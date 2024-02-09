Путін про війну: "Ми ще не досягнули своїх цілей"

Росія не досягнула цілей у війні проти України, адже одна з них - "денацифікація".

Про це президент Росії Володимир Путін заявив в інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ні, ми ще не досягли своїх цілей, оскільки одна з них - денацифікація. Це означає заборону всіх видів неонацистських рухів. Ви кажете, що Гітлер мертвий вже багато років, 80 років, але його приклад живий", - сказав Путін.

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Він вже традиційно заявив, що нібито "Україна почала війну, а мета Росії - припинити її". Згадав і про Революцію гідності.

"Чому переворот? Чому жертви? Чому загроза Криму? Чому почали операцію на Донбасі? Цього я не розумію", - сказав російський президент, додавши, що до цих подій нібито причетне ЦРУ.

Путін скаржився на розширення НАТО та на те, що Україна нібито не виконувала Мінські домовленості. Він наголосив, що Росія не збирається повертати Україні Крим. І звинуватив Україну у відмові від мирних переговорів з РФ.

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Пропагандист Карлсон уважно слухав слова Путіна про "денацифікацію", але жодного разу не запитав його про знищення Маріуполя, удар по ТЦ в Кременчуці, вбивства мирних мешканців Бучі та викрадення українських дітей з окупованих територій.

Інтерв'ю Карлсона з Путіним

Ця розмова стала першим випадком, коли представник західних ЗМІ взяв інтерв’ю у президента Росії після його вторгнення до України 2022 року.

Нещодавно Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Володимира Зеленського.

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Хто такий Такер Карлсон

Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, у тому числі за допомогою машин для голосування - за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News.

Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна, а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Карлсон є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що в разі перемоги може розглянути кандидатуру Карлсона на посаду віцепрезидента.