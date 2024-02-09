Путин о войне: "Мы еще не достигли своих целей"
Россия не достигла целей в войне против Украины, поскольку одна из них – "денацификация".
Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нет, мы еще не достигли своих целей, поскольку одна из них – денацификация. Это означает запрет всех видов неонацистских движений. Вы говорите, что Гитлер мертв уже много лет, 80 лет, но его пример жив", – сказал Путин.
Он уже традиционно заявил, что якобы "Украина начала войну, а цель России – прекратить ее". Упомянул и о Революции достоинства.
"Почему переворот? Почему жертвы? Почему угроза Крыму? Почему начали операцию на Донбассе? Этого я не понимаю", - сказал российский президент, добавив, что к этим событиям якобы причастно ЦРУ.
Путин жаловался на расширение НАТО и то, что Украина якобы не выполняла Минские договоренности. Он подчеркнул, что Россия не собирается возвращать Украине Крым. И обвинил Украину в отказе от мирных переговоров с РФ.
Пропагандист Карлсон внимательно слушал слова Путина о "денацификации", но ни разу не спросил его об уничтожении Мариуполя, ударе по ТЦ в Кременчуге, убийствах мирных жителей Бучи и похищении украинских детей с оккупированных территорий.
Интервью Карлсона с Путиным
Этот разговор стал первым случаем, когда представитель западных СМИ взял интервью у президента России после его вторжения в Украину в 2022 году.
Недавно Карлсон также заявил о том, что обратился с просьбой об интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Кто такой Такер Карлсон
Карлсон "прославился" тем, что распространял теорию заговора в пользу Трампа о том, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе с помощью машин для голосования - за эту клевету он был уволен с канала Fox News.
Украинскому зрителю он мог стать известным после начала великой войны РФ против Украины, когда регулярно транслировал российскую пропаганду, хвалил диктатора Владимира Путина, а также критиковал военную и финансовую помощь Украине. Карлсон является постоянным героем программ топ-пропагандистов Кремля, регулярно транслирующих его выступления в своих передачах.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае победы может рассмотреть кандидатуру Карлсона на должность вице-президента.
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Число просмотров интервью в Твиттере (X) превысило 50 млн (что очень и очень плохо). Главное из кринжовых заявлений:
▪️Украина - искусственное государство, созданное по воле Сталина;
▪️Название "Украина" придумали поляки;
▪️Хмельницкий просил русского царя взять под сильную руку украинские земли (Путин даже письма принес);
▪️Идеи использования украинизации на русских были придуманы австрийским генштабом перед Первой мировой войной;
▪️Дело Гитлера живет на Западе;
▪️НАТО обещали не расширяться на восток, но они нас обманули;
▪️Всë левобережье Днепра, включая Киев - это исторически русские земли;
▪️Мы так не договаривались (о вступлении Украины в ЕС);
▪️После развала СССР Россия ожидала, что её примут на Западе и её обманули;
▪️В 2005 и в 2014 годах в Украине произошёл государственный переворот, поддерживаемый западными спецслужбами. Войну начали они в 2014 году. Наша цель - закончить её;
▪️Россия была готова реализовать Минские соглашения, а украинские власти отказались их выполнять;
▪️Россия по-прежнему собирается денацифицировать Украину;
▪️В 2022 году Россия и Украина в Стамбуле были близки к заключению мирного соглашения, по совету Джонсона Украина от этого отказалась;
▪️ВС РФ могут быть направлены в Польшу, только если она нападет первой. У Москвы нет интересов ни там, ни в Латвии;
▪️Россия всегда готова к переговорам в отличие от Украины, которая по указке из США от переговоров отказалась.
После этого интервью ведущий Карлсон заявил, что Путин начнет ядерную войну из-за Крыма, если будет нужно.
Санитары совершенно перестали корректировать поведение своих питомцев
Як гарно ***** про себе
скіка вам такерів карлсолнів по рудому не засилай
Вперше запрошення надійшло, коли у 2019 під час війни верховним головкомом обрали блазня ЗЄ. І ***** стало готуватися до вторгнення.
Вдруге ЗЄ надіслав запрошення, коли офіційно поклав прутня на оборону України у 2021 році і відмовився готуватися до вторгнення у 2022. І ***** віддало наказ почати вторгнення.
Потім сказав що мовляв - соромив Зєлю , говорив йому - Володя пачему ти такой нацист , у тебя же атєц ваевал на фронте ? Хоча атєц Вовіка народився лише в 1947 році .
Кароче - карлсон сидів там в виглядом довбодятла якому на голову висипали відро локшини .
І це ще всього інтерв'ю я не чув , тільки уривки з нього .
Для чого це?
4th
Также призывают местное население обращаться в больницы по месту регистрации в случае появления первых симптомов лучевой болезни.
Кому це марення хворої фантазії ***** ще цікаво?!
Хотя....., кто будет разговаривать с Малышом........