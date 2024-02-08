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Пропагандист Карлсон, взявший интервью у Путина, - полезный идиот, - Хиллари Клинтон

клінтон,гілларі

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон назвала американского журналиста-пропагандиста Такера Карлсона, анонсировавшего интервью с президентом России Владимиром Путиным, "полезным идиотом".

Об этом она сказала в интервью MSNBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Издание отмечает, что Клинтон не была удивлена новостью об интервью Карлсона с Путиным. Клинтон вспомнила предварительные комментарии журналиста о войне России против Украины.

"Он говорит вещи, которые не соответствуют действительности. Он повторяет пачку лжи Владимира Путина об Украине, поэтому я не понимаю, почему бы Путин не дал ему интервью", - сказала Клинтон.

Также читайте: Путин дал интервью пропагандисту Карлсону, которого Трамп видит возможным вице-президентом США. Белый дом отреагировал

Клинтон предположила, что Карлсон является фигурой для насмешек в российских СМИ. Он зашел настолько далеко, что заявил о возможности получить должность в российском издании.

"Если вы действительно читаете переводы того, что говорят в российских СМИ, то они высмеивают его… он, как щенок", - сказала политик.

"Я не удивлюсь, если он появится с контрактом с российским изданием, потому что он полезный идиот", - отметила бывшая госсекретарь США.

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Интервью Карлсона с Путиным

Этот разговор стал первым случаем, когда представитель западных СМИ взял интервью у президента России после его вторжения в Украину в 2022 году.

Содержание интевью пока неизвестно. Ожидается, что оно будет благосклонно к стране-агрессору России, поскольку пропагандист неоднократно защищал ее.

Недавно Карлсон также заявил о том, что обратился с просьбой об интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Кто такой Такер Карлсон

Карлсон "прославился" тем, что распространял теорию заговора в пользу Трампа о том, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе, с помощью машин для голосования - за эту клевету он был уволен с канала Fox News.

Украинскому зрителю он мог стать известным после начала большой войны РФ против Украины, когда регулярно транслировал российскую пропаганду, хвалил диктатора Владимира Путина, а также критиковал военную и финансовую помощь Украине. Карлсон является постоянным героем программ топ-пропагандистов Кремля, регулярно транслирующих его выступления в своих передачах.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае победы может рассмотреть кандидатуру Карлсона на должность вице-президента.

Автор: 

пропаганда (3673) путин владимир (31239) Клинтон Хиллари (197)


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Топ комментарии
+8
Ідіот ідіотом, але маляву Трампа ***** передав
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08.02.2024 12:51
+7
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08.02.2024 13:01
+6
чому ідіот? гроші він отримав.
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08.02.2024 12:50
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Правила форума Совет форумчан
Ідіоти вони різні та їх багато. Ось ван приклад.
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08.02.2024 12:50 Ответить
чому ідіот? гроші він отримав.
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08.02.2024 12:50 Ответить
і ще якісь отримає від цього.
тільки на його сторінці сотня мільйонів переглядів цього інтерв'ю.

десятки тисяч перепостів з мільйонами переглядів
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08.02.2024 12:59 Ответить
Он идиот его жизнь исчисляется До и После как и Трампу в США как то забылось республиканским ублюдкам сочетание такого толка 22:11:63
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08.02.2024 13:21 Ответить
Ідіот ідіотом, але маляву Трампа ***** передав
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08.02.2024 12:51 Ответить
а також отримав маляву від ху йла. ) Дорогие подписчики и гости канала! Мы уже сообщали, что знаменитый американский журналист Такер Карлсон находится в России и уже записал большое интервью с человеком похожим на президента России Владимира Путина. По мнению заказчика, (российская сторона выступает заказчиком, как бы кто не оправдывался и не хотел иначе) в лице секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и ряда лиц из так называемого "политбюро 2.0", интервью получилось ужасным. Двойник как минимум два раза себя разоблачил, а на протяжении всего общения нервничал, наговорил много лишнего и выглядел блеклым и слабым. Было принято решение интервью отснять заново, уже без импровизаций с обеих сторон и максимально близко к утвержденному тексту. Российское руководство считает Такера Карлсона не только человеком идейно близким Кремлю, но и доверенным лицом, без пяти минут дважды президента США, Дональда Трампа. Сам Трамп уверен, что российские спецслужбы по личному распоряжению Владимира Путина, каким-то чудесным образом, помогли ему избраться президентом первый раз и видимо считает, что второй раз такая помощь может быть не менее эффективна. Николай Патрушев готов подыгрывать Трампу, ничем не рискуя. Получится у дорогого Дональда выиграть, скажет, что помог, не получится, значит и не пытались помочь, не заслужил. Собственно именно так и происходило во время первого президентства Трампа. Сейчас российское руководство всячески обхаживает Такера Карлсона и пытается создать себе, насколько это возможно, положительный образ "благородных злодеев", который так импонирует Трампу. Карлсону дают однозначно понять, что помогут избраться Дональду Трампу и "восторжествовать справедливости", а взамен просят сущие пустяки: Украину, развалить неэффективный блок НАТО и половину Европы с кусочками Азии. Только и всего! Наивно конечно, но пытаются.
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08.02.2024 13:08 Ответить
Треба якихось чорношкірих безпрєдєльщиків знайти нетрях аби вони провели чуваку роз'яснювальну роботу.
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08.02.2024 12:51 Ответить
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08.02.2024 13:03 Ответить
Це називається агент впливу.
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08.02.2024 12:53 Ответить
Ідіот дасть інтервю ідіоту це не в дивину ми до цього давно звикли
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08.02.2024 12:53 Ответить
Если бы Хиллари не лаяла как собачка перед телекамерами,
у Карлсонов и Трампов было бы меньше шансов.
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08.02.2024 12:53 Ответить
Во-во! Ва фсьом вінаватая вотетавот Хіларя!
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08.02.2024 13:23 Ответить
А коли Гілларі Клінтон тисла з Лавровим "кнопку перезагрузки",відразу після окупації частини Грузії,то вона тоді не була корисною ідіоткою?
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08.02.2024 12:55 Ответить
Варто також згадати, що її чоловік займаючи пост президента також сильно "перезавантажував" Наслідки зараз розгрібає Україна.
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08.02.2024 13:00 Ответить
Только слепой или дурной не заметил что сейчас Трампа раскручивают и популярилируют росиские политтехнологи которые на етой же платформе раскручивают *****. Куда смотрит ЦРУ не понятно.
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08.02.2024 12:55 Ответить
У них демократія. Кожний має право буди почутим.
Почнете затикати пельки - закричать, що недемократично.
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08.02.2024 12:59 Ответить
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08.02.2024 12:56 Ответить
Дуже погана тенденція - вважати варварів та їх прибічників ідіотами.
Бо це не від розуму залежить. Від системи цінностей.
Серійні вбивці, диктатори і організатори фінансових пірамід - дуже недурні люди.
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08.02.2024 12:57 Ответить
І на якого біса робити цьому вилупку рекламу?
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08.02.2024 12:59 Ответить
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08.02.2024 13:01 Ответить
На раше обісрались від захопленя! "Мериканський барін" приїхав!
І головне,не говорить "русіш піг!""
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08.02.2024 13:01 Ответить
Прийде Трамп, то скоро хутін поїде світовим турне по країнах.
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08.02.2024 13:02 Ответить
"Друзі, я давно хотів і ось нарешті я потрапив до росісї" - воно тепер зможе їздити тільки туди, так як в'їзд до Європи буде заборонений.

А взагалі рідкісна мерзота, затятий путівець і трампіст в одній особі.
але для України це моська, хай гавкає
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08.02.2024 13:05 Ответить
колись журналісти брали інтерв'ю і у самого Усами Бен Ладена.. тут про інше. в контексті інформаційної війни. Такер же звертався публічно до нашого Зе з проханням записати подібне інтерв'ю. Не знаю, можливо, правильно би було, щоб Вова погодився на це і дав інтерв'ю цьому Такеру. і в ньому би сказав реальну правду, а не ту, про яку наговорив Такеру путлер (пишуть, що Такеру навіть довелось перезаписувати інтерв'ю з ху йлом, бо в першому варіанті васіліч дуже себе видав, шо він таки васіліч, а не ху йло). і запис той зробити в двох примірниках, щоб у Такера не було бажання щось там вирізати і монтувати з маніпуляціями. бо коли таке станеться, то відразу показати оригінальну версію того інтерв'ю і таким чином ще раз довести світу, що той Карлсон не журналіст, а журнашлюх і пропагандон. Тільки ж Буба побрєзгує мабуть Такером і відмовить йому в інтерв'ю. а дарма. бо у цього Такера десятки мільйонів підписників у твіттері, тобто величезна аудиторія. Це було би для України куди важливіше, ніж запилювати щоденні набридливі відосики.
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08.02.2024 13:06 Ответить
Це не реклама продажному Карлсону , а констатація факту
і підтвердження того ,
що трампівський холуй поїхав за баблом
до кремлівського вилупка
на предвиборну компанію для рудого щура 😡
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08.02.2024 13:06 Ответить
Америка почала брати інтервью у терористів?
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08.02.2024 13:06 Ответить
Бгг.. згадався анекдот як Пʼятачок і Вініпух вирішили взяти інтервʼю у снігової людини . Приводити не буду, бо забанять. Гугліть самі
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08.02.2024 13:08 Ответить
Незабаром до ***** черга біля кремля буде стояти. Першим у черзі буде президент Трамп з Маланкою.
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08.02.2024 13:08 Ответить
Завдяки Трампу, Америка втрачає статус надійного партнера, свій авторитет та лідерство.
Трамп шкідоносна людина, як для Америки так і для всього світу!
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08.02.2024 13:08 Ответить
Карлсон взял за щеку интервью у Путина ..

.
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08.02.2024 13:08 Ответить
Корисний ідіот це той хто через власну тупість не усвідомлює що щось робить неправильно,а карлсон далеко не тупий,просто заробив ще декілька мільйонів.
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08.02.2024 13:14 Ответить
Ідіот - це той, хто завдає шкоди, вважаючи, що приносить користь. Карлсон, як ідіот, вважає, що приносить користь Америці.
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08.02.2024 13:19 Ответить
А фрау меркель ви мабуть також вважаєте "корисним ідіотом",адже вона вважала що приносить користь Німеччині,коли заморозила будівництво АЕС та домовилась з путлером про постачання кацапського газу.Наївно думати що мільтимільйонер карлсон неадекватний ідіот, котрий не розуміє що ніякої користі америці, підтримка ним трампа та мордора не принесе.Все простіше - путлер купує і європейських, і американських політиків,немає там "корисних ідіотів",є продажні політики та журналісти.
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08.02.2024 14:58 Ответить
Навіть завербовані і платні можуть бути ідейними (тобто ідіотами) Особливо у випадку з Меркель
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08.02.2024 16:19 Ответить
І яка ж ідея керує трампом чи карлсоном:зруйнувати світову систему захисту,знищити НАТО,знищити Україну,врятувати орків.Як бунт в Техасі сприяє цілісності США?Для того щоб бути "корисним ідіотом" потрібно бути клінічним ідіотом,а ці персонажі не є такими.Трамп за будь яку ціну хоче зайняти пост президента, а карлсон просто хоче добряче підзаробити,при цьому вони обидва усвідомлюють що діють не в інтересах США а в інтересах орків.
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08.02.2024 17:12 Ответить
Звідки Ви взяли, что "вони обидва усвідомлюють що діють не в інтересах США а в інтересах орків."?
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08.02.2024 17:30 Ответить
Схоже Ви помилково вважаєте їх клінічними ідіотами,але якщо вони заробили мільйони доларів своєю головою то вони точно не ідіоти, і з причинно-наслідковими звязками проблем не мають.У них явно виражена відсутність совісті.
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08.02.2024 17:54 Ответить
Вони обидва і кожен по своєму вважають свої ідеї благом для Америки. При цьому Карлсон іде далі за Трампа, він ізоляціоніст, який вважає, що "справи Європи Америку не стосуються". Трамп вважає, що стосуються, але США не зобов'язані за Європу платити - звідси міф про те, що він хоче "знищити НАТО,знищити Україну,врятувати орків" . Проблема Трампа в недорікуватості, у скандальності, у нездатності чітко формулювати свою позицію і в перенесенні своїх бізнес-моделей спілкування в політику, у спілкування з супротивниками і ворогами. Ворога не можна називати "розумним". Бунт в Техасі не сприяє цілісності США, але ще менше сприяє цілісності США необмежена, багатомільйонна імміграція нелегалів, наркотів, шпигунів із рашки тощо. Байден говорить про допомогу Україні, але легко міг би її дати, закривши кордон. Байден говорить про допомогу Україні, але не дає ракети, дав всього 31 танк, затримував літаки, скасував Ленд Ліз. Якби він не скасував закон про Ленд Ліз, то зараз не було б жодних проблем із допомогою!!!
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08.02.2024 19:16 Ответить
Якщо "справи Європи Америку не стосуються",то що карлсон робить в москві?трамп заблокував десятки мільярдів доларів допомоги для України - він точно не хоче знищити нашу державу?Чому трамп будучи президентом не закрив колючим дротом кордон з Мексикою?Байден передавав Україні мало зброї,але без цієї зброї орки вже б захопили Україну. трамп робить все щоб ми не отримали американську зброю, ще навіть не перебуваючи на посаді президента.Це він рятує орків чи ще ні?
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08.02.2024 20:31 Ответить
"Я не здивуюся, якщо він з'явиться з контрактом з російським виданням, тому що він корисний ідіот"

Тут я повністю згоден із Гіларі. Карлсон займається російською пропагандою і це явно не сподобається більшості республіканців, на боці яких він нібито перебуває = корисний ідіот.

"Понятно, что реакция будет весьма и весьма разнообразной. Но главное, чтобы она была, потому что разнообразная реакция означает, что с ним ознакомились, - сказал Песков."

Тобто очевидно, що кремляді очікують ефекту від пропаганди
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08.02.2024 13:17 Ответить
Корисний кому?
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08.02.2024 13:43 Ответить
Як на мене то то шкідник!!
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08.02.2024 13:56 Ответить
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08.02.2024 14:12 Ответить
Идиот он несомненно, а вот в его полезности я сильно сомневаюсь
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08.02.2024 14:39 Ответить
Бабушка очень ошибается. Пропеллер такое же расчетливое и циничное говно как и его хлзяин трамп. И ещё пропеллер очень любит денежные знаки.
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08.02.2024 14:40 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1755583612823503133 5 мин

"Гарант" США полностью слились. Сенат США отклонил законопроект о помощи Украине $60 миллиардов. А журналист Трампа Карлсон приехал в рФ, для интервью с двойником Путина. Будут радостно обсуждать, как рФ и США уничтожают Украину, перед этим забрав ядерное оружие.
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08.02.2024 15:31 Ответить
США превращаются в великую региональную державу, которую уважают мексиканцы и канадцы. Засылают Дюранти и Карлсонов, которые за минуту известности готовы быть обосцанными за это через месяц
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08.02.2024 21:50 Ответить
 
 