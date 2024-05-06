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В Австрии хотят ввести проверку ДНК для беженцев

Боротьба з іммігрантами в Австрії

В Австрии хотят проверять ДНК беженцев на границе во избежание воссоединения иммигрантских семей.

Об этом сообщает газета Krone, передает Цензор.НЕТ.

Канцлер Австрии Карл Негаммер подчеркнул, что тесты следует использовать "при малейшем подозрении". Кроме того следует активизировать более тщательную проверку документов и усиленную проверку членов семьи органами безопасности.

"Благодаря интенсивной охране границы и сотрудничеству с партнерами на Западных Балканах мы смогли значительно уменьшить уязвимость наших границ. Теперь воссоединение семей является следующим вызовом, который мы решаем, и я четко это понимаю: мы ограничим воссоединение семей через строгие проверки", - пояснил Негаммер.

По словам канцлера, более строгие тесты ДНК должны "абсолютно гарантировать отсутствие злоупотреблений".

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В этом году половина новых заявлений о предоставлении убежища поступила от несовершеннолетних детей. Это становится все большим бременем для системы образования, с которым она не может справиться. Особенно драматична ситуация в Вене, где сейчас насчитывает 18 тысяч "дополнительных" учеников. При этом фактически каждый десятый ребенок не может говорить на немецком.

В целом же количество заявок на предоставление убежища уменьшилось. За первые три месяца года подано 6922 таких заявления, что на 32 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Министерство внутренних дел объясняет это последовательными действиями против контрабандистов, для которых Австрия стала "непривлекательной" из-за высокого риска и увеличения расходов.

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Автор: 

Австрия (807) беженцы (1638)


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Топ комментарии
+10
Дайош більше "не розмовляючих німецькою" біженців.
Всіх до себе тягніть, платники податків оплатять, їм все одно гроші нема куди діти. Чорнобровим смуглявим файним хлопцям потрібніше
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06.05.2024 04:01
+6
Это их государство! Они могут делать, что позволяют Их законы! Но, лет десять назад даже на Цензоре, я писал, как будет сытая Европа действовать, когда почувствует угрозу! Но кацапам не нужно радоваться! Мол Европа развалиться! Послушайте на каких языках разговаривают на местных каналах в 400-500 км. от мацквы! Они вас на вертеле жарить будут!
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06.05.2024 06:38
+4
кацапка, а що не так?
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06.05.2024 08:12
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Дайош більше "не розмовляючих німецькою" біженців.
Всіх до себе тягніть, платники податків оплатять, їм все одно гроші нема куди діти. Чорнобровим смуглявим файним хлопцям потрібніше
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06.05.2024 04:01 Ответить
Фашист ?
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06.05.2024 06:37 Ответить
кацапка, а що не так?
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06.05.2024 08:12 Ответить
Ты бредиш!!?? Люди никогда не были равными! Люди разные и большой грех уравнивать дикарей и Граждан
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06.05.2024 09:49 Ответить
«В 2005 году ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса, изучив данные о выполненных в Великобритании ДНК-тестах на отцовство, заявили, что примерно каждый 25-й гражданин Соединенного Королевства растит чужого ребенка и не знает об этом.»
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06.05.2024 10:35 Ответить
Это их государство! Они могут делать, что позволяют Их законы! Но, лет десять назад даже на Цензоре, я писал, как будет сытая Европа действовать, когда почувствует угрозу! Но кацапам не нужно радоваться! Мол Европа развалиться! Послушайте на каких языках разговаривают на местных каналах в 400-500 км. от мацквы! Они вас на вертеле жарить будут!
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06.05.2024 06:38 Ответить
Даремно це оголошувати)знову хтось втече звідти.Біженський "туризм" вже починає діставати.
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06.05.2024 07:10 Ответить
це у ромів така схема - приїжджає чоловік з нульовим німецьким і 3-4 дитини-ромів, без документів, з його слів записують всі дані про них, для ідентіфікації, потім, коли всьо зроблено, приїжджають їх "мами-татка" і бац! ...сім'ї воз'єднуються...
усьо по закону
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06.05.2024 08:43 Ответить
та нульовим руським-українським
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06.05.2024 08:44 Ответить
Я розумію перевірку ДНК дітей, батьків, братів-сестер. Але що дасть ДНК у воз'єднанні дружини та чоловіка? Особливо, якщо у них (ще) немає дітей? Чи подружжя, то не сім'я?
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06.05.2024 09:16 Ответить
скоріш за все через дитину (дітей), яку возять туди-сюди через кордон, завозять купу "лівих" батьків
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06.05.2024 10:15 Ответить
Ці оборудки з дітьми - то зрозуміло все: діти, батьки, брати-сестри, я ж казала... Я ж не про то. Я про дещо інше.

Ось молодик приїхав, улаштувався, може навіть працює, здобув собі ПМЖ чи щось таке і бажає воз'єднатися зі своєю молодою дружиною, що має до нього приїхати. Діточок ще немає. А що є? Якщо, скажімо, з мирної країни, то документи про шлюб, фото з весілля... Я якщо з воюючої країни? А якщо родичі документи забрали, бо в деяких країнах заміжня жінка не має права тримати свої документи при собі - тільки у чоловіка, або у старшого (батька, брата, якщо чоловік десь далеко).

І ДНК теж не допоможе...
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06.05.2024 13:34 Ответить
Портнову та Фірташу біженці вже набридли?
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06.05.2024 09:39 Ответить
Була колись мультикультурна Югославія... а все закінчилось диспутом хто культурніший і толерантніший. Це як пацифізм - шлях до війни з гаслами миру.
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06.05.2024 10:33 Ответить
 
 