Путін про початок Другої світової: Поляки змусили Гітлера напасти на себе. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив в інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону, що Польща у 1939 році нібито "змусила" нацистську Німеччину на себе напасти, оскільки "загралася" і виявилася "занадто незговірливою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усе-таки змусили! Поляки змусили, вони загралися і все-таки змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. І Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі", - сказав Путін.

Президент Росії також заявив, що Польща співпрацювала з Гітлером, а той "пропонував із Польщею укласти мир, договір про дружбу і союзництво", але вимагав, щоб Польща віддала назад Німеччині Данцизький коридор, який пов'язував основну частину Німеччини з Кенігсбергом і Східною Пруссією.

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"Після Першої світової війни ця частина території була віддана Польщі, і замість Данцига з'явилося місто Гданськ. Гітлер просив їх віддати мирно - поляки відмовилися. Але тим не менш співпрацювали з Гітлером і разом зайнялися розділом Чехословаччини", - заявив Путін.

В інтерв’ю Карлсону Путін приділив близько пів години викладу свого розуміння історії - близько чверті від загального часу інтер’ю. Він почав з Русі й закінчив СРСР. Путін повторив наратив про те, що Україну нібито "створив" Володимир Ленін. А "сформувалася" вона, за словами російського диктатора, волею Йосипа Сталіна після Другої світової війни.

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Що відомо про інтерв'ю Путіна

Інститут вивчення війни проаналізував інтерв’ю російського диктатора Володимира Путіна "американському Соловйову" і дійшов до висновку, що президент РФ використав його для поширення брехні, перекручування історії і для того, щоб виставити Росію жертвою, а не агресором, як це є насправді.

Аналітики підкреслюють, що ця триваюча інформаційна операція має на меті приховати очевидний факт, що Росія розпочала агресивну війну проти свого сусіда у 2022 році, щоб заплутати пам'ять Заходу про те, що сталося насправді.

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Хто такий Такер Карлсон

Такер Карлсон - колишній ведучий телеканалу Fox News. Він був надзвичайно впливовим на посаді ведучого нічного політичного ток-шоу у 2016-2023 роках. Після свого звільнення запустив шоу у соцмережі X (раніше Twitter). У своєму ж випуску Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС.

Є прихильником Володимира Путіна. Неодноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про "американські біолабораторії в Україні", кілька разів "захищав" президента Путіна після повномасштабного вторгнення.

У Росії Карлсона часто називають "авторитетним джерелом новин", особливо коли йдеться про війну в Україні. У вересні 2023 року канал новин "Россия 24" навіть почав транслювати довгі уривки його шоу "Такер на Х", дубльовані російською мовою.

Карлсон є фанатом республіканця та кандидата у президенти Дональда Трампа.