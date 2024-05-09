В войне РФ против Украины нельзя допустить подмены преступника на жертву, - канцлер Австрии Негаммер

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер подчеркнул недопустимость подмены преступника и жертвы в агрессивной войне, развязанной Россией против Украины.

Об этом он сказал во время торжественного мероприятия в Вене по случаю освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Российская агрессивная война против Украины вызывает столько страданий, она вернула несправедливость войны на европейскую землю. Хотя именно после Второй мировой войны нам удалось вырвать друг у друга это обязательство - никогда больше не воевать, фактически положив конец убийству миллионов, которое на протяжении веков происходило в Европе", - сказал он.

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Австрийский канцлер подчеркнул: надо быть бдительными, когда в нападении России на Украину пытаются выдавать преступника за жертву.

"Мы должны быть бдительными, когда думаем и говорим об оборонной демократии и обороне, чтобы не допустить превращения преступника в жертву, как это иногда пытаются сделать радикалы в российской агрессивной войне против Украины", - подчеркнул Негаммер.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, правопопулистская Австрийская партия свободы (FPÖ), известная своей пророссийской позицией, использовала в агитации на выборах в Европарламент плакат антиукраинского характера.