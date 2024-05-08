Антиукраїнський плакат із "поцілунком" Зеленського та фон дер Ляєн використовує для агітації проросійська партія в Австрії. ФОТО

Правопопулістська Австрійська партія свободи (FPÖ), відома своїми проросійськими позиціями, у передвиборчій агітації стверджує, нібито українці разом з Єврокомісією хочуть війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Основний виборчий плакат FPÖ стосується теми війни РФ проти України та підтримки українського народу з боку Європейського Союзу. Але при цьому на самому плакаті немає не те що засудження розв’язаної Кремлем війни, а й навіть згадки про Росію як агресора.

На постері зображено президента України Володимира Зеленського та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, які цілуються на тлі руїн та військової техніки.

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Цей колаж має підпис "фон дер Ляєн та Зеленський", а збоку нього є слова "розпалювання війни".





Також виборчий плакат FPÖ відсилає до проблем міграційної кризи, пандемії коронавірусу та зміни клімату з натяком на неефективність ЄС у реагуванні на них. Великими буквами через весь плакат проходить "Зупинити ЄС-божевілля".

Посол України в Австрії Василь Химинець назвав маніпуляції Партії свободи неприйнятними. За його словами, партія підмінила винуватця та жертву місцями і спаплюжила почуття українців.

"Австрійська партія свободи дуже сильно маніпулює такими плакатами, перш за все підміняючи місцями винуватця і жертву. Огидна стратегія, коли почуття українців паплюжаться як жертв розпаленої Росією війни. Абсолютно неприйнятно!" - написав він у соцмережі Х.

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Вибори до Європарламенту в Австрії пройдуть 9 червня. Згідно з останніми соцопитуваннями, Австрійська партія свободи наразі лідирує у виборчих вподобаннях - за неї зголосилися проголосувати 26% респондентів.