Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон назвала американского журналиста-пропагандиста Такера Карлсона, анонсировавшего интервью с президентом России Владимиром Путиным, "полезным идиотом".

Об этом она сказала в интервью MSNBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Издание отмечает, что Клинтон не была удивлена новостью об интервью Карлсона с Путиным. Клинтон вспомнила предварительные комментарии журналиста о войне России против Украины.

"Он говорит вещи, которые не соответствуют действительности. Он повторяет пачку лжи Владимира Путина об Украине, поэтому я не понимаю, почему бы Путин не дал ему интервью", - сказала Клинтон.

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Клинтон предположила, что Карлсон является фигурой для насмешек в российских СМИ. Он зашел настолько далеко, что заявил о возможности получить должность в российском издании.

"Если вы действительно читаете переводы того, что говорят в российских СМИ, то они высмеивают его… он, как щенок", - сказала политик.

"Я не удивлюсь, если он появится с контрактом с российским изданием, потому что он полезный идиот", - отметила бывшая госсекретарь США.

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Интервью Карлсона с Путиным

Этот разговор стал первым случаем, когда представитель западных СМИ взял интервью у президента России после его вторжения в Украину в 2022 году.

Содержание интевью пока неизвестно. Ожидается, что оно будет благосклонно к стране-агрессору России, поскольку пропагандист неоднократно защищал ее.

Недавно Карлсон также заявил о том, что обратился с просьбой об интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Кто такой Такер Карлсон

Карлсон "прославился" тем, что распространял теорию заговора в пользу Трампа о том, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе, с помощью машин для голосования - за эту клевету он был уволен с канала Fox News.

Украинскому зрителю он мог стать известным после начала большой войны РФ против Украины, когда регулярно транслировал российскую пропаганду, хвалил диктатора Владимира Путина, а также критиковал военную и финансовую помощь Украине. Карлсон является постоянным героем программ топ-пропагандистов Кремля, регулярно транслирующих его выступления в своих передачах.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае победы может рассмотреть кандидатуру Карлсона на должность вице-президента.