Президент Чехії Павел: Росія сама стала агресором, а Німеччина прагне миру - це історичний парадокс
Президент Чехії Петр Павел вважає парадоксом те, що Росія, яка боролась з фашизмом у часи Другої світової війни, наразі сама є агресором, тоді як Німеччина захищає мир.
Про це він сказав під час урочистостей у Вітковій горі (Прага) 9 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Радянський Союз був невід’ємною частиною союзницької коаліції в боротьбі з агресією, а тепер Росія сама стала агресором і розв’язала на європейському континенті війну - це історичний парадокс", - сказав Павел.
При цьому він зауважив, що переможена 79 років тому нацистська Німеччина після глибоких роздумів стала демократичною державою, яка підтримує мир і стабільність у Європі та за її межами.
Під час Другої світової війни через спотворену ідеологію расової переваги були знищені мільйони цивільних життів і завдано неймовірних матеріальних збитків, нагадав Павел у вступі. За його словами, завдяки тим, хто активно протистояв злу, майбутні покоління могли прожити своє життя спокійно.
Президент заявив, що пишається тим, що Чехія наразі потужно допомагає Україні, на яку напала Росія.
Колишній генерал схвально висловився щодо збільшення інвестиції в оборону та безпеку самої Чехії. "На жаль, ми не живемо у світі, який був би безпечним, і тому важливо, щоб ми розглядали ці витрати, навіть якщо вони не малі, як інвестицію в нашу безпеку та безпеку наших дітей", - сказав президент і верховний головнокомандувач збройними силами Чеської Республіки.
Пам’ятний захід у Віткові розпочався військовим парадом. У заході взяли участь керівники всіх гілок влади та представники опозиції, військові, ветерани, церковні діячі, а також глядачі. Над Вітковим літали військові винищувачі та гелікоптери, армія вперше показала свої два нові вертольоти Venom і Viper.
Раніше Володимир Путін заявив, що вважає, що "поляки змусили Гітлера напасти на себе".
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відчувається військова виправка і чіткість формулювань, чого не скажеш про гундосого чотирижди Дезертира
Шукаємо історичну аналогію у ********* світі ...
Зараз рашистський нащадок Гітлера шукає собі у спільники когось схожого на комуніста-диктатора Сталіна для розвʼязування третьої світової війни...
Чи знайдеться комуніст -диктатор, здатний стати для путіна тим, ким став сталін для гітлера у 1939 році?
законними правителями рашки э не буйло, а нащадки польського короля Владислава Вазы
А також був одним з тих, хто розпочав Другу Світову.
Єдина відмінність в тому, що нацизм та фашизм засудили у Нюрнебрзі, а комунізм - ні. Навіть після розвалу "совка" не засудили! Ось і вигрібає світ своє поблажливе ставлення до диктатури... На жаль, життями українців...
Бо лаптєстан завжди, з свого зпоконвіку (ХІV століття) був агресором. Так що в тридцятих+сорокових роках ХХ століття агресорами були і Німеччина, і сересер. Просто вони готувались і до війни одне з одним, і зі своїми сусідами... ну, і Адольф чуть випередив Йоську і в 1941-му отримав перевагу власної техніки над м'ясом....
1 Улус Джучі/Біла Орда/московія/всеросійська імперія/совок/параша ЗАВЖДИ були загарбниками та агресорами, і лише через це недоімперія орків досягла таких розмірів. А в імперії нема іншої мети, як нові завоювання.
2 сралін розпочав Другу світову РАЗОМ з гітлером в якості союзника, але зміг вчасно переметнутися до "англосаксів".
3 Зараз "Німеччина захищає мир", бо гітлерівський нацизм був засуджений в Німеччині, німці 60 років виплачували репарації постраждалим від нацизму народам, уся нація визнала свою відповідальність за злочини нацизму і покаялася.
Більшовизм НЕ був засуджений ані на рф, ані в світі. Навпаки: за правління путлера повертають пам,ятники сталіну та дзержинському і відновлюють їхні методи та порядки. Тож нічим іншим, як рашистським рейхом це не могло завершитися.
4 Розумні люди все це передбачали. "Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами", "1984" Оруела.
параша використовує передбачення світлих розумів не як попередження, а як керівництво до дії.