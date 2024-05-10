На Саміті миру ми зацікавлені в досягненні якнайширшої згоди між країнами світу, - президент Чехії Павел
Президент Чеської Республіки Петр Павел підтвердив свою участь у Саміті миру, який назвав важливим кроком на шляху до справедливого миру.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я з радістю прийняв запрошення Президента України Зеленського на конференцію з миру в Україні, яка відбудеться в середині червня у Швейцарії. Разом ми зацікавлені в досягненні якнайширшої згоди між країнами світу щодо умов мирного вирішення. Це важливий крок для припинення страждань війни та встановлення справедливого миру в Україні", - зазначив Павел.
Прага, як відомо, повністю підтримує Мирний план України з 10 пунктів.
Разом із Францією та Швецією Чехія співголовує в робочій групі, яка працює над пунктом мирного плану про ядерну безпеку. Йдеться насамперед про захоплену російськими військами Запорізьку атомну електростанцію, а також про ядерну безпеку всієї України в широкому сенсі.
Саміт миру пройде у Швейцарії 15-16 червня.
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якнайкраща згода між країнами, це велика кількість снарядів у себе в схованках.