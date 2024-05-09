Президент Чехії Павел: Росія сама стала агресором, а Німеччина прагне миру - це історичний парадокс

Президент Чехії Петр Павел вважає парадоксом те, що Росія, яка боролась з фашизмом у часи Другої світової війни, наразі сама є агресором, тоді як Німеччина захищає мир.

Про це він сказав під час урочистостей у Вітковій горі (Прага) 9 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Радянський Союз був невід’ємною частиною союзницької коаліції в боротьбі з агресією, а тепер Росія сама стала агресором і розв’язала на європейському континенті війну - це історичний парадокс", - сказав Павел.

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При цьому він зауважив, що переможена 79 років тому нацистська Німеччина після глибоких роздумів стала демократичною державою, яка підтримує мир і стабільність у Європі та за її межами.

Під час Другої світової війни через спотворену ідеологію расової переваги були знищені мільйони цивільних життів і завдано неймовірних матеріальних збитків, нагадав Павел у вступі. За його словами, завдяки тим, хто активно протистояв злу, майбутні покоління могли прожити своє життя спокійно.

Президент заявив, що пишається тим, що Чехія наразі потужно допомагає Україні, на яку напала Росія.

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Колишній генерал схвально висловився щодо збільшення інвестиції в оборону та безпеку самої Чехії. "На жаль, ми не живемо у світі, який був би безпечним, і тому важливо, щоб ми розглядали ці витрати, навіть якщо вони не малі, як інвестицію в нашу безпеку та безпеку наших дітей", - сказав президент і верховний головнокомандувач збройними силами Чеської Республіки.

Пам’ятний захід у Віткові розпочався військовим парадом. У заході взяли участь керівники всіх гілок влади та представники опозиції, військові, ветерани, церковні діячі, а також глядачі. Над Вітковим літали військові винищувачі та гелікоптери, армія вперше показала свої два нові вертольоти Venom і Viper.

Раніше Володимир Путін заявив, що вважає, що "поляки змусили Гітлера напасти на себе".