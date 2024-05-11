Президент Чехії Павел: Потрібно встановити чіткі кордони для Росії, вона не задовольниться Україною
Президент Чехії Петр Павел заявив, що Європа знаходиться на початку тривалої конфронтації з Росією, але вона не обов’язково буде військовою.
Про це він сказав в інтерв'ю Die Presse, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За його словами, якщо країни Європи хочуть підтримувати власну безпеку та процвітання, вони повинні встановити чіткі кордони для Росії.
"Якщо ми цього не зробимо, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому", – зазначив Павел, додавши, що миру з РФ не можна досягнути шляхом прийняття її цілей.
Він наголосив, що Москва хоче відновити імперську велич Радянського Союзу, включно з його сферою впливу, про що Росія говорить відкрито.
"Ми повинні готуватися до того, що РФ не буде мирним партнером... Коли Росія діє проти наших інтересів, ми повинні протистояти їй. Тому що інакше наш спосіб життя і наші цінності опиняться під загрозою", – вказав президент, зауваживши, що підтримуючи Україну, європейці також підтримують власну безпеку.
На думку чеського лідера, все ще існує ймовірність того, що РФ побачить, що вона не може досягти військового успіху в Україні, що може призвести до дипломатичних переговорів замість "безглуздої трати ресурсів і людських життів".
Водночас він вважає малоймовірним, що Київ поверне собі всю свою територію в осяжному майбутньому. Павел також заявив, що ніхто не заперечує майбутнього членства України в НАТО, але Москві потрібно дати зрозуміти, що це не становитиме для неї жодної прямої загрози.
Коментуючи можливість обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів, президент сказав, що Європа довгий час поводилася по відношенню до США як "розпещена дитина", тому повинна бути готова до цього та взяти на себе більше відповідальності у сфері безпеки.
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Ну наче ж такий розумний та поміркований чолов'яга!
Не завадить також готуватися до протистояння із справжнім володарем росії - "комуністичним" Кєтаєм.
І є дозвіл на превентивне використання тактичної ядерної зброї
союзниками на території України для відсічі російській агресії.
Хоча, стривайте, стану війни немає, союзників немає, дозволу немає.
Сходимось посередині, як і обіцяли.
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Кацапи мають жити за Уралом. Там їхня Азія. Там їхні болота і тундра.
Подобається фінська пісня WWII, називається "За Урал", - в ній чітко розписано, куди повинні тікати орки.
https://www.youtube.com/watch?v=X_q_B41rTVI
Finnish military song - Uraliin | Субтитры на русском
Без освітніх закладів вище середньоі школи, щоб не мали змоги створити знову зброю.
Без володіння предметами, твердішими за олені роги та кістки.
Без права виходу на узбережжя океану.
Жорстокий контроль за торгівлею, щоб не купили чогось небезпечного або небезпечних знань.
Вся влада повинна належати виключно аборигенам : чукчам, ханти-мансям, ненцям тощо.
Ніякоі нафти\газу, Людство обійдеться без кацапів.
Як компенсацію Україна отримала від США кілька сот млн.дол на утилізацію ракет та ракетних пускових шахт, а від рф невелике списання газових боргів наших олігархів. Цю угоду можна порівняти з тим як плем'я індіанців продали свої землі на острові Манхеттен за кілька ножів,намисто та ром яке коштувало 1000дол.
да, на Украину давили со всех сторон ... и денег не было его содержать и кнопка была в Москве и срок его службы был около 20 лет ... а главное как всегда - нам же пообещали защиту и рашка и Сша ... и Ельцин тогда просыпался с утра и думал - что же я хорошего сделал для Украины ... но %уйло все перекроило
А тепер - гуляй рваніна, як не Україна, то буде Молдова, Грузія, країни Балтії (спочатку гібридно - пощупати НАТО за вим'я), і ультиматум ***** щодо НАТО до кордонів 97 року актуальний досі.
А у пана Петропавела каша у голові...
Він намагається говорити з європейськими толерастами !!
Зустріч на Ельбі-25 квітня 1945 року першим потис руку американцю офіцер із Полтавщини.