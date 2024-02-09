Путін про війну: "Ми ще не досягнули своїх цілей"
Росія не досягнула цілей у війні проти України, адже одна з них - "денацифікація".
Про це президент Росії Володимир Путін заявив в інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ні, ми ще не досягли своїх цілей, оскільки одна з них - денацифікація. Це означає заборону всіх видів неонацистських рухів. Ви кажете, що Гітлер мертвий вже багато років, 80 років, але його приклад живий", - сказав Путін.
Він вже традиційно заявив, що нібито "Україна почала війну, а мета Росії - припинити її". Згадав і про Революцію гідності.
"Чому переворот? Чому жертви? Чому загроза Криму? Чому почали операцію на Донбасі? Цього я не розумію", - сказав російський президент, додавши, що до цих подій нібито причетне ЦРУ.
Путін скаржився на розширення НАТО та на те, що Україна нібито не виконувала Мінські домовленості. Він наголосив, що Росія не збирається повертати Україні Крим. І звинуватив Україну у відмові від мирних переговорів з РФ.
Пропагандист Карлсон уважно слухав слова Путіна про "денацифікацію", але жодного разу не запитав його про знищення Маріуполя, удар по ТЦ в Кременчуці, вбивства мирних мешканців Бучі та викрадення українських дітей з окупованих територій.
Інтерв'ю Карлсона з Путіним
Ця розмова стала першим випадком, коли представник західних ЗМІ взяв інтерв’ю у президента Росії після його вторгнення до України 2022 року.
Нещодавно Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Володимира Зеленського.
Хто такий Такер Карлсон
Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, у тому числі за допомогою машин для голосування - за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News.
Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна, а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Карлсон є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.
Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що в разі перемоги може розглянути кандидатуру Карлсона на посаду віцепрезидента.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Число просмотров интервью в Твиттере (X) превысило 50 млн (что очень и очень плохо). Главное из кринжовых заявлений:
▪️Украина - искусственное государство, созданное по воле Сталина;
▪️Название "Украина" придумали поляки;
▪️Хмельницкий просил русского царя взять под сильную руку украинские земли (Путин даже письма принес);
▪️Идеи использования украинизации на русских были придуманы австрийским генштабом перед Первой мировой войной;
▪️Дело Гитлера живет на Западе;
▪️НАТО обещали не расширяться на восток, но они нас обманули;
▪️Всë левобережье Днепра, включая Киев - это исторически русские земли;
▪️Мы так не договаривались (о вступлении Украины в ЕС);
▪️После развала СССР Россия ожидала, что её примут на Западе и её обманули;
▪️В 2005 и в 2014 годах в Украине произошёл государственный переворот, поддерживаемый западными спецслужбами. Войну начали они в 2014 году. Наша цель - закончить её;
▪️Россия была готова реализовать Минские соглашения, а украинские власти отказались их выполнять;
▪️Россия по-прежнему собирается денацифицировать Украину;
▪️В 2022 году Россия и Украина в Стамбуле были близки к заключению мирного соглашения, по совету Джонсона Украина от этого отказалась;
▪️ВС РФ могут быть направлены в Польшу, только если она нападет первой. У Москвы нет интересов ни там, ни в Латвии;
▪️Россия всегда готова к переговорам в отличие от Украины, которая по указке из США от переговоров отказалась.
После этого интервью ведущий Карлсон заявил, что Путин начнет ядерную войну из-за Крыма, если будет нужно.
Санитары совершенно перестали корректировать поведение своих питомцев
Як гарно ***** про себе
скіка вам такерів карлсолнів по рудому не засилай
Вперше запрошення надійшло, коли у 2019 під час війни верховним головкомом обрали блазня ЗЄ. І ***** стало готуватися до вторгнення.
Вдруге ЗЄ надіслав запрошення, коли офіційно поклав прутня на оборону України у 2021 році і відмовився готуватися до вторгнення у 2022. І ***** віддало наказ почати вторгнення.
Потім сказав що мовляв - соромив Зєлю , говорив йому - Володя пачему ти такой нацист , у тебя же атєц ваевал на фронте ? Хоча атєц Вовіка народився лише в 1947 році .
Кароче - карлсон сидів там в виглядом довбодятла якому на голову висипали відро локшини .
І це ще всього інтерв'ю я не чув , тільки уривки з нього .
Для чого це?
4th
Также призывают местное население обращаться в больницы по месту регистрации в случае появления первых симптомов лучевой болезни.
Кому це марення хворої фантазії ***** ще цікаво?!
Хотя....., кто будет разговаривать с Малышом........