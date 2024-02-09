Путин о войне: "Мы еще не достигли своих целей"

Россия не достигла целей в войне против Украины, поскольку одна из них – "денацификация".

Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нет, мы еще не достигли своих целей, поскольку одна из них – денацификация. Это означает запрет всех видов неонацистских движений. Вы говорите, что Гитлер мертв уже много лет, 80 лет, но его пример жив", – сказал Путин.

Также читайте: Спикер ЕС Стано об интервью Карлсона с президентом РФ: Путин хронический лжец, который просто распространяет ложь о своей захватнической войне против Украины

Он уже традиционно заявил, что якобы "Украина начала войну, а цель России – прекратить ее". Упомянул и о Революции достоинства.

"Почему переворот? Почему жертвы? Почему угроза Крыму? Почему начали операцию на Донбассе? Этого я не понимаю", - сказал российский президент, добавив, что к этим событиям якобы причастно ЦРУ.

Путин жаловался на расширение НАТО и то, что Украина якобы не выполняла Минские договоренности. Он подчеркнул, что Россия не собирается возвращать Украине Крым. И обвинил Украину в отказе от мирных переговоров с РФ.

Также читайте: Пропагандист Карлсон, взявший интервью у Путина, - полезный идиот, - Хиллари Клинтон

Пропагандист Карлсон внимательно слушал слова Путина о "денацификации", но ни разу не спросил его об уничтожении Мариуполя, ударе по ТЦ в Кременчуге, убийствах мирных жителей Бучи и похищении украинских детей с оккупированных территорий.

Интервью Карлсона с Путиным

Этот разговор стал первым случаем, когда представитель западных СМИ взял интервью у президента России после его вторжения в Украину в 2022 году.

Недавно Карлсон также заявил о том, что обратился с просьбой об интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин дал интервью пропагандисту Карлсону, которого Трамп видит возможным вице-президентом США. Белый дом отреагировал

Кто такой Такер Карлсон

Карлсон "прославился" тем, что распространял теорию заговора в пользу Трампа о том, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе с помощью машин для голосования - за эту клевету он был уволен с канала Fox News.

Украинскому зрителю он мог стать известным после начала великой войны РФ против Украины, когда регулярно транслировал российскую пропаганду, хвалил диктатора Владимира Путина, а также критиковал военную и финансовую помощь Украине. Карлсон является постоянным героем программ топ-пропагандистов Кремля, регулярно транслирующих его выступления в своих передачах.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае победы может рассмотреть кандидатуру Карлсона на должность вице-президента.