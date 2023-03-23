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Новини Війна
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НАЗК внесло австрійську групу Raiffeisen до списку спонсорів війни

райффайзен

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" через своє представництво в РФ.

"Банк на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. Так, до російського бюджету в 2022 році банк заплатив у 4,8 раза більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету РФ 559 млн євро. Це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста", – сказано в повідомленні НАЗК.

Там зазначили, що Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку.

Зокрема, Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську "народні республіки" через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини.

"До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією". Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму", – додали в НАЗК.

Раніше повідомлялося, що австрійська група Raiffeisen Bank International планує разом із російським "Сбєрбанком" операцію із обміну активів у Росії та Австрії.

Як повідомлялося, раніше НАЗК внесло компанію Metro Cash&Carry до переліку міжнародних спонсорів війни.

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК також включило компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Auchan Holding та Bonduelle.

Автор: 

росія (14175) НАЗК (510) Райффайзен (140)


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Топ коментарі
+14
І що далі? Хіба будуть санкції на Raiffeisen bank в Україні? А де в списку PepsiCo?
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23.03.2023 18:03
+12
Не купуй пепсі, не ходи до райфайзенбанку. Я пепсі не купую, до райфазена не ходжу.
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23.03.2023 18:28
+6
Ви та я - це зрозуміло. Питання в тому, навіщо НАЗК, яке функціонує на наші з вами податки, складає такі списки. Щоби що?
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23.03.2023 18:33
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І що далі? Хіба будуть санкції на Raiffeisen bank в Україні? А де в списку PepsiCo?
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23.03.2023 18:03 Відповісти
на мокшандії ще з пів сотні компаній з США працюють сплачують податки на війну, а з Європи ще більше..
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23.03.2023 18:12 Відповісти
Не купуй пепсі, не ходи до райфайзенбанку. Я пепсі не купую, до райфазена не ходжу.
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23.03.2023 18:28 Відповісти
Ви та я - це зрозуміло. Питання в тому, навіщо НАЗК, яке функціонує на наші з вами податки, складає такі списки. Щоби що?
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23.03.2023 18:33 Відповісти
Ігноруйте ці компанії, заохочуйте до цього діла знайомих, поширюйте у хвейсбукі.. Та безліч варіантів. Булоб бажання. Нах Вам отой назк??
Для чого?
Шоб він заборонив пити пепсі???
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23.03.2023 19:52 Відповісти
Нах я ми з вами платимо зарплатню тому НАЗК, щоб воно за чималі гроші складало списки які ні на що не впливають? Так це можу і я, або багато хто інший зробити абсолютно безкоштовно. Ось у чому суть питання.
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23.03.2023 20:11 Відповісти
Зайшли б на будь-який урядовий портал та подивилися б на функціонал НАЗК. Але ж на багато приємніше лайном кидатися.
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23.03.2023 23:34 Відповісти
Це був єдиний банк на Московії, що надавав повний комплекс послуг.
Навіть різні газбанки вже давно такого не практикують.
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23.03.2023 18:27 Відповісти
А що тепер буде з Райф Аваль Україна? Я маю на увазі вкладників
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23.03.2023 18:32 Відповісти
А нічого не буде. З "альфабанком" ж нічого сі не стало? Це ж "укрАинскіє банкі".
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23.03.2023 18:37 Відповісти
Не мели дурниці. Альфабанку вже не існує, а також він вже не належить тим двом євреям.
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23.03.2023 21:45 Відповісти
якби так пояснити - 9 років тримати гроші в банку-спонсорі убивств українців - якось похєр що з ними буде.
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23.03.2023 19:48 Відповісти
Райф був банком через який американське посольство у Києві здійснювало платежі.
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23.03.2023 18:42 Відповісти
А що тепер буде з Райф Аваль Україна? Я маю на увазі вкладників

https://biz.censor.net/comments/locate/3407642/01921304-c8ec-72e1-81d8-ff5392178d4a
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23.03.2023 19:07 Відповісти
Дуже цікаве питання!
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23.03.2023 19:27 Відповісти
Мне кажется формулировка неправильная. Спонсорами терроризма, а не войны.
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23.03.2023 19:26 Відповісти
шапку вдягни
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23.03.2023 19:42 Відповісти
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23.03.2023 21:00 Відповісти
Райфайзен поряд з Басф були спонсорами нім. фашистів під час 2-ї світової війни
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23.03.2023 21:47 Відповісти
І шо? Що далі? Які наслідки?
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23.03.2023 23:27 Відповісти
Ну нехай Нацбанк України ВІДКЛИЧЕ, або закриє ліцензію "Райффайзен банка"...
Це так, у вигляді попередження...
"Шутка"
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24.03.2023 02:11 Відповісти
Якщо австрійці, допомагають 10 років московським оркам убивати Українців, то вони теж Є воєнними злочинцями, як і визначив МКС!!
Можливо, за попередньою домовленістю!!
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24.03.2023 14:09 Відповісти

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