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Зеленський та фон дер Ляєн обговорили підготовку до Саміту миру

Зеленський та фон дер Ляйєн обговориои Саміт миру

Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться в Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Важлива відеорозмова з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили підготовку до Глобального саміту миру, залучення до участі в ньому якнайбільшої кількості країн, зокрема й представників Глобального Півдня", - написав Зеленський.

Фон дер Ляєн підтвердила свою участь в саміті. 

"Цінуємо те, що Європа та Європейський Союз разом з Україною", - резюмував Володимир Зеленський.

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Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) фон дер Ляєн Урсула (763) Глобальний саміт миру (278)


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09.05.2024 22:28 Відповісти
З України буде гражданин зеленский ? Чи він буде представляти московію ?
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09.05.2024 22:30 Відповісти
Галабаротька брєдіт Нью-Васюкамі...
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09.05.2024 22:33 Відповісти
Європа тримає обличчя до кінця. Тільки зеленская наволоч лізе в очі. Яке нахабне це 95-те !!!
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09.05.2024 22:33 Відповісти
Ніякий саміт війну не зупинить!...
Ліцемірна тактика - " манси"...
Імітація бурхливої діяльності...
Насправді лазейки для збереження своєї шкури!...
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09.05.2024 23:01 Відповісти
 
 