Путин отложил свой визит в Турцию, - росСМИ
Визит российского диктатора Владимира Путина в Турцию для встречи с Реджепом Таипом Эрдоганом, который был запланирован на 12 февраля, отложен. Его перенесли на несколько месяцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский ТАСС.
Согласно данным росСМИ, визит Путина предварительно может состояться в конце апреля или начале мая.
Встреча может быть после местных выборов, которые пройдут 31 марта в Турции, и президентских выборов, которые пройдут 17 марта в России.
В комментарии РосСМИ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить эту информацию, поскольку "никаких сроков не объявляли".
В то же время он добавил, что подготовка к контактам на самом высоком уровне продолжается.
Путин намерен встретиться в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Основной темой их переговоров должна стать война в Украине.
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Дорогие подписчики и гости канала! Президент Турции Реджеп Эрдоган не видит смысла встречаться с двойником президента России, по крайней мере до предстоящих президентских выборов. Российский МИД прилагает все усилия для того, чтобы встреча всё же состоялась в ближайшее время, но пока все усилия тщетны. Напомним, что визит "Путина" в Турцию и переговоры с Реджепом Эрдоганом были анонсированы на 12 февраля. Помимо того, что Эрдоган не хочет видеть самозванца до выборов (а выборы должны создать для двойника хоть какое-то подобие легитимности), так президент Турции ещё и не видит перспектив решения насущных проблем. Российское руководство после предложения турецкой стороны перенести визит дублера в Турцию, отправило сразу несколько вариантов уступок по основным вопросам, пытаясь сохранить текущие даты переговоров. Сейчас турки взяли паузу, но надежды на личную встречу двойника с Эрдоганом до апреля, мало.
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев высказал недовольство темпами развития ВПК и импортозамещения. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу остался недоволен, как минимум на словах, инспекцией одного из предприятий ВПК, и высказал примерно такие же претензии. В общем отсутствие больших и быстрых побед на фронте, это проблема не Генштаба, министерства обороны и уж тем более не Совета Безопасности РФ, а предприятий ВПК и тех кто за развития ВПК отвечает. Выборы президента ещё не состоялись, транзит даже примерно не запущен, а разногласия в "политбюро 2.0" уже выливаются в информационное пространство.
Переписанное интервью двойника президента России скандально известному американскому журналисту Такеру Карлсону вряд-ли можно назвать эпическим, как это пытаются преподнести. Сенсаций там нет, но есть бред, конспирология и вранье. Хотя первый вариант интервью с разоблачившим себя двойником был куда более интересным.
https://t.me/generalsvr/2103 08:00 07.02.24
ось візьме і припреться без запрошення
Блин, а може хутин хотів збігти до ГААГІ, доки його свої табакеркою не вдарили ?
далі можливий транзит влади своєму синочку міністру сільського господарства дмитру патрушеву.спочатку голова уряду потім в.о президента.
2.а у мене путен 24 роки перед очима і я можу відрізнити справжнього від двійника.бо грав у гру знайди 10 відмінностей.достатньо порівняти старі та нові виступи.наприклад на останній пресконференції "путєн" вибачається (питання про яйця) при чому робить це кілька раз(по іншим питанням).це свідчить по-перше про невпевненість. диктатор який 24 роки при владі невпевнений? справді? ущіпніть мене .по-друге цар кацапів повинен наводити жах на своїх рабів чи можна це робити вибаченнями? оригінал відповів би на якесь занадто гостре питання що це провокація (тобто людина яка його задала провокатор) обрав би наступальну позицію (відповідь если нет дороги зачем вам машина 2017 рік).це свідчить що двійник ще не війшов в роль не скурвився і в нього залишилось досить багато людського.
ще один момент у оригінала була маніакальна ненависть до України цей лише безбарвно бубнить погано вивчений текст.оригінал в цьому сенсі був справжнім єзуїтом.
14 дек. 2023 г. - Конфликт на Украине является трагедией, он похож на гражданскую войну между братьями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конф.
проблема моїх опонентів в тому що вони занадто ліниві та дурні щоб перевірити мої слова.порівняйте виступ орігінала путєна про початок сво і виступи двійника про бліни резіновую попу та конференцію.
3.Багато зовнішніх факторів;зійшли нанівець спроби сосії анексувати білорусь,совпаденіє?лука різко наприймав кучу законів які б його захищали.від впевненості в підтримці сосії?різке зникнення погроз застосування такичної ядерної зброї,з порядку денного зник культів дзюдо та хоккею улюблених видів спорту на тв сосії,кадиров самоприбрався на другий план,тощо
Бог дав людині мозок щоб думати а не повторювати побрехеньки піськова чи дарвіна
Відклав цеглою?
візи… у чемодан.
Може правий був Шейтельман і тепер тем для розмови стало менше у двох дідів, тому і сенсу їхати немає, результат своїм суспільствам показати не зможуть.