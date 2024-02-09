Путин о начале Второй мировой: Поляки заставили Гитлера напасть на себя. ВИДЕО
Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону, что Польша в 1939 году якобы "заставила" нацистскую Германию на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Все-таки заставили! Поляки заставили, они заигрались и, все-таки, заставили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 именно из Польши? Она оказалась несговорчивой. И Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно из Польши", - сказал Путин.
Президент России также заявил, что Польша сотрудничала с Гитлером, а тот "предлагал с Польшей заключить мир, договор о дружбе и союзничестве", но потребовал, чтобы Польша отдала назад Германии Данцигский коридор, связывавший основную часть Германии с Кенигсбергом и Восточной Пруссией.
"После Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше, и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер просил их отдать мирно – поляки отказались. Но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделением Чехословакии", – заявил Путин.
В интервью Карлсону Путин уделил около получаса изложению своего понимания истории – около четверти от общего времени интервью. Он начал с Руси и окончил СССР. Путин повторил нарратив о том, что Украину якобы "создал" Владимир Ленин. А "сформировалась" она, по словам российского диктатора, по воле Иосифа Сталина после Второй мировой войны.
Что известно об интервью Путина
Институт изучения войны (ISW) проанализировал интервью российского диктатора Владимира Путина "американскому Соловьеву" и пришел к выводу, что президент РФ использовал его для распространения лжи, извращения истории и для того, чтобы выставить Россию жертвой, а не агрессором, как это есть на самом деле.
Аналитики подчеркивают, что эта продолжающаяся информационная операция имеет целью скрыть очевидный факт, что Россия начала агрессивную войну против своего соседа в 2022 году, чтобы запутать память Запада о том, что произошло на самом деле.
Кто такой Такер Карлсон
Такер Карлсон – бывший ведущий телеканала Fox News. Он был чрезвычайно влиятельным в должности ведущего ночного политического ток-шоу в 2016-2023 годах. После своего увольнения запустил шоу в соцсети X (ранее Twitter). В своем же выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.
Является сторонником Владимира Путина. Неоднократно оправдывал российскую агрессию, распространял фейки об "американских биолабораториях в Украине", несколько раз "защищал" президента Путина после полномасштабного вторжения.
В России Карлсона часто называют "авторитетным источником новостей", особенно когда речь идет о войне в Украине. В сентябре 2023 года новостной канал "Россия 24" даже начал транслировать длинные отрывки его шоу "Такер на Х", дублированные на русском языке.
Карлсон является фанатом республиканца и кандидата в президенты Дональда Трампа.
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Та так і буде.
1. Ольга Просвирова, кореспондент ВВС, "https://www.bbc.com/russian/articles/ckd42prev2jo Путин и Карлсон: об Украине, договоренностях и истории "
2. Олег Пономарь, "https://www.ponomaroleg.com/putin-v-intervyu-s-karlsonom-starye-tezisy-i-uklonenie-ot-ostryh-voprosov/ Путин в интервью с Карлсоном: старые тезисы и уклонение от острых вопросов "
«Если вам нравится чужая провинция и вы имеете достаточно сил - занимайте ее немедленно. Как только вы это совершите, всегда найдется достаточно юристов, которые докажут, что вы имеете все права на занятую территорию».
У цій одній фразі всі претензії Гітлера на Польщу та Путіна на Україну.
Можливо, він навіть цю фразу чув і діяв відповідно до неї.
Одне але. Путін чомусь вирішив, що він і є той "юрист", який доведе право росії на Україну.
А це не так, юрист з нього, як і президент, як і розвідник, як і історик... Тобто ніякий.
Може хоч хтось з них образиться на це більше, ніж на експорт продовольства з України.
У 1941 фіни вже віддали кацам Виборг, чим змусили їх напасти на Фінляндію вдруге.
Что не устраивает путлера это то что гитлер напал на ссср.А еще у путлера милитаристкий экстаз от войны и победы.
Вот как сегодняшние фашисткие диктаторы либо рвущиеся к власти фашисты - ле пен,партия альтернатива для Германии,Ассад и тд все друзья рашки.
Разожгли на дороге костер..."
https://tuckercarlson.com/the-vladimir-putin-interview/
https://www.youtube.com/watch?v=tIbL_MXK8Tg
А вони точно не акцентують увагу на найскандальніших заявах ху@ла.
Але журналіста в студії не було, лише якийсь карлсон.
Урод . . .
Ну ничего, россия оказалась несговорчивой и не хотела по-хорошему распадаться, с возвратом Украине Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края, поэтому пришлось с ней разбираться . . . Как-то так будет правильно сформулировать, наверное, раз он этот ящик Пандорры захотел открыть.
Створити колегію лікарів (бо стан тяжкий - одному не справитися) та дослідити це створіння
Чи є хто притомний, хто хоча б слухає цю гниду з атомною бомбою? Гутерішу треба ці 19 секунд перекласти на португальську і хай з ранку дивиться перед кавою!!!!
Чи само насралося?