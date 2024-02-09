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Новости Война
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Путин о войне: "Мы еще не достигли своих целей"

карлсон,путін,такер

Россия не достигла целей в войне против Украины, поскольку одна из них – "денацификация".

Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нет, мы еще не достигли своих целей, поскольку одна из них – денацификация. Это означает запрет всех видов неонацистских движений. Вы говорите, что Гитлер мертв уже много лет, 80 лет, но его пример жив", – сказал Путин.

Также читайте: Спикер ЕС Стано об интервью Карлсона с президентом РФ: Путин хронический лжец, который просто распространяет ложь о своей захватнической войне против Украины

Он уже традиционно заявил, что якобы "Украина начала войну, а цель России – прекратить ее". Упомянул и о Революции достоинства.

"Почему переворот? Почему жертвы? Почему угроза Крыму? Почему начали операцию на Донбассе? Этого я не понимаю", - сказал российский президент, добавив, что к этим событиям якобы причастно ЦРУ.

Путин жаловался на расширение НАТО и то, что Украина якобы не выполняла Минские договоренности. Он подчеркнул, что Россия не собирается возвращать Украине Крым. И обвинил Украину в отказе от мирных переговоров с РФ.

Также читайте: Пропагандист Карлсон, взявший интервью у Путина, - полезный идиот, - Хиллари Клинтон

Пропагандист Карлсон внимательно слушал слова Путина о "денацификации", но ни разу не спросил его об уничтожении Мариуполя, ударе по ТЦ в Кременчуге, убийствах мирных жителей Бучи и похищении украинских детей с оккупированных территорий.

Интервью Карлсона с Путиным

Этот разговор стал первым случаем, когда представитель западных СМИ взял интервью у президента России после его вторжения в Украину в 2022 году.

Недавно Карлсон также заявил о том, что обратился с просьбой об интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин дал интервью пропагандисту Карлсону, которого Трамп видит возможным вице-президентом США. Белый дом отреагировал

Кто такой Такер Карлсон

Карлсон "прославился" тем, что распространял теорию заговора в пользу Трампа о том, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе с помощью машин для голосования - за эту клевету он был уволен с канала Fox News.

Украинскому зрителю он мог стать известным после начала великой войны РФ против Украины, когда регулярно транслировал российскую пропаганду, хвалил диктатора Владимира Путина, а также критиковал военную и финансовую помощь Украине. Карлсон является постоянным героем программ топ-пропагандистов Кремля, регулярно транслирующих его выступления в своих передачах.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае победы может рассмотреть кандидатуру Карлсона на должность вице-президента.

Автор: 

пропаганда (3673) путин владимир (31239)


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Топ комментарии
+35
дякуйте за це "найвеличнішому зе-нелоху, героюбоневтіку та усій його зе шо-шоблі запроданців, колоборантів і тупо агентів фсб !!! за пів року до 24.02.2022 р. розвідка США пепереджала Україну, українців про широко-маштабне вторгнення кацапів, а зе влада тільки безбожно крала на "великому будівництві", розміновувала кордони, саботувала розвиток ЗСУ та виробництво зброї !!! до речі маму ріму, з папою сашею, бубочка встиг вивести, ще до широко-маштабного вторгнення, спочатку в Італію, а потім в Ішраєль !!! а українцям він "вішав на вуха макаронні вироби" про шашлики !!!

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09.02.2024 09:19
+28
Гітлер 21 століття дає інтерв'ю американському корисному ідіоту. Таке не присниться у лихому сні.
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09.02.2024 09:16
+24
Мало їм десятків тисяч трупів цивільних українців. Їх ціль - денацифікувати кожного україця включаючи немовлят у Бучі та Маріуполі.
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09.02.2024 09:14
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Правила форума Совет форумчан
Твоя ціль - нах за полярне коло..
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09.02.2024 09:12 Ответить
не досягнуло
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09.02.2024 09:57 Ответить
***** Я длждусь когда ты падло здохнешь !!! Сейчас же продолжаю служить и уничтожать твое ********* отродье
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09.02.2024 12:00 Ответить
хіба що на кацапо колиму...
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09.02.2024 13:05 Ответить
Лікувати і добре лікувати - спєшіть нє нада
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09.02.2024 09:14 Ответить
Только ампутация головы ему поможет
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09.02.2024 09:24 Ответить
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09.02.2024 09:28 Ответить
Мало їм десятків тисяч трупів цивільних українців. Їх ціль - денацифікувати кожного україця включаючи немовлят у Бучі та Маріуполі.
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09.02.2024 09:14 Ответить
дякуйте за це "найвеличнішому зе-нелоху, героюбоневтіку та усій його зе шо-шоблі запроданців, колоборантів і тупо агентів фсб !!! за пів року до 24.02.2022 р. розвідка США пепереджала Україну, українців про широко-маштабне вторгнення кацапів, а зе влада тільки безбожно крала на "великому будівництві", розміновувала кордони, саботувала розвиток ЗСУ та виробництво зброї !!! до речі маму ріму, з папою сашею, бубочка встиг вивести, ще до широко-маштабного вторгнення, спочатку в Італію, а потім в Ішраєль !!! а українцям він "вішав на вуха макаронні вироби" про шашлики !!!

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09.02.2024 09:19 Ответить
Дякуюємо, але найбільша вдячність українського народу російським фашистам, які прийшли на нашу землю вирізати цивільних українців
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09.02.2024 09:21 Ответить
кацапи нацистами, фашистами були завжди, як мінімум останні 400 років, хоча тоді, 400 років тому, такого терміну не існувало, був термін кацапській імперіалізм і шовінізм !!! самі терміни, фашизм та нацизм з`явилися в 30-х роках ХХ-сторіччя ...
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09.02.2024 09:25 Ответить
Фашистами звісно не були ані німці, ані рашисти - лише італійці, але після звірст у Освенцими, Бучі, Бабиному Яру, Маріуполі фашисти стали для них нарицательним ім'ям.
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09.02.2024 09:44 Ответить
У нього є стимул і він це добре бачить -це ваш препіздент і він добре розуміє, що з його допомогою залишилось не довго, все іде по плану.
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09.02.2024 09:16 Ответить
Гітлер 21 століття дає інтерв'ю американському корисному ідіоту. Таке не присниться у лихому сні.
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09.02.2024 09:16 Ответить
А може й не розгляне Карлсона на посаду віце-президента. Бо той не зможе говорити, пошкодивши язика при вилизуванні *****.
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09.02.2024 09:17 Ответить
Украину придумали поляки, украинцы чувствуют себя русскими, Россию все обманули, мы войну не начинали, - Путин в интервью Карлсону на многомиллионную аудиторию

Число просмотров интервью в Твиттере (X) превысило 50 млн (что очень и очень плохо). Главное из кринжовых заявлений:
▪️Украина - искусственное государство, созданное по воле Сталина;
▪️Название "Украина" придумали поляки;
▪️Хмельницкий просил русского царя взять под сильную руку украинские земли (Путин даже письма принес);
▪️Идеи использования украинизации на русских были придуманы австрийским генштабом перед Первой мировой войной;
▪️Дело Гитлера живет на Западе;
▪️НАТО обещали не расширяться на восток, но они нас обманули;
▪️Всë левобережье Днепра, включая Киев - это исторически русские земли;
▪️Мы так не договаривались (о вступлении Украины в ЕС);
▪️После развала СССР Россия ожидала, что её примут на Западе и её обманули;
▪️В 2005 и в 2014 годах в Украине произошёл государственный переворот, поддерживаемый западными спецслужбами. Войну начали они в 2014 году. Наша цель - закончить её;
▪️Россия была готова реализовать Минские соглашения, а украинские власти отказались их выполнять;
▪️Россия по-прежнему собирается денацифицировать Украину;
▪️В 2022 году Россия и Украина в Стамбуле были близки к заключению мирного соглашения, по совету Джонсона Украина от этого отказалась;
▪️ВС РФ могут быть направлены в Польшу, только если она нападет первой. У Москвы нет интересов ни там, ни в Латвии;
▪️Россия всегда готова к переговорам в отличие от Украины, которая по указке из США от переговоров отказалась.

После этого интервью ведущий Карлсон заявил, что Путин начнет ядерную войну из-за Крыма, если будет нужно.
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09.02.2024 09:17 Ответить
погано вивчений конспект.ще одне підтвердження того що двійник путєна ідіот.
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09.02.2024 09:23 Ответить
Двойник ***** квакал, что Украину придумал Ленин. Тройник заявляет уже, что нас придумал Сталин. Я так понимаю, что скоро очередное штампованное ***** будет уже рассказывать, что идея об Украине пришла в голову Горбачеву.
Санитары совершенно перестали корректировать поведение своих питомцев
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09.02.2024 09:24 Ответить
"Ви кажете, що Гітлер мертвий вже багато років, 80 років, але його приклад живий"
Як гарно ***** про себе
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09.02.2024 09:19 Ответить
***** не зможе - зейло допоможе.
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09.02.2024 09:19 Ответить
ви, тварі потні, обісралися позорно...
скіка вам такерів карлсолнів по рудому не засилай
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09.02.2024 09:22 Ответить
ЗЄ вчора втретє надіслав запрошення ***** до повної окупації України, коли обезголовив ЗСУ.

Вперше запрошення надійшло, коли у 2019 під час війни верховним головкомом обрали блазня ЗЄ. І ***** стало готуватися до вторгнення.

Вдруге ЗЄ надіслав запрошення, коли офіційно поклав прутня на оборону України у 2021 році і відмовився готуватися до вторгнення у 2022. І ***** віддало наказ почати вторгнення.
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09.02.2024 09:24 Ответить
незабаром тєлємарафєтчики запропонують карлсону місце на своему гівноресурсі, щоб той ще й у зеленого гімна інтерв'ю взяв.
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09.02.2024 09:24 Ответить
Рaзвал паPаши с пoлной дeмилитаризацией - главная цель и ***** движется к ней на всех пaрах. Кстати, интервьюер карлсен (без пропеллера), вaтник и paшист, тот кого трамп хочет назначить вице-президентом. Это всё, что нужно знать о pыжей сoбaчке *****.
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09.02.2024 09:25 Ответить
Господи , шо воно там ( в інтерв'ю ) мололо , якби тільки хто чув . Жах . Змішав у кучу і пріле й горіле ,, нарозказував карлсону казочок про те що - одного разу проєздом із лєнінграда кудись - завернув у Закарпаття , поїхав у Берегове ( ну й звіздьож ) 😂 і побачив там угорців у фраках і циліндрах на голові , заговорив з ними на ізикє , а вони мовляв - ні бельмеса не розуміють .. І зробив заключєніє що мовляв - какая же єто Украіна , еслі там живут вєнгри і нє панімают руцкого ?
Потім сказав що мовляв - соромив Зєлю , говорив йому - Володя пачему ти такой нацист , у тебя же атєц ваевал на фронте ? Хоча атєц Вовіка народився лише в 1947 році .
Кароче - карлсон сидів там в виглядом довбодятла якому на голову висипали відро локшини .
І це ще всього інтерв'ю я не чув , тільки уривки з нього .
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09.02.2024 09:33 Ответить
Ми теж. Думають що Залужного шмаркля знала то тепер можна пірувати? Не расслабляйте булки кацапи. Ми ще з вами п*дарами потягаємося. Слава генералу Залужному. Слава Україні!
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09.02.2024 09:35 Ответить
Редакція, нахіба поширювати цю куйню Куйла?
Для чого це?
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09.02.2024 09:39 Ответить
зечмо зробив крок на зустріч: звільнив Залужного, і призначив м'ясника з російцьким корінням (батьки і брат на мацковії) - тому ******* тепер буде легше здійнити свої плани
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09.02.2024 09:46 Ответить
Зєльда зелених регіонів: "батя, я стараюсь"
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09.02.2024 09:47 Ответить
Ви кажете, що Гітлер мертвий вже багато років, 80 років, але його приклад живий", після війни ДУХ ГІТЛЕРА ВТІК В РОСІЮ І ВСЕЛИВСЯ В КУЙЛА ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ
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09.02.2024 10:02 Ответить
Лгал и пытался сделать из себя жертву − ISW проанализировал интервью Путина

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09.02.2024 10:04 Ответить
"я старый, меня девушки не любят..." (с) путин

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09.02.2024 10:05 Ответить
А ми своїх. Гітлер мертвий вже 80 років? А послідовник (сидить праворуч) перевершив, прогресує. Стараєцца.
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09.02.2024 10:07 Ответить
Нехай у тобі нелюд брехливий і вбивця смерть нарешті знайде свою ціль
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09.02.2024 10:13 Ответить
иди ***** *************** ******* со своей целью.........................................больной **** ********.............................................
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09.02.2024 10:18 Ответить
у ***** цель сипаться из Крыма а замести мусор после себя
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09.02.2024 10:26 Ответить
"Из-за Крыма я готов начать ядерную войну". Вызов принят, валедя. Тогда со своей стороны тоже начнем. Бактериологическую. Посмотрим, кто пострадает больше.
4th
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09.02.2024 10:27 Ответить
Власти Ижевска призвали жителей города получить йодид калия

Также призывают местное население обращаться в больницы по месту регистрации в случае появления первых симптомов лучевой болезни.
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09.02.2024 10:38 Ответить
Спасибо за положительные сведения. Они вызывают у меня чувство глубокого удовлетворения.
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09.02.2024 10:46 Ответить
Навіщо брати інтерв'ю у війскового злочинця, нелюдя шизонутого та брехливого - *****?
Кому це марення хворої фантазії ***** ще цікаво?!
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09.02.2024 10:31 Ответить
хворий всял у хворого - соснул
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09.02.2024 10:36 Ответить
Карлсон не ідіот, а така ж продажна шкура як і трамп.
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09.02.2024 10:38 Ответить
Господи, ну пусть ЗЕ даст интервью Карлсону!

Хотя....., кто будет разговаривать с Малышом........
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09.02.2024 10:51 Ответить
Потрібно американцям вкинути тезу: "Мабуть так думав англійський король Джордж ІІІ, коли пробував в 1770-х роках забрати американську незалежність".
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09.02.2024 10:54 Ответить
Розумію огиду від діючого керівництва країни....однак не будемо забувати - скільки магазинів мережі "Рошен" відкрилося з часів керівництва сивочолого? А скільки підприємств впк?
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09.02.2024 11:25 Ответить
Одна з цілей війни - обезголовити військове керівництво противника, і скористатись цім почати обвал його фронту. Ця ціль вже досягнута. Зеля замінить всіх, хто володіє ситуацією.
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09.02.2024 12:05 Ответить
 
 