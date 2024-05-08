Нейтральні країни Європи просять НАТО посилити співпрацю. Причина - агресія РФ, - Die Presse

Австрія, Ірландія, Мальта та Швейцарія запропонували НАТО поглибити співпрацю: розширити участь у військових навчаннях та обміні розвідданими.

Про це пише Die Presse, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його даними, в грудні 2023 року держави групи WEP4 (Western European Partners) - Австрія, Ірландія, Швейцарія та Мальта - надіслали НАТО листа, у якому заявили про бажання розширити співпрацю з Альянсом.

В листі йдеться, що ситуація з безпекою в Європі суттєво погіршилася і залишається нестабільною. Тож WEP4, які вже є "найближчими партнерами НАТО", хочуть посилити військову співпрацю з Альянсом, яка "набуває все більшого значення".

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Дипломати пропонують запровадити додаткові спільні військові навчання та хотіли би отримати "привілейований доступ до документів і розвідданих Альянсу". Зокрема, Австрія, Ірландія, Мальта та Швейцарія мають намір наростити обмін розвідданими та налагодити взаємодію у сферах кібербезпеки, захисту об'єктів критичної інфраструктури та боротьби "з новими підривними технологіями".

У коментарі Die Presse Міністерство закордонних справ Австрії фактично підтвердило автентичність листа, зазначивши, що ініціатива WEP4 зумовлена геополітичними змінами.

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