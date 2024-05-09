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Новини Війна
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У війні РФ проти України не можна допустити підміни злочинця на жертву, - канцлер Австрії Негаммер

карл,негаммер

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер наголосив на неприпустимості підміни злочинця і жертви в агресивній війні, розв’язаній Росією проти України.

Про це він сказав під час урочистого заходу у Відні з нагоди звільнення від націонал-соціалізму та закінчення Другої світової війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російська агресивна війна проти України спричиняє стільки страждань, вона повернула несправедливість війни на європейську землю. Хоча саме після Другої світової війни нам вдалося вирвати один в одного це зобов'язання - ніколи більше не воювати, фактично поклавши край вбивству мільйонів, яке протягом століть відбувалося в Європі", - сказав він.

Читайте: Для встановлення миру в Україні потрібно залучати незахідні країни, що мають вплив на РФ, - канцлер Австрії Негаммер

Австрійський канцлер наголосив: треба бути пильними, коли в нападі Росії на Україну намагаються видавати злочинця за жертву.

"Ми повинні бути пильними, коли думаємо і говоримо про оборонну демократію й оборону, щоб не допустити перетворення злочинця на жертву, як це іноді намагаються зробити радикали в російській агресивній війні проти України", - підкреслив Негаммер.

Дивіться: Путін про початок Другої світової: Поляки змусили Гітлера напасти на себе. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, правопопулістська Австрійська партія свободи (FPÖ), відома своєю проросійською позицією, використала в агітації на виборах до Європарламенту плакат антиукраїнського характеру.

Автор: 

Друга світова війна (291) Негаммер Карл (53)


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Давайте допоможемо русні.
Оголосимо стан війни.
Русня і скаже: ого, хохли нам войну об'явілі. Но ми-то ім нікакую войну нє об'являлі, ми всєго лішь сво проводім, ісключітєльно с цєлью обєспєчєнія бєзопасності россіі. Слєдоватєльно, хохли - агрєссори, а ми - жєртва агрєссіі.
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09.05.2024 10:31 Відповісти
Британія оголосила війну Німеччині у 39-му і шо? Це допомогло тільки Геббельсу для роботи з внутрішньою аудиторією.
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09.05.2024 10:45 Відповісти
Що не роби , московія буде трактувати на свою користь , тому тільки тотальне знищення , але доя цього потрібна вся потуга НАТО а не відважні партизани українці
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09.05.2024 10:49 Відповісти
Русні це допоможе для роботи і з зовнішньою.
Адже при офіційному оголошенні війни до сторони конфлікту відноситься будь-яка держава, що надає іншій стороні будь-яку допомогу. Тобто майже вся Європа, США, Японія та інші країни, що допомагають нам, перетворюються на законні цілі для російських ракет та диверсантів.
До багатомільйонних мітингів проти будь-якої підтримки України залишаться лічені дні.
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09.05.2024 10:50 Відповісти
Богатомільйоних мітингів в Європі, США та Японії не буде,та і малочисленних теж не буде щоб не підтримувати Україну. Таке можливо чути лише від парашної помойки як брехню.Фашизм був переможен ттільки після хельсинських угод,а ні в 1945р.А рашизм, після другої світової, яснував як спляча хвороба,а після распаду ссср 1991р., почала созрівати ця пухлина,яку прорвало у 2014р. Перемогли фашизм об'єднанням тверезо мислячами державами,переможемо і рашизм!
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09.05.2024 13:26 Відповісти
То що, треба оголошувати стан війни?
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09.05.2024 13:27 Відповісти
Это не принципиально.Война идёт и все об этом знают.И Запад в любом случае не допустит развитие рашизма.Такие явления как фашизм или рашизм несвойственны человечеству.Они могут только существовать в закрытом обществе.Тем более для 21века.Рашизм явление больше наполненно злом для человечества,чем фашизм.Фашизм был с идеологией социал-националистической переросшей в нацизм(превосходство немецкой нации).Нацизм - это технология для достижения цели превосходства нации.Рашизм - это плод многовековой истории заразившей росиян(включая любые порабощённые народы) в шовинизм.Для него не должно в конечном счёте существовать другие национальности.И т.д и т.п. Отсюда имперская росия,ссср,рф страна невежд,хамов,самовозвеличивания без потенциала к прогрессу и авторитарным управлением и имперским мышлением.К Вам вопрос- Как могут с этим согласиться развитые страны?
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09.05.2024 13:57 Відповісти
Это не принципиально.
З точки зору русні - принципово.
Аж зі штанців тут вистрибують, підбурюючи на введення стану війни. Значить, вигідно це їм.
Как могут с этим согласиться развитые страны?
Легко. Головне - щоб корисні копалини вчасно надходили, на все інше можна закрити очі.
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09.05.2024 14:20 Відповісти
Почему тебя волнует мнение русни?Ведь и ты за объявления войны.Так почему-то настал момент применять санкции и уйти от широкомасштабной зависимости Запада от главного оружия рф - природных залежей (газ).Чтобы этого избегать,на твой взгляд то *главное*, в своё время было создано НАТО.Этим они себя старались защитить от параши.А в будущем организовали *железный занавес* благодаря которому распался союз. Но капитал диктует условия всему миру.Время не стоит на месте и мир больше поглощён в рыночные отношения.А для успеха стран в этом, необходима демократия.Но многие руководители стран сидели на двух стульях,соблюдали требования государственных институтов и в тоже время, недальновидность или неумение руководить, становились посредниками между хозяином товара и своим народом.И где сейчас меркель? Почему бизнес массово покидает росию? И таких вопросов уйму,чтобы показать тебе,что *на все інше можна закрити очі* на Западі не праціє.Твои высказывания типичны для человека жившем и воспитанным в советском союзе.Наступает время не только защищать себя(НАТО,ЕС),но и бороться с рашизмом.Лучше слушать, смотреть и что делают наши союзники для этой борьбы.А не смотреть сколько выделено бабла,просить и в тоже время их обвинять и пр.Вывод войск рф за пределы границы 1991г.,дипломатия к договоренности или уничтожение русни,перевоспитанием насильным путём их населения это ещё не ПЕРЕМОГА над рашизмом.Да и не надо повторять риторику рф не только на форуме,но и в быту,в лучшем случае тебя будут считать носителем росийских взглядов.
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09.05.2024 15:46 Відповісти
 
 