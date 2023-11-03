Австрійський Raiffeisen Bank знову не може визначити строки виходу з росії

Австрійська група Raiffeisen Bank International знову відкладає анонсовані раніше плани щодо виокремлення свого російського бізнесу, яке банк планував завершити до кінця 2023 року.

Гендиректор RBI Йоххан Штробль заявив, що зараз австрійський банк аналізує можливість продажу свого бізнесу в рф, що може бути простіше, повідомляє Reuters.

За його словами, наразі банк вивчає обидва стратегічні варіанти майбутнього свого російського бізнесу.

"Щодо обох цих варіантів ми досягли значного прогресу", – вважає Штробль.

На початку серпня він заявляв, що RBI прагне відокремити російський бізнес до кінця 2023 року, але пізніше того ж місяця додав, що банк не буде встановлювати визначені часові рамки.

"Ми залежимо від численних регулятивних схвалень російських і європейських органів і тому можемо впливати на темпи лише в дуже обмеженій мірі", – пояснював керівник австрійського банку.

В оприлюдненому раніше квартальному фінансовому звіті RBI назвала можливий вихід з росії "дуже складним".

"Місцеві та міжнародні закони та правила, що регулюють продаж бізнесу в Росії, постійно змінюються, – заявили в австрійському банку.

Водночас його звітність демонструє, що на Росію припадало 45% прибутку RBI за перші дев'ять місяців 2023 року, попри падіння обсягів кредитування. Банк зазначає, що через запроваджені проти РФ санкції наразі не може вивести цей прибуток.

RBI повідомив про падіння прибутку в третьому кварталі на 19%, частково через зниження чистих комісійних доходів і доходів від операцій в іноземній валюті в Росії. Чистий прибуток у кварталі склав 879 мільйонів євро ($934 мільйони), порівняно із 1,09 млрд євро роком раніше.

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Як повідомлялося, у березні австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак, за даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної росією проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Нагадаємо, у березні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

У січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.