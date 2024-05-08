Антиукраїнський плакат із "поцілунком" Зеленського та фон дер Ляєн використовує для агітації проросійська партія в Австрії. ФОТО
Правопопулістська Австрійська партія свободи (FPÖ), відома своїми проросійськими позиціями, у передвиборчій агітації стверджує, нібито українці разом з Єврокомісією хочуть війни.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Основний виборчий плакат FPÖ стосується теми війни РФ проти України та підтримки українського народу з боку Європейського Союзу. Але при цьому на самому плакаті немає не те що засудження розв’язаної Кремлем війни, а й навіть згадки про Росію як агресора.
На постері зображено президента України Володимира Зеленського та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, які цілуються на тлі руїн та військової техніки.
Цей колаж має підпис "фон дер Ляєн та Зеленський", а збоку нього є слова "розпалювання війни".
Також виборчий плакат FPÖ відсилає до проблем міграційної кризи, пандемії коронавірусу та зміни клімату з натяком на неефективність ЄС у реагуванні на них. Великими буквами через весь плакат проходить "Зупинити ЄС-божевілля".
Посол України в Австрії Василь Химинець назвав маніпуляції Партії свободи неприйнятними. За його словами, партія підмінила винуватця та жертву місцями і спаплюжила почуття українців.
"Австрійська партія свободи дуже сильно маніпулює такими плакатами, перш за все підміняючи місцями винуватця і жертву. Огидна стратегія, коли почуття українців паплюжаться як жертв розпаленої Росією війни. Абсолютно неприйнятно!" - написав він у соцмережі Х.
Вибори до Європарламенту в Австрії пройдуть 9 червня. Згідно з останніми соцопитуваннями, Австрійська партія свободи наразі лідирує у виборчих вподобаннях - за неї зголосилися проголосувати 26% респондентів.
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Щетельней треба з «інтересами» …,руками немитими, їх, не чіпайте …
теж недовго прожив, поки модератор не запхав йому його матрьошки назад у дупу.
Хіба Жиріновський і Соловьов вам теж погані?
Русня в ніх душі нє чаєт.
Співпадіння..??
https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Kickl
А в окне все ближе
Едет путин в кимоно
И на горных лыжах...
https://www.youtube.com/watch?v=5r1b3ZpQgbs&t=1s&ab_channel=arabadj
Блєск і ніщєта фашистських під*р*сів