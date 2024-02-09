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Путін про початок Другої світової: Поляки змусили Гітлера напасти на себе. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив в інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону, що Польща у 1939 році нібито "змусила" нацистську Німеччину на себе напасти, оскільки "загралася" і виявилася "занадто незговірливою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усе-таки змусили! Поляки змусили, вони загралися і все-таки змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. І Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі", - сказав Путін.

Президент Росії також заявив, що Польща співпрацювала з Гітлером, а той "пропонував із Польщею укласти мир, договір про дружбу і союзництво", але вимагав, щоб Польща віддала назад Німеччині Данцизький коридор, який пов'язував основну частину Німеччини з Кенігсбергом і Східною Пруссією.

Читайте: Карлсон після інтерв’ю з диктатором РФ: "Путін не вміє пояснювати та бути послідовним, він проводить багато часу у власному світі"

"Після Першої світової війни ця частина території була віддана Польщі, і замість Данцига з'явилося місто Гданськ. Гітлер просив їх віддати мирно - поляки відмовилися. Але тим не менш співпрацювали з Гітлером і разом зайнялися розділом Чехословаччини", - заявив Путін.

В інтерв’ю Карлсону Путін приділив близько пів години викладу свого розуміння історії - близько чверті від загального часу інтер’ю. Він почав з Русі й закінчив СРСР. Путін повторив наратив про те, що Україну нібито "створив" Володимир Ленін. А "сформувалася" вона, за словами російського диктатора, волею Йосипа Сталіна після Другої світової війни.

Також читайте: Після інтерв’ю Карлсону Путін втратив шанс на підтримку консерваторів США, - The Washington Post

Що відомо про інтерв'ю Путіна

Інститут вивчення війни проаналізував інтерв’ю російського диктатора Володимира Путіна "американському Соловйову" і дійшов до висновку, що президент РФ використав його для поширення брехні, перекручування історії і для того, щоб виставити Росію жертвою, а не агресором, як це є насправді.

Аналітики підкреслюють, що ця триваюча інформаційна операція має на меті приховати очевидний факт, що Росія розпочала агресивну війну проти свого сусіда у 2022 році, щоб заплутати пам'ять Заходу про те, що сталося насправді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін про війну: "Ми ще не досягнули своїх цілей"

Хто такий Такер Карлсон

Такер Карлсон - колишній ведучий телеканалу Fox News. Він був надзвичайно впливовим на посаді ведучого нічного політичного ток-шоу у 2016-2023 роках. Після свого звільнення запустив шоу у соцмережі X (раніше Twitter). У своєму ж випуску Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС.

Є прихильником Володимира Путіна. Неодноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про "американські біолабораторії в Україні", кілька разів "захищав" президента Путіна після повномасштабного вторгнення.

У Росії Карлсона часто називають "авторитетним джерелом новин", особливо коли йдеться про війну в Україні. У вересні 2023 року канал новин "Россия 24" навіть почав транслювати довгі уривки його шоу "Такер на Х", дубльовані російською мовою.

Карлсон є фанатом республіканця та кандидата у президенти Дональда Трампа.

Автор: 

Друга світова війна (292) історія (1071) Польща (8500) путін володимир (23821)


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Топ коментарі
+47
Ну все, тепер поляки настільки розлючені, що почнуть блокувати наш кордон ще сильніше. Бережись, пуця.
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09.02.2024 13:13
+42
Двойник такого наговорил, что даже у отпетого и циничного пропагандиста с мотором крыша потекла.
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09.02.2024 13:12
+35
Поляки спровоцировали Гитлера потому что не хотели отдать кусок Польши, а фины спровоцировали Сталина потому что не хотели отдать кусок Финляндии. Нужно ето полякам показать которые блокируют нам границу и всем остальным европейцам которые еще верят что с ****** нужно говорить.
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09.02.2024 13:17
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вірно.
Та так і буде.
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09.02.2024 13:35 Відповісти
Точно! Над головною трибуною в ООН і над ліжком Гутеріша чавунними літерами в метр висотою викарбувати!!!!
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09.02.2024 15:35 Відповісти
Рекомендую почитати ще матеріали про ***** з його в'ю Карлсону у викладі тих, хто зміг його подивитися:

1. Ольга Просвирова, кореспондент ВВС, "https://www.bbc.com/russian/articles/ckd42prev2jo Путин и Карлсон: об Украине, договоренностях и истории "

2. Олег Пономарь, "https://www.ponomaroleg.com/putin-v-intervyu-s-karlsonom-starye-tezisy-i-uklonenie-ot-ostryh-voprosov/ Путин в интервью с Карлсоном: старые тезисы и уклонение от острых вопросов "
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09.02.2024 13:34 Відповісти
Гітлер харошій та красівий, але його змусили напасти на Польщу, Францію, СССР- .
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09.02.2024 13:34 Відповісти
...у и.о.бнутого ***** ещё и инсульт?
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09.02.2024 13:35 Відповісти
Фюрер неофашистської країни..країни побєдобєсія..виправдовує дії батька свого духовного. Виходить і напад на СРСР був справедливим..СРСР співпрацював з Німеччиною..разом вони розділи Польщу. Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами казав Уінстон Черчіль. Пророчі слова були на жаль.
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09.02.2024 13:36 Відповісти
Прусский король Фридрих II:
«Если вам нравится чужая провинция и вы имеете достаточно сил - занимайте ее немедленно. Как только вы это совершите, всегда найдется достаточно юристов, которые докажут, что вы имеете все права на занятую территорию».

У цій одній фразі всі претензії Гітлера на Польщу та Путіна на Україну.
Можливо, він навіть цю фразу чув і діяв відповідно до неї.
Одне але. Путін чомусь вирішив, що він і є той "юрист", який доведе право росії на Україну.
А це не так, юрист з нього, як і президент, як і розвідник, як і історик... Тобто ніякий.
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09.02.2024 13:37 Відповісти
Поширюйте, покажіть полякам.
Може хоч хтось з них образиться на це більше, ніж на експорт продовольства з України.
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09.02.2024 13:37 Відповісти
може и образиться, но затаит это в себе. Бо сс*котно
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10.02.2024 01:01 Відповісти
У 1939 фіни не віддали уZким Виборг, чим змусили рашистів напасти на Фінляндію.
У 1941 фіни вже віддали кацам Виборг, чим змусили їх напасти на Фінляндію вдруге.
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09.02.2024 13:38 Відповісти
диктатор гитлер устраивает диктатора путлера.
Что не устраивает путлера это то что гитлер напал на ссср.А еще у путлера милитаристкий экстаз от войны и победы.
Вот как сегодняшние фашисткие диктаторы либо рвущиеся к власти фашисты - ле пен,партия альтернатива для Германии,Ассад и тд все друзья рашки.
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09.02.2024 13:39 Відповісти
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09.02.2024 13:43 Відповісти
"Вот и встретились два одиночества,
Разожгли на дороге костер..."
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09.02.2024 13:46 Відповісти
Ось саме інтерв'ю, якщо хтось не дивився:

https://tuckercarlson.com/the-vladimir-putin-interview/

https://www.youtube.com/watch?v=tIbL_MXK8Tg
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09.02.2024 13:46 Відповісти
Проблема в тому, що громадяни Європи та США не знають російської мови і отримають стосовно цього інтерв'ю таке враження, яке в їхні голови напхають Ілони Маски та інші трампісти через соцмережі.
А вони точно не акцентують увагу на найскандальніших заявах ху@ла.
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09.02.2024 13:48 Відповісти
Там є і ліберальні СМІ. Кота в мішку не сховаєш.
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09.02.2024 13:53 Відповісти
Нехай розповсюджують. Але чи захочуть їх почути фанати Трампа, які проти допомогою Україні?
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09.02.2024 13:55 Відповісти
Було б цікавіше, якби якись академічний історик випустив статті (у популярній газеті), де розібрав всю цю маячню.
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09.02.2024 14:07 Відповісти
Знание/незнание русского языка здесь непричём. Перевод на английский был идеальный и моментальный. Другое дело, что ху..лу дали возможность разнести по миру свой бред. Теперь, как к этому бреду относится уже зависит от тех, кто его услышал и, конечно, от тех, кто в своих интерпритациях сумеет должным образом и профессионально разоблачить ху..ловские инсинуации.
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10.02.2024 01:08 Відповісти
Мені здається, що пуця таким чином скоріше апелює до німців з ресентиментом та реваншизмом, а також до всяких правачків.
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09.02.2024 13:55 Відповісти
Таким чином ***** сам порівняв себе з алоїзичем - Польща не хотіла віддавати Гданськ, а Україна не бажає віддавати Крим…
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09.02.2024 14:04 Відповісти
*****,ти особисто Кенігсберг, Сахалін та Курили, Благовещенск, Хабаровського та Владивосток коли повертати збираєшся???
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09.02.2024 14:07 Відповісти
Ці питання мав би задати журналіст.

Але журналіста в студії не було, лише якийсь карлсон.
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09.02.2024 15:39 Відповісти
...і той без пропелера.
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09.02.2024 20:39 Відповісти
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09.02.2024 14:10 Відповісти
своїм руйнуванням України , і масовим геноцидом українського народу правнучатий Гітлера-куйло всія 3,14дерації ,обігнав німецького прадіда....
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09.02.2024 14:22 Відповісти
лялька ґумова, піз@и, пі@ди, та не запі@джуйся!! змусили на себе напасти... типу "путін введі вайска!"?
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09.02.2024 14:22 Відповісти
Карлсон может теперь защитить докторскую по психиатрии!!!
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09.02.2024 14:26 Відповісти
Это типа тонкий намёк - "Украина оказалась несговорчивой, заигралась и не отдала по-хорошему территории аж до границы Западной Украины, поэтому прищлось в 2014 начать, а в 2022 продолжить именно с неё".

Урод . . .

Ну ничего, россия оказалась несговорчивой и не хотела по-хорошему распадаться, с возвратом Украине Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края, поэтому пришлось с ней разбираться . . . Как-то так будет правильно сформулировать, наверное, раз он этот ящик Пандорры захотел открыть.
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09.02.2024 14:26 Відповісти
Ніт , це не ******** ,це загравання з лохторатом німеччині ... Шольцу треба вміти протистояти цьому залицянню, пригадати публічно , шо чекає тих , хто за відродження нацизму - рашизму ,концтаборів вистачить для всіх ,без розбору ... ******* ті хто каже шо Україні не треба допомога ...таким державам , війна вже дихає у спину
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09.02.2024 14:31 Відповісти
Хай німці використовують в пропаганді приклад Зєлі, який також хотів заглянути в очі пуці та помиритися з рашкою, але замість цього привів в країну війну. От і АфД та Сара Вагенкнехт приведуть в Німеччину війну.
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09.02.2024 14:42 Відповісти
Натаньяху в добрих і дружніх стосунках з путлєром.Гітлеру нічого не залишалося як побудувати газові камери згідно його логіки.Скажіть що ще треба Світу щоб вони зрозуміли що то Гітлер 2?
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09.02.2024 14:35 Відповісти
До початку 2-ї світової у Гітлера було багато прибічників у США, Британії та ін. не дивуйтесь за *****.
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09.02.2024 14:41 Відповісти
А сам Гітлер казав: нема у світі більшого миротворця, ніж я!
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09.02.2024 15:40 Відповісти
А може пора психіатрам світу таки звернути увагу на цю особистість
Створити колегію лікарів (бо стан тяжкий - одному не справитися) та дослідити це створіння
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09.02.2024 15:02 Відповісти
Цікаво чи погодиться з висловленими тезами його падєльнік з Польщі Дуда?
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09.02.2024 15:06 Відповісти
***** собі на статтю нахрюкало...УК РФ Статья 354.1. Реабилитация нацизма..Тільки хто ж його посадить? Воно ж *****.
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09.02.2024 15:12 Відповісти
Вони теж Гітлеру кордони блокували, тому він і напав? Це жарт, але в кожному жарті є доля жарту.
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09.02.2024 15:12 Відповісти
Чем закончилось желание Гитлера получить Данцигский коридор?
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09.02.2024 15:13 Відповісти
Тільки така мерзота як карлсон може брати інтервю в найбільшого злочинця ,світового терориста№1, кривавого ката путіна ,що б стало якби він свого часу взяв інтервю в бенладена чи був би він вїзний в США ?
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09.02.2024 15:17 Відповісти
Идиот... полный.
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09.02.2024 15:28 Відповісти
Ці вихваляння путлером гітлеризму не дивні. Він повністю повторив зміст промови гітлера від 1 вересня 1939 р. І раніше інші промови путлера були напрочуд схожі на промови гітлера
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09.02.2024 15:30 Відповісти
Не хочеш віддавати шмат своєї території, по путлеру: "Сам винуватий! Загрався. Маю право віджати, ввівши війська!"
Чи є хто притомний, хто хоча б слухає цю гниду з атомною бомбою? Гутерішу треба ці 19 секунд перекласти на португальську і хай з ранку дивиться перед кавою!!!!
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09.02.2024 15:31 Відповісти
А рсфср, яка трансформувалася у рф - хто створив?

Чи само насралося?
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09.02.2024 15:33 Відповісти
Ух, эти Поляки. Заставили напасть Гитлера на себя 01.09.1939г и заставили СССР напасть на себе 10.09.1939г. Интересно, как это они заставили, наверное силой. После такого Гитлер решил, почему бы ему не захватить СССР. И если бы не помощь антигитлеровской коалиции, то уже не было так называемой России.
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09.02.2024 15:38 Відповісти
Гитлер создал СССР..у меня есть письма Боярского...
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09.02.2024 22:18 Відповісти
Там ще карлсон сказав, шо батько зеленского воював з німецьким фішизмом 41-45 р - і це по при тому шо він, батько, 47 року народження.
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09.02.2024 15:41 Відповісти
Вместе с Челентано они воевали..в одном полку..
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09.02.2024 22:20 Відповісти
Зачем ви публикуете тут это бледную моль и сеете орковскую пропаганду? плешивого надо игнорировать и не захламлять людям голову его бреднями.
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09.02.2024 15:43 Відповісти
Два гандона.Це якщо зовсім коротко...
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09.02.2024 15:52 Відповісти
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09.02.2024 16:04 Відповісти
ХАЙ І НАДАЛІ БЛОКУЮТЬ КОРДОН з Україною, він як до них пришльопа то ще й не таке почують, побачать і покуштують. АРХ М
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09.02.2024 16:18 Відповісти
у Карлсона желто-синий галстук?
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09.02.2024 16:19 Відповісти
***** розказувало про створення України членіном, а потім дістав якусь грамоту ,де Хмельницький просив що би расєя забрала Україну під свій захист))))) Мочний історик)))))))) Сам признав що Україна була і при Хмельницькому))))
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09.02.2024 17:48 Відповісти
А..так то не Хмельницкий писав..то листи Брежнева до Челентано..
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09.02.2024 22:14 Відповісти
Нюрнберг вже давно закінчився, а адвокат у гитлера тільки зараз з'явився.
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09.02.2024 18:13 Відповісти
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09.02.2024 18:51 Відповісти
Такер якийсь ... ошелешений, чи що.
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09.02.2024 18:59 Відповісти
Ой и *******..
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09.02.2024 20:20 Відповісти
Схожий на казкового долбо... ба, але всі знають це ху.. ло!
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09.02.2024 21:23 Відповісти
Охо-хо, здається ***** виправдовує злочини нацистів. Хіба, це не кримінальний злочин в самій *********.
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09.02.2024 21:31 Відповісти
Так і було! Взяли, напали на ту радіостанцію в Гляйвіце. Поляки, нафіга ви це зробили?
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09.02.2024 21:37 Відповісти
Репарації родині Гітлера від Польщі вже незабаром...
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09.02.2024 22:12 Відповісти
конченный *************** ***** совка.....................................................
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09.02.2024 21:56 Відповісти
Він же приніс листи Брежнева до Людовіка 14..цікаво було б послухати...
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09.02.2024 22:11 Відповісти
Да вiн актор лiпше зе , так грае у фиксацiю на фашистах та 2 свiтовий , там просто грошi тим бiльше що це 4 четвертий Путiн ......
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09.02.2024 23:02 Відповісти
"дурка" уже не поможет
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09.02.2024 23:05 Відповісти
Зато дехто похваляє оцю шизофренічну маячню *****. Наприклад Маск. Або ...Арестович!!! І чому останній зрадник ще абсолютно живий і абсолютно здоровий?
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10.02.2024 14:02 Відповісти
у гитлера была ..несговорчива.. польша . франция . чехословакия . норвегия . дания . нидерланды .британия . югославия . сересер извиняюсь может кого пропустил .У ***** ..несговорчивы..грузия . молдова .УКРАИНА и ***** в ступоре как это так ЕС США КАНАДА АВСТРАЛИЯ ЯПОНИЯ все помогают УКРАИНЕ а ***** свыня вгодована ким и аятола ***** --и эта двуногая тварь ***** хоть десять карлсонов пригласит 90 проц. людей в мире знают что путин-***** и гитлер в одном стакане и что с 1945 года в ЕВРОПЕ не было такой войны и виновен путин-***** и ************ ---АМИНЬ
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10.02.2024 14:49 Відповісти
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