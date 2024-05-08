Антиукраинский плакат с поцелуем Зеленского и фон дер Ляйен использует для агитации пророссийская партия в Австрии. ФОТО

Правопопулистская Австрийская партия свободы (FPÖ), известная своими пророссийскими позициями, в предвыборной агитации утверждает, якобы украинцы вместе с Еврокомиссией хотят войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Основной избирательный плакат FPÖ касается темы войны РФ против Украины и поддержки украинского народа со стороны Европейского Союза. Но при этом на самом плакате нет не то что осуждения развязанной Кремлем войны, но даже упоминания о России как агрессоре.

На постере изображены президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые целуются на фоне руин и военной техники.

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Этот коллаж имеет подпись "фон дер Ляйен и Зеленский", а сбоку него есть слова "разжигание войны".





Также избирательный плакат FPÖ отсылает к проблемам миграционного кризиса, пандемии коронавируса и изменения климата с намеком на неэффективность ЕС в реагировании на них. Большими буквами через весь плакат проходит "Остановить ЕС-сумасшествие".

Посол Украины в Австрии Василий Химинец назвал манипуляции Партии свободы неприемлемыми. По его словам, партия подменила виновника и жертву местами и опорочила чувства украинцев.

"Австрийская партия свободы очень сильно манипулирует такими плакатами, прежде всего подменяя местами виновника и жертву. Отвратительная стратегия, когда чувства украинцев порочатся как жертв разгоряченной Россией войны. Абсолютно неприемлемо!" - написал он в соцсети Х.

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Выборы в Европарламент в Австрии пройдут 9 июня. Согласно последним соцопросам, Австрийская партия свободы пока лидирует в избирательных предпочтениях - за нее согласились проголосовать 26% респондентов.