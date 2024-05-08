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Антиукраинский плакат с поцелуем Зеленского и фон дер Ляйен использует для агитации пророссийская партия в Австрии. ФОТО

Правопопулистская Австрийская партия свободы (FPÖ), известная своими пророссийскими позициями, в предвыборной агитации утверждает, якобы украинцы вместе с Еврокомиссией хотят войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Основной избирательный плакат FPÖ касается темы войны РФ против Украины и поддержки украинского народа со стороны Европейского Союза. Но при этом на самом плакате нет не то что осуждения развязанной Кремлем войны, но даже упоминания о России как агрессоре.

На постере изображены президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые целуются на фоне руин и военной техники.

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Этот коллаж имеет подпись "фон дер Ляйен и Зеленский", а сбоку него есть слова "разжигание войны".

На виборах в Австрії використовують антиукраїнський плакат
На виборах в Австрії використовують антиукраїнський плакат

Также избирательный плакат FPÖ отсылает к проблемам миграционного кризиса, пандемии коронавируса и изменения климата с намеком на неэффективность ЕС в реагировании на них. Большими буквами через весь плакат проходит "Остановить ЕС-сумасшествие".

Посол Украины в Австрии Василий Химинец назвал манипуляции Партии свободы неприемлемыми. По его словам, партия подменила виновника и жертву местами и опорочила чувства украинцев.

"Австрийская партия свободы очень сильно манипулирует такими плакатами, прежде всего подменяя местами виновника и жертву. Отвратительная стратегия, когда чувства украинцев порочатся как жертв разгоряченной Россией войны. Абсолютно неприемлемо!" - написал он в соцсети Х.

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Выборы в Европарламент в Австрии пройдут 9 июня. Согласно последним соцопросам, Австрийская партия свободы пока лидирует в избирательных предпочтениях - за нее согласились проголосовать 26% респондентов.

Автор: 

Австрия (809) агитация (508) Зеленский Владимир (20348) Урсула фон дер Ляйен (513)


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Топ комментарии
+17


Блєск і ніщєта фашистських під*р*сів
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08.05.2024 15:46
+16
шарікови у 1945-му в австрії дали потомство

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08.05.2024 15:57
+11
Тож мабуть потрібно не трендіти а подавати в суд за захистом честі та гідності. Ця партія така сама я будь яка фірма з правом та відповідальністю за свої дії.
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08.05.2024 15:14
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Бабло пермагає -зло! Кацапськи євро- такі самі на вигляд як і європейські.
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08.05.2024 15:10 Ответить
шарікови у 1945-му в австрії дали потомство

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08.05.2024 15:57 Ответить
Тож мабуть потрібно не трендіти а подавати в суд за захистом честі та гідності. Ця партія така сама я будь яка фірма з правом та відповідальністю за свої дії.
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08.05.2024 15:14 Ответить
Ви б за своїми «інтересами» слідкували, щоб не гадити у мережі, за гроші московитів…
Щетельней треба з «інтересами» …,руками немитими, їх, не чіпайте …
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08.05.2024 15:18 Ответить
У "сьогоднішніх" немає ніяких інтересів, і ніки у них у всіх сьогодні якісь дурнуватні.
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08.05.2024 15:21 Ответить
він вчора під турецьким прапором був
теж недовго прожив, поки модератор не запхав йому його матрьошки назад у дупу.
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08.05.2024 15:58 Ответить
Що ж ви жидів-то так не любите?
Хіба Жиріновський і Соловьов вам теж погані?
Русня в ніх душі нє чаєт.
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08.05.2024 15:18 Ответить
твой новый сегодняшний акаунт не проживет и часа, как и вчера. Проси, шоб куратор выдавал более изощрённые методички.
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08.05.2024 15:22 Ответить
То московські агенти в Австрії, просто переплутали з танцями прутіна та мінстеркою свого МЗС, яка потім, після цієї ГАНЬБИ, утікла з Австрії аж до московитів, на болотА!!
Співпадіння..??
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08.05.2024 15:15 Ответить
а хто в курсах, як звуть того фіцо, який головний в тій австрійській партії свободи?
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08.05.2024 15:17 Ответить
Herbert Kickl

https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Kickl
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08.05.2024 15:38 Ответить
дякую.
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08.05.2024 15:44 Ответить
не дивно. Схожий на шарія, який дожив до п'ятидесяти років.
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08.05.2024 15:47 Ответить
Так що ви хотіли від партії коли її спонсорує медведчук
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08.05.2024 17:42 Ответить
не думаю, що медведчук зараз взагалі може когось спонсорувати. Якщо якісь гроші і течуть через кріпту, то це з бюджету рф.
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08.05.2024 17:53 Ответить
австріяки колись гітлерівців вітали, а тепер з рашистами будуть дружити. У багатьох евреїв було відібране майно, а їх самих знищено у Відні німецькими фашистами, але австрійці тоді це сприймали як норму. Тепер для них нормальним виявилося знищення України кацапами і терор путіна.
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08.05.2024 15:19 Ответить
А що, в Европі так само можна брехливо маніпулювати і не нести за це жодної відповідальності?
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08.05.2024 15:27 Ответить
Австрія- притон дЛя рашистської агентури з часів ДСВ і до сьогоднішнього дня ((Штірліц зовсім не подумав, що Плєйшнер зовсім не вміє ходити на лижах...)
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08.05.2024 15:35 Ответить
Плєйшнер був переправлений у Берн (Швейцарія).
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08.05.2024 15:48 Ответить
Швейцарія далеко не втекла від штірліців і плєйшнерів часів ДСВ.
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08.05.2024 15:53 Ответить
....Девки глянули в окно
А в окне все ближе
Едет путин в кимоно
И на горных лыжах...

https://www.youtube.com/watch?v=5r1b3ZpQgbs&t=1s&ab_channel=arabadj
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08.05.2024 21:55 Ответить
та фрайхайтліхе - чисте пропарашне гімно з давніх часів. особо запам'ятався йорґ хайдер, у якого в "нульові" тільки з жопи парашні гроші не лізли, ще перед танцями **** та кнайсль. та як він на своєму "фолькс-фаетоні" по дорфі бухий, за 140 летів. і залетів таки )))
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08.05.2024 15:45 Ответить


Блєск і ніщєта фашистських під*р*сів
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08.05.2024 15:46 Ответить
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08.05.2024 17:50 Ответить
 
 