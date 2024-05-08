Нейтральные страны Европы просят НАТО усилить сотрудничество. Причина – агрессия РФ, - Die Presse

Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария предложили НАТО углубить сотрудничество: расширить участие в военных учениях и обмене разведданными.

Об этом пишет Die Presse, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его данным, в декабре 2023 года государства группы WEP4 (Western European Partners) - Австрия, Ирландия, Швейцария и Мальта - направили НАТО письмо, в котором заявили о желании расширить сотрудничество с Альянсом.

В письме говорится, что ситуация с безопасностью в Европе существенно ухудшилась и остается нестабильной. Поэтому WEP4, которые уже являются "ближайшими партнерами НАТО", хотят усилить военное сотрудничество с Альянсом, которое "приобретает все большее значение".

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Дипломаты предлагают ввести дополнительные совместные военные учения и хотели бы получить "привилегированный доступ к документам и разведданным Альянса". В частности, Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария намерены нарастить обмен разведданными и наладить взаимодействие в сферах кибербезопасности, защиты объектов критической инфраструктуры и борьбы "с новыми подрывными технологиями".

В комментарии Die Presse Министерство иностранных дел Австрии фактически подтвердило подлинность письма, отметив, что инициатива WEP4 обусловлена геополитическими изменениями.

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