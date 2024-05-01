Влада Австрії закликала Raiffeisen Bank відмовитися від угоди з російським мільярдером Дерипаскою, – Reuters

Австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International (RBI) відмовитися від угоди, пов’язаної з російським олігархом Олегом Дерипаскою, побоюючись негативної реакції з боку США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

RBI залишається найбільшим західним банком у Росії і планує придбати частку у будівельній групі Strabag у пов’язаної з Олегом Дерипаскою компанії за 1,5 мільярда євро ($1,6 млрд). Угода мала допомогти австрійському банку вивести заблоковані у Росії прибутки.

За даними одного зі співрозмовників агентства, останніми тижнями офіційні особи центрального банку Австрії попереджали RBI, що угода може призвести до негативних наслідків з боку США.

Раніше Міністерство фінансів США вже засудило наміри австрійського банку, оскільки проти Дерипаски запроваджено санкції.

Інші австрійські офіційні особи також приватно застерегли банк від цієї угоди, вважаючи, що США можуть розцінити її як порушення санкцій, додають ще два джерела агентства.

Одне із них уточнило, що влада США попередила RBI про те, що американські регулятори цю угоду не схвалять і можуть покарати австрійський банк, якщо її все ж укладуть.

Наразі незрозуміло, яким може бути це покарання, але влада США має повноваження оштрафувати банк або навіть вдаватися до радикальних кроків, закривши йому доступ до розрахунків у доларах.

Угода також непокоїть австрійських чиновників, враховуючи міжнародну критику країни за надто дружнє ставлення до Росії, зазначає Reuters.

Водночас представник RBI у своєму коментарі зазначив, що "придбання акцій Strabag залишається предметом внутрішньої перевірки RBI", додавши, що банк "не буде купувати акції ні у пана Дерипаски, ні в будь-якої іншої особи чи організації, на яку поширюються санкції".

Прессекретар Дерипаски запевнив, що російський олігарх "довгий час не мав нічого спільного зі Strabag" і не буде коментувати угоду.

Що відомо про російський бізнес Raiffeisen

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2023 року австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) повідомила про намір викупити за 1,5 млрд євро "заморожені" акції російського олігарха Олега Дерипаски в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag.

Оплатить угоду російський дочірній банк Raiffeisen, що дозволило б австрійській групі вивести частину своїх прибутків у РФ. Після завершення транзакції російська "дочка" Raiffeisen передасть акції Strabag материнській компанії RBI "як дивіденди у натуральній формі".

Нагадаємо, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.