В Австрії хочуть запровадити перевірку ДНК для біженців
У Австрії хочуть перевіряти ДНК біженців на кордоні для уникнення возз’єднання іммігрантських родини.
Про це повідомляє газета Krone, передає Цензор.НЕТ.
Канцлер Австрії Карл Негаммер підкреслив, що тести слід використовувати "за найменшої підозри". Крім того слід активізувати більш ретельну перевірку документів та посилену перевірку членів родини органами безпеки.
"Завдяки інтенсивній охороні кордону та співпраці з партнерами на Західних Балканах ми змогли значно зменшити вразливість наших кордонів. Тепер возз’єднання сімей є наступним викликом, який ми вирішуємо, і я чітко це розумію: ми обмежимо возз’єднання сімей через суворі перевірки", - пояснив Негаммер.
За словами канцлера, суворіші тести ДНК мають "абсолютно гарантувати відсутність зловживань".
Цього року половина нових заяв про надання притулку надійшла від неповнолітніх дітей. Це стає все більшим тягарем для системи освіти, з яким вона не може впоратися. Особливо драматична ситуація у Відні, де зараз налічується 18 тисяч "додаткових" учнів. При цьому фактично кожна десята дитина не може говорити німецькою.
Загалом же кількість заявок на надання притулку зменшилася. За перші три місяці року подано 6922 такі заяви, що на 32 відсотки менше, ніж за аналогічний період минулого року. Міністерство внутрішніх справ пояснює це послідовними діями проти контрабандистів, для яких Австрія стала "непривабливою" через високий ризик і збільшення витрат.
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Всіх до себе тягніть, платники податків оплатять, їм все одно гроші нема куди діти. Чорнобровим смуглявим файним хлопцям потрібніше
усьо по закону
Ось молодик приїхав, улаштувався, може навіть працює, здобув собі ПМЖ чи щось таке і бажає воз'єднатися зі своєю молодою дружиною, що має до нього приїхати. Діточок ще немає. А що є? Якщо, скажімо, з мирної країни, то документи про шлюб, фото з весілля... Я якщо з воюючої країни? А якщо родичі документи забрали, бо в деяких країнах заміжня жінка не має права тримати свої документи при собі - тільки у чоловіка, або у старшого (батька, брата, якщо чоловік десь далеко).
І ДНК теж не допоможе...