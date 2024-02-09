Путин о начале Второй мировой: Поляки заставили Гитлера напасть на себя. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону, что Польша в 1939 году якобы "заставила" нацистскую Германию на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Все-таки заставили! Поляки заставили, они заигрались и, все-таки, заставили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 именно из Польши? Она оказалась несговорчивой. И Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно из Польши", - сказал Путин.

Президент России также заявил, что Польша сотрудничала с Гитлером, а тот "предлагал с Польшей заключить мир, договор о дружбе и союзничестве", но потребовал, чтобы Польша отдала назад Германии Данцигский коридор, связывавший основную часть Германии с Кенигсбергом и Восточной Пруссией.

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"После Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше, и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер просил их отдать мирно – поляки отказались. Но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделением Чехословакии", – заявил Путин.

В интервью Карлсону Путин уделил около получаса изложению своего понимания истории – около четверти от общего времени интервью. Он начал с Руси и окончил СССР. Путин повторил нарратив о том, что Украину якобы "создал" Владимир Ленин. А "сформировалась" она, по словам российского диктатора, по воле Иосифа Сталина после Второй мировой войны.

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Что известно об интервью Путина

Институт изучения войны (ISW) проанализировал интервью российского диктатора Владимира Путина "американскому Соловьеву" и пришел к выводу, что президент РФ использовал его для распространения лжи, извращения истории и для того, чтобы выставить Россию жертвой, а не агрессором, как это есть на самом деле.

Аналитики подчеркивают, что эта продолжающаяся информационная операция имеет целью скрыть очевидный факт, что Россия начала агрессивную войну против своего соседа в 2022 году, чтобы запутать память Запада о том, что произошло на самом деле.

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Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон – бывший ведущий телеканала Fox News. Он был чрезвычайно влиятельным в должности ведущего ночного политического ток-шоу в 2016-2023 годах. После своего увольнения запустил шоу в соцсети X (ранее Twitter). В своем же выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.

Является сторонником Владимира Путина. Неоднократно оправдывал российскую агрессию, распространял фейки об "американских биолабораториях в Украине", несколько раз "защищал" президента Путина после полномасштабного вторжения.

В России Карлсона часто называют "авторитетным источником новостей", особенно когда речь идет о войне в Украине. В сентябре 2023 года новостной канал "Россия 24" даже начал транслировать длинные отрывки его шоу "Такер на Х", дублированные на русском языке.

Карлсон является фанатом республиканца и кандидата в президенты Дональда Трампа.