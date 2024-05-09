У війні РФ проти України не можна допустити підміни злочинця на жертву, - канцлер Австрії Негаммер
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер наголосив на неприпустимості підміни злочинця і жертви в агресивній війні, розв’язаній Росією проти України.
Про це він сказав під час урочистого заходу у Відні з нагоди звільнення від націонал-соціалізму та закінчення Другої світової війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Російська агресивна війна проти України спричиняє стільки страждань, вона повернула несправедливість війни на європейську землю. Хоча саме після Другої світової війни нам вдалося вирвати один в одного це зобов'язання - ніколи більше не воювати, фактично поклавши край вбивству мільйонів, яке протягом століть відбувалося в Європі", - сказав він.
Австрійський канцлер наголосив: треба бути пильними, коли в нападі Росії на Україну намагаються видавати злочинця за жертву.
"Ми повинні бути пильними, коли думаємо і говоримо про оборонну демократію й оборону, щоб не допустити перетворення злочинця на жертву, як це іноді намагаються зробити радикали в російській агресивній війні проти України", - підкреслив Негаммер.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, правопопулістська Австрійська партія свободи (FPÖ), відома своєю проросійською позицією, використала в агітації на виборах до Європарламенту плакат антиукраїнського характеру.
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Оголосимо стан війни.
Русня і скаже: ого, хохли нам войну об'явілі. Но ми-то ім нікакую войну нє об'являлі, ми всєго лішь сво проводім, ісключітєльно с цєлью обєспєчєнія бєзопасності россіі. Слєдоватєльно, хохли - агрєссори, а ми - жєртва агрєссіі.
Адже при офіційному оголошенні війни до сторони конфлікту відноситься будь-яка держава, що надає іншій стороні будь-яку допомогу. Тобто майже вся Європа, США, Японія та інші країни, що допомагають нам, перетворюються на законні цілі для російських ракет та диверсантів.
До багатомільйонних мітингів проти будь-якої підтримки України залишаться лічені дні.
З точки зору русні - принципово.
Аж зі штанців тут вистрибують, підбурюючи на введення стану війни. Значить, вигідно це їм.
Как могут с этим согласиться развитые страны?
Легко. Головне - щоб корисні копалини вчасно надходили, на все інше можна закрити очі.