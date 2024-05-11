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Новини Війна
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Президент Чехії Павел: Потрібно встановити чіткі кордони для Росії, вона не задовольниться Україною

Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Європа знаходиться на початку тривалої конфронтації з Росією, але вона не обов’язково буде військовою.

Про це він сказав в інтерв'ю Die Presse, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, якщо країни Європи хочуть підтримувати власну безпеку та процвітання, вони повинні встановити чіткі кордони для Росії.

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"Якщо ми цього не зробимо, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому", – зазначив Павел, додавши, що миру з РФ не можна досягнути шляхом прийняття її цілей.

Він наголосив, що Москва хоче відновити імперську велич Радянського Союзу, включно з його сферою впливу, про що Росія говорить відкрито.

"Ми повинні готуватися до того, що РФ не буде мирним партнером... Коли Росія діє проти наших інтересів, ми повинні протистояти їй. Тому що інакше наш спосіб життя і наші цінності опиняться під загрозою", – вказав президент, зауваживши, що підтримуючи Україну, європейці також підтримують власну безпеку.

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На думку чеського лідера, все ще існує ймовірність того, що РФ побачить, що вона не може досягти військового успіху в Україні, що може призвести до дипломатичних переговорів замість "безглуздої трати ресурсів і людських життів".

Водночас він вважає малоймовірним, що Київ поверне собі всю свою територію в осяжному майбутньому. Павел також заявив, що ніхто не заперечує майбутнього членства України в НАТО, але Москві потрібно дати зрозуміти, що це не становитиме для неї жодної прямої загрози.

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Коментуючи можливість обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів, президент сказав, що Європа довгий час поводилася по відношенню до США як "розпещена дитина", тому повинна бути готова до цього та взяти на себе більше відповідальності у сфері безпеки.

Автор: 

Чехія (1608) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+10
І шо до нього доходить?! "Москві потрібно дати зрозуміти, що це (розширення НАТО) не становитиме для неї жодної прямої загрози". Ніби кацапи не знають, що НАТО їм не загрожує. Европейці хронічно хворі.
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11.05.2024 19:33
+10
Какие накуй уже границы, эту тварь не остановит одна Украина , и это дураку понятно, заторможенность поставок оружия, начиная защиты неба ноль, ложить людские жизни штабелями, это не дамба , тут или включать мозги искать выход, второе , вводить войска. Эта тварь не остановится, он уже не выездной, он бункерный. вкусивший вкус крови . Кули тут писать,и так все знают всю ситуацию куиную.....
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11.05.2024 19:46
+8
Він на двох стільцях хоче балансувати..
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11.05.2024 19:30
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Ехххх...
Ну наче ж такий розумний та поміркований чолов'яга!
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11.05.2024 19:25 Відповісти
Водночас він вважає малоймовірним, що Київ поверне собі всю свою територію в осяжному майбутньому. Джерело:
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11.05.2024 19:28 Відповісти
Був..
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11.05.2024 19:29 Відповісти
Він на двох стільцях хоче балансувати..
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11.05.2024 19:30 Відповісти
Кордони 15 сторіччя. І то забагато
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11.05.2024 19:25 Відповісти
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11.05.2024 19:36 Відповісти
Невже доходить потроху??!! Що рашка хоче повернути країни колись ,,варшавського договору" в стойло!!! І зовсім цього не приховує!
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11.05.2024 19:26 Відповісти
Та не доходить..то просто взадню дав.
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11.05.2024 19:31 Відповісти
І шо до нього доходить?! "Москві потрібно дати зрозуміти, що це (розширення НАТО) не становитиме для неї жодної прямої загрози". Ніби кацапи не знають, що НАТО їм не загрожує. Европейці хронічно хворі.
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11.05.2024 19:33 Відповісти
"Ми повинні готуватися до того, що РФ не буде мирним партнером... ми повинні протистояти їй." Джерело: https://censor.net/ua/n3488942
Не завадить також готуватися до протистояння із справжнім володарем росії - "комуністичним" Кєтаєм.
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11.05.2024 19:29 Відповісти
Є міжнародно визнані кордони України.
І є дозвіл на превентивне використання тактичної ядерної зброї
союзниками на території України для відсічі російській агресії.
Хоча, стривайте, стану війни немає, союзників немає, дозволу немає.
Сходимось посередині, як і обіцяли.
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11.05.2024 19:33 Відповісти
Тактичної ядерної зброї на території України?? Ви що там курили,?
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11.05.2024 19:39 Відповісти
Мабуть це сарказм, чи риторика.
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11.05.2024 21:49 Відповісти
Какие накуй уже границы, эту тварь не остановит одна Украина , и это дураку понятно, заторможенность поставок оружия, начиная защиты неба ноль, ложить людские жизни штабелями, это не дамба , тут или включать мозги искать выход, второе , вводить войска. Эта тварь не остановится, он уже не выездной, он бункерный. вкусивший вкус крови . Кули тут писать,и так все знают всю ситуацию куиную.....
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11.05.2024 19:46 Відповісти
Президент Чехії Павел: Потрібно встановити чіткі кордони для Росії Джерело:
********
Кацапи мають жити за Уралом. Там їхня Азія. Там їхні болота і тундра.
Подобається фінська пісня WWII, називається "За Урал", - в ній чітко розписано, куди повинні тікати орки.

https://www.youtube.com/watch?v=X_q_B41rTVI
Finnish military song - Uraliin | Субтитры на русском

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11.05.2024 19:46 Відповісти
Кацапи повинні жити за Полярним колом, без права виізду хоча б на 20 поколінь (500 років).
Без освітніх закладів вище середньоі школи, щоб не мали змоги створити знову зброю.
Без володіння предметами, твердішими за олені роги та кістки.
Без права виходу на узбережжя океану.
Жорстокий контроль за торгівлею, щоб не купили чогось небезпечного або небезпечних знань.
Вся влада повинна належати виключно аборигенам : чукчам, ханти-мансям, ненцям тощо.
Ніякоі нафти\газу, Людство обійдеться без кацапів.
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11.05.2024 21:04 Відповісти
Кордони кацапів ніде не закінчуються... тобто кордони великого китаю
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11.05.2024 19:47 Відповісти
Кордони ка цапів закінчуються там, де можна огрести здюлєй.
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11.05.2024 20:55 Відповісти
Пан Павел має коротку історичну пам'ять. В 1937 гарантія непорушності кордонів Чехословаччини, в 1938 розділ і анексія. Ну а Захід висловив тільки дуже глибоку стурбованість і сподівання, що їх не зачепить.
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11.05.2024 19:56 Відповісти
Для мордору саме існування України вже загроза.
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11.05.2024 20:13 Відповісти
Чіткі кордони з РФ можуть встановити тільки ті країни у яких в арсеналі є ЯЗ і чітка доктрина її застосування у разі чужої агресії...
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11.05.2024 20:13 Відповісти
А Україна відмовилася від другого у світі ядерного потенціалу, зовсім без гарнтій своєї безпеки, і цей поганий досвід мають засвоїти інші країни, навіть невелика ядерна бомба це вже гарантія на відміну від пустопорожнього меморандуму про наміри який згодували українцям.Компенсацію за безядерний статус недолугий уряд України порахував у 2,8 млрд дол. США хоча насправді втрати України від таких дій сягали сотні млрд дол.США.
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11.05.2024 22:48 Відповісти
від третього...
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11.05.2024 23:24 Відповісти
Та хоч п'ята але це було .Важливо інше.."Мавр зробив свою справу, мавр може йти" Після буд.меморандуму рф та США уклали двосторонній "ядерний" договір, що відповідав тільки їхнім інтересам.
Як компенсацію Україна отримала від США кілька сот млн.дол на утилізацію ракет та ракетних пускових шахт, а від рф невелике списання газових боргів наших олігархів. Цю угоду можна порівняти з тим як плем'я індіанців продали свої землі на острові Манхеттен за кілька ножів,намисто та ром яке коштувало 1000дол.
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11.05.2024 23:46 Відповісти
40 долларов. И не земли, а весь остров. Хотя, расчитывая под 4% годовых, индейцы выиграли в этой сделке
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11.05.2024 23:53 Відповісти
Украина тогда от рашки получила столько же ядерного топлива, сколько было в зарядах = что-то типа того ... сами мы его не могли переработать на топливо для АЭС ...
да, на Украину давили со всех сторон ... и денег не было его содержать и кнопка была в Москве и срок его службы был около 20 лет ... а главное как всегда - нам же пообещали защиту и рашка и Сша ... и Ельцин тогда просыпался с утра и думал - что же я хорошего сделал для Украины ... но %уйло все перекроило
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11.05.2024 23:54 Відповісти
справа не в путіні а у росіянах імперцях і не потрібно думати що Єльцин був українофілом це помилка, просто тоді раша була зайнята "чеченським питанням".
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12.05.2024 00:01 Відповісти
росіянє-імперци до тих пір, поки їм по телебаченню про це говорять... по факту вони терпіли і їх потрібно заганяти у стійло, їх задача - діставати з надр Землі корисні речовини та міняти їх на репу та кока-колу ))
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12.05.2024 00:05 Відповісти
Щось він взагалі не те ляпнув.. кордони стоять з 91-го року..
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11.05.2024 20:18 Відповісти
І ніби колишній генерал, а таку фігню морозить. Видно похід в "політику" геть чисто атрофірує здоровий глузд
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11.05.2024 20:44 Відповісти
Кордони Заходу треба було встановлювати у 23.02.24, викативши ***** та Сі ультиматум - рипнеться ***** - вкатаємо в грунт і його особисто і його паРашу, а тобі бізнес відріжемо по самий корінь. Нам війна в Європі не потрібна.
А тепер - гуляй рваніна, як не Україна, то буде Молдова, Грузія, країни Балтії (спочатку гібридно - пощупати НАТО за вим'я), і ультиматум ***** щодо НАТО до кордонів 97 року актуальний досі.
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11.05.2024 20:51 Відповісти
Кордони рашки встановлені ще у 1991 році. Крапка! Тож нехай забирається туди сама. Поки не загнали і варту не виставили.

А у пана Петропавела каша у голові...
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11.05.2024 21:10 Відповісти
Багато наїздів на п. Президента Чехії. Чи не занадто ?

Він намагається говорити з європейськими толерастами !!
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11.05.2024 21:54 Відповісти
%уйло сказало, що у рашки немає кордонів! ось це і потрібно зробити - розвалити ії на штматки! Створити окуаційні адміністрації - на кожну область свій гауляйтер з кожної країни антіпутлеровської коаліції. З кожної області збирати репарації на відновлення України та компенсацію затрат коаліції на ії підтримку!
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11.05.2024 23:28 Відповісти
Саме так але потрібні союзники які приймуть на себе частину відповідальності а не те, що вони демонструють.. "як та собака піджав хвоста і незрозуміло чи то пес чи 7ука"
Зустріч на Ельбі-25 квітня 1945 року першим потис руку американцю офіцер із Полтавщини.
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11.05.2024 23:56 Відповісти
За полярним колом і то обмежено , на якійсь крижині на Північному плюсі .
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12.05.2024 14:50 Відповісти
 
 