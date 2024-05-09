У війні РФ проти України не можна допустити підміни злочинця на жертву, - канцлер Австрії Негаммер

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер наголосив на неприпустимості підміни злочинця і жертви в агресивній війні, розв’язаній Росією проти України.

Про це він сказав під час урочистого заходу у Відні з нагоди звільнення від націонал-соціалізму та закінчення Другої світової війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російська агресивна війна проти України спричиняє стільки страждань, вона повернула несправедливість війни на європейську землю. Хоча саме після Другої світової війни нам вдалося вирвати один в одного це зобов'язання - ніколи більше не воювати, фактично поклавши край вбивству мільйонів, яке протягом століть відбувалося в Європі", - сказав він.

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Австрійський канцлер наголосив: треба бути пильними, коли в нападі Росії на Україну намагаються видавати злочинця за жертву.

"Ми повинні бути пильними, коли думаємо і говоримо про оборонну демократію й оборону, щоб не допустити перетворення злочинця на жертву, як це іноді намагаються зробити радикали в російській агресивній війні проти України", - підкреслив Негаммер.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, правопопулістська Австрійська партія свободи (FPÖ), відома своєю проросійською позицією, використала в агітації на виборах до Європарламенту плакат антиукраїнського характеру.