:18 Відповісти
Пре 🤡...пішов нах....
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09.05.2024 22:19 Відповісти
Виродок
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09.05.2024 22:20 Відповісти
во ! придумал ! уже телефон не держит
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09.05.2024 22:22 Відповісти
хавало наїло - в інтернет не влізає!
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09.05.2024 23:07 Відповісти
а я думав буде контрнаступ
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09.05.2024 22:40 Відповісти
Ідіот , тобі до Євросоюзу як Київа рачки.
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09.05.2024 22:56 Відповісти
Ну тепер хоть не ПОТУЖНО, а всьоголиш активно , але як завжди ВДЯЧНИЙ....
*** хто цей висєр пише? Хто це слухає? Як це хрипате чмо живе досі? Скільки це триватиме?
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10.05.2024 02:55 Відповісти
 
 