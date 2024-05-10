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Зеленский пригласил на Саммит мира лидеров Молдовы, Чехии, Ганы и Ирландии

Володимир Зеленський розповів про підготовку Саміту миру

Владимир Зеленский пригласил на Глобальный саммит мира президентов Молдовы, Чехии и Ганы, а также премьер-министра Ирландии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение.

Так Зеленский отметил, что лично в разговорах пригласил на Саммит президентов Молдовы, Чехии и Ганы, премьер-министра Ирландии. Также он обсудил с каждым собеседником "двустороннюю повестку дня".

"Молдова - имеем очевидные общие вызовы и помогаем друг другу. Чехия - я поблагодарил за инициативу по артиллерии, и главное сейчас - полная и безотлагательная реализация инициативы. Гана - мир зависит от стабильности и развития Африки. Недавно мы открыли Посольство в Гане, эта страна теперь имеет нового аккредитованного посла в Киеве. Вместе можем добавить больше силы нашим частям мира. Ирландия - я поблагодарил за поддержку нашего государства и людей, поблагодарил за то, что Ирландия действительно старается помочь нам и политически, и также в защите жизни - в разминировании нашей земли. И такая поддержка будет еще увеличиваться - еще больше территории Украины будет очищено от российских мин и боеприпасов", - подчеркнул президент.

Также читайте: Зеленский и фон дер Ляйен обсудили подготовку к Саммиту мира

Саммит мира в Швейцарии

Напомним, 15-16 июня правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участие России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+6
Перепрацював хрипастий нацюцюрник із кожноденними відео-хрипасиками, тепер відпочине: "на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн." Джерело:
Скумбрію бере чи кокошник ще не пошила?
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10.05.2024 03:27
+6
Там мешкають мирнi канiбали Гани. Встановлюють мир дуже швидко.
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10.05.2024 03:30
+6
Головне,щоб Андрій Борисович там був,в нестіраній,оливковій,пожованій Мар'яною Безуглою-сорочці
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10.05.2024 04:50
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з Гани запросив а гонця із Пізи ні
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10.05.2024 02:34 Ответить
А хто розуміє до чого тут Гана? (при всій повазі до країн Африки)... Що за пафосний наркоманський брєд?
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10.05.2024 02:38 Ответить
Там мешкають мирнi канiбали Гани. Встановлюють мир дуже швидко.
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10.05.2024 03:30 Ответить
Перепрацював хрипастий нацюцюрник із кожноденними відео-хрипасиками, тепер відпочине: "на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн." Джерело:
Скумбрію бере чи кокошник ще не пошила?
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10.05.2024 03:27 Ответить
Доречі я тут не можу зрозуміти а хто оплачує банкет того ГЛОБАЛЬНОГО САМІТУ де наш шашличник всіх запрошує як той бухий наречений?
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10.05.2024 03:30 Ответить
Головне,щоб Андрій Борисович там був,в нестіраній,оливковій,пожованій Мар'яною Безуглою-сорочці
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10.05.2024 04:50 Ответить
Ще б запросити двірника Петровича та сантехніка Коляна!
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10.05.2024 05:48 Ответить
чергова клоунада для 73% ідіотів
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10.05.2024 07:07 Ответить
Гана - світ залежить від стабільності й розвитку Африки. Этих забыли пригласить.
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10.05.2024 07:18 Ответить
Бєз нарочних із Того - нєзачот...
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10.05.2024 07:37 Ответить
Тепер "лідер Гани" буде вирішувати долю України?
Зеленський, агов, є хто вдома?
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10.05.2024 07:55 Ответить
Якось трошечки по-єврейськи. Запрошувати у гості до сусіда. Заодно й самому пожерти на халяву, а може ще й з собою дадуть.
Фіма. вам п'ять ложечок цукру? Три, але шоб я бачив
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10.05.2024 08:03 Ответить
ооо...
молодець
відпрацьовує адміністратором. розсилає запрошення.
поки кулеба вибирає потрібну лопату.
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10.05.2024 08:36 Ответить
Друзі, за цими "маскуваннями" ми повинні тримати вуха насторожі. Чого ? 21 травня наш Боневтік стає НЕлегітимним. По закону, по Конституції. І всі його чергові "помилки" стають помилками звичайної, як всі ми, людини !!! А чого сидів на Банковій - то ніхто не прогнав дрючком. Так що "звиняйте, панове, ви ж помиляєтесь, а чого мені не можна. Наприклад здати Україну ***** по приколу." Дивимось за ротаціями генералів, міністрів - по приколу ???
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10.05.2024 08:39 Ответить
Вижливо не кого ВОНО запросило, а хто приїдие. Хоча і це особливо ні на що не впливає.
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10.05.2024 09:27 Ответить
Забув ще про кабаверде і коддівуар... Відбуває номер підарас. А тим часом фронт сиплеться, енергетику руйнують, а ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечино. Україну готують доздачі.
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10.05.2024 10:58 Ответить
Саміт миру - головне резюме - гундосий ухилянт і його шобла відпочили за рахунок громадянн України . І все . А ви всі - ухилянти . Готуйтесь , до вас прийде сбу мосейчук.
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10.05.2024 15:09 Ответить
 
 