Путин отложил свой визит в Турцию, - росСМИ

Визит российского диктатора Владимира Путина в Турцию для встречи с Реджепом Таипом Эрдоганом, который был запланирован на 12 февраля, отложен. Его перенесли на несколько месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский ТАСС.

Согласно данным росСМИ, визит Путина предварительно может состояться в конце апреля или начале мая.

Встреча может быть после местных выборов, которые пройдут 31 марта в Турции, и президентских выборов, которые пройдут 17 марта в России.

В комментарии РосСМИ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить эту информацию, поскольку "никаких сроков не объявляли".

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В то же время он добавил, что подготовка к контактам на самом высоком уровне продолжается.

Путин намерен встретиться в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Основной темой их переговоров должна стать война в Украине.