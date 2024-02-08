Путін відклав свій візит до Туреччини, - росЗМІ

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини для зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом, який був запланований на 12 лютого, відкладено. Його перенесли на кілька місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський ТАСС.

Згідно з даними росЗМІ, візит Путіна попередньо може відбутися наприкінці квітня або на початку травня.

Зустріч може бути після місцевих виборів, які відбудуться 31 березня в Туреччині, і президентських виборів, які відбудуться 17 березня в Росії.

У коментарі росЗМІ прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не може підтвердити цю інформацію, оскільки "жодних термінів не оголошували".

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Водночас він додав, що підготовка до контактів на найвищому рівні триває.

Путін мав намір зустрітися в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Основною темою їхніх переговорів мала стати війна в Україні.