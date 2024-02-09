Путін про початок Другої світової: Поляки змусили Гітлера напасти на себе. ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін заявив в інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону, що Польща у 1939 році нібито "змусила" нацистську Німеччину на себе напасти, оскільки "загралася" і виявилася "занадто незговірливою".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Усе-таки змусили! Поляки змусили, вони загралися і все-таки змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. І Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі", - сказав Путін.
Президент Росії також заявив, що Польща співпрацювала з Гітлером, а той "пропонував із Польщею укласти мир, договір про дружбу і союзництво", але вимагав, щоб Польща віддала назад Німеччині Данцизький коридор, який пов'язував основну частину Німеччини з Кенігсбергом і Східною Пруссією.
"Після Першої світової війни ця частина території була віддана Польщі, і замість Данцига з'явилося місто Гданськ. Гітлер просив їх віддати мирно - поляки відмовилися. Але тим не менш співпрацювали з Гітлером і разом зайнялися розділом Чехословаччини", - заявив Путін.
В інтерв’ю Карлсону Путін приділив близько пів години викладу свого розуміння історії - близько чверті від загального часу інтер’ю. Він почав з Русі й закінчив СРСР. Путін повторив наратив про те, що Україну нібито "створив" Володимир Ленін. А "сформувалася" вона, за словами російського диктатора, волею Йосипа Сталіна після Другої світової війни.
Що відомо про інтерв'ю Путіна
Інститут вивчення війни проаналізував інтерв’ю російського диктатора Володимира Путіна "американському Соловйову" і дійшов до висновку, що президент РФ використав його для поширення брехні, перекручування історії і для того, щоб виставити Росію жертвою, а не агресором, як це є насправді.
Аналітики підкреслюють, що ця триваюча інформаційна операція має на меті приховати очевидний факт, що Росія розпочала агресивну війну проти свого сусіда у 2022 році, щоб заплутати пам'ять Заходу про те, що сталося насправді.
Хто такий Такер Карлсон
Такер Карлсон - колишній ведучий телеканалу Fox News. Він був надзвичайно впливовим на посаді ведучого нічного політичного ток-шоу у 2016-2023 роках. Після свого звільнення запустив шоу у соцмережі X (раніше Twitter). У своєму ж випуску Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС.
Є прихильником Володимира Путіна. Неодноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про "американські біолабораторії в Україні", кілька разів "захищав" президента Путіна після повномасштабного вторгнення.
У Росії Карлсона часто називають "авторитетним джерелом новин", особливо коли йдеться про війну в Україні. У вересні 2023 року канал новин "Россия 24" навіть почав транслювати довгі уривки його шоу "Такер на Х", дубльовані російською мовою.
Карлсон є фанатом республіканця та кандидата у президенти Дональда Трампа.
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Та так і буде.
1. Ольга Просвирова, кореспондент ВВС, "https://www.bbc.com/russian/articles/ckd42prev2jo Путин и Карлсон: об Украине, договоренностях и истории "
2. Олег Пономарь, "https://www.ponomaroleg.com/putin-v-intervyu-s-karlsonom-starye-tezisy-i-uklonenie-ot-ostryh-voprosov/ Путин в интервью с Карлсоном: старые тезисы и уклонение от острых вопросов "
«Если вам нравится чужая провинция и вы имеете достаточно сил - занимайте ее немедленно. Как только вы это совершите, всегда найдется достаточно юристов, которые докажут, что вы имеете все права на занятую территорию».
У цій одній фразі всі претензії Гітлера на Польщу та Путіна на Україну.
Можливо, він навіть цю фразу чув і діяв відповідно до неї.
Одне але. Путін чомусь вирішив, що він і є той "юрист", який доведе право росії на Україну.
А це не так, юрист з нього, як і президент, як і розвідник, як і історик... Тобто ніякий.
Може хоч хтось з них образиться на це більше, ніж на експорт продовольства з України.
У 1941 фіни вже віддали кацам Виборг, чим змусили їх напасти на Фінляндію вдруге.
Что не устраивает путлера это то что гитлер напал на ссср.А еще у путлера милитаристкий экстаз от войны и победы.
Вот как сегодняшние фашисткие диктаторы либо рвущиеся к власти фашисты - ле пен,партия альтернатива для Германии,Ассад и тд все друзья рашки.
Разожгли на дороге костер..."
https://tuckercarlson.com/the-vladimir-putin-interview/
https://www.youtube.com/watch?v=tIbL_MXK8Tg
А вони точно не акцентують увагу на найскандальніших заявах ху@ла.
Але журналіста в студії не було, лише якийсь карлсон.
Урод . . .
Ну ничего, россия оказалась несговорчивой и не хотела по-хорошему распадаться, с возвратом Украине Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края, поэтому пришлось с ней разбираться . . . Как-то так будет правильно сформулировать, наверное, раз он этот ящик Пандорры захотел открыть.
Створити колегію лікарів (бо стан тяжкий - одному не справитися) та дослідити це створіння
Чи є хто притомний, хто хоча б слухає цю гниду з атомною бомбою? Гутерішу треба ці 19 секунд перекласти на португальську і хай з ранку дивиться перед кавою!!!!
Чи само насралося?