УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10979 відвідувачів онлайн
Новини
7 711 16

В Австрії хочуть запровадити перевірку ДНК для біженців

Боротьба з іммігрантами в Австрії

У Австрії хочуть перевіряти ДНК біженців на кордоні для уникнення возз’єднання іммігрантських родини.

Про це повідомляє газета Krone, передає Цензор.НЕТ.

Канцлер Австрії Карл Негаммер підкреслив, що тести слід використовувати "за найменшої підозри". Крім того слід активізувати більш ретельну перевірку документів та посилену перевірку членів родини органами безпеки.

"Завдяки інтенсивній охороні кордону та співпраці з партнерами на Західних Балканах ми змогли значно зменшити вразливість наших кордонів. Тепер возз’єднання сімей є наступним викликом, який ми вирішуємо, і я чітко це розумію: ми обмежимо возз’єднання сімей через суворі перевірки", - пояснив Негаммер.

За словами канцлера, суворіші тести ДНК мають "абсолютно гарантувати відсутність зловживань".

Читайте: Влада Австрії закликала Raiffeisen Bank відмовитися від угоди з російським мільярдером Дерипаскою, – Reuters

Цього року половина нових заяв про надання притулку надійшла від неповнолітніх дітей. Це стає все більшим тягарем для системи освіти, з яким вона не може впоратися. Особливо драматична ситуація у Відні, де зараз налічується 18 тисяч "додаткових" учнів. При цьому фактично кожна десята дитина не може говорити німецькою.

Загалом же кількість заявок на надання притулку зменшилася. За перші три місяці року подано 6922 такі заяви, що на 32 відсотки менше, ніж за аналогічний період минулого року. Міністерство внутрішніх справ пояснює це послідовними діями проти контрабандистів, для яких Австрія стала "непривабливою" через високий ризик і збільшення витрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрійська OMV розпочала арбітраж через експропріацію активів у Росії Путіним

Автор: 

Австрія (958) біженці (1860)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Дайош більше "не розмовляючих німецькою" біженців.
Всіх до себе тягніть, платники податків оплатять, їм все одно гроші нема куди діти. Чорнобровим смуглявим файним хлопцям потрібніше
показати весь коментар
06.05.2024 04:01
+6
Это их государство! Они могут делать, что позволяют Их законы! Но, лет десять назад даже на Цензоре, я писал, как будет сытая Европа действовать, когда почувствует угрозу! Но кацапам не нужно радоваться! Мол Европа развалиться! Послушайте на каких языках разговаривают на местных каналах в 400-500 км. от мацквы! Они вас на вертеле жарить будут!
показати весь коментар
06.05.2024 06:38
+4
кацапка, а що не так?
показати весь коментар
06.05.2024 08:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дайош більше "не розмовляючих німецькою" біженців.
Всіх до себе тягніть, платники податків оплатять, їм все одно гроші нема куди діти. Чорнобровим смуглявим файним хлопцям потрібніше
показати весь коментар
06.05.2024 04:01 Відповісти
Фашист ?
показати весь коментар
06.05.2024 06:37 Відповісти
кацапка, а що не так?
показати весь коментар
06.05.2024 08:12 Відповісти
Ты бредиш!!?? Люди никогда не были равными! Люди разные и большой грех уравнивать дикарей и Граждан
показати весь коментар
06.05.2024 09:49 Відповісти
«В 2005 году ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса, изучив данные о выполненных в Великобритании ДНК-тестах на отцовство, заявили, что примерно каждый 25-й гражданин Соединенного Королевства растит чужого ребенка и не знает об этом.»
показати весь коментар
06.05.2024 10:35 Відповісти
Это их государство! Они могут делать, что позволяют Их законы! Но, лет десять назад даже на Цензоре, я писал, как будет сытая Европа действовать, когда почувствует угрозу! Но кацапам не нужно радоваться! Мол Европа развалиться! Послушайте на каких языках разговаривают на местных каналах в 400-500 км. от мацквы! Они вас на вертеле жарить будут!
показати весь коментар
06.05.2024 06:38 Відповісти
Даремно це оголошувати)знову хтось втече звідти.Біженський "туризм" вже починає діставати.
показати весь коментар
06.05.2024 07:10 Відповісти
це у ромів така схема - приїжджає чоловік з нульовим німецьким і 3-4 дитини-ромів, без документів, з його слів записують всі дані про них, для ідентіфікації, потім, коли всьо зроблено, приїжджають їх "мами-татка" і бац! ...сім'ї воз'єднуються...
усьо по закону
показати весь коментар
06.05.2024 08:43 Відповісти
та нульовим руським-українським
показати весь коментар
06.05.2024 08:44 Відповісти
Я розумію перевірку ДНК дітей, батьків, братів-сестер. Але що дасть ДНК у воз'єднанні дружини та чоловіка? Особливо, якщо у них (ще) немає дітей? Чи подружжя, то не сім'я?
показати весь коментар
06.05.2024 09:16 Відповісти
скоріш за все через дитину (дітей), яку возять туди-сюди через кордон, завозять купу "лівих" батьків
показати весь коментар
06.05.2024 10:15 Відповісти
Ці оборудки з дітьми - то зрозуміло все: діти, батьки, брати-сестри, я ж казала... Я ж не про то. Я про дещо інше.

Ось молодик приїхав, улаштувався, може навіть працює, здобув собі ПМЖ чи щось таке і бажає воз'єднатися зі своєю молодою дружиною, що має до нього приїхати. Діточок ще немає. А що є? Якщо, скажімо, з мирної країни, то документи про шлюб, фото з весілля... Я якщо з воюючої країни? А якщо родичі документи забрали, бо в деяких країнах заміжня жінка не має права тримати свої документи при собі - тільки у чоловіка, або у старшого (батька, брата, якщо чоловік десь далеко).

І ДНК теж не допоможе...
показати весь коментар
06.05.2024 13:34 Відповісти
Портнову та Фірташу біженці вже набридли?
показати весь коментар
06.05.2024 09:39 Відповісти
Була колись мультикультурна Югославія... а все закінчилось диспутом хто культурніший і толерантніший. Це як пацифізм - шлях до війни з гаслами миру.
показати весь коментар
06.05.2024 10:33 Відповісти
 
 