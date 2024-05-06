В Австрии хотят ввести проверку ДНК для беженцев

В Австрии хотят проверять ДНК беженцев на границе во избежание воссоединения иммигрантских семей.

Об этом сообщает газета Krone, передает Цензор.НЕТ.

Канцлер Австрии Карл Негаммер подчеркнул, что тесты следует использовать "при малейшем подозрении". Кроме того следует активизировать более тщательную проверку документов и усиленную проверку членов семьи органами безопасности.

"Благодаря интенсивной охране границы и сотрудничеству с партнерами на Западных Балканах мы смогли значительно уменьшить уязвимость наших границ. Теперь воссоединение семей является следующим вызовом, который мы решаем, и я четко это понимаю: мы ограничим воссоединение семей через строгие проверки", - пояснил Негаммер.

По словам канцлера, более строгие тесты ДНК должны "абсолютно гарантировать отсутствие злоупотреблений".

Также читайте: Польша отменит часть выплат для беженцев из Украины

В этом году половина новых заявлений о предоставлении убежища поступила от несовершеннолетних детей. Это становится все большим бременем для системы образования, с которым она не может справиться. Особенно драматична ситуация в Вене, где сейчас насчитывает 18 тысяч "дополнительных" учеников. При этом фактически каждый десятый ребенок не может говорить на немецком.

В целом же количество заявок на предоставление убежища уменьшилось. За первые три месяца года подано 6922 таких заявления, что на 32 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Министерство внутренних дел объясняет это последовательными действиями против контрабандистов, для которых Австрия стала "непривлекательной" из-за высокого риска и увеличения расходов.

Также читайте: Канцлер Австрии Нехаммер созывает Совет нацбезопасности в связи со шпионской угрозой со стороны РФ