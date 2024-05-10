Зеленський запросив на Саміт миру лідерів Молдови, Чехії, Гани та Ірландії
Володимр Зеленський запросив на Глобальний саміт миру президентів Молдови, Чехії та Гани, а також прем’єр-міністра Ірландії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення.
Так Зеленський зазначив, що особисто у розмовах запросив на Саміт президентів Молдови, Чехії та Гани, Прем’єр-міністра Ірландії. Також він обговорив з кожним співрозмовником "двосторонній порядок денний".
"Молдова - маємо очевидні спільні виклики і допомагаємо одне одному. Чехія – я подякував за ініціативу щодо артилерії, і головне зараз – повна й невідкладна реалізація ініціативи. Гана – світ залежить від стабільності й розвитку Африки. Нещодавно ми відкрили Посольство в Гані, ця країна тепер має нового акредитованого Посла в Києві. Разом можемо додати більше сили нашим частинам світу. Ірландія - я подякував за підтримку нашої держави та людей, подякував за те, що Ірландія справді старається допомогти нам і політично, і також у захисті життя – у розмінуванні нашої землі. І така підтримка буде ще збільшуватися – ще більше території України буде очищено від російських мін і боєприпасів", - наголосив президент.
Саміт миру у Швейцарії
Нагадаємо, 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.
Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.
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Скумбрію бере чи кокошник ще не пошила?
Зеленський, агов, є хто вдома?
Фіма. вам п'ять ложечок цукру? Три, але шоб я бачив
молодець
відпрацьовує адміністратором. розсилає запрошення.
поки кулеба вибирає потрібну лопату.