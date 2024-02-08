Пропагандист Карлсон, взявший интервью у Путина, - полезный идиот, - Хиллари Клинтон
Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон назвала американского журналиста-пропагандиста Такера Карлсона, анонсировавшего интервью с президентом России Владимиром Путиным, "полезным идиотом".
Об этом она сказала в интервью MSNBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
Издание отмечает, что Клинтон не была удивлена новостью об интервью Карлсона с Путиным. Клинтон вспомнила предварительные комментарии журналиста о войне России против Украины.
"Он говорит вещи, которые не соответствуют действительности. Он повторяет пачку лжи Владимира Путина об Украине, поэтому я не понимаю, почему бы Путин не дал ему интервью", - сказала Клинтон.
Клинтон предположила, что Карлсон является фигурой для насмешек в российских СМИ. Он зашел настолько далеко, что заявил о возможности получить должность в российском издании.
"Если вы действительно читаете переводы того, что говорят в российских СМИ, то они высмеивают его… он, как щенок", - сказала политик.
"Я не удивлюсь, если он появится с контрактом с российским изданием, потому что он полезный идиот", - отметила бывшая госсекретарь США.
Интервью Карлсона с Путиным
Этот разговор стал первым случаем, когда представитель западных СМИ взял интервью у президента России после его вторжения в Украину в 2022 году.
Содержание интевью пока неизвестно. Ожидается, что оно будет благосклонно к стране-агрессору России, поскольку пропагандист неоднократно защищал ее.
Недавно Карлсон также заявил о том, что обратился с просьбой об интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Кто такой Такер Карлсон
Карлсон "прославился" тем, что распространял теорию заговора в пользу Трампа о том, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе, с помощью машин для голосования - за эту клевету он был уволен с канала Fox News.
Украинскому зрителю он мог стать известным после начала большой войны РФ против Украины, когда регулярно транслировал российскую пропаганду, хвалил диктатора Владимира Путина, а также критиковал военную и финансовую помощь Украине. Карлсон является постоянным героем программ топ-пропагандистов Кремля, регулярно транслирующих его выступления в своих передачах.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае победы может рассмотреть кандидатуру Карлсона на должность вице-президента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тільки на його сторінці сотня мільйонів переглядів цього інтерв'ю.
десятки тисяч перепостів з мільйонами переглядів
у Карлсонов и Трампов было бы меньше шансов.
Почнете затикати пельки - закричать, що недемократично.
Бо це не від розуму залежить. Від системи цінностей.
Серійні вбивці, диктатори і організатори фінансових пірамід - дуже недурні люди.
І головне,не говорить "русіш піг!""
А взагалі рідкісна мерзота, затятий путівець і трампіст в одній особі.
але для України це моська, хай гавкає
і підтвердження того ,
що трампівський холуй поїхав за баблом
до кремлівського вилупка
на предвиборну компанію для рудого щура 😡
Трамп шкідоносна людина, як для Америки так і для всього світу!
взял за щекуинтервью у Путина ..
.
Тут я повністю згоден із Гіларі. Карлсон займається російською пропагандою і це явно не сподобається більшості республіканців, на боці яких він нібито перебуває = корисний ідіот.
"Понятно, что реакция будет весьма и весьма разнообразной. Но главное, чтобы она была, потому что разнообразная реакция означает, что с ним ознакомились, - сказал Песков."
Тобто очевидно, що кремляді очікують ефекту від пропаганди
@Ray_net_ua
·
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1755583612823503133 5 мин
"Гарант" США полностью слились. Сенат США отклонил законопроект о помощи Украине $60 миллиардов. А журналист Трампа Карлсон приехал в рФ, для интервью с двойником Путина. Будут радостно обсуждать, как рФ и США уничтожают Украину, перед этим забрав ядерное оружие.