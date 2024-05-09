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Президент Чехії Павел: Росія сама стала агресором, а Німеччина прагне миру - це історичний парадокс

Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає парадоксом те, що Росія, яка боролась з фашизмом у часи Другої світової війни, наразі сама є агресором, тоді як Німеччина захищає мир.

Про це він сказав під час урочистостей у Вітковій горі (Прага) 9 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Радянський Союз був невід’ємною частиною союзницької коаліції в боротьбі з агресією, а тепер Росія сама стала агресором і розв’язала на європейському континенті війну - це історичний парадокс", - сказав Павел.

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При цьому він зауважив, що переможена 79 років тому нацистська Німеччина після глибоких роздумів стала демократичною державою, яка підтримує мир і стабільність у Європі та за її межами.

Під час Другої світової війни через спотворену ідеологію расової переваги були знищені мільйони цивільних життів і завдано неймовірних матеріальних збитків, нагадав Павел у вступі. За його словами, завдяки тим, хто активно протистояв злу, майбутні покоління могли прожити своє життя спокійно.

Президент заявив, що пишається тим, що Чехія наразі потужно допомагає Україні, на яку напала Росія.

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Колишній генерал схвально висловився щодо збільшення інвестиції в оборону та безпеку самої Чехії. "На жаль, ми не живемо у світі, який був би безпечним, і тому важливо, щоб ми розглядали ці витрати, навіть якщо вони не малі, як інвестицію в нашу безпеку та безпеку наших дітей", - сказав президент і верховний головнокомандувач збройними силами Чеської Республіки.

Пам’ятний захід у Віткові розпочався військовим парадом. У заході взяли участь керівники всіх гілок влади та представники опозиції, військові, ветерани, церковні діячі, а також глядачі. Над Вітковим літали військові винищувачі та гелікоптери, армія вперше показала свої два нові вертольоти Venom і Viper.

Раніше Володимир Путін заявив, що вважає, що "поляки змусили Гітлера напасти на себе".

Автор: 

Друга світова війна (291) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+25
Який там парадокс. Кацапія постійно була агресором. Все своє існування.
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09.05.2024 21:38
+12
"Радянський Союз був невід'ємною частиною союзницької коаліції в боротьбі з агресією..." Джерело:

А також був одним з тих, хто розпочав Другу Світову.
Єдина відмінність в тому, що нацизм та фашизм засудили у Нюрнебрзі, а комунізм - ні. Навіть після розвалу "совка" не засудили! Ось і вигрібає світ своє поблажливе ставлення до диктатури... На жаль, життями українців...
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09.05.2024 21:40
+12
Росія була такою ж самою фашистською державою як і Німеччина. Більше того вона розпочала спільно з Німеччиною 2 світову з розділу Польщі. Завдяки лендлізу СРСР опинилась в таборі переможців і комуністів не судили на Нюрнберзькому процесі за ті злочини які вони скоювали під час 2 світової. Суд над фашизмом відбувся, а над комунізмом ні.
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09.05.2024 21:40
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Росія сама стала агресором, а Німеччина прагне миру - це історичний парадокс

Порнодокс...
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09.05.2024 21:34 Відповісти
пан Президент Павел є відставним Генералом.
відчувається військова виправка і чіткість формулювань, чого не скажеш про гундосого чотирижди Дезертира
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09.05.2024 21:51 Відповісти
Колись два диктатори - комуністичний диктатор Сталін та націонал-соціалістичний,фашистський диктатор - Гітлер домовилися спільно захопити та поділити Польщу і розпочали другу світову війну...
Шукаємо історичну аналогію у ********* світі ...
Зараз рашистський нащадок Гітлера шукає собі у спільники когось схожого на комуніста-диктатора Сталіна для розвʼязування третьої світової війни...
Чи знайдеться комуніст -диктатор, здатний стати для путіна тим, ким став сталін для гітлера у 1939 році?
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09.05.2024 23:51 Відповісти
Який там парадокс. Кацапія постійно була агресором. Все своє існування.
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09.05.2024 21:38 Відповісти
Був час і в неї нехило так вторгалися.
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09.05.2024 22:25 Відповісти
весь час
законними правителями рашки э не буйло, а нащадки польського короля Владислава Вазы

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09.05.2024 22:50 Відповісти
Кацапи агресори з часу їхньої з'яви. І для них усі фашисти хто не поділяє їхньої думки
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09.05.2024 21:39 Відповісти
"Радянський Союз був невід'ємною частиною союзницької коаліції в боротьбі з агресією..." Джерело:

А також був одним з тих, хто розпочав Другу Світову.
Єдина відмінність в тому, що нацизм та фашизм засудили у Нюрнебрзі, а комунізм - ні. Навіть після розвалу "совка" не засудили! Ось і вигрібає світ своє поблажливе ставлення до диктатури... На жаль, життями українців...
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09.05.2024 21:40 Відповісти
Не хотілося б, щоб комуністичний Китай перетворився на диктатуру, схожу на сталінську і почав діяти разом рашистським диктатором путіним, так, як гітлер із сталіним у 1939...
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09.05.2024 23:57 Відповісти
Росія була такою ж самою фашистською державою як і Німеччина. Більше того вона розпочала спільно з Німеччиною 2 світову з розділу Польщі. Завдяки лендлізу СРСР опинилась в таборі переможців і комуністів не судили на Нюрнберзькому процесі за ті злочини які вони скоювали під час 2 світової. Суд над фашизмом відбувся, а над комунізмом ні.
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09.05.2024 21:40 Відповісти
Ніякого парадоксу немає.У другій світовій війні була перемога над Гітлером.а німецький фашизм втік в 3,14дерацію і куйло народив німецького мутанта фашизму,котрий називається"рашизм"
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09.05.2024 21:41 Відповісти
нікуди він не тікав. на срасії був і є свій фашизм - імперський шовінізм, комунізм, комінтерн.
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09.05.2024 22:07 Відповісти
это не парадокс, это выродки и дикари на 1/6, в ссср их хоть немного цивилизации разбавляли... а сейчас просто фашиствующие выродки с ядерной дубиной....
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09.05.2024 21:41 Відповісти
1/9
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09.05.2024 22:01 Відповісти
Погано Павел вчив історію в школі. А, можливо, вчив її по "краткому курсу".

Бо лаптєстан завжди, з свого зпоконвіку (ХІV століття) був агресором. Так що в тридцятих+сорокових роках ХХ століття агресорами були і Німеччина, і сересер. Просто вони готувались і до війни одне з одним, і зі своїми сусідами... ну, і Адольф чуть випередив Йоську і в 1941-му отримав перевагу власної техніки над м'ясом....
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09.05.2024 21:42 Відповісти
А немає ніякого парадоксу, я просто дивуюся європейцям, невже їхня класична освіта не вивчала тему українського голодомору ,сталінських репресій і багато інших злочинів скоєних москвою ще до початку 2 с.в . ?
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09.05.2024 21:48 Відповісти
Ага, кацапи так боролись з фашизмом, що аж вторгнулись в Польщу у вересні 1939 року. І ті 40 тисяч польських офіцерів, розстріляних в Катині, теж напевно були фашистами.
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09.05.2024 21:52 Відповісти
А где тут парадокс ? Помнится СССР с другом Адольфом по братски поделили Европу . По братски напали на Польшу , и развязали вторую мировую войну.
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09.05.2024 21:53 Відповісти
Drang nach Osten....... або Zerg rush.....
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09.05.2024 21:55 Відповісти
Парадокс для тих, хто прискіпливо не вивчав Історію паРаши.
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09.05.2024 22:05 Відповісти
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09.05.2024 22:11 Відповісти
Петер Павел дипломатично лукавить. Це може лише здатися "парадоксом" при поверхневому погляді.
1 Улус Джучі/Біла Орда/московія/всеросійська імперія/совок/параша ЗАВЖДИ були загарбниками та агресорами, і лише через це недоімперія орків досягла таких розмірів. А в імперії нема іншої мети, як нові завоювання.
2 сралін розпочав Другу світову РАЗОМ з гітлером в якості союзника, але зміг вчасно переметнутися до "англосаксів".
3 Зараз "Німеччина захищає мир", бо гітлерівський нацизм був засуджений в Німеччині, німці 60 років виплачували репарації постраждалим від нацизму народам, уся нація визнала свою відповідальність за злочини нацизму і покаялася.
Більшовизм НЕ був засуджений ані на рф, ані в світі. Навпаки: за правління путлера повертають пам,ятники сталіну та дзержинському і відновлюють їхні методи та порядки. Тож нічим іншим, як рашистським рейхом це не могло завершитися.
4 Розумні люди все це передбачали. "Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами", "1984" Оруела.
параша використовує передбачення світлих розумів не як попередження, а як керівництво до дії.
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09.05.2024 22:16 Відповісти
По ходу історію Павел вчив в МГУ.
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09.05.2024 22:38 Відповісти
Певний, що це просто спосіб зайвий раз дипломатично присоромити рашистів: "Ми же вас вважали людьми, а ви виявилися орками-андрофагами!"
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10.05.2024 11:17 Відповісти
Треба було вчасно у одного плєд забрати, у другого сигару та коньяк... Хфуражка третього, нажаль, фєтішь ПТНПНХа
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09.05.2024 22:39 Відповісти
Пора називати речі своїма найменнями..Німецький Нацизм та Радянський Фашизм..Тепер Російський Фашизм..бо так кінця небуде ціеї війни..
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09.05.2024 23:02 Відповісти
Показати би ці коменти пану Петеру...
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09.05.2024 23:09 Відповісти
У деда полный совок в голове.
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09.05.2024 23:25 Відповісти
Когда-нибудь немцам надоест стоять на полусогнутых, в позе виноватого. Хотя иногда такое ощущение что им это нравится.
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09.05.2024 23:45 Відповісти
Кацапи притрушені такий подарунок зробили Німеччині...віднині німці більше не фашисти на фоні кацапської рашістської нечисті...
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10.05.2024 05:42 Відповісти
Боротьба з фашизмом це другорядна випадковість, первинне ж є захист своїх егоїстичних інтересів і більш нічого. Парадоксом є те як ця гидота стала членом міжнародних організацій втершись в довіру.
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10.05.2024 13:43 Відповісти
 
 