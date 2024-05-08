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Новини
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Нейтральні країни Європи просять НАТО посилити співпрацю. Причина - агресія РФ, - Die Presse

Країни WEP4 хочуть більшого співробітництва з НАТО

Австрія, Ірландія, Мальта та Швейцарія запропонували НАТО поглибити співпрацю: розширити участь у військових навчаннях та обміні розвідданими.

Про це пише Die Presse, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його даними, в грудні 2023 року держави групи WEP4 (Western European Partners) - Австрія, Ірландія, Швейцарія та Мальта - надіслали НАТО листа, у якому заявили про бажання розширити співпрацю з Альянсом.

В листі йдеться, що ситуація з безпекою в Європі суттєво погіршилася і залишається нестабільною. Тож WEP4, які вже є "найближчими партнерами НАТО", хочуть посилити військову співпрацю з Альянсом, яка "набуває все більшого значення".

Читайте: Шмигаль про відправку військ НАТО в Україну: Будемо раді, але поки що просимо про зброю

Дипломати пропонують запровадити додаткові спільні військові навчання та хотіли би отримати "привілейований доступ до документів і розвідданих Альянсу". Зокрема, Австрія, Ірландія, Мальта та Швейцарія мають намір наростити обмін розвідданими та налагодити взаємодію у сферах кібербезпеки, захисту об'єктів критичної інфраструктури та боротьби "з новими підривними технологіями".

У коментарі Die Presse Міністерство закордонних справ Австрії фактично підтвердило автентичність листа, зазначивши, що ініціатива WEP4 зумовлена геополітичними змінами.

Також читайте: У НАТО визначили дві "червоні лінії" для вступу у війну України з РФ, - Repubblica

Автор: 

Австрія (958) Ірландія (167) НАТО (6424) Швейцарія (862)


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Топ коментарі
+5
Так, а чого вони озаботились? Вони ж нейтральні... На двох стільцях не всидиш. Треба визначитись з ким ви? А то коли вигідно я нейтральний, а коли півень в дупу клюне то акуратно просять співпрацювати...
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08.05.2024 09:45
+4
А що сталося? В Австрії за дешевий газ ***** ледь не в сраку цілували, Швейцарія проти використання російських грошей на допомогу Україні, на Мальті недоторкані особняки оточення путіна, в Ірландії зареєстрована купа російських фірм-прокладок.
А може вони почали щось підозрювати?
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08.05.2024 09:31
+2
Воно так буває, що нейтралітет до сраки, коли мають справу з божевільними довбойобами.

Схоже, що нарешті почало доходити, хто такі росіяне.
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08.05.2024 09:41
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Гітлер був поміркований і Швейцарію незачіпив, була своя вигода, а путлер оком не моргне.
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08.05.2024 09:24 Відповісти
Гітлер не був поміркованим і плани щодо Швейцарії у нього були.
Просто гемор ведення бойових дій у горах з добре навченим супротивником без танків та з обмеженими можливостями авіації не коштував того.
Бо на носі було зіткнення з СРСР і втрачати час та сили на маленьку нейтральну Швейцарію... А Вермахт там би точно загруз надовго.
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08.05.2024 09:31 Відповісти
А що сталося? В Австрії за дешевий газ ***** ледь не в сраку цілували, Швейцарія проти використання російських грошей на допомогу Україні, на Мальті недоторкані особняки оточення путіна, в Ірландії зареєстрована купа російських фірм-прокладок.
А може вони почали щось підозрювати?
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08.05.2024 09:31 Відповісти
Це інстинкт самозбереження. Підготовка нового взуття. Щоб було куди перевзуться. Просто на всякий випадок.
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08.05.2024 09:34 Відповісти
Поки смажений півень не клюне - це коли Австрія "солідарно" з мадьярами блокує передачу будь якої військ. зброї , а потім відчуває запашок московитів .
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08.05.2024 10:00 Відповісти
Що, страшно?
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08.05.2024 09:38 Відповісти
Воно так буває, що нейтралітет до сраки, коли мають справу з божевільними довбойобами.

Схоже, що нарешті почало доходити, хто такі росіяне.
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08.05.2024 09:41 Відповісти
Так, а чого вони озаботились? Вони ж нейтральні... На двох стільцях не всидиш. Треба визначитись з ким ви? А то коли вигідно я нейтральний, а коли півень в дупу клюне то акуратно просять співпрацювати...
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08.05.2024 09:45 Відповісти
На мою думку Ірландії давно пора в НАТО. Вони «на розслабленій козі», бо географія дозволяє і поруч ті хто вступиться, США і Британія. Але пора вже мирним вівцеводам прокидатися і дивитися трохи далі власного подвірʼя, брати приклад з Данії.
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08.05.2024 10:02 Відповісти
Очко то не железное!
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08.05.2024 10:02 Відповісти
І рибку з'їсти і на*** сісти.
Мабуть прийшов час обирати.
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08.05.2024 10:38 Відповісти
война идет третий год, тем же временем "просят НАТО усилить сотрудничество". просят же, заявляют же. когда кому-то в голову приходит вопрос, почему в ЕС с ВВП 20млрд евро не находится снарядов, нужно вспомнить что они ПРОСЯТ, они ЗАЯВЛЯЮТ, они ПЛАНИРУЮТ.
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08.05.2024 11:26 Відповісти
 
 