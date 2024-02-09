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Новини Війна
12 204 47

Путін про війну: "Ми ще не досягнули своїх цілей"

карлсон,путін,такер

Росія не досягнула цілей у війні проти України, адже одна з них - "денацифікація".

Про це президент Росії Володимир Путін заявив в інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ні, ми ще не досягли своїх цілей, оскільки одна з них - денацифікація. Це означає заборону всіх видів неонацистських рухів. Ви кажете, що Гітлер мертвий вже багато років, 80 років, але його приклад живий", - сказав Путін.

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Він вже традиційно заявив, що нібито "Україна почала війну, а мета Росії - припинити її". Згадав і про Революцію гідності.

"Чому переворот? Чому жертви? Чому загроза Криму? Чому почали операцію на Донбасі? Цього я не розумію", - сказав російський президент, додавши, що до цих подій нібито причетне ЦРУ.

Путін скаржився на розширення НАТО та на те, що Україна нібито не виконувала Мінські домовленості. Він наголосив, що Росія не збирається повертати Україні Крим. І звинуватив Україну у відмові від мирних переговорів з РФ.

Читайте: Путін дав інтерв’ю пропагандисту Карлсону, якого Трамп бачить можливим віцепрезидентом США. Білий дім відреагував

Пропагандист Карлсон уважно слухав слова Путіна про "денацифікацію", але жодного разу не запитав його про знищення Маріуполя, удар по ТЦ в Кременчуці, вбивства мирних мешканців Бучі та викрадення українських дітей з окупованих територій.

Інтерв'ю Карлсона з Путіним

Ця розмова стала першим випадком, коли представник західних ЗМІ взяв інтерв’ю у президента Росії після його вторгнення до України 2022 року.

Нещодавно Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Володимира Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Карлсон, який взяв інтерв’ю у Путіна, - корисний ідіот, - Гілларі Клінтон

Хто такий Такер Карлсон

Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, у тому числі за допомогою машин для голосування - за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News.

Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна, а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Карлсон є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що в разі перемоги може розглянути кандидатуру Карлсона на посаду віцепрезидента.

Автор: 

пропаганда (2801) путін володимир (23811)


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Топ коментарі
+35
дякуйте за це "найвеличнішому зе-нелоху, героюбоневтіку та усій його зе шо-шоблі запроданців, колоборантів і тупо агентів фсб !!! за пів року до 24.02.2022 р. розвідка США пепереджала Україну, українців про широко-маштабне вторгнення кацапів, а зе влада тільки безбожно крала на "великому будівництві", розміновувала кордони, саботувала розвиток ЗСУ та виробництво зброї !!! до речі маму ріму, з папою сашею, бубочка встиг вивести, ще до широко-маштабного вторгнення, спочатку в Італію, а потім в Ішраєль !!! а українцям він "вішав на вуха макаронні вироби" про шашлики !!!

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09.02.2024 09:19
+28
Гітлер 21 століття дає інтерв'ю американському корисному ідіоту. Таке не присниться у лихому сні.
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09.02.2024 09:16
+24
Мало їм десятків тисяч трупів цивільних українців. Їх ціль - денацифікувати кожного україця включаючи немовлят у Бучі та Маріуполі.
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09.02.2024 09:14
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Твоя ціль - нах за полярне коло..
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09.02.2024 09:12 Відповісти
не досягнуло
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09.02.2024 09:57 Відповісти
***** Я длждусь когда ты падло здохнешь !!! Сейчас же продолжаю служить и уничтожать твое ********* отродье
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09.02.2024 12:00 Відповісти
хіба що на кацапо колиму...
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09.02.2024 13:05 Відповісти
Лікувати і добре лікувати - спєшіть нє нада
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09.02.2024 09:14 Відповісти
Только ампутация головы ему поможет
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09.02.2024 09:24 Відповісти
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09.02.2024 09:28 Відповісти
Мало їм десятків тисяч трупів цивільних українців. Їх ціль - денацифікувати кожного україця включаючи немовлят у Бучі та Маріуполі.
показати весь коментар
09.02.2024 09:14 Відповісти
дякуйте за це "найвеличнішому зе-нелоху, героюбоневтіку та усій його зе шо-шоблі запроданців, колоборантів і тупо агентів фсб !!! за пів року до 24.02.2022 р. розвідка США пепереджала Україну, українців про широко-маштабне вторгнення кацапів, а зе влада тільки безбожно крала на "великому будівництві", розміновувала кордони, саботувала розвиток ЗСУ та виробництво зброї !!! до речі маму ріму, з папою сашею, бубочка встиг вивести, ще до широко-маштабного вторгнення, спочатку в Італію, а потім в Ішраєль !!! а українцям він "вішав на вуха макаронні вироби" про шашлики !!!

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09.02.2024 09:19 Відповісти
Дякуюємо, але найбільша вдячність українського народу російським фашистам, які прийшли на нашу землю вирізати цивільних українців
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09.02.2024 09:21 Відповісти
кацапи нацистами, фашистами були завжди, як мінімум останні 400 років, хоча тоді, 400 років тому, такого терміну не існувало, був термін кацапській імперіалізм і шовінізм !!! самі терміни, фашизм та нацизм з`явилися в 30-х роках ХХ-сторіччя ...
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09.02.2024 09:25 Відповісти
Фашистами звісно не були ані німці, ані рашисти - лише італійці, але після звірст у Освенцими, Бучі, Бабиному Яру, Маріуполі фашисти стали для них нарицательним ім'ям.
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09.02.2024 09:44 Відповісти
У нього є стимул і він це добре бачить -це ваш препіздент і він добре розуміє, що з його допомогою залишилось не довго, все іде по плану.
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09.02.2024 09:16 Відповісти
Гітлер 21 століття дає інтерв'ю американському корисному ідіоту. Таке не присниться у лихому сні.
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09.02.2024 09:16 Відповісти
А може й не розгляне Карлсона на посаду віце-президента. Бо той не зможе говорити, пошкодивши язика при вилизуванні *****.
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09.02.2024 09:17 Відповісти
Украину придумали поляки, украинцы чувствуют себя русскими, Россию все обманули, мы войну не начинали, - Путин в интервью Карлсону на многомиллионную аудиторию

Число просмотров интервью в Твиттере (X) превысило 50 млн (что очень и очень плохо). Главное из кринжовых заявлений:
▪️Украина - искусственное государство, созданное по воле Сталина;
▪️Название "Украина" придумали поляки;
▪️Хмельницкий просил русского царя взять под сильную руку украинские земли (Путин даже письма принес);
▪️Идеи использования украинизации на русских были придуманы австрийским генштабом перед Первой мировой войной;
▪️Дело Гитлера живет на Западе;
▪️НАТО обещали не расширяться на восток, но они нас обманули;
▪️Всë левобережье Днепра, включая Киев - это исторически русские земли;
▪️Мы так не договаривались (о вступлении Украины в ЕС);
▪️После развала СССР Россия ожидала, что её примут на Западе и её обманули;
▪️В 2005 и в 2014 годах в Украине произошёл государственный переворот, поддерживаемый западными спецслужбами. Войну начали они в 2014 году. Наша цель - закончить её;
▪️Россия была готова реализовать Минские соглашения, а украинские власти отказались их выполнять;
▪️Россия по-прежнему собирается денацифицировать Украину;
▪️В 2022 году Россия и Украина в Стамбуле были близки к заключению мирного соглашения, по совету Джонсона Украина от этого отказалась;
▪️ВС РФ могут быть направлены в Польшу, только если она нападет первой. У Москвы нет интересов ни там, ни в Латвии;
▪️Россия всегда готова к переговорам в отличие от Украины, которая по указке из США от переговоров отказалась.

После этого интервью ведущий Карлсон заявил, что Путин начнет ядерную войну из-за Крыма, если будет нужно.
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09.02.2024 09:17 Відповісти
погано вивчений конспект.ще одне підтвердження того що двійник путєна ідіот.
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09.02.2024 09:23 Відповісти
Двойник ***** квакал, что Украину придумал Ленин. Тройник заявляет уже, что нас придумал Сталин. Я так понимаю, что скоро очередное штампованное ***** будет уже рассказывать, что идея об Украине пришла в голову Горбачеву.
Санитары совершенно перестали корректировать поведение своих питомцев
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09.02.2024 09:24 Відповісти
"Ви кажете, що Гітлер мертвий вже багато років, 80 років, але його приклад живий"
Як гарно ***** про себе
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09.02.2024 09:19 Відповісти
***** не зможе - зейло допоможе.
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09.02.2024 09:19 Відповісти
ви, тварі потні, обісралися позорно...
скіка вам такерів карлсолнів по рудому не засилай
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09.02.2024 09:22 Відповісти
ЗЄ вчора втретє надіслав запрошення ***** до повної окупації України, коли обезголовив ЗСУ.

Вперше запрошення надійшло, коли у 2019 під час війни верховним головкомом обрали блазня ЗЄ. І ***** стало готуватися до вторгнення.

Вдруге ЗЄ надіслав запрошення, коли офіційно поклав прутня на оборону України у 2021 році і відмовився готуватися до вторгнення у 2022. І ***** віддало наказ почати вторгнення.
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09.02.2024 09:24 Відповісти
незабаром тєлємарафєтчики запропонують карлсону місце на своему гівноресурсі, щоб той ще й у зеленого гімна інтерв'ю взяв.
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09.02.2024 09:24 Відповісти
Рaзвал паPаши с пoлной дeмилитаризацией - главная цель и ***** движется к ней на всех пaрах. Кстати, интервьюер карлсен (без пропеллера), вaтник и paшист, тот кого трамп хочет назначить вице-президентом. Это всё, что нужно знать о pыжей сoбaчке *****.
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09.02.2024 09:25 Відповісти
Господи , шо воно там ( в інтерв'ю ) мололо , якби тільки хто чув . Жах . Змішав у кучу і пріле й горіле ,, нарозказував карлсону казочок про те що - одного разу проєздом із лєнінграда кудись - завернув у Закарпаття , поїхав у Берегове ( ну й звіздьож ) 😂 і побачив там угорців у фраках і циліндрах на голові , заговорив з ними на ізикє , а вони мовляв - ні бельмеса не розуміють .. І зробив заключєніє що мовляв - какая же єто Украіна , еслі там живут вєнгри і нє панімают руцкого ?
Потім сказав що мовляв - соромив Зєлю , говорив йому - Володя пачему ти такой нацист , у тебя же атєц ваевал на фронте ? Хоча атєц Вовіка народився лише в 1947 році .
Кароче - карлсон сидів там в виглядом довбодятла якому на голову висипали відро локшини .
І це ще всього інтерв'ю я не чув , тільки уривки з нього .
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09.02.2024 09:33 Відповісти
Ми теж. Думають що Залужного шмаркля знала то тепер можна пірувати? Не расслабляйте булки кацапи. Ми ще з вами п*дарами потягаємося. Слава генералу Залужному. Слава Україні!
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09.02.2024 09:35 Відповісти
Редакція, нахіба поширювати цю куйню Куйла?
Для чого це?
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09.02.2024 09:39 Відповісти
зечмо зробив крок на зустріч: звільнив Залужного, і призначив м'ясника з російцьким корінням (батьки і брат на мацковії) - тому ******* тепер буде легше здійнити свої плани
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09.02.2024 09:46 Відповісти
Зєльда зелених регіонів: "батя, я стараюсь"
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09.02.2024 09:47 Відповісти
Ви кажете, що Гітлер мертвий вже багато років, 80 років, але його приклад живий", після війни ДУХ ГІТЛЕРА ВТІК В РОСІЮ І ВСЕЛИВСЯ В КУЙЛА ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ
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09.02.2024 10:02 Відповісти
Лгал и пытался сделать из себя жертву − ISW проанализировал интервью Путина

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09.02.2024 10:04 Відповісти
"я старый, меня девушки не любят..." (с) путин

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09.02.2024 10:05 Відповісти
А ми своїх. Гітлер мертвий вже 80 років? А послідовник (сидить праворуч) перевершив, прогресує. Стараєцца.
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09.02.2024 10:07 Відповісти
Нехай у тобі нелюд брехливий і вбивця смерть нарешті знайде свою ціль
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09.02.2024 10:13 Відповісти
иди ***** *************** ******* со своей целью.........................................больной **** ********.............................................
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09.02.2024 10:18 Відповісти
у ***** цель сипаться из Крыма а замести мусор после себя
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09.02.2024 10:26 Відповісти
"Из-за Крыма я готов начать ядерную войну". Вызов принят, валедя. Тогда со своей стороны тоже начнем. Бактериологическую. Посмотрим, кто пострадает больше.
4th
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09.02.2024 10:27 Відповісти
Власти Ижевска призвали жителей города получить йодид калия

Также призывают местное население обращаться в больницы по месту регистрации в случае появления первых симптомов лучевой болезни.
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09.02.2024 10:38 Відповісти
Спасибо за положительные сведения. Они вызывают у меня чувство глубокого удовлетворения.
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09.02.2024 10:46 Відповісти
Навіщо брати інтерв'ю у війскового злочинця, нелюдя шизонутого та брехливого - *****?
Кому це марення хворої фантазії ***** ще цікаво?!
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09.02.2024 10:31 Відповісти
хворий всял у хворого - соснул
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09.02.2024 10:36 Відповісти
Карлсон не ідіот, а така ж продажна шкура як і трамп.
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09.02.2024 10:38 Відповісти
Господи, ну пусть ЗЕ даст интервью Карлсону!

Хотя....., кто будет разговаривать с Малышом........
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09.02.2024 10:51 Відповісти
Потрібно американцям вкинути тезу: "Мабуть так думав англійський король Джордж ІІІ, коли пробував в 1770-х роках забрати американську незалежність".
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09.02.2024 10:54 Відповісти
Розумію огиду від діючого керівництва країни....однак не будемо забувати - скільки магазинів мережі "Рошен" відкрилося з часів керівництва сивочолого? А скільки підприємств впк?
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09.02.2024 11:25 Відповісти
Одна з цілей війни - обезголовити військове керівництво противника, і скористатись цім почати обвал його фронту. Ця ціль вже досягнута. Зеля замінить всіх, хто володіє ситуацією.
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09.02.2024 12:05 Відповісти
 
 