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Новости Война
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В войне РФ против Украины нельзя допустить подмены преступника на жертву, - канцлер Австрии Негаммер

карл,негаммер

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер подчеркнул недопустимость подмены преступника и жертвы в агрессивной войне, развязанной Россией против Украины.

Об этом он сказал во время торжественного мероприятия в Вене по случаю освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Российская агрессивная война против Украины вызывает столько страданий, она вернула несправедливость войны на европейскую землю. Хотя именно после Второй мировой войны нам удалось вырвать друг у друга это обязательство - никогда больше не воевать, фактически положив конец убийству миллионов, которое на протяжении веков происходило в Европе", - сказал он.

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Австрийский канцлер подчеркнул: надо быть бдительными, когда в нападении России на Украину пытаются выдавать преступника за жертву.

"Мы должны быть бдительными, когда думаем и говорим об оборонной демократии и обороне, чтобы не допустить превращения преступника в жертву, как это иногда пытаются сделать радикалы в российской агрессивной войне против Украины", - подчеркнул Негаммер.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, правопопулистская Австрийская партия свободы (FPÖ), известная своей пророссийской позицией, использовала в агитации на выборах в Европарламент плакат антиукраинского характера.

Автор: 

Вторая мировая война (417) Нехаммер Карл (43)


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Давайте допоможемо русні.
Оголосимо стан війни.
Русня і скаже: ого, хохли нам войну об'явілі. Но ми-то ім нікакую войну нє об'являлі, ми всєго лішь сво проводім, ісключітєльно с цєлью обєспєчєнія бєзопасності россіі. Слєдоватєльно, хохли - агрєссори, а ми - жєртва агрєссіі.
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09.05.2024 10:31 Ответить
Британія оголосила війну Німеччині у 39-му і шо? Це допомогло тільки Геббельсу для роботи з внутрішньою аудиторією.
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09.05.2024 10:45 Ответить
Що не роби , московія буде трактувати на свою користь , тому тільки тотальне знищення , але доя цього потрібна вся потуга НАТО а не відважні партизани українці
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09.05.2024 10:49 Ответить
Русні це допоможе для роботи і з зовнішньою.
Адже при офіційному оголошенні війни до сторони конфлікту відноситься будь-яка держава, що надає іншій стороні будь-яку допомогу. Тобто майже вся Європа, США, Японія та інші країни, що допомагають нам, перетворюються на законні цілі для російських ракет та диверсантів.
До багатомільйонних мітингів проти будь-якої підтримки України залишаться лічені дні.
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09.05.2024 10:50 Ответить
Богатомільйоних мітингів в Європі, США та Японії не буде,та і малочисленних теж не буде щоб не підтримувати Україну. Таке можливо чути лише від парашної помойки як брехню.Фашизм був переможен ттільки після хельсинських угод,а ні в 1945р.А рашизм, після другої світової, яснував як спляча хвороба,а після распаду ссср 1991р., почала созрівати ця пухлина,яку прорвало у 2014р. Перемогли фашизм об'єднанням тверезо мислячами державами,переможемо і рашизм!
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09.05.2024 13:26 Ответить
То що, треба оголошувати стан війни?
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09.05.2024 13:27 Ответить
Это не принципиально.Война идёт и все об этом знают.И Запад в любом случае не допустит развитие рашизма.Такие явления как фашизм или рашизм несвойственны человечеству.Они могут только существовать в закрытом обществе.Тем более для 21века.Рашизм явление больше наполненно злом для человечества,чем фашизм.Фашизм был с идеологией социал-националистической переросшей в нацизм(превосходство немецкой нации).Нацизм - это технология для достижения цели превосходства нации.Рашизм - это плод многовековой истории заразившей росиян(включая любые порабощённые народы) в шовинизм.Для него не должно в конечном счёте существовать другие национальности.И т.д и т.п. Отсюда имперская росия,ссср,рф страна невежд,хамов,самовозвеличивания без потенциала к прогрессу и авторитарным управлением и имперским мышлением.К Вам вопрос- Как могут с этим согласиться развитые страны?
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09.05.2024 13:57 Ответить
Это не принципиально.
З точки зору русні - принципово.
Аж зі штанців тут вистрибують, підбурюючи на введення стану війни. Значить, вигідно це їм.
Как могут с этим согласиться развитые страны?
Легко. Головне - щоб корисні копалини вчасно надходили, на все інше можна закрити очі.
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09.05.2024 14:20 Ответить
Почему тебя волнует мнение русни?Ведь и ты за объявления войны.Так почему-то настал момент применять санкции и уйти от широкомасштабной зависимости Запада от главного оружия рф - природных залежей (газ).Чтобы этого избегать,на твой взгляд то *главное*, в своё время было создано НАТО.Этим они себя старались защитить от параши.А в будущем организовали *железный занавес* благодаря которому распался союз. Но капитал диктует условия всему миру.Время не стоит на месте и мир больше поглощён в рыночные отношения.А для успеха стран в этом, необходима демократия.Но многие руководители стран сидели на двух стульях,соблюдали требования государственных институтов и в тоже время, недальновидность или неумение руководить, становились посредниками между хозяином товара и своим народом.И где сейчас меркель? Почему бизнес массово покидает росию? И таких вопросов уйму,чтобы показать тебе,что *на все інше можна закрити очі* на Западі не праціє.Твои высказывания типичны для человека жившем и воспитанным в советском союзе.Наступает время не только защищать себя(НАТО,ЕС),но и бороться с рашизмом.Лучше слушать, смотреть и что делают наши союзники для этой борьбы.А не смотреть сколько выделено бабла,просить и в тоже время их обвинять и пр.Вывод войск рф за пределы границы 1991г.,дипломатия к договоренности или уничтожение русни,перевоспитанием насильным путём их населения это ещё не ПЕРЕМОГА над рашизмом.Да и не надо повторять риторику рф не только на форуме,но и в быту,в лучшем случае тебя будут считать носителем росийских взглядов.
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09.05.2024 15:46 Ответить
 
 