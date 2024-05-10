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Новини
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Зеленський запросив на Саміт миру лідерів Молдови, Чехії, Гани та Ірландії

Володимир Зеленський розповів про підготовку Саміту миру

Володимр Зеленський запросив на Глобальний саміт миру президентів Молдови, Чехії та Гани, а також прем’єр-міністра Ірландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення.

Так Зеленський зазначив, що особисто у розмовах запросив на Саміт президентів Молдови, Чехії та Гани, Прем’єр-міністра Ірландії. Також він обговорив з кожним співрозмовником "двосторонній порядок денний".

"Молдова - маємо очевидні спільні виклики і допомагаємо одне одному. Чехія – я подякував за ініціативу щодо артилерії, і головне зараз – повна й невідкладна реалізація ініціативи. Гана – світ залежить від стабільності й розвитку Африки. Нещодавно ми відкрили Посольство в Гані, ця країна тепер має нового акредитованого Посла в Києві. Разом можемо додати більше сили нашим частинам світу. Ірландія - я подякував за підтримку нашої держави та людей, подякував за те, що Ірландія справді старається допомогти нам і політично, і також у захисті життя – у розмінуванні нашої землі. І така підтримка буде ще збільшуватися – ще більше території України буде очищено від російських мін і боєприпасів", - наголосив президент.

Читайте: Зеленський та фон дер Ляєн обговорили підготовку до Саміту миру

Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+6
Перепрацював хрипастий нацюцюрник із кожноденними відео-хрипасиками, тепер відпочине: "на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн." Джерело:
Скумбрію бере чи кокошник ще не пошила?
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10.05.2024 03:27
+6
Там мешкають мирнi канiбали Гани. Встановлюють мир дуже швидко.
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10.05.2024 03:30
+6
Головне,щоб Андрій Борисович там був,в нестіраній,оливковій,пожованій Мар'яною Безуглою-сорочці
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10.05.2024 04:50
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з Гани запросив а гонця із Пізи ні
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10.05.2024 02:34 Відповісти
А хто розуміє до чого тут Гана? (при всій повазі до країн Африки)... Що за пафосний наркоманський брєд?
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10.05.2024 02:38 Відповісти
Там мешкають мирнi канiбали Гани. Встановлюють мир дуже швидко.
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10.05.2024 03:30 Відповісти
Перепрацював хрипастий нацюцюрник із кожноденними відео-хрипасиками, тепер відпочине: "на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн." Джерело:
Скумбрію бере чи кокошник ще не пошила?
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10.05.2024 03:27 Відповісти
Доречі я тут не можу зрозуміти а хто оплачує банкет того ГЛОБАЛЬНОГО САМІТУ де наш шашличник всіх запрошує як той бухий наречений?
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10.05.2024 03:30 Відповісти
Головне,щоб Андрій Борисович там був,в нестіраній,оливковій,пожованій Мар'яною Безуглою-сорочці
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10.05.2024 04:50 Відповісти
Ще б запросити двірника Петровича та сантехніка Коляна!
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10.05.2024 05:48 Відповісти
чергова клоунада для 73% ідіотів
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10.05.2024 07:07 Відповісти
Гана - світ залежить від стабільності й розвитку Африки. Этих забыли пригласить.
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10.05.2024 07:18 Відповісти
Бєз нарочних із Того - нєзачот...
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10.05.2024 07:37 Відповісти
Тепер "лідер Гани" буде вирішувати долю України?
Зеленський, агов, є хто вдома?
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10.05.2024 07:55 Відповісти
Якось трошечки по-єврейськи. Запрошувати у гості до сусіда. Заодно й самому пожерти на халяву, а може ще й з собою дадуть.
Фіма. вам п'ять ложечок цукру? Три, але шоб я бачив
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10.05.2024 08:03 Відповісти
ооо...
молодець
відпрацьовує адміністратором. розсилає запрошення.
поки кулеба вибирає потрібну лопату.
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10.05.2024 08:36 Відповісти
Друзі, за цими "маскуваннями" ми повинні тримати вуха насторожі. Чого ? 21 травня наш Боневтік стає НЕлегітимним. По закону, по Конституції. І всі його чергові "помилки" стають помилками звичайної, як всі ми, людини !!! А чого сидів на Банковій - то ніхто не прогнав дрючком. Так що "звиняйте, панове, ви ж помиляєтесь, а чого мені не можна. Наприклад здати Україну ***** по приколу." Дивимось за ротаціями генералів, міністрів - по приколу ???
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10.05.2024 08:39 Відповісти
Вижливо не кого ВОНО запросило, а хто приїдие. Хоча і це особливо ні на що не впливає.
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10.05.2024 09:27 Відповісти
Забув ще про кабаверде і коддівуар... Відбуває номер підарас. А тим часом фронт сиплеться, енергетику руйнують, а ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечино. Україну готують доздачі.
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10.05.2024 10:58 Відповісти
Саміт миру - головне резюме - гундосий ухилянт і його шобла відпочили за рахунок громадянн України . І все . А ви всі - ухилянти . Готуйтесь , до вас прийде сбу мосейчук.
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10.05.2024 15:09 Відповісти
 
 