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Нейтральные страны Европы просят НАТО усилить сотрудничество. Причина – агрессия РФ, - Die Presse

Країни WEP4 хочуть більшого співробітництва з НАТО

Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария предложили НАТО углубить сотрудничество: расширить участие в военных учениях и обмене разведданными.

Об этом пишет Die Presse, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его данным, в декабре 2023 года государства группы WEP4 (Western European Partners) - Австрия, Ирландия, Швейцария и Мальта - направили НАТО письмо, в котором заявили о желании расширить сотрудничество с Альянсом.

В письме говорится, что ситуация с безопасностью в Европе существенно ухудшилась и остается нестабильной. Поэтому WEP4, которые уже являются "ближайшими партнерами НАТО", хотят усилить военное сотрудничество с Альянсом, которое "приобретает все большее значение".

Читайте: Шмыгаль об отправке войск НАТО в Украину: Будем рады, но пока просим об оружии

Дипломаты предлагают ввести дополнительные совместные военные учения и хотели бы получить "привилегированный доступ к документам и разведданным Альянса". В частности, Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария намерены нарастить обмен разведданными и наладить взаимодействие в сферах кибербезопасности, защиты объектов критической инфраструктуры и борьбы "с новыми подрывными технологиями".

В комментарии Die Presse Министерство иностранных дел Австрии фактически подтвердило подлинность письма, отметив, что инициатива WEP4 обусловлена геополитическими изменениями.

Также читайте: В НАТО определили две "красные линии" для вступления в войну Украины с РФ, - Repubblica

Автор: 

Австрия (807) Ирландия (121) НАТО (9963) Швейцария (612)


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Топ комментарии
+5
Так, а чого вони озаботились? Вони ж нейтральні... На двох стільцях не всидиш. Треба визначитись з ким ви? А то коли вигідно я нейтральний, а коли півень в дупу клюне то акуратно просять співпрацювати...
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08.05.2024 09:45
+4
А що сталося? В Австрії за дешевий газ ***** ледь не в сраку цілували, Швейцарія проти використання російських грошей на допомогу Україні, на Мальті недоторкані особняки оточення путіна, в Ірландії зареєстрована купа російських фірм-прокладок.
А може вони почали щось підозрювати?
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08.05.2024 09:31
+2
Воно так буває, що нейтралітет до сраки, коли мають справу з божевільними довбойобами.

Схоже, що нарешті почало доходити, хто такі росіяне.
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08.05.2024 09:41
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Гітлер був поміркований і Швейцарію незачіпив, була своя вигода, а путлер оком не моргне.
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08.05.2024 09:24 Ответить
Гітлер не був поміркованим і плани щодо Швейцарії у нього були.
Просто гемор ведення бойових дій у горах з добре навченим супротивником без танків та з обмеженими можливостями авіації не коштував того.
Бо на носі було зіткнення з СРСР і втрачати час та сили на маленьку нейтральну Швейцарію... А Вермахт там би точно загруз надовго.
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08.05.2024 09:31 Ответить
А що сталося? В Австрії за дешевий газ ***** ледь не в сраку цілували, Швейцарія проти використання російських грошей на допомогу Україні, на Мальті недоторкані особняки оточення путіна, в Ірландії зареєстрована купа російських фірм-прокладок.
А може вони почали щось підозрювати?
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08.05.2024 09:31 Ответить
Це інстинкт самозбереження. Підготовка нового взуття. Щоб було куди перевзуться. Просто на всякий випадок.
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08.05.2024 09:34 Ответить
Поки смажений півень не клюне - це коли Австрія "солідарно" з мадьярами блокує передачу будь якої військ. зброї , а потім відчуває запашок московитів .
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08.05.2024 10:00 Ответить
Що, страшно?
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08.05.2024 09:38 Ответить
Воно так буває, що нейтралітет до сраки, коли мають справу з божевільними довбойобами.

Схоже, що нарешті почало доходити, хто такі росіяне.
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08.05.2024 09:41 Ответить
Так, а чого вони озаботились? Вони ж нейтральні... На двох стільцях не всидиш. Треба визначитись з ким ви? А то коли вигідно я нейтральний, а коли півень в дупу клюне то акуратно просять співпрацювати...
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08.05.2024 09:45 Ответить
На мою думку Ірландії давно пора в НАТО. Вони «на розслабленій козі», бо географія дозволяє і поруч ті хто вступиться, США і Британія. Але пора вже мирним вівцеводам прокидатися і дивитися трохи далі власного подвірʼя, брати приклад з Данії.
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08.05.2024 10:02 Ответить
Очко то не железное!
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08.05.2024 10:02 Ответить
І рибку з'їсти і на*** сісти.
Мабуть прийшов час обирати.
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08.05.2024 10:38 Ответить
война идет третий год, тем же временем "просят НАТО усилить сотрудничество". просят же, заявляют же. когда кому-то в голову приходит вопрос, почему в ЕС с ВВП 20млрд евро не находится снарядов, нужно вспомнить что они ПРОСЯТ, они ЗАЯВЛЯЮТ, они ПЛАНИРУЮТ.
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08.05.2024 11:26 Ответить
 
 