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Антиукраїнський плакат із "поцілунком" Зеленського та фон дер Ляєн використовує для агітації проросійська партія в Австрії. ФОТО

Правопопулістська Австрійська партія свободи (FPÖ), відома своїми проросійськими позиціями, у передвиборчій агітації стверджує, нібито українці разом з Єврокомісією хочуть війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Основний виборчий плакат FPÖ стосується теми війни РФ проти України та підтримки українського народу з боку Європейського Союзу. Але при цьому на самому плакаті немає не те що засудження розв’язаної Кремлем війни, а й навіть згадки про Росію як агресора.

На постері зображено президента України Володимира Зеленського та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, які цілуються на тлі руїн та військової техніки.

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Цей колаж має підпис "фон дер Ляєн та Зеленський", а збоку нього є слова "розпалювання війни".

На виборах в Австрії використовують антиукраїнський плакат
На виборах в Австрії використовують антиукраїнський плакат

Також виборчий плакат FPÖ відсилає до проблем міграційної кризи, пандемії коронавірусу та зміни клімату з натяком на неефективність ЄС у реагуванні на них. Великими буквами через весь плакат проходить "Зупинити ЄС-божевілля".

Посол України в Австрії Василь Химинець назвав маніпуляції Партії свободи неприйнятними. За його словами, партія підмінила винуватця та жертву місцями і спаплюжила почуття українців.

"Австрійська партія свободи дуже сильно маніпулює такими плакатами, перш за все підміняючи місцями винуватця і жертву. Огидна стратегія, коли почуття українців паплюжаться як жертв розпаленої Росією війни. Абсолютно неприйнятно!" - написав він у соцмережі Х.

Також читайте: Нейтральні країни Європи просять НАТО посилити співпрацю. Причина - агресія РФ, - Die Presse

Вибори до Європарламенту в Австрії пройдуть 9 червня. Згідно з останніми соцопитуваннями, Австрійська партія свободи наразі лідирує у виборчих вподобаннях - за неї зголосилися проголосувати 26% респондентів.

Автор: 

Австрія (962) агітація (202) Зеленський Володимир (23815) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+17


Блєск і ніщєта фашистських під*р*сів
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08.05.2024 15:46
+16
шарікови у 1945-му в австрії дали потомство

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08.05.2024 15:57
+11
Тож мабуть потрібно не трендіти а подавати в суд за захистом честі та гідності. Ця партія така сама я будь яка фірма з правом та відповідальністю за свої дії.
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08.05.2024 15:14
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Бабло пермагає -зло! Кацапськи євро- такі самі на вигляд як і європейські.
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08.05.2024 15:10 Відповісти
шарікови у 1945-му в австрії дали потомство

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08.05.2024 15:57 Відповісти
Тож мабуть потрібно не трендіти а подавати в суд за захистом честі та гідності. Ця партія така сама я будь яка фірма з правом та відповідальністю за свої дії.
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08.05.2024 15:14 Відповісти
Ви б за своїми «інтересами» слідкували, щоб не гадити у мережі, за гроші московитів…
Щетельней треба з «інтересами» …,руками немитими, їх, не чіпайте …
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08.05.2024 15:18 Відповісти
У "сьогоднішніх" немає ніяких інтересів, і ніки у них у всіх сьогодні якісь дурнуватні.
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08.05.2024 15:21 Відповісти
він вчора під турецьким прапором був
теж недовго прожив, поки модератор не запхав йому його матрьошки назад у дупу.
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08.05.2024 15:58 Відповісти
Що ж ви жидів-то так не любите?
Хіба Жиріновський і Соловьов вам теж погані?
Русня в ніх душі нє чаєт.
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08.05.2024 15:18 Відповісти
твой новый сегодняшний акаунт не проживет и часа, как и вчера. Проси, шоб куратор выдавал более изощрённые методички.
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08.05.2024 15:22 Відповісти
То московські агенти в Австрії, просто переплутали з танцями прутіна та мінстеркою свого МЗС, яка потім, після цієї ГАНЬБИ, утікла з Австрії аж до московитів, на болотА!!
Співпадіння..??
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08.05.2024 15:15 Відповісти
а хто в курсах, як звуть того фіцо, який головний в тій австрійській партії свободи?
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08.05.2024 15:17 Відповісти
Herbert Kickl

https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Kickl
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08.05.2024 15:38 Відповісти
дякую.
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08.05.2024 15:44 Відповісти
не дивно. Схожий на шарія, який дожив до п'ятидесяти років.
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08.05.2024 15:47 Відповісти
Так що ви хотіли від партії коли її спонсорує медведчук
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08.05.2024 17:42 Відповісти
не думаю, що медведчук зараз взагалі може когось спонсорувати. Якщо якісь гроші і течуть через кріпту, то це з бюджету рф.
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08.05.2024 17:53 Відповісти
австріяки колись гітлерівців вітали, а тепер з рашистами будуть дружити. У багатьох евреїв було відібране майно, а їх самих знищено у Відні німецькими фашистами, але австрійці тоді це сприймали як норму. Тепер для них нормальним виявилося знищення України кацапами і терор путіна.
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08.05.2024 15:19 Відповісти
А що, в Европі так само можна брехливо маніпулювати і не нести за це жодної відповідальності?
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08.05.2024 15:27 Відповісти
Австрія- притон дЛя рашистської агентури з часів ДСВ і до сьогоднішнього дня ((Штірліц зовсім не подумав, що Плєйшнер зовсім не вміє ходити на лижах...)
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08.05.2024 15:35 Відповісти
Плєйшнер був переправлений у Берн (Швейцарія).
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08.05.2024 15:48 Відповісти
Швейцарія далеко не втекла від штірліців і плєйшнерів часів ДСВ.
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08.05.2024 15:53 Відповісти
....Девки глянули в окно
А в окне все ближе
Едет путин в кимоно
И на горных лыжах...

https://www.youtube.com/watch?v=5r1b3ZpQgbs&t=1s&ab_channel=arabadj
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08.05.2024 21:55 Відповісти
та фрайхайтліхе - чисте пропарашне гімно з давніх часів. особо запам'ятався йорґ хайдер, у якого в "нульові" тільки з жопи парашні гроші не лізли, ще перед танцями **** та кнайсль. та як він на своєму "фолькс-фаетоні" по дорфі бухий, за 140 летів. і залетів таки )))
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08.05.2024 15:45 Відповісти


Блєск і ніщєта фашистських під*р*сів
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08.05.2024 15:46 Відповісти
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08.05.2024 17:50 Відповісти
 
 