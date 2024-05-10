Зеленский пригласил на Саммит мира лидеров Молдовы, Чехии, Ганы и Ирландии
Владимир Зеленский пригласил на Глобальный саммит мира президентов Молдовы, Чехии и Ганы, а также премьер-министра Ирландии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение.
Так Зеленский отметил, что лично в разговорах пригласил на Саммит президентов Молдовы, Чехии и Ганы, премьер-министра Ирландии. Также он обсудил с каждым собеседником "двустороннюю повестку дня".
"Молдова - имеем очевидные общие вызовы и помогаем друг другу. Чехия - я поблагодарил за инициативу по артиллерии, и главное сейчас - полная и безотлагательная реализация инициативы. Гана - мир зависит от стабильности и развития Африки. Недавно мы открыли Посольство в Гане, эта страна теперь имеет нового аккредитованного посла в Киеве. Вместе можем добавить больше силы нашим частям мира. Ирландия - я поблагодарил за поддержку нашего государства и людей, поблагодарил за то, что Ирландия действительно старается помочь нам и политически, и также в защите жизни - в разминировании нашей земли. И такая поддержка будет еще увеличиваться - еще больше территории Украины будет очищено от российских мин и боеприпасов", - подчеркнул президент.
Саммит мира в Швейцарии
Напомним, 15-16 июня правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.
Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участие России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.
Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.
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Скумбрію бере чи кокошник ще не пошила?
Зеленський, агов, є хто вдома?
Фіма. вам п'ять ложечок цукру? Три, але шоб я бачив
молодець
відпрацьовує адміністратором. розсилає запрошення.
поки кулеба вибирає потрібну лопату.