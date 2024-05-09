Зеленський та фон дер Ляєн обговорили підготовку до Саміту миру

Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться в Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Важлива відеорозмова з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили підготовку до Глобального саміту миру, залучення до участі в ньому якнайбільшої кількості країн, зокрема й представників Глобального Півдня", - написав Зеленський.

Фон дер Ляєн підтвердила свою участь в саміті.

"Цінуємо те, що Європа та Європейський Союз разом з Україною", - резюмував Володимир Зеленський.

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Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.