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Путин отложил свой визит в Турцию, - росСМИ

ердоган,путін

Визит российского диктатора Владимира Путина в Турцию для встречи с Реджепом Таипом Эрдоганом, который был запланирован на 12 февраля, отложен. Его перенесли на несколько месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский ТАСС.

Согласно данным росСМИ, визит Путина предварительно может состояться в конце апреля или начале мая.

Встреча может быть после местных выборов, которые пройдут 31 марта в Турции, и президентских выборов, которые пройдут 17 марта в России.

В комментарии РосСМИ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить эту информацию, поскольку "никаких сроков не объявляли".

Читайте также: Эрдоган и Путин обсудят в Анкаре войну в Украине и "зерновой коридор", - МИД Турции

В то же время он добавил, что подготовка к контактам на самом высоком уровне продолжается.

Путин намерен встретиться в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Основной темой их переговоров должна стать война в Украине.

Автор: 

путин владимир (31239) Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+18
https://t.me/generalsvr Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Президент Турции Реджеп Эрдоган не видит смысла встречаться с двойником президента России, по крайней мере до предстоящих президентских выборов. Российский МИД прилагает все усилия для того, чтобы встреча всё же состоялась в ближайшее время, но пока все усилия тщетны. Напомним, что визит "Путина" в Турцию и переговоры с Реджепом Эрдоганом были анонсированы на 12 февраля. Помимо того, что Эрдоган не хочет видеть самозванца до выборов (а выборы должны создать для двойника хоть какое-то подобие легитимности), так президент Турции ещё и не видит перспектив решения насущных проблем. Российское руководство после предложения турецкой стороны перенести визит дублера в Турцию, отправило сразу несколько вариантов уступок по основным вопросам, пытаясь сохранить текущие даты переговоров. Сейчас турки взяли паузу, но надежды на личную встречу двойника с Эрдоганом до апреля, мало.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев высказал недовольство темпами развития ВПК и импортозамещения. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу остался недоволен, как минимум на словах, инспекцией одного из предприятий ВПК, и высказал примерно такие же претензии. В общем отсутствие больших и быстрых побед на фронте, это проблема не Генштаба, министерства обороны и уж тем более не Совета Безопасности РФ, а предприятий ВПК и тех кто за развития ВПК отвечает. Выборы президента ещё не состоялись, транзит даже примерно не запущен, а разногласия в "политбюро 2.0" уже выливаются в информационное пространство.

Переписанное интервью двойника президента России скандально известному американскому журналисту Такеру Карлсону вряд-ли можно назвать эпическим, как это пытаются преподнести. Сенсаций там нет, но есть бред, конспирология и вранье. Хотя первый вариант интервью с разоблачившим себя двойником был куда более интересным.

https://t.me/generalsvr/2103 08:00 07.02.24
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08.02.2024 13:42
+11
Хмм. Значить соловей правду написав,що Ердоган не має ніякого бажання спілкуватися з двійником. Може справжнє ***** дійсно в морозилці півроку лежить.🤔
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08.02.2024 13:43
+11
У циклах передач, Громадянська оборона та Секретний фронт коли фото або відео з пуйлом показують, навіть якщо період приблизно один й той самий, видно що відмінності присутні..так що навіть хз, скільки воно в морозилці валяється..може патрушев всі заправляє..
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08.02.2024 13:49
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Правила форума Совет форумчан
https://t.me/generalsvr Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Президент Турции Реджеп Эрдоган не видит смысла встречаться с двойником президента России, по крайней мере до предстоящих президентских выборов. Российский МИД прилагает все усилия для того, чтобы встреча всё же состоялась в ближайшее время, но пока все усилия тщетны. Напомним, что визит "Путина" в Турцию и переговоры с Реджепом Эрдоганом были анонсированы на 12 февраля. Помимо того, что Эрдоган не хочет видеть самозванца до выборов (а выборы должны создать для двойника хоть какое-то подобие легитимности), так президент Турции ещё и не видит перспектив решения насущных проблем. Российское руководство после предложения турецкой стороны перенести визит дублера в Турцию, отправило сразу несколько вариантов уступок по основным вопросам, пытаясь сохранить текущие даты переговоров. Сейчас турки взяли паузу, но надежды на личную встречу двойника с Эрдоганом до апреля, мало.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев высказал недовольство темпами развития ВПК и импортозамещения. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу остался недоволен, как минимум на словах, инспекцией одного из предприятий ВПК, и высказал примерно такие же претензии. В общем отсутствие больших и быстрых побед на фронте, это проблема не Генштаба, министерства обороны и уж тем более не Совета Безопасности РФ, а предприятий ВПК и тех кто за развития ВПК отвечает. Выборы президента ещё не состоялись, транзит даже примерно не запущен, а разногласия в "политбюро 2.0" уже выливаются в информационное пространство.

Переписанное интервью двойника президента России скандально известному американскому журналисту Такеру Карлсону вряд-ли можно назвать эпическим, как это пытаются преподнести. Сенсаций там нет, но есть бред, конспирология и вранье. Хотя первый вариант интервью с разоблачившим себя двойником был куда более интересным.

https://t.me/generalsvr/2103 08:00 07.02.24
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08.02.2024 13:42 Ответить
Не довіряе Ердогану .
ось візьме і припреться без запрошення

Блин, а може хутин хотів збігти до ГААГІ, доки його свої табакеркою не вдарили ?
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08.02.2024 14:09 Ответить
можна сміятись але патрушев взявся за війну вкрай серйозно.якщо цього ідіота не зупинять (свої) нам буде дуже погано.
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08.02.2024 14:34 Ответить
Патрушев балотуется на президента ?
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08.02.2024 14:36 Ответить
ні,"президент" у нього й так у кишені.від резінової попи він може здихатися в будь-який момент.є ще варіант з я устал я ухожу
далі можливий транзит влади своєму синочку міністру сільського господарства дмитру патрушеву.спочатку голова уряду потім в.о президента.
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08.02.2024 14:41 Ответить
Хутин - трус, тому може патрушева знищити , як почуе про конкуренцію. Драка крис під ковдрою 🤣🤣
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08.02.2024 15:28 Ответить
1.путєн-труп тому знищити вже нікого не може.цей ефект мені нагадує радянський ефект ленін-вечно живой.
2.а у мене путен 24 роки перед очима і я можу відрізнити справжнього від двійника.бо грав у гру знайди 10 відмінностей.достатньо порівняти старі та нові виступи.наприклад на останній пресконференції "путєн" вибачається (питання про яйця) при чому робить це кілька раз(по іншим питанням).це свідчить по-перше про невпевненість. диктатор який 24 роки при владі невпевнений? справді? ущіпніть мене .по-друге цар кацапів повинен наводити жах на своїх рабів чи можна це робити вибаченнями? оригінал відповів би на якесь занадто гостре питання що це провокація (тобто людина яка його задала провокатор) обрав би наступальну позицію (відповідь если нет дороги зачем вам машина 2017 рік).це свідчить що двійник ще не війшов в роль не скурвився і в нього залишилось досить багато людського.
ще один момент у оригінала була маніакальна ненависть до України цей лише безбарвно бубнить погано вивчений текст.оригінал в цьому сенсі був справжнім єзуїтом.
14 дек. 2023 г. - Конфликт на Украине является трагедией, он похож на гражданскую войну между братьями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конф.
проблема моїх опонентів в тому що вони занадто ліниві та дурні щоб перевірити мої слова.порівняйте виступ орігінала путєна про початок сво і виступи двійника про бліни резіновую попу та конференцію.
3.Багато зовнішніх факторів;зійшли нанівець спроби сосії анексувати білорусь,совпаденіє?лука різко наприймав кучу законів які б його захищали.від впевненості в підтримці сосії?різке зникнення погроз застосування такичної ядерної зброї,з порядку денного зник культів дзюдо та хоккею улюблених видів спорту на тв сосії,кадиров самоприбрався на другий план,тощо
Бог дав людині мозок щоб думати а не повторювати побрехеньки піськова чи дарвіна
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08.02.2024 16:00 Ответить
А як же його будуть обирати , якщо він труп ????
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08.02.2024 16:07 Ответить
фсбешно-кацапський лохотрон шах і мат
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08.02.2024 16:14 Ответить
Мабудь електронне голосування підготували для цього
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08.02.2024 16:43 Ответить
підлоходовочка ***** .
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08.02.2024 16:46 Ответить
Машина їхала, колеса терлися...
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08.02.2024 15:22 Ответить
генерал свр - це професор соловей.
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08.02.2024 14:20 Ответить
а те що у них різні голоси то нічого?
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08.02.2024 14:32 Ответить
комп'ютерний ефект
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08.02.2024 14:53 Ответить
і ти 5 лютого цього року тут зареєструвався щоб розповідати що путєн вічно-живой.фуй тобі в рот кацап всі смертні...із праха в прах в твоєму випадку з гівна у гівно.
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08.02.2024 15:10 Ответить
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08.02.2024 13:42 Ответить
Сказав би я, що він там відклав...
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08.02.2024 14:23 Ответить
сьогодні Генерал СВР накалякав що Ердоган не хоче зустрічатись з двійником, принаймні до виборів на рашкє. Натомусть турки багато плюшек пропонується щоб зробити це до...
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08.02.2024 13:43 Ответить
******** pravila , nipiar ****** ( neputati s geiami ) , kish abratna v balota !!
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08.02.2024 13:50 Ответить
ти виклав якраз коли я писав
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08.02.2024 13:57 Ответить
так.вибач.переплутав з іншим постом.
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08.02.2024 13:58 Ответить
Хмм. Значить соловей правду написав,що Ердоган не має ніякого бажання спілкуватися з двійником. Може справжнє ***** дійсно в морозилці півроку лежить.🤔
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08.02.2024 13:43 Ответить
У циклах передач, Громадянська оборона та Секретний фронт коли фото або відео з пуйлом показують, навіть якщо період приблизно один й той самий, видно що відмінності присутні..так що навіть хз, скільки воно в морозилці валяється..може патрушев всі заправляє..
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08.02.2024 13:49 Ответить
достатньо подивитись відео з тим путєним який об'явив сво і тією пустишкою з останьої пресконференцї.різна енергетика та психотип.
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08.02.2024 14:07 Ответить
Турки це НАТО - чи вони і нашим і вашим
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08.02.2024 13:46 Ответить
Ні вони все собі
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08.02.2024 13:50 Ответить
Хотели договориться как поделить украинское зерно? Ето же мечта ***** и Едика контролировать выход Украины к Черному морю. Киев будет ездить к сцарю коленями обтирать пол и выпрашивать разрешение на пропуск корабля а Ердоган будет иметь свои 20% с каждого груза. Короче без украинского крыма Украине будет конец.
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08.02.2024 13:47 Ответить
Видно просочилась інфа, що Султан хоче ще 40 штук F-16 виміняти за карлика.
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08.02.2024 13:48 Ответить
Теж читаю цього "Генерала" думав шо киздякає , аж ні трохи якоїсь і правди є . Там ще за інтервʼю тому члєну писалось . Так щеписав що перше інтервʼю дуже цікаве , але переробили
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08.02.2024 13:49 Ответить
Вибачте, а що може бути цікавого у балаканині пуйла/васіліча та прокремлівського/трампівського клоуна карлсона? Це все одно, що зомбомарафон від буратінки дивитися та "ключові" моменти у нотатничок заносити.
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08.02.2024 14:49 Ответить
Почитайте, тут на Цензорі якраз написали про початок Другої Світової війни в баченні полудурка .
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09.02.2024 13:40 Ответить
Ще раз: читати маячню хворих людей про історію Другої світової--втрачати час свого життя. Дякую, я добре знаю історію тієї війни. Віктор Суворов (Владімір Рєзун) у подробицях виклав усі факти.
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09.02.2024 14:54 Ответить
Та читати того Рещуна Суворова шо слухати ❌ уйла - з пустого в порожнє , товче воду в ступі .
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09.02.2024 16:38 Ответить
а шо таке ? засцяв отримати ятаган нижче спини ? ))
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08.02.2024 13:50 Ответить
Двійник путіна теж заявив , що не буде зустричатися з Муслімом Магомаєвим !
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08.02.2024 13:54 Ответить
Місяців!!! Ото людина, вибачаюсь, нелюдь, завантажена.
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08.02.2024 14:05 Ответить
Путін відклав свій візит

Відклав цеглою?
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08.02.2024 14:07 Ответить
Карлсон, который Такер, нашептал чего-то плешивому. А очко не резиновое.
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08.02.2024 14:08 Ответить
хтось здав шо арештують
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08.02.2024 14:08 Ответить
невже все вперлось у передачу турецьких С-400?
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08.02.2024 14:10 Ответить
Утіпутін
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08.02.2024 14:14 Ответить
боїться, що його там вб'ють.
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08.02.2024 14:16 Ответить
згадав як російського посла розстріляли.
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08.02.2024 14:17 Ответить
прикиньте, путін приїжджає до туречиини, парламент туреччини збирається на закрите засідання, приймає римський статут, і путіна там арестовують.
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08.02.2024 14:18 Ответить
Пу..ін відклав візи… у чемодан.
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08.02.2024 14:20 Ответить
Отакої... васіліч "почуствовал нєладноє"?
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08.02.2024 14:32 Ответить
То Ердоган не хоче виглядати бовдуром
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08.02.2024 15:03 Ответить
Вчора якраз Михайло Шейтельман на YouTube казав, що через те, що ССО України знищили пункт контролю росіян над надводною обстановкою (поблизу Криму), то одразу зривається спроба росіян з турками обговорювати відновлення участі росії в зерновому коридорі - мол, кораблі і так ходять попри небажання росіян, а тут ще і об'єктивні засоби контролю росії "на нуль поділили". Типу "вони тепер не так добре бачать", а "їх кораблі Україна з північного заходу Чорного моря відігнала" = в гробу ми тепер його коридори бачили, обійдемося самі.

Може правий був Шейтельман і тепер тем для розмови стало менше у двох дідів, тому і сенсу їхати немає, результат своїм суспільствам показати не зможуть.
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08.02.2024 14:35 Ответить
На нуль не ділять (бо ніззя!), а множать.
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08.02.2024 14:57 Ответить
Я в курсі, того в лапки і взяв просто вислів такий
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08.02.2024 15:24 Ответить
Нічого особистого, але результатом ділення на нуль є нескінченність, а множення на нуль буде нуль. То що ви мали на увазі?
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08.02.2024 15:55 Ответить
А шо, ***** сподівається до травня дотягне?
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08.02.2024 14:56 Ответить
А що йому станеться у холодильнику?
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08.02.2024 14:58 Ответить
А шо, голоса уже подсчитали? Может кого другого выберут 17 марта, придется ему ехать в Турцию
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08.02.2024 15:07 Ответить
Відклав ? Путін ПОКЛАВ на свій візит до Туреччин.
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08.02.2024 15:32 Ответить
Проміняв Ердогана та Такера?
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08.02.2024 15:52 Ответить
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08.02.2024 16:03 Ответить
а шо так? ботоксний х.й не прижився? чи щока в шию витікла?
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08.02.2024 16:11 Ответить
 
 